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Крим (12755) ФСБ (1344) Арестович Олексій (372)

ФСБшники екстрено вивезли сім’ї з Криму та терміново продають квартири. Їм тут кінець, – Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ФСБшники екстрено вивезли сім’ї з Криму та терміново продають квартири. Їм тут кінець, – Арестович

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що в тимчасово окупованому Криму різко стартував продаж квартир. Окупанти екстрено вивезли звідти сім’ї працівників ФСБ.

Про це Арестович написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, що у Криму різко стартував продаж квартир? Що вони екстрено забрали з Криму сім’ї співробітників ФСБ? Їм тут кінець. Страшний, розгромний, ганебний. Такий, що здригнеться сама історія", – написав Арестович.

Також він зазначив, що російська армія йде в Україну за інерцією наказів і надто розтягнула сили на величезній території. Вона завдасть ще ударів, але в Україні їй настане кінець.

"Російській армії в Україні – кінець… Не почесна нічия чекає тут армію мерців, не раунд за очками, а натуральна воєнна поразка. Ці ідіоти розтягли сили, намагаючись захопити більше. В результаті – ні утримати, ні наступати", – написав він.

Читайте також: Арестович: В Києві достатньо нашого війська, оточити чи взяти місто неможливо

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+60
Денаціфікація Криму почалась
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10.03.2022 12:19
+38
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10.03.2022 12:21
+37
Депутинтзация Крыма начинается.
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10.03.2022 12:20
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Денаціфікація Криму почалась
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10.03.2022 12:19 Відповісти
Депутинтзация Крыма начинается.
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10.03.2022 12:20 Відповісти
у ФСБшников чуйка лучше даже чем у крыс.. они даже с корабля на штапелях сбегают... не знаю как там вся Украина но то что рехпубликам кабзец причем не только у нас и Крыму но и ПМР там настроение аутное они красиво послали курсом русского корабля Москву... Абхазия Южная Осетия уже ведет пока не афишируемые переговоры с Грузией типа как будете нас бить или убивать торгуются... думаю памятник Путину поставят аккурат в ОРЛДО, Крыму ПМР Абхазии как самому придурковатому придурку который своими руками уничтожил свою страну и ее сателлитов
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10.03.2022 13:10 Відповісти
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10.03.2022 12:21 Відповісти
Эту новость я слышал три дня назад.
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10.03.2022 12:28 Відповісти
«Слава Нации, ***** Российской Федерации!»
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10.03.2022 12:24 Відповісти
Нам нужны победы, пока только от обороны играем, то когда будут наконец 100% предпосылки победы, вылезет минск - 3 и невилирует, наши приимущества
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10.03.2022 12:26 Відповісти
Не бзди, скотина продажна, як вилізе Мінськ3, тоді бздітимеш, а зараз завали хавало, гнида.
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10.03.2022 12:36 Відповісти
так чего вьі еще не в военкомате
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10.03.2022 12:39 Відповісти
И не надейтесь. Вы раньше все здесь сдохнете. А кто не сдохнет здесь сдохните у себя в болотах от голода
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10.03.2022 12:31 Відповісти
Смаженим засмерділо з Українського Криму!!
ФСБшники перші це уже зрозуміли!!!
да хоть камені з неба…
Слава Захисникам України!!!
Кари, московітам за напад на Україну, КАРИ!!!
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10.03.2022 12:27 Відповісти
И кому интересно они продают квартиры? Ведь Украина вроде как не признала пока документы окупантов и украицы освободив крым могут смело за шкирки выбрасывать окупантов поселившихся в их домах
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10.03.2022 12:28 Відповісти
Дуже гарне питання! Хто купляє? Є в когось інформація?
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10.03.2022 12:30 Відповісти
Я думаю татарам зараз вчасно розжитися на дешеві метри. Якщо будинок збудовано під час окупації, квартира не віджата, то навряд чи ці угоди будуть відмінені нашою владою. Головне, щоб покупець був не зашкварений, корінний кримчанин, який жив там до окупації. Наші не захочуть нагнітати і без того не просту обстановку.
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10.03.2022 12:34 Відповісти
Я бы прикупил домик на побережье гривен за десять. (увы, но больше он стоить не может...)
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10.03.2022 13:05 Відповісти
Не нужен он тебе , лучше свое построить, чем жить в пропахших паРашей стенах.
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10.03.2022 14:36 Відповісти
Я ще з 24-го збираюся відпочити влітку в Українському Криму.
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10.03.2022 12:29 Відповісти
Саме так... якщо дислокацію авіації США бачать по рухах літаків-танкерів, які летять на нове місце одними з перших, то тут слід дивитися на те, хто їде з Криму. Я сумніваюся, що буде силове звільнення Криму, там дуже важка позиція, перешийок, флот... а от після взяття Донбасу Крим і сам буде проти рашки.
