Російська авіація скинула 1000-кг бомбу на житловий район у центрі Маріуполя. Вбито багато мирних мешканців, - Бутусов. ВIДЕО

У той час, коли глава МЗС РФ Сергій Лавров проводив перемовини із українським колегою, російська авіація скинула некеровану 1000-кілограмову бомбу на житловий район у центрі Маріуполя.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

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"Російська авіація під час перемовин Лаврова продовжує бомбардувати українські міста. Новий удар некерованою бомбою в тисячу кілограмів по Маріуполю - прямо по житловому району в центрі міста, жодних військових об'єктів тут і близько немає. Звичайний фашизм. Сьогодні знову у Маріуполі вбито багато мирних мешканців. Вже 9 днів місто захищається у повному оточенні", - зазначає він.

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