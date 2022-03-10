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ДБР розслідує 38 проваджень щодо допомоги агресору українськими посадовцями та правоохоронцями

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ДБР розслідує 38 проваджень щодо допомоги агресору українськими посадовцями та правоохоронцями

ДБР розслідує 38 проваджень щодо допомоги агресору українськими посадовцями та правоохоронцями. Провадження відкриті за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Про це йдеться у повідомленні пресслужби бюро, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що викриття зрадників відбувається у тісній взаємодії з органами прокуратури та іншими правоохоронними органами.

Зокрема, слідчі ДБР розпочали кримінальні провадження стосовно кількох працівників поліції в Маріуполі та Херсоні, які вчинили державну зраду в умовах воєнного стану та перейшли на бік ворога.

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"Наголошуємо, що ДБР фіксує лише поодинокі випадки переходу правоохоронців на бік окупаційної російської влади. Переважна більшість не зраджує народові України і продовжує героїчно боронити нашу Батьківщину", - йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці виявляють також представників місцевого самоврядування, які активно підтримують і пропагують російську агресію, зокрема, одного чиновника було затримано в Краматорську.
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А проти своїх працівників за клістрони, за катери, за бронежилети, за генерала Марченка, який у Миколаєві оборону очолює не відкривали поки?
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10.03.2022 12:26 Відповісти
Як там Штепа???
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10.03.2022 12:28 Відповісти
А як там поживає справа проти того прикольного чувачка, який дозволив кацапам їздити в Україну в 2019-м? А як там справа проти слідчих дбр у справі з клістонами? А що там з провалом операції по вагнерівцям?
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10.03.2022 12:29 Відповісти
підказати де шукати? чи самі знайдете???
почніть з дурахамїїї він все викладе
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10.03.2022 12:35 Відповісти
Скільки посадовців посадили за явну та беззаперечну зраду після 2014?
А скільки добробатів?
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10.03.2022 12:37 Відповісти
Розстрілювати без жалю зрадників!
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10.03.2022 12:44 Відповісти
 
 