Коли російська армія втратить дві третини своїх сухопутних сил, вона перестане бути боєздатною, - Геращенко

Поки ми не перемелемо дві третини російської армії, ми нічого не досягнемо, вважає радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Про це він сказав в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, що, поки ми не перемелемо дві третини російської армії ціною величезної кількості життів і втрат українських воїнів та жителів України, ми нічого не досягнемо", - сказав Геращенко.



За його словами, втрати сухопутних сил РФ уже сягнули однієї третини від введеного контингенту.

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"На сьогодні, на думку експертів, [президент РФ Володимир] Путін зібрав в Україні 90% усіх своїх сухопутних сил. Якщо вважати, що третину з них уже перемелено, ще одна третина – і вони стають небоєздатними. Тому треба бити їх усюди. На землі і в повітрі, знаходити та знищувати. Їм дуже страшно. Вони демотивовані й не хочуть воювати. Тому ми маємо сприяти подальшому інформаційно-психологічному розвалу російської армії і всіх, хто є в Росії", – наголосив Геращенко.

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