Я думаю, що наші переговорщики ведуть до того, що козломорді мають піти з материкової України, а Крим все одно не визнаємо, але туди ВСУ не піде, але будуть пушити дипломатично та економічно. Відкриють в'їзд з Криму в Україну і показиватимуть, що у нас була війна, а жити краще, принаймні там, де нема козломордих.
Можете хейтити, але це холодна дипломатія. Це максимум ефективності при виправданих втратах. Звісно, деякі гарячі голови кричать "Дійдем до Сахаліну", але в кого є мозги, той розуміє, що Крим відбити не вийде, дав би Бог повернути контроль на материковій частинв і примусити ворога сплатити зповна і утримати Захід від швидкої відміни санкцій чи їх послаблення.
І в Україні мало настільки проукраїнських українців, як я. Слава Україні!!!
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10.03.2022 12:32 Відповісти
У кремлеботів так... їм не приємно слухати...
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10.03.2022 12:37 Відповісти
Правильно, нех шастать. Пора на беломорском побережье отдохнуть. В каком-нибудь Северодвинске, или Архангельске.
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10.03.2022 12:36 Відповісти
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10.03.2022 12:37 Відповісти
Побільше б таких персонажів, щоб шкварили вату в головах козломордих, щоб жили і НАТО боялися, щоб про гамбургери діди внукам з примруженими замріяними очима розказували.
Я не хочу, щоб Козломатушка розпалася, в ідеалі вигнати їх з України і закрити санкціями років на 10 мінімум. Щоб був зоопарк орків, яким гатять на голову, а вони радіють і улібаються.
Шкода, що відключили промацковську пропаганду, таке шоу прикольне... дуже смішно виглядали всі їхні потуги, надування щік... а тепер вони вже сцють в штани... тремтячими голосами намагаються виправдатися, якось відмежуватися... почекайте, ще й сратимете в штани... а потім в пеклі смолу жертимете.
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10.03.2022 12:45 Відповісти
А де сховалися ті хто з двома паспортами і що з ними робити?
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10.03.2022 12:46 Відповісти
Хто не мав активної проросійської позиції, тому нема чого боятися. Ми розуміємо, що в Криму з одним українським паспортом вижити не можна було.
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10.03.2022 13:02 Відповісти
А хто зараз зізнається яка позиція у них, хто закликав окупанта в свій будинок. Референдум, цього прощати не можна.
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10.03.2022 13:08 Відповісти
Послухати арестовича то ми вже перемогли,але якщо відкрити очі ,то ми побачимо захоплені ядерні об'єкти,міста в облозі в яких гуманітарна катастрофа,загроза столиці з півночі,тотальне знищення ворожою авіацією інфраструктури,проникнення орків на об'єкти ГТС і все це чомусь не надто весело виглядає. От коли буде видко піздєц,то тоді можна й говорити,арестович дуже багато ляпає язиком!!!
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10.03.2022 12:50 Відповісти
Если он будет ныть и жаловаться упадёт боевой дух у военных и надежда у гражданских вопрос сколько вам лет положение и что делаете вы полезного сейчас, записались ли в тероборону если не помеха здоровье и возраст и без обид пожалуйста так как война
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10.03.2022 13:03 Відповісти
В ТрО записаться не так просто - не берут если не служил. И усё.
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10.03.2022 13:09 Відповісти
Даже если и служил . 25-го в Сумах уже не брали , обещали перезвонить . СЛАВА УКРАИНЕ и ЗСУ !!!
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10.03.2022 13:27 Відповісти
Мені 60 років чорнобильський пенсіонер,можливості зі зброєю захищати Батьківщину вже не надто багато,але якщо потрібно буде і призвуть ховатись не збираюсь! Допомагаю нашій армії матеріально.
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10.03.2022 22:19 Відповісти
Эх, ещё бы завалить крымский мост. Уматывали бы кто на чём горазд - плотах, лодках, тюках с сеном, брёвнах.)
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10.03.2022 13:05 Відповісти
Коли рашист екстренно забере всі свої кораблі і війска з України і Криму,а Україну візьмуть в НАТО ,лише тоді можна надіятися на мир в Україні.
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10.03.2022 13:05 Відповісти
А мне вот интересно, как сейчас на россии идёт продажа продажа туров на отдых в Крым?
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10.03.2022 13:26 Відповісти
В уяві Арестовича український десант вже ганяє пуйло по коридорам бункера і найбільша проблема - це вирішити в якому з залів обгорівшого кремля приймати кацапську капітуляцію...Нажаль нам треба ще дуже постаратись, але перемога буде!
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10.03.2022 14:42 Відповісти
Шото Арестович всё так радужно расписывает, что возникают сомненья. К чему бы?
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10.03.2022 14:47 Відповісти
От для чого їм міст був потрібен
Щоб сйобувати з награбованим
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10.03.2022 15:56 Відповісти
Крим це Україна!!!
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10.03.2022 16:16 Відповісти
 
 