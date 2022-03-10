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Коли російська армія втратить дві третини своїх сухопутних сил, вона перестане бути боєздатною, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Коли російська армія втратить дві третини своїх сухопутних сил, вона перестане бути боєздатною, - Геращенко

Поки ми не перемелемо дві третини російської армії, ми нічого не досягнемо, вважає радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Про це він сказав в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, що, поки ми не перемелемо дві третини російської армії ціною величезної кількості життів і втрат українських воїнів та жителів України, ми нічого не досягнемо", - сказав Геращенко.

За його словами, втрати сухопутних сил РФ уже сягнули однієї третини від введеного контингенту.

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"На сьогодні, на думку експертів, [президент РФ Володимир] Путін зібрав в Україні 90% усіх своїх сухопутних сил. Якщо вважати, що третину з них уже перемелено, ще одна третина – і вони стають небоєздатними. Тому треба бити їх усюди. На землі і в повітрі, знаходити та знищувати. Їм дуже страшно. Вони демотивовані й не хочуть воювати. Тому ми маємо сприяти подальшому інформаційно-психологічному розвалу російської армії і всіх, хто є в Росії", – наголосив Геращенко.

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Топ коментарі
+25
@hochu_dodomu

Авіація ЗСУ розбила колону постачання окупантів, яка йшла з Херсонської області на Миколаїв, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Також були знищені російські танки.
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10.03.2022 12:43
+17
"На кордоні з Кримом у Чаплинці вчора насипом у яму закинули тіла близько 50 убитих на Херсонщині та в Миколаєві російських солдатів. Зранку 10 березня їх почали спалювати.
Матерям російських солдатів нікуди буде ходити на могилку до сина. Місцеві жителі запитали, навіщо так чинити з тілами загиблих. Їм сказали, що була заборона відправляти тіла у РФ." ©
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10.03.2022 12:43
+15
Нету тела-нету компенсации дебильной родне. Мамки,папки и самки сдохших "ванек" будут насасывать.
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10.03.2022 12:48
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10.03.2022 12:41 Відповісти
это не мешает их авиации бомбить 500кг авиабомбами по городам. ПВО надо
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10.03.2022 12:41 Відповісти
ПВО должно быть в каждом городе с таким ******** "соседом"!
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10.03.2022 13:23 Відповісти
об этом должны были ватные опзжные меры городов за которых голосовало наивное обманутое население и которое за свою наивность теперь расплатилось кровью
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10.03.2022 14:20 Відповісти
Спасибо кэп.
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10.03.2022 12:41 Відповісти
БиоМусор
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10.03.2022 12:42 Відповісти
@hochu_dodomu

Авіація ЗСУ розбила колону постачання окупантів, яка йшла з Херсонської області на Миколаїв, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Також були знищені російські танки.
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10.03.2022 12:43 Відповісти
Ну тоді вже потрібно буде говорити про повернення Кубані і всього Сибіру разом з трубопроводами (куди десятиліттями зсилали наших громадян) як мінімум!
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10.03.2022 12:43 Відповісти
"На кордоні з Кримом у Чаплинці вчора насипом у яму закинули тіла близько 50 убитих на Херсонщині та в Миколаєві російських солдатів. Зранку 10 березня їх почали спалювати.
Матерям російських солдатів нікуди буде ходити на могилку до сина. Місцеві жителі запитали, навіщо так чинити з тілами загиблих. Їм сказали, що була заборона відправляти тіла у РФ." ©
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10.03.2022 12:43 Відповісти
Нету тела-нету компенсации дебильной родне. Мамки,папки и самки сдохших "ванек" будут насасывать.
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10.03.2022 12:48 Відповісти
А хєнєрали будуть і надалі розповідати казочку про те, що у них мінімальні втрати.
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10.03.2022 12:51 Відповісти
пришлють листочок..був і нема..іхтамнет
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10.03.2022 12:59 Відповісти
Через пару недель из госпиталей попрут сотни без рук/безногих из первой волны их то ни где не спрячешь.
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10.03.2022 13:00 Відповісти
Не факт - можуть до спецінтернатів відвозити , як при сраліні було
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10.03.2022 13:57 Відповісти
их родня будет искать а как узнают что они теперь - лего конструктор без деталей - потребуют компенсации в тысячи миллион рублей а за свои бабки они уже такой вой поднимут на всю рассею
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10.03.2022 14:23 Відповісти
Ну от тому і до інтернату , без права переписки.......... ((
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10.03.2022 15:10 Відповісти
ти в це віриш????? мамашу года рашки бачив? синок в полоні, а вона переживає що танчик поломався, доведеться платити😂😂😂
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10.03.2022 15:14 Відповісти
сомневаюсь ,что их будет (калек )много -у кацапни полностью отсутсвует система сортировки и эвакуации раненных,в лучшем случае первичка на уровне батальона и то не факт,глядя ,как они разбегаются от первого подбитого танка.
На улице холодно,особенно ночью -при такой погоде при больших кровотечениях половина раненных серьезно -умрет.Ну рассказывать какое кровотечение при оторванных конечностях и перебитых крупных костях не буду.Тоже само при внутренних контузиях органов
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10.03.2022 15:29 Відповісти
В Гомельской области 90% больниц забито тяжелыми путлеровцами, конечно дохнут они и там, но и калек очень много.
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10.03.2022 16:19 Відповісти
Кстати, раша в современной истории еще не сталкивалась с таким количеством потерь.
Многочисленные жертвы могут дать неожиданный эффект в самой раше.
Ждём.
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10.03.2022 13:27 Відповісти
у них не будет такого эффекта как у цивилизованных немцев - они не люди а выродки
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10.03.2022 14:24 Відповісти
Смотрел видео, на котором один упалчленец с Даунбасса клялся "воевать до последнего конца!"
Это же сколько концов уже прикопали, сожгли да псинки пожрал!
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10.03.2022 14:13 Відповісти
Великий кабінетний теоретик, Лавров до нього уважно прислуховується і не здається.
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10.03.2022 12:44 Відповісти
Хто знае- закон про колаборантів вже підписан ?
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10.03.2022 12:45 Відповісти
2/3 це вже не відпускати а добивати потрібно!
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10.03.2022 12:49 Відповісти
Правильно!
Убивати, убивати і убивати без жалю тільки тоді буде Перемога!
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10.03.2022 12:49 Відповісти
Лавров підкреслив, що вважає цей пологовий будинок військовою ціллю.

