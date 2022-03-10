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Україна готова обговорювати гарантії безпеки від постійних членів Радбезу ООН і сусідів, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна готова обговорювати гарантії безпеки від постійних членів Радбезу ООН і сусідів, - Кулеба

Україна готова обговорювати отримання гарантій безпеки від постійних членів Радбезу ООН і сусідів, подібних до тих, які передбачає Північноатлантичний договір.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив після переговорів з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

За його словами, Конституція України передбачає приєднання до НАТО і отримання гарантій безпеки, які надає Північноатлантичний договір.

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"Однак ми розуміємо, що цього не станеться в осяжному майбутньому. Ми також бачимо реакцію НАТО як Альянсу на російську агресію проти України, що НАТО не готовий діяти колективно, щоб зупинити війну і захистити мирних жителів в Україні. Він делегував своїм державам-членам повноваження допомагати на двосторонній основі", - сказав Кулеба.

У такому разі, за словами міністра, виникає питання, як забезпечити безпеку України між нинішнім моментом і можливим членством у НАТО.

"Моя Конституція каже одне, і я не можу говорити проти Конституції. Але якби ми могли досягнути домовленості, де подібна система гарантій, яка передбачена Північноатлантичним договором, була надана Україні постійними членами Радбезу ООН, в тому числі Росією, Туреччиною, всіма нашими сусідами – це те, що ми готові обговорювати", - заявив Кулеба.

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"Війна відбувається зараз, Україна перебуває у безпековому вакуумі. Ми маємо мислити креативно, як вирішити це питання і забезпечити нашу безпеку", - наголосив він.
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Топ коментарі
+17
Уже были гарантии ими подтерлись и выкинули, опять хотите наступить на те же грабли??????????
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10.03.2022 13:24
+13
Я дико извиняюсь, а "Будапештский меморандум" - это что было? Не гарантии безопасности? Ещё одну писюльку надо? К чему этот словесный дипломатический понос?
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10.03.2022 13:27
+9
Єрмак: "Ми будемо говорити тільки про дійсно багатовекторну, за участі багатьох країн, систему міжнародної безпеки України." (джерело: УП)

Кучма з-за рогу: "О, багатовекторність!"
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10.03.2022 13:27
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Уже были гарантии ими подтерлись и выкинули, опять хотите наступить на те же грабли??????????
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10.03.2022 13:24 Відповісти
Чем эти гарантии будут отличаться от будапештского меморандума или гарантий, который имеют страны участники НАТО? Лично я не верю ни в какие гарантии ни в само НАТО, а только в ЗСУ и ЯО.
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10.03.2022 13:29 Відповісти
гарантии это передышка путлеру - главное не снимать санкции пока у кацапии не заберут ядерное оружие и не разоружат армию
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10.03.2022 14:01 Відповісти
Сподіваюся, що таким чином наші тягнуть час, щоб зменшити інтенсивність військових дій і дочекатися, поки в кацапії санкції зроблять свої справи.
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10.03.2022 13:34 Відповісти
Я дико извиняюсь, а "Будапештский меморандум" - это что было? Не гарантии безопасности? Ещё одну писюльку надо? К чему этот словесный дипломатический понос?
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10.03.2022 13:27 Відповісти
Був недороблений документ, на який фактично розвели Кучму з Кравчуком.

Не потрібно ніяких нових гарантій - потрібно просто виправити Будапештський меморандум.
Оформити чітко з точки зору міжнародного юридичного права додаток до відповідних статей.

В потрібному місці просто потрібно дописати :
"країни-гаранти зобов'язуються в разі загрози безпеці Україні у вигляді посягань на життя та здоров'я її громадян, а також в разі військової агресії проти України з метою порушення її територіальної цілістності, забезпечити безпеку і територіальну цілістність Україги шляхом використанні збройних сил кожної країни гаранта"

ВСЕ. - Росія може не підписувати - такогогарантанет.
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10.03.2022 13:45 Відповісти
Как говорил Козьма Прутков: Зри в корень.
Дело не в тексте. А дело в том, что будет если стороны просто забьют на свои обязы. Т.е. Да, написано. Да, должен. Да, не выполняю. И чё? Что ты мне сделаешь?
Договор не равных сторон не стоит ничего.
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10.03.2022 14:09 Відповісти
Следуя твоей логике нам и в НАТО втупать незачем?
Какой смысл - бумажка есть бумажка. Не хочу обидеть, но твоя логика = логике московитов. Это для них бумажка ничего не стоит.

По существу.
Чем отличается коллективный договор НАТО от Будапештского меморандума, который на сегодня?
Именно тем, что там прямым текстом прописано об обязательствах участников использовать свои вооруженные силы в случае нападения на одну из стран.
НАТО, для того, чтобы мы туда попали, слишком громоздкая структура с кучей бюрократических ограничений при решении вопроса о новом члене. А де-факто, в военном аспекте - это на 80% США и Британия.

В нынешнем Будапештском меморандуме написано - предоставляют гарантии. Каким образом? Выходит на усмотрение гарантов. Можно обеспокоенностью.
Поэтому я и предлагаю уточнить и четко конкретизировать статьи меморандума и получить обязательства военной защиты от тех же США и Британии.
Это даже лучше НАТО, коллектив которого любит "жевать сопли".

