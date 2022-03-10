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армія РФ (13467) війна (56365) Лавров (1470) перемовини (2483) Кулеба Дмитро (3170)

Кулеба закликав розблокувати евакуацію з Маріуполя та встановити 24-годинне перемир’я. Лавров не зміг надати гарантії з обох питань, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба закликав розблокувати евакуацію з Маріуполя та встановити 24-годинне перемир’я. Лавров не зміг надати гарантії з обох питань, - МЗС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба переговорах із російським колегою Сергієм Лавровим закликав до розблокування гуманітарних коридорів для евакуації цивільних людей з Маріуполя та постачання до оточеного міста гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Як зазначається, він також вимагав встановлення 24-годинного перемир’я для вирішення найбільш критичних гуманітарних проблем.

Кулеба підкреслив, що міністр Лавров не був уповноважений надавати гарантії з обидвох питань, але має передати запит української сторони військовому командуванню та колегам у російській владі.

Читайте також: Кулеба після перемовин із Лавровим: РФ пов'язує припинення вогню із виконанням вимог Путіна. Україна не здасться!

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Неужели Запад не понимает, что потакание ядерному шантажу Кремля - это дорога в один конец?
Сегодня Карлик говорит-отдайте нам Украину, а то ёпнем ядерной бонбой.
Завтра он скажет - не защищайте страны Балтии, а то шарахнем атомом.
Потом Польша.
Затем - Финляндия...
Затем...
Затем...
......
......
Отдайте нам Пенсильванию а то шарахнем по Вашингтону ?????
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10.03.2022 12:38
+8
Лавров - це потвора, "грустный конь", у якого немає жодних повноважень, він лише транслятор параної ху.ла.
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10.03.2022 12:40
+7
лавров пид%р в яблоках
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10.03.2022 12:37
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Список компаний , которые решили продолжать работать в раше .
ГАНЬБА !!!

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10.03.2022 12:37 Відповісти
лавров пид%р в яблоках
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10.03.2022 12:37 Відповісти
Неужели Запад не понимает, что потакание ядерному шантажу Кремля - это дорога в один конец?
Сегодня Карлик говорит-отдайте нам Украину, а то ёпнем ядерной бонбой.
Завтра он скажет - не защищайте страны Балтии, а то шарахнем атомом.
Потом Польша.
Затем - Финляндия...
Затем...
Затем...
......
......
Отдайте нам Пенсильванию а то шарахнем по Вашингтону ?????
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10.03.2022 12:38 Відповісти
Я не вижу никакого потакания Кремлю. Я вижу что Запад его щимит как никогда никого не щемили в истории. ЯО вообще не причем, вообще никто на этот шантаж не реагирует.

И Запад помогает в 100 раз больше чем ожидалось. Украина не в НАТО, если что напоминаю.
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10.03.2022 12:49 Відповісти
Справа в тому, що чим довше будуть діяти санкції, тим більше грошей буде втрачати Захід і тим менша ймовірність зупинки на півдорозі.
Бо інкаше - "за що такі гроші втратили?"
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10.03.2022 13:33 Відповісти
Оно Украину захватить не может уже 2 недели, куда ему дальше лезть? А запад сейчас нашими руками уничтожает как минимум сухопутный потанцевал рашки, а может в конце концов и строй ее сломают. Надеюсь нам помогут потом восстановиться, а не бросят на произвол.
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10.03.2022 12:51 Відповісти
В когось працює укр.нет?
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10.03.2022 12:38 Відповісти
так
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10.03.2022 12:41 Відповісти
Да. Шото не грузится
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10.03.2022 12:41 Відповісти
То працює 3-5 хвилин, то ні- хвилин так зо 20. Потім знову.
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10.03.2022 12:41 Відповісти
Лавров - це потвора, "грустный конь", у якого немає жодних повноважень, він лише транслятор параної ху.ла.
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10.03.2022 12:40 Відповісти
Ну и нафиг этот ливер нужен, если он нифига не уполномочен. О чем с ним говорить то?
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10.03.2022 12:41 Відповісти
Коняка приперлася до Туреччини,при цьому ні на що не вповноважена. Тільки дебільні хотєлки ***** передав. При цьому обстріли та бомбардування продовжуються. Доки ми будемо на одні і ті ж граблі наступати?
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10.03.2022 12:41 Відповісти
І не кажи.. Дмитра жаль, на ту падлюку скільки нервів витратив...
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10.03.2022 12:45 Відповісти
У нього робота така... не потрібно недооцінювати того, що сумна кляча сама попросилася на переговори. Потрібно дивитися не лише на те, що говорять, а що роблять, хто перший сказав, як подивився. Дипломатія то як покер... подивіться на ******* в ООН, хто пам'ятає Чуркіна.
Те що воно неуповноважене... то питання третє. Дмитро своє передав... скупнеться в Анталії і додому...
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10.03.2022 13:12 Відповісти
Не Кулеби жаль - в нього робота така, але українців Маріуполя!
Котрих вдарили 1000-тонною бомбою через те, що ЗЕ не може потерпіти і 3 днів без секретних переговорів з пуйлом!
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10.03.2022 16:27 Відповісти
лавров приперся до Туреччини будучи вповноваженим тільки на одне - прийняти капітуляцію України. Щодо будь-яких інших питань - він не вповноважений.
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10.03.2022 12:46 Відповісти
Так він знає з ким вім має справу- с Зелєю!
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10.03.2022 18:01 Відповісти
"Я полагал, что у министра иностранньіх дел есть такие полномочия, однако мой собеседник считает иначе" (с) Кулеба
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10.03.2022 12:48 Відповісти
Такая ідєя, пусть кітайский корабль подойдет с моря, заберет мирних и привезет гуманитрку, они его думаю не тронут!!!
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10.03.2022 12:49 Відповісти
ЗСУ і ТО віддухопелюють рашистів і в хвіст і в гриву.А хтось хоче ,щоб загнаний звіряка проявляв милосердя і надавав гуманітарні коридори.Для цього треба мати хоч якусь людську подобу
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10.03.2022 12:54 Відповісти
Джохар Дудаєв:
нема в світі більш паскудної, нікчемної та жорстокої нації чим росія!!!!!!!!!1
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10.03.2022 13:02 Відповісти
А на кой ляд припёрся, передать хотелки пуйла в очередной раз?
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10.03.2022 13:39 Відповісти
Логично..у рашистов одна цель -взять Мариуполь всеми средствами и путями…и блокада одно из них …Возможно нужно будет этот коридор пробивать.
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10.03.2022 15:02 Відповісти
 
 