Противника зупинено на всіх напрямках, можливе проникнення ДРГ у Київ під виглядом евакуйованих жителів, - оперативна інформація від Генштабу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Триває п’ятнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, на Поліському напрямку окупанти продовжують утримувати населені пункти Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Ворог намагається відновити боєздатність підрозділів, що понесли значні втрати, здійснює перегрупування та не відмовляється від задуму блокування Києва із заходу та південного-заходу. Не виключається підготовка та проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника в Київ під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.
Силами оборони України відбито спробу форсування противником річки Ірпінь в районі населеного пункту Мощун, противника відкинуто, населений пункт звільнено.
Також повідомляється, що на Миколаївському напрямку ворог намагається закріпитись по населеним пунктам Лупарево, Правдино, Благодатне, Новогригорівка, Калинівка, Киселівка, Першотравневе, Олександрівка, Бургунка, Береслав, Таврійськ.
На Кримському напрямку зафіксовано посилення угруповання противника батальйонною тактичною групою зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту збройних сил РФ.
"На всіх напрямках ПРОТИВНИКА ЗУПИНЕНО Силами оборони України, успіху не має, намагається втримати зайняті рубежі та позиції. Як особливість, ворог, з метою введення в оману підрозділів Сил оборони України розпочав позначати себе жовтою стрічкою на рукаві. Проте, для ідентифікації приналежності до ЗС РФ жовта стрічка також кріпиться на ногу. Будьте пильними!", - резюмували у Генштабі ЗСУ.
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Человек снявший форму и являющийся военнослужащим противника-расценивается как шпион и диверсант-на них конвенция не распространяется,кстати и на воинство Луг-Гандонии тоже
За допомогою укр.мови кацапа мона виявити в масі за п'ятнадцять секунд!
Мова шевченка буде воювать з москалюрами!
телефончики можна перевірити в підозрілих, тут багато варіантів і менше звертайте увагу на стать - жінки також ДРГ можуть бути.
FAKE
RT: "Вертолёты Ка-52 уничтожают украинскую бронетехнику. Экипаж вертолета Ка-52 на предельно малой высоте выполняет захват цели и выпускает ракеты по технике, которую ВСУ пытались замаскировать"...
Все би нічого, однак на відео видно, що вертоліт Ка-52 у польоті і дуже багато снігу, який лежить вже давно на землі. На першому екрані, йде приціл на ціль - снігу на землі майже немає. Далі - вертоліт веде стрільбу НУРСами, а на другому екрані видно, як полетіла керована ракета в захвачений об'єкт.
Херові ви постановники і режисери....
Зате, як гарно видають пропагандиські ЗМІ, що знищують українську бронетехніку! 🤮
сірники, олія, вирій, залізниця, добродій, митець, колиба, балаканина, тощо