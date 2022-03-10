Зранку українські воїни збили російський Су-25СМ: пілота ліквідовано. ФОТОрепортаж 18+
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Українські воїни збили російський літак Су-25СМ, бортовий номер RF-91969. Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям похилого віку!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зранку українські воїни збили російський Су-25СМ, бортовий номер: RF-91969. Російській пілот вирішив не чекати пекла і згорів одразу на землі.
Топ коментарі
+78 Ksenia VB
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+40 Irada
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+36 nav svargi
показати весь коментар10.03.2022 13:50
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Дайошь такого жмура в каждую семью на расее!!!!
Іхтамнєту уже на віки!!
Кари, московітам, кари!!
(Гимн рашистких авиаторов)
Летят по небу самолеты
бомбовозы.
Хотят присыпать нас землёй
А я молоденький мальчишка лет 17, 20, 30, 48
лежу с оторванной ногой
Челюсть рядом, зубы сбоку, нос в оторванных руках!
... ... ...
PS: Кому цікаво наберіть перший рядок в Гуглі. (має дуже багато варіантів)
"Спасітє!! Памагітє!!"
От наші браві захисники й розчулились.
Прийшли й допомогли...