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10.03.2022 14:29 Відповісти
Не нужно за меня придумывать "мою логику". Что-то не понятно - спроси. Но выдумывать не надо.
Я не предлагаю "не вступать в НАТО". Я предлагаю перестать витать в розовых фантазиях. Очень удобненькая была позиция: Слезно проситься в НАТО, при этом ровным счетом никуя для этого не делая. И одновременно никуя не делая для обороноспособности Украины.
Можешь привести хоть один пример пресловутой 5-й статьи НАТО в действии?
В начале войны мельком (т.к. не до Румынии тогда было) проскочило сообщение, что с радаров пропал самолет ВВС Румынии, который делал облет на линии своих тер.вод. - аккурат рядом с черноморской армадой орков. Румыния послала на его поиски веролет береговой охраны. Через некоторое время и он исчез с радаров. И после этого тотальная тишина. Как думаешь: Что там произошло?
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10.03.2022 15:39 Відповісти
Мураєв 3.0 - бігои на корбель. Вже відходить
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10.03.2022 18:17 Відповісти
Слив зачетный.
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10.03.2022 18:19 Відповісти
Єрмак: "Ми будемо говорити тільки про дійсно багатовекторну, за участі багатьох країн, систему міжнародної безпеки України." (джерело: УП)

Кучма з-за рогу: "О, багатовекторність!"
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10.03.2022 13:27 Відповісти
Гарантии безопасности от ... ООН? Этой бессмысленной и бесполезной шараги? От ведущих стран мира еще можно какие-то гарантии, и никаких всратых "меморандумов", а железнобетонные договора о защите в случае нападения ******* паРаши (кроме нее никто не нападет).
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10.03.2022 13:27 Відповісти
Ага. В предыдущих гарантиях лишились ЯО. Что сейчас будем отдавать?
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10.03.2022 13:28 Відповісти
ЩО ТИ мелиш, які домовленості з московією...???
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10.03.2022 13:29 Відповісти
Вже були гарантії безпеки, тепер їм кінець
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10.03.2022 13:32 Відповісти
Volodymyr Ariev

Друзі, серйозне прохання, прошу поставитись уважно. Нам ніхто ніякої зброї не дає. Літаків не дають. ППО не дають. Нічого більше не дають.

‼️Але все це можна купити у будь-якому воєнторзі! Пам'ятайте про відкриті магазини з широким асортиментом товарів.
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10.03.2022 13:33 Відповісти
Тонкие намёки от Арьева)
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10.03.2022 13:53 Відповісти
Прихильники "Ойлерз" Едмонтона вболівають за Україну і свистять на Обєчкіна

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10.03.2022 13:40 Відповісти
https://streamable.com/3wupok
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10.03.2022 13:42 Відповісти
казати щось треба, але треба й розуміти реальність.
згідно договорів та гарантій,ми зараз мали б працювати, відпочивати,
веселитись та готуватись до сезону шашликів.
але є одно але......................
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10.03.2022 13:41 Відповісти
Новий будапештський меморандум? В т.ч. з мордором? Якщо чогось і вимагати - то не якихось ефемерних гарантій - а повного переозброєння нашої армії ************ озбрєнням від провідних країн.
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10.03.2022 13:43 Відповісти
Как только пойдут на капитуляцию, то сразу забывайте про инвестиции, заработную плату, развитие промышленности, социальную сферу, медицину и так далее тому подобное, что с собой эти направления потянут. Получим нищету, голод, преступность, ранние смерти, убыль населения, полный мрак и коллапс Украины как государства на многие поколения, а может и навсегда..........
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10.03.2022 13:43 Відповісти
В наше время, ни бумажки, ни обещания - не имеют никакой силы. От слова вообще. Силу имеют только крепкие вооружённые силы и ЯО. И он это прекрасно должен понимать. Думаю, всё это, не более чем дипломатическая болтовня для какой-то определённой цели.
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10.03.2022 13:44 Відповісти
Потягнути час, поки раша не почне розвалюватися зсередини. А це почнеться скоро.
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10.03.2022 13:49 Відповісти
как вариант - главное что-бы все те санкции которые сейчас есть так и остались
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10.03.2022 14:04 Відповісти
Гарантии безопасности от кацапского агрессора? Короче,разговоры ради разговоров.
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10.03.2022 13:51 Відповісти
Ця влада котиться у прірву, добре що у нас кожен - презедент
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10.03.2022 14:10 Відповісти
Вже навіть солов'їний послід на камеру русне мовить:

Пох на те, на що може погодитись зеленський, рада не визнає, світ не визнає.
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10.03.2022 14:15 Відповісти
Кулеба, начебто, грамотний дипломат, але беручи до уваги вказівки кацапорилих з команди президента, він виглядає жалюгідно.
Наші союзники вже перестають розуміти чого хоче українська влада і на що згідна погодитись у перемовинах з ворогом.
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10.03.2022 14:24 Відповісти
Воно збирається заручитися гарантіями московії, не вимагає вигнання її з Радбезу ООН, а в черговий раз підписати договір, пздц, що скучив за будівництвом доріг?
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10.03.2022 14:28 Відповісти
Будапештский меморандум(Чорнобаївка) 2 !
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29.03.2022 16:08 Відповісти
 
 