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війна (56365) Лукашенко (2308) ЧАЕС (326) електроенергія (1906) Укренерго (570)

"Укренерго" - Лукашенку: Допомоги Білорусі не потребуємо. Ремонтники готові негайно відновити електроживлення ЧАЕС. Просто припиніть обстріли!

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Укренерго" не потребує допомоги білоруської сторони в ремонті пошкоджених російськими обстрілами високовольтних ліній, які живили Чорнобильську АЕС.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми потребуємо припинення вогню і пропуску наших ремонтних бригад, які від вчора чекають згоди виїхати на ремонт. У нас все готово, щоб негайно відремонтувати лінії і відновити електроживлення ЧАЕС, яка знеструмлена вже понад добу. Просто припиніть обстріли та дайте допуск нашим ремонтним бригадам!", - зауважили в "Укренерго"

Також зазначається, що всі повідомлення російських та білоруських ЗМІ щодо заживлення ЧАЕС з боку Білорусі - провокація, спрямована на загострення ситуації.

Читайте також: Лукашенко розпорядився негайно подати електроенергію на ЧАЕС: Є законсервована з радянських часів лінія

Автор: Ірина Дашківська
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все верно. Николке никуда не свалить, если что будет не так. Может быть и папаша будет более сговорчивым и умным
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10.03.2022 13:24 Відповісти
Все на % балів!!!
Бацька - хутко на корабль, а то не добіжиш.
Не дай твій боже, свої ж пристрелять.
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10.03.2022 13:36 Відповісти
Пошел он туда ,куда русский корабль.
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10.03.2022 15:30 Відповісти
Тіко трактористів-підарастів туткай бракувало.
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10.03.2022 13:25 Відповісти
Синок вусатого теж в бункері сидить як заручник ху..ла?
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10.03.2022 13:28 Відповісти
браво! хорошо сказали долбаному бульбофюреру!!!
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10.03.2022 13:30 Відповісти
Миротворец нашелся. А вообще это путлер туповат в своей бункерной деменции. По лекалам 14 года все делает, расстрелял бы что-ли кого-нибудь из своих лакеев за такой обдалбон с баблом на подкуп украинцев.
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10.03.2022 13:35 Відповісти
.......а я вот помню как многие на этом форуме еГо называли "Бацькам" ......
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10.03.2022 13:38 Відповісти
 
 