"Кілька днів тому на засіданні Ради безпеки ООН були надані факти російською делегацією про те, що цей пологовий будинок давно захоплений батальоном Азов та іншими радикалами, звідти вигнали всіх породіль, всіх медсестер, і взагалі весь персонал. Це була база ультрарадикального батальйону Азов", - заявив він.

Лавров визнав, що бачив репортажі з Маріуполя, яка свідчать про рівно протилежне, адже камери засвідчили, що породіллі були та отримали поранення, але вважає їх маніпуляцією, бо у повідомленнях ЗМІ "не було уваги до другої сторони"

На обурення світу щодо цинічності бомбардування лікарні в МЗС не планують звертати увагу. "Не вперше ми бачимо патетичні зойки з приводу так званих звірств, які чинять російські збройні сили", - заявив Лавров. Вот это все, что нужно знать про тех, с кем мы воюем
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10.03.2022 12:57 Відповісти
эту ересь ***** захарова говорила за часов 5 до бомбардировки-есть конечно еще вариант ,что кто то из наводчиков Луг-гандонии ведет свою войну с неприсоединившимся мариуполем,и позначили в целях роддом как базу азова,а зная кацапскую безалаберность то никто ничего проверять не стал
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10.03.2022 13:03 Відповісти
ти в це віриш???? ***** вірити можна лише позбавивши їх голови
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10.03.2022 15:16 Відповісти
Это как вариант.Кто то ж наводит самолеты на цель-не Шойгу Медальный же с космоса,а вполне реальные коллаборанты дают координаты,особенно если по карте глянуть где больница находится
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10.03.2022 15:33 Відповісти
У нас около 1000 кацапских пленных. А ето около 10% безвозвратных потерь кацапской армии. Нужно как то увеличить потери кацапоидов записав етих пленных в безвозвратные потери. Ну хотябы етих пленных использовать с пользой разместив их на крышах жилых домов чтобы кацапоиды убивали своих же.
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10.03.2022 13:00 Відповісти
Да ні, 300 або 400. Була інфа,по загиблих різна інфа
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10.03.2022 13:02 Відповісти
Это 0.5-1% от армии вторжения
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10.03.2022 13:38 Відповісти
ти думаєш їх це стримає? дзуськи, будуть бомбитм ще сильніше
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10.03.2022 15:17 Відповісти
Геращенко правий. Я тільки не розумію чому цифри розвідки США і наші по втратах ворога відрізняються вдвічі. При цьому я не вважаю, що наші дають якісь завищені цифри. Наприклад, число полонених на сьогодні за 700 взагалі в число ворожих втрат не зараховується. А вони ж реально нейтралізовані. Я з кожним днем чую, як канонада від мого дому віддаляється в бік кордону на північ і тихішає. Збиті і знищені на землі літаки можна перерахувать. Наші дають об'єктивні цифри в 130 одиниць. І по знищених на аеродромі під Херсоном нашою артилерією літаках американські і наші цифри збігаються. Тобто якщо знищеної авіатехніки ворога 130 одиниць, то від загального їх числа в 700 це складає біля 20 відсотків. Це за два тижні. Але до повної очистки нашої території мабуть ще не один тиждень.
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10.03.2022 13:00 Відповісти
Для того щоб писати і мати сумніви для початку відкрий статут роспідераційної армії. Там чітко вказано, відділення, взвод, рота, батальон. І кількість Членів.
У нас дані прямі безпосередньо від кожного учасника тієї чи іншої події. Тобто якщо спалено 1 БМП то в ній окрім механіка та водія є ще відділення. Це ще + 8-10 ЧЛЕНІВ. Ось з цього і робиться підрахунок. Але цей підрахунок не включає в себе тих кого перемолола артилерія на відстані.
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10.03.2022 13:13 Відповісти
Тобто саме українські цифри правильні по втратах ворога. Я правильно тебе зрозумів?
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10.03.2022 13:44 Відповісти
Я б сказав що ще занижені😉
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10.03.2022 13:49 Відповісти
Під час відомого масованого нальоту союзників на Дрезден навесні 1945-го їхні втрати склали десь 15% екіпажів, і пілоти "фортресів", "ланкастерів" та "ліберейторів" відмовилися далі продовжувати атаку.
