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Кулеба закликав розблокувати евакуацію з Маріуполя та встановити 24-годинне перемир’я. Лавров не зміг надати гарантії з обох питань, - МЗС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава МЗС України Дмитро Кулеба переговорах із російським колегою Сергієм Лавровим закликав до розблокування гуманітарних коридорів для евакуації цивільних людей з Маріуполя та постачання до оточеного міста гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
Як зазначається, він також вимагав встановлення 24-годинного перемир’я для вирішення найбільш критичних гуманітарних проблем.
Кулеба підкреслив, що міністр Лавров не був уповноважений надавати гарантії з обидвох питань, але має передати запит української сторони військовому командуванню та колегам у російській владі.
Топ коментарі
+11 Dron
показати весь коментар10.03.2022 12:38
+8 Андрей Кайнаран
показати весь коментар10.03.2022 12:40
+7 ятутсовсемрядом
показати весь коментар10.03.2022 12:37
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ГАНЬБА !!!
Сегодня Карлик говорит-отдайте нам Украину, а то ёпнем ядерной бонбой.
Завтра он скажет - не защищайте страны Балтии, а то шарахнем атомом.
Потом Польша.
Затем - Финляндия...
Затем...
Затем...
......
......
Отдайте нам Пенсильванию а то шарахнем по Вашингтону ?????
И Запад помогает в 100 раз больше чем ожидалось. Украина не в НАТО, если что напоминаю.
Бо інкаше - "за що такі гроші втратили?"
Те що воно неуповноважене... то питання третє. Дмитро своє передав... скупнеться в Анталії і додому...
Котрих вдарили 1000-тонною бомбою через те, що ЗЕ не може потерпіти і 3 днів без секретних переговорів з пуйлом!
нема в світі більш паскудної, нікчемної та жорстокої нації чим росія!!!!!!!!!1