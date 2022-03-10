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Противника зупинено на всіх напрямках, можливе проникнення ДРГ у Київ під виглядом евакуйованих жителів, - оперативна інформація від Генштабу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Противника зупинено на всіх напрямках, можливе проникнення ДРГ у Київ під виглядом евакуйованих жителів, - оперативна інформація від Генштабу

Триває п’ятнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, на Поліському напрямку окупанти продовжують утримувати населені пункти Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Ворог намагається відновити боєздатність підрозділів, що понесли значні втрати, здійснює перегрупування та не відмовляється від задуму блокування Києва із заходу та південного-заходу. Не виключається підготовка та проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника в Київ під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.

Силами оборони України відбито спробу форсування противником річки Ірпінь в районі населеного пункту Мощун, противника відкинуто, населений пункт звільнено.

Також повідомляється, що на Миколаївському напрямку ворог намагається закріпитись по населеним пунктам Лупарево, Правдино, Благодатне, Новогригорівка, Калинівка, Киселівка, Першотравневе, Олександрівка, Бургунка, Береслав, Таврійськ.

Читайте також: Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 335 танків, 1105 броньованих машин, 49 літаків, 81 гелікоптер

На Кримському напрямку зафіксовано посилення угруповання противника батальйонною тактичною групою зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту збройних сил РФ.

"На всіх напрямках ПРОТИВНИКА ЗУПИНЕНО Силами оборони України, успіху не має, намагається втримати зайняті рубежі та позиції. Як особливість, ворог, з метою введення в оману підрозділів Сил оборони України розпочав позначати себе жовтою стрічкою на рукаві. Проте, для ідентифікації приналежності до ЗС РФ жовта стрічка також кріпиться на ногу. Будьте пильними!", - резюмували у Генштабі ЗСУ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Если ДРГ проникнет под видом местных жителей, то необходимо теробороне спрашивать горожан: Як ваше прізвище? Все украинцы знают, о чем это, а кацапы не отстреливают от слова совсем. Таким образом можно выловить все дрг под видом гражданских.
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10.03.2022 12:55
+15
Мова має значення!
За допомогою укр.мови кацапа мона виявити в масі за п'ятнадцять секунд!
Мова шевченка буде воювать з москалюрами!
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10.03.2022 12:59
+7
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10.03.2022 12:55
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эвакуированных можно контролировать и проверять, это нормально
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10.03.2022 12:54 Відповісти
Если ДРГ проникнет под видом местных жителей, то необходимо теробороне спрашивать горожан: Як ваше прізвище? Все украинцы знают, о чем это, а кацапы не отстреливают от слова совсем. Таким образом можно выловить все дрг под видом гражданских.
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10.03.2022 12:55 Відповісти
документы у мужиков и женщин без детей надо проверять и обязательно под прицелом-это перво наперво ,хотя могут быть конечно перевертыши из бывших сограждан-коллаборантов
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10.03.2022 12:58 Відповісти
проверка документов - не всегда поможет, учитывая что была на цензоре инфа, что кацапье штампует украинские паспорта и выдает их дрг. Поэтому лучший вариант для проверки - мова. Таки да, кацапы в ней не понимают ничего и что самое главное - они необучаемые в этом плане. Значимость дрг тоже не стоит недооценивать в 1941 году дрг целые города брали (не уровня Киева конечно, значительно меньше), поэтому теробороне надо быть настороже!
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10.03.2022 13:01 Відповісти
Пока дрг и пособников не будут вешать и они об этом будут знать -количество не уменьшится.
Человек снявший форму и являющийся военнослужащим противника-расценивается как шпион и диверсант-на них конвенция не распространяется,кстати и на воинство Луг-Гандонии тоже
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10.03.2022 13:11 Відповісти
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10.03.2022 12:55 Відповісти
вот гуссофоб, а уже дают в морду за рупь или нет? ай ай што делаиццо ...
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10.03.2022 13:15 Відповісти
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10.03.2022 14:33 Відповісти
Мова має значення!
За допомогою укр.мови кацапа мона виявити в масі за п'ятнадцять секунд!
Мова шевченка буде воювать з москалюрами!
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10.03.2022 12:59 Відповісти
Військовий стан дозволяє будь-які перевірки, вилучення потрібної техніки, відстріл опзжо, сепарів і колоборантів, якщо тільки пеньку розкриють
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10.03.2022 13:00 Відповісти
виловлювати можна - паляниця, ягодиця, .... будьте креативними - імпровізуйте,
телефончики можна перевірити в підозрілих, тут багато варіантів і менше звертайте увагу на стать - жінки також ДРГ можуть бути.
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10.03.2022 13:01 Відповісти
Я так в детстве играл сам с собой в шахматы, и всегда побеждал. Но как только начал играть с дедом , что-то пошло не так . Слава Украине
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10.03.2022 13:01 Відповісти
Женевські угоди не поширюються на збройні формування, які воюють не під своїм прапором. Тож щодо російських військових, які маскуються під українців (переодягаючись в цивільне, або помічаючи себе жовтою стрічкою) треба діяти без сантиментів і просто не брати в полон.
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10.03.2022 13:07 Відповісти
У Росії показали фейк про те, як вертольоти нібито знищують українську техніку.

FAKE

RT: "Вертолёты Ка-52 уничтожают украинскую бронетехнику. Экипаж вертолета Ка-52 на предельно малой высоте выполняет захват цели и выпускает ракеты по технике, которую ВСУ пытались замаскировать"...

Все би нічого, однак на відео видно, що вертоліт Ка-52 у польоті і дуже багато снігу, який лежить вже давно на землі. На першому екрані, йде приціл на ціль - снігу на землі майже немає. Далі - вертоліт веде стрільбу НУРСами, а на другому екрані видно, як полетіла керована ракета в захвачений об'єкт.

Херові ви постановники і режисери....
Зате, як гарно видають пропагандиські ЗМІ, що знищують українську бронетехніку! 🤮
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10.03.2022 13:12 Відповісти
Я дополню. Дня через три после начала вторжения в Украину, НТВ показало сюжет из Дырляндии. Стоит танк подбитый с Z на всем, что можно пометить, а этот дебилоид, тыча грязным пальчиком пояснял, что это подбитый хунтобендерохфвашистый панцерваген!
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10.03.2022 14:08 Відповісти
Слова, з якими у росіян є складнощі з вимовою і тлумаченням:
сірники, олія, вирій, залізниця, добродій, митець, колиба, балаканина, тощо
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10.03.2022 13:23 Відповісти
зацени вот это: https://twitter.com/i/status/1498401607825993732
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10.03.2022 14:42 Відповісти
Настав час заводити резерви у тил москалям. ото будуть "рвати когті".
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10.03.2022 14:26 Відповісти
****** дела у москалей..... )
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10.03.2022 14:33 Відповісти
 
 