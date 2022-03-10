Кулеба закликав розблокувати евакуацію з Маріуполя та встановити 24-годинне перемир’я. Лавров не зміг надати гарантії з обох питань, - МЗС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба переговорах із російським колегою Сергієм Лавровим закликав до розблокування гуманітарних коридорів для евакуації цивільних людей з Маріуполя та постачання до оточеного міста гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Як зазначається, він також вимагав встановлення 24-годинного перемир’я для вирішення найбільш критичних гуманітарних проблем.

Кулеба підкреслив, що міністр Лавров не був уповноважений надавати гарантії з обидвох питань, але має передати запит української сторони військовому командуванню та колегам у російській владі.

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