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10.03.2022 13:24 Відповісти
Та стопудово, якщо враховувати морально-психологічний стан орків, то перевага на нашу користь ще вища. Вони навіть не розуміють за що вмирають. А це деморалізує. І ті, хто зараз десь по лісах блукає, навряд чи рвуться в бій.
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10.03.2022 13:47 Відповісти
Вибачте, бойові втрати від вогню німців аж 4 Ланкастери з 800. Ніхто не відмовлявся літати далі, нальоти йшли кілька діб вдень й вночі. За всю війну відмовлялися лише 1 раз. Посилайтесь на відомі джерела
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10.03.2022 15:59 Відповісти
Мда,а це означає що як мінімум 50 тис. орків . Багато, якщо дивитися на сьогодні, що вони наводять мости,тягнуть колії....Вірю тільки Бутусову ,мерам, офісам і др.віщунам НІ
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10.03.2022 13:01 Відповісти
если считать безвозвратные,санитарные и дезертирные (плюс пропавшие безвести)-то недели 2 ещё до 50 000 ,может дней 10
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10.03.2022 13:06 Відповісти
Ні. Нажаль. Зараз вони вже не в таких великих колонах йдуть.
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10.03.2022 13:15 Відповісти
Потери будут,даже если они просто стоять будут,это я вам как бывший военврач говорю,а с раненных при таких морозах,если за пару часов не оказать квалифицированную помощь-половина умрет,плюс обморожения и переохлаждения,в воентехнике обогревателей на многих машинах и бронетехнике нет.Плюс проблемы по продовольствию и воде и т.п.
Госпиталя не развернуты,нормальной эвакуации и сортировки раненных и обмороженных нет .Сбора и захоронения умерших своих и противника нет-рано или позно начнутся эпидемии.
Гляжу на вот это все и просто офигеваю.А ещё больше офигевает мой 75 летний отец-командир отдельного инженерно-саперного батальона (ссср конечно) с бардака в продвижении рассеянии,неподготовленности наступления.Отдельные вопросы конечно есть и к нашему командованию,особенно в инженерной проработке возможного продвижения противника перед войной и в первые несколько дней
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10.03.2022 13:35 Відповісти
В армії існує два типи лікування. Це я Вам як людина, яка знає що таке строкова і контрактна служба пишу.
1. Це температура 38.5+ і тоді парацетамол, а до того ти косарь.
2. Щоб не "косити" від служби то на тобі ще наряд!
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10.03.2022 13:41 Відповісти
ну это в частях-в госпиталях не так,и если реально попал в госпиталь, то будут нормально лечить.
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10.03.2022 13:44 Відповісти
Для того щоб потрапити в госпіталь необхідно пройти два квеста описані мною вище.
А для лаптеногих про них взагалі можуть забути. Ніхто їх навіть не збирається євакуювувати. Розрахунок був на заїзд і надання медичної допомоги в захоплених містах. Тому і наші "експерти" не бачили розгортання польових шпиталів і з цього виходило що нападу не буде
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10.03.2022 13:55 Відповісти
на каждую дивизию (если у кацапии сохранили ссср -вскую систему) разворачивается минимум один ОМедБ (отдельный мед батальон),он должен быть в составе и идти в тыловых частях,вместе с трофейными командами,под знаками красного креста на машинах (даже на верху тента должен быть).
Плюс в тылу (хотя где тот тыл непонятно) разворачивается полевой госпиталь-и идет поэтапная сортировка раненных по тяжести ранения по цепочке от передовой до глубокого тыла в каком то воронеже для специализированной помощи
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10.03.2022 14:03 Відповісти
Це так у людей. Але не в кацапів. Я тільки на одному фото бачив таку машину і в ній вони перевозили 120 міни!
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10.03.2022 14:08 Відповісти
тоже видел,там еще какие то дебилы калмыцкие, детонаторы в те мины вкрутили,что вообще запрещено их вообще отдельно перевозят.
Они сейчас вместо раненных телевизоры и бытовую технику в тыл вывозят
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10.03.2022 14:18 Відповісти
обморожение или воспаление легких это уже не боец - не говоря уже про ранения или без ноги воевать
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10.03.2022 14:27 Відповісти
