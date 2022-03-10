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ЗСУ знищили російський дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" на Чернігівщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ знищили російський дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів

У Чернігівській області Збройні сили України знищили російський дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

Про це вдень у четвер, 10 березня, повідомили в Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"На чернігівському напрямку один із підрозділів оперативного командування "Північ" знищив дивізіон "Іскандер-М", які обстрілювали мирне населення!" - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+129
Слава ЗСУ! Смерть козломордим!
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10.03.2022 12:48
+85
ЗСУ ТА ВСІМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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10.03.2022 12:49
+76
Искандеры санкций не боятся. Искандеры боятся ВСУ.)
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10.03.2022 12:51
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С Божиим благословением на богополезное учение отправил Гундяев паству в Украину... Отпевать тяперя надобно
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10.03.2022 12:48 Відповісти
Вороньі отпоют.
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10.03.2022 12:51 Відповісти
Собачки местные и похоронят и отпоют (особенно если луна будет полной)
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10.03.2022 13:19 Відповісти
гундяєв немає влади давати благословіння.
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10.03.2022 12:53 Відповісти
Питання в тому чому в Чернігівській області? Вони з білорахи могли безнаказано спокійнісінько пускати ракети майже на усю глибину України...Щось не склалося з білорусами? Чи щось інше планувалося?
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10.03.2022 17:09 Відповісти
Слава ЗСУ! Смерть козломордим!
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10.03.2022 12:48 Відповісти
Теперь можно перефразировать их же фразу:"Не смешите своими "Искандерами"".
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10.03.2022 13:01 Відповісти
ЗСУ ТА ВСІМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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10.03.2022 12:49 Відповісти
Це прекрасно!
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10.03.2022 12:49 Відповісти
а дівізіон це скільки?
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10.03.2022 12:49 Відповісти
Дев'ять машин. Як що рахувати по принципам артилерії. Плюс взвод керування на різній техніці.
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10.03.2022 12:53 Відповісти
взагалі то стандартно 12 пускових по 2 в кожній=48 ракет
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10.03.2022 18:15 Відповісти
Гугл в допомогу
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10.03.2022 12:54 Відповісти
Мінімум 4 комплекса.
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10.03.2022 12:54 Відповісти
Как правило, ракетный дивизион имеет 2-3 стартовые батареи по 2-3 пусковых установки в каждой из них
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10.03.2022 12:58 Відповісти
до складу дивізіону ОТРК "Искандер" входять чотири пускові установки на вісім балістичних ракет.
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10.03.2022 14:03 Відповісти
Мінімум 8 ракет
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10.03.2022 14:42 Відповісти
Отлично! Не будут по городам бить.
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10.03.2022 12:49 Відповісти
а экипаж тоже помер? Экипаж - это главное, без них ракеты никуда не летят
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10.03.2022 12:50 Відповісти
Если там были ракеты но маловероятно что ктото выжил
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10.03.2022 13:00 Відповісти
не уверена.Ракеты заканчиваются и взять новые негде. А кацапы...там этого мусора еще хватает
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10.03.2022 13:03 Відповісти
Ну просто оператор Искандера - это не просто обычный солдат. Это специалист высокого уровня с высшим специальным образованием и данных людей очень мало, а их подготовка занимает годы. Поэтому в данной ситуации важно чтобы и экипаж тоже накрыли.
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10.03.2022 13:05 Відповісти
Если они были снаряженные, то после взрыва там никто не выжил и воронка метров 5 глубиной.
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10.03.2022 13:56 Відповісти
ВСУ - сильнейшая армия мира!
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10.03.2022 12:50 Відповісти
Європи, третя в світі.
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10.03.2022 16:30 Відповісти
Ваші перші 2 не воювали з рашкою напряму, армія якої до лютого вважалась "третьою чи другою в світі". Тож питання це відкрите. Правильніше "серед перших 3 армій світу, причому принаймні одна там з-за розміру переважно - реальна боеєздатність китайців невідома, що б вони там про себе не вважали".
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10.03.2022 17:08 Відповісти
нищити усе вороже, що рухається і стріляє, все абсолютно, повинна бути охота і змагання з грошовими призами
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10.03.2022 12:51 Відповісти
Добре синку! Добре! Цією "заразою" вони всю Європу лякали! Продивився я матеріали Там гарно виходить: дивізіон - це 2-3 батареї Кодна батарея - 2-3 пускові установки Тобто знищено від 4 до 9 ПУ А якщо ще й КШМ з ТЗМ знищили - взагалі краса! Навіть при наявності цілих ПУ без ЦЬОГО "заліза" ні навести ракети ні перезарядить пускову установку не можна - "на пупа" ту "свинюку" не піднімеш!
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10.03.2022 13:06 Відповісти
Искандеры санкций не боятся. Искандеры боятся ВСУ.)
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10.03.2022 12:51 Відповісти
Нехило посмешили! Зрители аж зажмурились от удовольствия.
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10.03.2022 12:51 Відповісти
Яке прикре самогубство!
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10.03.2022 12:51 Відповісти
З'їздь, пофоткай - хтось заважа?
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10.03.2022 13:06 Відповісти
Це тобі до сєкєльова, ********** або посліду солов'їного.
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10.03.2022 13:07 Відповісти
Героям ЗСУ - слава!
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10.03.2022 12:52 Відповісти
Доіскандерились!
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10.03.2022 12:53 Відповісти
Немає нічого ганебнішого для народу, коли його безсила проти супротивника армія просто переводить свої бомби та ракети на мирне населення.
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10.03.2022 12:54 Відповісти
Побільше б таких добрих новин!
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10.03.2022 12:54 Відповісти
русские классики про Россию:

"Народ который блуждает по Европе и ищет что можно разрушить, уничтожить только
ради развлечения." Ф. Достоевский

" Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." М. Булгаков

"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость".
А. Горький

"Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете". Н. Тургенев

"Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах,
грязный физически и морально…готовый в любой момент угнетать все и вся".
Н.Шмелев

"Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до
наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком
не признает ни свободного человека, ни свободной мысли." А. Пушкин.
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10.03.2022 14:44 Відповісти
начхати, що там воші про інших вошей думають. Задрали русню цитувати. Підтертися тим - і все по тому.
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10.03.2022 17:10 Відповісти
А как умничали...

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10.03.2022 12:54 Відповісти
аж до слез )))))))
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10.03.2022 13:00 Відповісти
Ой, бррр, фу, ну и пакость на фото. А вот новость отличная.
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10.03.2022 13:02 Відповісти
От такі вони - самиці кацапів. Рожалкі ванєк.
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10.03.2022 13:13 Відповісти
на данный момент , в этой фотке все , и смех, и санкции , и искандеры, на сиськах старой , провонявшейся кацапни , это просто прэлесно !!!!
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10.03.2022 14:42 Відповісти
-М это кассетные что ли ?? суки
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10.03.2022 12:55 Відповісти
Вообще не понятно на кой их вводят на оккупированную территорию !У негож дальность минимум 500 км -или она только в мультиках такая,а реально типа ТОЧКА У
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10.03.2022 12:56 Відповісти
Збиралися Лондон бАмбіть, там "своїх" (read: абрамовича) б'ють.

Але шото пошло не так.
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10.03.2022 12:58 Відповісти
ВСЯ "мощь" раИссы это ФЕЙК!!
мультки, попаганда и ... отпавшая ручка у броневичка прямо при путяне ))))

у них осталисть только старые кости в "храмах" рпц-огпу (по старославянски мощи= кости, трупопоклонники нечистивые, Создатель искоренит их, ибо это тяжелейший грех по Библии)
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10.03.2022 12:59 Відповісти
Час підльоту ракети до цілі - чим далі, тим більше вирогідність того, що ракету буде збито засобоми ППО.
Як варіант - бахнути по бульбашам з території України, щоб змусити вступити у війну.
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10.03.2022 13:05 Відповісти
что то у меня большие сомнения в возможности поразить квазибаллистический искандер при нашей пво,если конечно правда ,что о нем пишут
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10.03.2022 13:13 Відповісти
Сбиваются комплексами вроде С-300. И в Азербайджане сбивали и в Украине.
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10.03.2022 13:23 Відповісти
Ти, я дивлюся, систематично в ВСУ сумніваєшься. В багатьох темах якусь чухню пишешь, "сумнівальщик". Іскандери збиваються і С-300, і ракетами повітря-повітря, якщо є достатньо інформації щодо траекторії (а нам цю інфу дають з декількох джерел, та й самі маємо дієздатне радіолокаційне обладнання дальнє). Тож завали хлєбало, провокатор.
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10.03.2022 17:13 Відповісти
сомневайся,несомневайся -все равно ничего не изменится к сожалению.И рассказывать населению как лихо мы перехватываем ракеты-я считаю не правильным,потому что вместо того ,что б укрыться в укрытии многие люди это не сделают и получится большая угроза для их жизни.Тоже самое относится к военнослужащим ,находящимся на обьектах ,по которым может быть нанесен удар авиацией и ракетами
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10.03.2022 17:51 Відповісти
Китай отказался от поставок запасных частей для самолетов авиаперевозчикам из России, заявил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

