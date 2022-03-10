ФСБшники екстрено вивезли сім’ї з Криму та терміново продають квартири. Їм тут кінець, – Арестович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що в тимчасово окупованому Криму різко стартував продаж квартир. Окупанти екстрено вивезли звідти сім’ї працівників ФСБ.
Про це Арестович написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ви знаєте, що у Криму різко стартував продаж квартир? Що вони екстрено забрали з Криму сім’ї співробітників ФСБ? Їм тут кінець. Страшний, розгромний, ганебний. Такий, що здригнеться сама історія", – написав Арестович.
Також він зазначив, що російська армія йде в Україну за інерцією наказів і надто розтягнула сили на величезній території. Вона завдасть ще ударів, але в Україні їй настане кінець.
"Російській армії в Україні – кінець… Не почесна нічия чекає тут армію мерців, не раунд за очками, а натуральна воєнна поразка. Ці ідіоти розтягли сили, намагаючись захопити більше. В результаті – ні утримати, ні наступати", – написав він.
Будь ласка, зачекайте...
ФСБшники перші це уже зрозуміли!!!
да хоть камені з неба…
Слава Захисникам України!!!
Кари, московітам за напад на Україну, КАРИ!!!
Я думаю, що наші переговорщики ведуть до того, що козломорді мають піти з материкової України, а Крим все одно не визнаємо, але туди ВСУ не піде, але будуть пушити дипломатично та економічно. Відкриють в'їзд з Криму в Україну і показиватимуть, що у нас була війна, а жити краще, принаймні там, де нема козломордих.
Можете хейтити, але це холодна дипломатія. Це максимум ефективності при виправданих втратах. Звісно, деякі гарячі голови кричать "Дійдем до Сахаліну", але в кого є мозги, той розуміє, що Крим відбити не вийде, дав би Бог повернути контроль на материковій частинв і примусити ворога сплатити зповна і утримати Захід від швидкої відміни санкцій чи їх послаблення.
І в Україні мало настільки проукраїнських українців, як я. Слава Україні!!!
Я не хочу, щоб Козломатушка розпалася, в ідеалі вигнати їх з України і закрити санкціями років на 10 мінімум. Щоб був зоопарк орків, яким гатять на голову, а вони радіють і улібаються.
Шкода, що відключили промацковську пропаганду, таке шоу прикольне... дуже смішно виглядали всі їхні потуги, надування щік... а тепер вони вже сцють в штани... тремтячими голосами намагаються виправдатися, якось відмежуватися... почекайте, ще й сратимете в штани... а потім в пеклі смолу жертимете.
Щоб сйобувати з награбованим