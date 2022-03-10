Кулеба про перемовини глав МЗС України, РФ і Туреччини: "Я готовий зустрітися знову в цьому форматі"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про готовність зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим знову у форматі глав МЗС України, РФ і Туреччини.
"Я готовий зустрітися знову в цьому форматі, якщо будуть перспективи предметної дискусії та пошуку рішень. Я вважаю, що коли два міністри закордонних справ зустрічаються, вони мають мандат вести переговори про теми миру, безпеки... І я готовий продовжувати цю взаємодію з метою завершення війни в Україні, припинення страждань українського мирного населення та звільнення наших територій від російських окупаційних військ", - сказав Кулеба на пресконференції за результатами переговорів із міністрами закордонних справ Росії і Туреччини Сергієм Лавровим та Мевлютом Чавушоглу в Анталії у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Будь ласка, зачекайте...
Мало у вас встреч с кацапами было, поспособствовали они тому о чем ты говоришь? Скорее наоборот, заглядыванием ***** в глаз вы только подстегнули ***** к новой агрессии.
та вимагає здатись....
Щось курнув не те..
.......когда заходишь в общественный туалет срочно отправить естественные надобности, то же приходится мириться с вонью и неудобствами.....
Змісту їхати на ці переговори нікому від України - не було жодного!
І далі їдуть, як альтернативно розвинуті.