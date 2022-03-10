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"Укренерго" - Лукашенку: Допомоги Білорусі не потребуємо. Ремонтники готові негайно відновити електроживлення ЧАЕС. Просто припиніть обстріли!
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"Укренерго" не потребує допомоги білоруської сторони в ремонті пошкоджених російськими обстрілами високовольтних ліній, які живили Чорнобильську АЕС.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми потребуємо припинення вогню і пропуску наших ремонтних бригад, які від вчора чекають згоди виїхати на ремонт. У нас все готово, щоб негайно відремонтувати лінії і відновити електроживлення ЧАЕС, яка знеструмлена вже понад добу. Просто припиніть обстріли та дайте допуск нашим ремонтним бригадам!", - зауважили в "Укренерго"
Також зазначається, що всі повідомлення російських та білоруських ЗМІ щодо заживлення ЧАЕС з боку Білорусі - провокація, спрямована на загострення ситуації.
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Бацька - хутко на корабль, а то не добіжиш.
Не дай твій боже, свої ж пристрелять.