Це у людей!
У орків дедываивале, аж до самої масквы. Запалення легенів їх не обходить. А без ноги що так що так здохне
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10.03.2022 15:02 Відповісти
Якщо 2/3 кацапів поляже ціною 3/4 українців - то це нічого не дасть
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10.03.2022 13:04 Відповісти
дві третіх ...ну шо 3,14-ец)) Шо курім?
Якщо буде 1/3 це вже буде гітлєр капут)) і давно
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10.03.2022 13:16 Відповісти
Взагалі-то, щоб частина втратила боєздатність достатньо втратити 30-40% особового складу. По-перше, знекровлена частина не здатна в повному обсязі виконувати завдання, які зазвичай покладаються на таку бойову одиницю. По-друге, ******* війська це не ратники, де всі були однакові, а мають вузьку спеціалізацію. Наприклад, до складу зенітно-ракетного дивізіону входить ЛИШЕ ОДИН паливозаправник, а в зенітно-ракетній батареї С-300 (С-400, С-500) є лише один радар (далі можна, здається, не пояснювати).
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10.03.2022 13:18 Відповісти
Так достатньо і 30% особового складу. Але є одне але. В'їхало близько 160 тисяч. В'їжджають повністю укомплектовані особовим складом. Це означає що якщо 1 БТГ знищено то інша ще існує, і можливо навіть повністю укомплектована!
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10.03.2022 13:34 Відповісти
гу ничего места пристрелены разведка ТРО набрались опыта фауст патронов как грязи на всех хватит
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10.03.2022 14:30 Відповісти
Потери рашистов за 14 дней войны по оценкам западных экспертов:
6 000 убитых и около 15 000 раненных, т.е. 21 000 чел., которые уже не бойцы. (очень надеюсь, что намного больше)
********* собрала против нас 200 000. Плюс всякими мобилизациями могут собрать максимум ещё столько же (и то сомневаюсь). Ну, допустим. Итого 400 000. 2/3 это 260 000 необходимо утилизировать. Если исходить из сегодняшней статистики, на это потребуется 180 дней или 6 мес. Т.е. максимум к 1 сентября отпразднуем победу и наши дети пойдут в школу.
Но я знаю что мы победим намного быстрее!
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10.03.2022 13:18 Відповісти
Головне, щоб зброї та *********** вистачило... І тут роль Заходу вирішальна: зброї треба багато і максимально смертоносної.
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10.03.2022 13:27 Відповісти
За это можешь не переживать. Чем дольше продолжается война, тем больше у рашистов проявляется их звериная сущность: бомбардировки и убийства мирного населения. Фото и видео этого убеждают Запад в 10 раз больше, чем любая дипломатия, т.к. начинается давление общества на политиков.
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10.03.2022 13:36 Відповісти
откуда они могут знать точные потери ? просто примерные прикиды от фонаря так же как их мулька в первые дни войны мол" Киев падет в течении дней"
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10.03.2022 14:31 Відповісти
Верно. Точные потери орков не знает никто. Рашисты говорят 500-600, наши говорят 12 000, западные эксперты 5 000-6 000. Выбирайте сами. Кол-во раненных традиционно для войн 3Х от убитых. В нашем случае немного меньше, т.к. много орков были внутри техники.
Верно. Западные эксперты недооценили ВСУ и переоценили боеспособность армии орков. Но в целом они были правы. Нападение на Украину было спланировано в октябре-ноябре прошлого года. С января они об этом кричали. Мы не верили что нападет ...
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10.03.2022 14:51 Відповісти
Тоня, от того, что ты пиаришься на подвигах наших пацанов и постишь проукраинские патриотические тексты, ты не перестал быть гандольеро
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10.03.2022 13:36 Відповісти
Тут головне, щоб заліза вистачило на них усіх. А натхнення нам не позичати.
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10.03.2022 14:07 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! ДО МАСКВА НЕДАЛЕКО? ГЕРОЯМ СЛАВА!
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10.03.2022 14:08 Відповісти
за 1941 ссср потеряло 7 млн военніх и 40% мирніх. Єх, Рузвельт-Черчилль, не тех спасал...
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10.03.2022 15:24 Відповісти
 
 