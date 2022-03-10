Коли російська армія втратить дві третини своїх сухопутних сил, вона перестане бути боєздатною, - Геращенко
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Поки ми не перемелемо дві третини російської армії, ми нічого не досягнемо, вважає радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Про це він сказав в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону, передає Цензор.НЕТ.
"Думаю, що, поки ми не перемелемо дві третини російської армії ціною величезної кількості життів і втрат українських воїнів та жителів України, ми нічого не досягнемо", - сказав Геращенко.
За його словами, втрати сухопутних сил РФ уже сягнули однієї третини від введеного контингенту.
"На сьогодні, на думку експертів, [президент РФ Володимир] Путін зібрав в Україні 90% усіх своїх сухопутних сил. Якщо вважати, що третину з них уже перемелено, ще одна третина – і вони стають небоєздатними. Тому треба бити їх усюди. На землі і в повітрі, знаходити та знищувати. Їм дуже страшно. Вони демотивовані й не хочуть воювати. Тому ми маємо сприяти подальшому інформаційно-психологічному розвалу російської армії і всіх, хто є в Росії", – наголосив Геращенко.
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Будь ласка, зачекайте...
Авіація ЗСУ розбила колону постачання окупантів, яка йшла з Херсонської області на Миколаїв, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Також були знищені російські танки.
Матерям російських солдатів нікуди буде ходити на могилку до сина. Місцеві жителі запитали, навіщо так чинити з тілами загиблих. Їм сказали, що була заборона відправляти тіла у РФ." ©
На улице холодно,особенно ночью -при такой погоде при больших кровотечениях половина раненных серьезно -умрет.Ну рассказывать какое кровотечение при оторванных конечностях и перебитых крупных костях не буду.Тоже само при внутренних контузиях органов
Многочисленные жертвы могут дать неожиданный эффект в самой раше.
Ждём.
Это же сколько концов уже прикопали, сожгли да псинки пожрал!
Убивати, убивати і убивати без жалю тільки тоді буде Перемога!
"Кілька днів тому на засіданні Ради безпеки ООН були надані факти російською делегацією про те, що цей пологовий будинок давно захоплений батальоном Азов та іншими радикалами, звідти вигнали всіх породіль, всіх медсестер, і взагалі весь персонал. Це була база ультрарадикального батальйону Азов", - заявив він.
Лавров визнав, що бачив репортажі з Маріуполя, яка свідчать про рівно протилежне, адже камери засвідчили, що породіллі були та отримали поранення, але вважає їх маніпуляцією, бо у повідомленнях ЗМІ "не було уваги до другої сторони"
На обурення світу щодо цинічності бомбардування лікарні в МЗС не планують звертати увагу. "Не вперше ми бачимо патетичні зойки з приводу так званих звірств, які чинять російські збройні сили", - заявив Лавров. Вот это все, что нужно знать про тех, с кем мы воюем
У нас дані прямі безпосередньо від кожного учасника тієї чи іншої події. Тобто якщо спалено 1 БМП то в ній окрім механіка та водія є ще відділення. Це ще + 8-10 ЧЛЕНІВ. Ось з цього і робиться підрахунок. Але цей підрахунок не включає в себе тих кого перемолола артилерія на відстані.
Госпиталя не развернуты,нормальной эвакуации и сортировки раненных и обмороженных нет .Сбора и захоронения умерших своих и противника нет-рано или позно начнутся эпидемии.
Гляжу на вот это все и просто офигеваю.А ещё больше офигевает мой 75 летний отец-командир отдельного инженерно-саперного батальона (ссср конечно) с бардака в продвижении рассеянии,неподготовленности наступления.Отдельные вопросы конечно есть и к нашему командованию,особенно в инженерной проработке возможного продвижения противника перед войной и в первые несколько дней
1. Це температура 38.5+ і тоді парацетамол, а до того ти косарь.
2. Щоб не "косити" від служби то на тобі ще наряд!
А для лаптеногих про них взагалі можуть забути. Ніхто їх навіть не збирається євакуювувати. Розрахунок був на заїзд і надання медичної допомоги в захоплених містах. Тому і наші "експерти" не бачили розгортання польових шпиталів і з цього виходило що нападу не буде
Плюс в тылу (хотя где тот тыл непонятно) разворачивается полевой госпиталь-и идет поэтапная сортировка раненных по тяжести ранения по цепочке от передовой до глубокого тыла в каком то воронеже для специализированной помощи
Они сейчас вместо раненных телевизоры и бытовую технику в тыл вывозят
У орків дедываивале, аж до самої масквы. Запалення легенів їх не обходить. А без ноги що так що так здохне
Якщо буде 1/3 це вже буде гітлєр капут)) і давно
6 000 убитых и около 15 000 раненных, т.е. 21 000 чел., которые уже не бойцы. (очень надеюсь, что намного больше)
********* собрала против нас 200 000. Плюс всякими мобилизациями могут собрать максимум ещё столько же (и то сомневаюсь). Ну, допустим. Итого 400 000. 2/3 это 260 000 необходимо утилизировать. Если исходить из сегодняшней статистики, на это потребуется 180 дней или 6 мес. Т.е. максимум к 1 сентября отпразднуем победу и наши дети пойдут в школу.
Но я знаю что мы победим намного быстрее!
Верно. Западные эксперты недооценили ВСУ и переоценили боеспособность армии орков. Но в целом они были правы. Нападение на Украину было спланировано в октябре-ноябре прошлого года. С января они об этом кричали. Мы не верили что нападет ...