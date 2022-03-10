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Кулеба про перемовини глав МЗС України, РФ і Туреччини: "Я готовий зустрітися знову в цьому форматі"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба про перемовини глав МЗС України, РФ і Туреччини:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про готовність зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим знову у форматі глав МЗС України, РФ і Туреччини.

"Я готовий зустрітися знову в цьому форматі, якщо будуть перспективи предметної дискусії та пошуку рішень. Я вважаю, що коли два міністри закордонних справ зустрічаються, вони мають мандат вести переговори про теми миру, безпеки... І я готовий продовжувати цю взаємодію з метою завершення війни в Україні, припинення страждань українського мирного населення та звільнення наших територій від російських окупаційних військ", - сказав Кулеба на пресконференції за результатами переговорів із міністрами закордонних справ Росії і Туреччини Сергієм Лавровим та Мевлютом Чавушоглу в Анталії у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Топ коментарі
+4
Какой смысл в таких встречах ? До и после таких встреч твари особенно рьяно обстреливают нас...
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10.03.2022 13:09
+3
Ты что мазохист?
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10.03.2022 13:11
+3
С чего ты взял что ети встречи поспособствуют припинення страждань українського мирного населення та звільнення наших територій від російських окупаційних військ?

Мало у вас встреч с кацапами было, поспособствовали они тому о чем ты говоришь? Скорее наоборот, заглядыванием ***** в глаз вы только подстегнули ***** к новой агрессии.
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10.03.2022 13:14
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Какой смысл в таких встречах ? До и после таких встреч твари особенно рьяно обстреливают нас...
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10.03.2022 13:09 Відповісти
Согласен,нет никакого смысла. Пуйло свои условия не изменит.
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10.03.2022 13:11 Відповісти
они не говорят правду там передали скрытые предложения - теперь думают как отмазать х..йла
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10.03.2022 13:16 Відповісти
Ты что мазохист?
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10.03.2022 13:11 Відповісти
кулебу покусал лавров? какие встречи, кулеба ты что тупой? тебя же только послали, причем прямо
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10.03.2022 13:12 Відповісти
Війна повинна перенестися на територію ворога, наносити удари по тих містах звідки прилітає
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10.03.2022 13:13 Відповісти
С чего ты взял что ети встречи поспособствуют припинення страждань українського мирного населення та звільнення наших територій від російських окупаційних військ?

Мало у вас встреч с кацапами было, поспособствовали они тому о чем ты говоришь? Скорее наоборот, заглядыванием ***** в глаз вы только подстегнули ***** к новой агрессии.
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10.03.2022 13:14 Відповісти
Лавров каже що вони не нападали на Україну
та вимагає здатись....
Щось курнув не те..
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10.03.2022 13:15 Відповісти
Это ж надо, НАСТОЛЬКО любить лошадей!
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10.03.2022 13:16 Відповісти
что за бред ?????????? зачем???????????
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10.03.2022 13:19 Відповісти
Нафуя?
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10.03.2022 13:21 Відповісти
Он умница..
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10.03.2022 13:30 Відповісти
......дипломатия, ***.......вещь тонкая......
.......когда заходишь в общественный туалет срочно отправить естественные надобности, то же приходится мириться с вонью и неудобствами.....
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10.03.2022 13:43 Відповісти
ОККУПАНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗБИТ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.03.2022 13:47 Відповісти
Африканским колониям такие условия не ставили колонизаторы, как путиские ******!
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10.03.2022 13:54 Відповісти
Так, виглядає, що пуйло і ЗЕ дискретно узгоджують свої нові домовленості, які знову пробують приховати від всіх.
Змісту їхати на ці переговори нікому від України - не було жодного!
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10.03.2022 16:23 Відповісти
А то заладили - що 2-3 дні переговори і обстріли міст кацапами!
І далі їдуть, як альтернативно розвинуті.
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10.03.2022 16:25 Відповісти
 
 