«Насколько я знаю... обратились в Китай... они отказали», - сказал Кудинов, говоря о проблемах с поставками запчастей российским авиаперевозчикам, передает РИА «Новости».
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10.03.2022 12:56 Відповісти
дохлым окупантам привет от дрысливого красноунитазного северного флота мокселей, их туда тоже возмите!!!
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10.03.2022 12:57 Відповісти
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10.03.2022 12:58 Відповісти
Шкода - що не захопили хоча б одну одиницю і не жахнули по орках.
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10.03.2022 13:00 Відповісти
Скорее всего их хорошо охраняли и били их чем-то дальним или Байрактаром.
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10.03.2022 14:09 Відповісти
Дивно. Навiщо вони заїхали в Чернiгiвську область? Вони здатнi стрiляти з територiї Бiлорусi. Тупi москалi.
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10.03.2022 13:00 Відповісти
На "учения" ехали.
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10.03.2022 13:18 Відповісти
Менше летить - менше світиться на радарах, більша вірогідність, що українське ППО не зіб'є. Чи ви думаєте, що десятки ракет, які перехоплені над Києвом - перехоплені, бо дитсадівці неозброєним оком побачили ракету? Ні - вони летять з рашки та з бєларуссії, РЛС-и їх бачать здалеку. Обирається оптимальна для протидії установка, є трішки часу на підготовку - і бац, збивають на підльоті.
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10.03.2022 17:17 Відповісти
Пiдлоту збивають на пiдльотi. Так, Ви маєте рацію. Більша вірогідність, що українське ППО не зіб'є ракету, але й більша вірогідність, що ракета взагалі нікуди не полетить.
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10.03.2022 18:39 Відповісти
СУПЕР! в идеале бы конечно захватить и обстрелять их самихже!!! но и так неплохо!
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10.03.2022 13:00 Відповісти
Я так в детстве играл сам с собой в шахматы, и всегда побеждал. Но как только начал играть с дедом , что-то пошло не так . Слава Украине
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10.03.2022 13:01 Відповісти
Ну чё, Искандеры, носы повесили... Вам уже не до смеха?
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10.03.2022 13:01 Відповісти
Піськандерам вже не смішно? Мають бути знищені і всі екіпажі, хто встиг втекти, бо то навіть не тварини, а глисти якісь!
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10.03.2022 13:04 Відповісти
Дивизион это сколько в штукfх напомните ,кто знает?
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10.03.2022 13:05 Відповісти
Смотреть выше 10.03.2022 12:49
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10.03.2022 13:15 Відповісти
Мінімум 8 ракет
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10.03.2022 14:40 Відповісти
пару этих искандеров по кремлю и пару по крымскому мосту
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10.03.2022 13:05 Відповісти
)(уйло казав ,що літають на нових фізичних принципах
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10.03.2022 13:05 Відповісти
"Искандеры"?
Не смешите мои санкции!
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10.03.2022 13:06 Відповісти
Що значить дивізіон?
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10.03.2022 13:08 Відповісти
4+ установки, 8+ ракет.
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10.03.2022 17:19 Відповісти
Слава Захисникам України!!!
Кари, окупантам з московіі, кари!!
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10.03.2022 13:11 Відповісти
laptenogij - PVO vidit daleko, tak chto tem blizhe tem menjsje vozmozhnosti chto sobjot - tak usvoil ili tebe ne dohodit.
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10.03.2022 13:15 Відповісти
Ты, русский фашист, верь своему фюрерку. И уже этой осенью ты будешь жрать дерьмо.
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10.03.2022 17:15 Відповісти
- Хахлы! Да вы "оху*ли"!!! Как вы смеете нам сопротивляться?! Да нас весь мир боится!
- Ні, не чули... Коли ви цим хвалилися, ми якраз поле орали і хліб ростили... Так що вибачайте - "очі бояться, а руки - роблять!"
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10.03.2022 13:14 Відповісти
horoshaja novostj.
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10.03.2022 13:14 Відповісти
ДРГ чи Байрактар?
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10.03.2022 13:27 Відповісти
Камень... А может, палка... Важно не какое оружие, а в чьих оно руках!
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10.03.2022 13:30 Відповісти
их там теперь нет.... воистину - ихтамнетов теперь там нет !!!
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10.03.2022 13:33 Відповісти
Wery good!
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10.03.2022 13:47 Відповісти
Дайте Чернігову Стінгери!
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10.03.2022 14:33 Відповісти
Є в Чернигові Стінгери. І Стугни є. Тому навколо Чернигова і перемелюють кацапів добре та ефективно. І літаки там збивають.
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10.03.2022 17:20 Відповісти
Жаль что это эти ракеты по московии не полетели.
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10.03.2022 14:58 Відповісти
сподіваюсь, що не весь дивізіон знищили, а ще й захопили та залишили собі пускову, знадобиться
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10.03.2022 15:01 Відповісти
Без ракет то мотлох. Та й без радара також мотлох. Ну може без машини управління ще працює, і то не факт
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10.03.2022 18:00 Відповісти
і це вже ближчя до кінця другої армії в світі....
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10.03.2022 15:43 Відповісти
Хлопці ви феноменальні! Слава Україні!
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10.03.2022 16:33 Відповісти
3+ таких комплексів (дивізіон - це від 3 до 12 штук) - нормальджан. Спасибі, хлопці!!! Слава Україні!
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10.03.2022 17:02 Відповісти
Просто свято!Дякуюємо нашим воїнам,нашим громадянам!Дякуємо США і Европі за підтримку!Смерть зовнішнім і внутрішнім ворогам!
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10.03.2022 17:24 Відповісти
"Искандер" использует две разньіе ракетьі : баллистическую с дальностью 500км , и КР с дальностью более 1000км , но крьілатьіе ракетьі у россиян в дефиците , баллистических больше. Наверное , хотели достать до Одессьі баллистическими ракетами .
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10.03.2022 18:01 Відповісти
ну это уже на фейк похоже...с чего бы кацапье их в украну притащило
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10.03.2022 21:31 Відповісти
за искандеры надо давать медальки !
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11.03.2022 01:09 Відповісти
 
 