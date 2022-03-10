"Укренерго" - Лукашенку: Допомоги Білорусі не потребуємо. Ремонтники готові негайно відновити електроживлення ЧАЕС. Просто припиніть обстріли!

"Укренерго" не потребує допомоги білоруської сторони в ремонті пошкоджених російськими обстрілами високовольтних ліній, які живили Чорнобильську АЕС.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми потребуємо припинення вогню і пропуску наших ремонтних бригад, які від вчора чекають згоди виїхати на ремонт. У нас все готово, щоб негайно відремонтувати лінії і відновити електроживлення ЧАЕС, яка знеструмлена вже понад добу. Просто припиніть обстріли та дайте допуск нашим ремонтним бригадам!", - зауважили в "Укренерго"

Також зазначається, що всі повідомлення російських та білоруських ЗМІ щодо заживлення ЧАЕС з боку Білорусі - провокація, спрямована на загострення ситуації.

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