Зранку українські воїни збили російський Су-25СМ: пілота ліквідовано. ФОТОрепортаж 18+

Українські воїни збили російський літак Су-25СМ, бортовий номер RF-91969. Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям похилого віку!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зранку українські воїни збили російський Су-25СМ, бортовий номер: RF-91969. Російській пілот вирішив не чекати пекла і згорів одразу на землі.

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