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ЗСУ знищили російський дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" на Чернігівщині
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У Чернігівській області Збройні сили України знищили російський дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".
Про це вдень у четвер, 10 березня, повідомили в Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.
"На чернігівському напрямку один із підрозділів оперативного командування "Північ" знищив дивізіон "Іскандер-М", які обстрілювали мирне населення!" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+129 Александр Карин
показати весь коментар10.03.2022 12:48
+85 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+76 Garry Grant
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Але шото пошло не так.
мультки, попаганда и ... отпавшая ручка у броневичка прямо при путяне ))))
у них осталисть только старые кости в "храмах" рпц-огпу (по старославянски мощи= кости, трупопоклонники нечистивые, Создатель искоренит их, ибо это тяжелейший грех по Библии)
Як варіант - бахнути по бульбашам з території України, щоб змусити вступити у війну.
«Насколько я знаю... обратились в Китай... они отказали», - сказал Кудинов, говоря о проблемах с поставками запчастей российским авиаперевозчикам, передает РИА «Новости».
Не смешите мои санкции!
Кари, окупантам з московіі, кари!!
- Ні, не чули... Коли ви цим хвалилися, ми якраз поле орали і хліб ростили... Так що вибачайте - "очі бояться, а руки - роблять!"