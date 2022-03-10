Україна готова обговорювати гарантії безпеки від постійних членів Радбезу ООН і сусідів, - Кулеба
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Україна готова обговорювати отримання гарантій безпеки від постійних членів Радбезу ООН і сусідів, подібних до тих, які передбачає Північноатлантичний договір.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив після переговорів з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".
За його словами, Конституція України передбачає приєднання до НАТО і отримання гарантій безпеки, які надає Північноатлантичний договір.
"Однак ми розуміємо, що цього не станеться в осяжному майбутньому. Ми також бачимо реакцію НАТО як Альянсу на російську агресію проти України, що НАТО не готовий діяти колективно, щоб зупинити війну і захистити мирних жителів в Україні. Він делегував своїм державам-членам повноваження допомагати на двосторонній основі", - сказав Кулеба.
У такому разі, за словами міністра, виникає питання, як забезпечити безпеку України між нинішнім моментом і можливим членством у НАТО.
"Моя Конституція каже одне, і я не можу говорити проти Конституції. Але якби ми могли досягнути домовленості, де подібна система гарантій, яка передбачена Північноатлантичним договором, була надана Україні постійними членами Радбезу ООН, в тому числі Росією, Туреччиною, всіма нашими сусідами – це те, що ми готові обговорювати", - заявив Кулеба.
"Війна відбувається зараз, Україна перебуває у безпековому вакуумі. Ми маємо мислити креативно, як вирішити це питання і забезпечити нашу безпеку", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Не потрібно ніяких нових гарантій - потрібно просто виправити Будапештський меморандум.
Оформити чітко з точки зору міжнародного юридичного права додаток до відповідних статей.
В потрібному місці просто потрібно дописати :
"країни-гаранти зобов'язуються в разі загрози безпеці Україні у вигляді посягань на життя та здоров'я її громадян, а також в разі військової агресії проти України з метою порушення її територіальної цілістності, забезпечити безпеку і територіальну цілістність Україги шляхом використанні збройних сил кожної країни гаранта"
ВСЕ. - Росія може не підписувати - такогогарантанет.
Дело не в тексте. А дело в том, что будет если стороны просто забьют на свои обязы. Т.е. Да, написано. Да, должен. Да, не выполняю. И чё? Что ты мне сделаешь?
Договор не равных сторон не стоит ничего.
Какой смысл - бумажка есть бумажка. Не хочу обидеть, но твоя логика = логике московитов. Это для них бумажка ничего не стоит.
По существу.
Чем отличается коллективный договор НАТО от Будапештского меморандума, который на сегодня?
Именно тем, что там прямым текстом прописано об обязательствах участников использовать свои вооруженные силы в случае нападения на одну из стран.
НАТО, для того, чтобы мы туда попали, слишком громоздкая структура с кучей бюрократических ограничений при решении вопроса о новом члене. А де-факто, в военном аспекте - это на 80% США и Британия.
В нынешнем Будапештском меморандуме написано - предоставляют гарантии. Каким образом? Выходит на усмотрение гарантов. Можно обеспокоенностью.
Поэтому я и предлагаю уточнить и четко конкретизировать статьи меморандума и получить обязательства военной защиты от тех же США и Британии.
Это даже лучше НАТО, коллектив которого любит "жевать сопли".
Я не предлагаю "не вступать в НАТО". Я предлагаю перестать витать в розовых фантазиях. Очень удобненькая была позиция: Слезно проситься в НАТО, при этом ровным счетом никуя для этого не делая. И одновременно никуя не делая для обороноспособности Украины.
Можешь привести хоть один пример пресловутой 5-й статьи НАТО в действии?
В начале войны мельком (т.к. не до Румынии тогда было) проскочило сообщение, что с радаров пропал самолет ВВС Румынии, который делал облет на линии своих тер.вод. - аккурат рядом с черноморской армадой орков. Румыния послала на его поиски веролет береговой охраны. Через некоторое время и он исчез с радаров. И после этого тотальная тишина. Как думаешь: Что там произошло?
Кучма з-за рогу: "О, багатовекторність!"
Друзі, серйозне прохання, прошу поставитись уважно. Нам ніхто ніякої зброї не дає. Літаків не дають. ППО не дають. Нічого більше не дають.
‼️Але все це можна купити у будь-якому воєнторзі! Пам'ятайте про відкриті магазини з широким асортиментом товарів.
згідно договорів та гарантій,ми зараз мали б працювати, відпочивати,
веселитись та готуватись до сезону шашликів.
але є одно але......................
Пох на те, на що може погодитись зеленський, рада не визнає, світ не визнає.
Наші союзники вже перестають розуміти чого хоче українська влада і на що згідна погодитись у перемовинах з ворогом.