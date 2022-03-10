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Зранку українські воїни збили російський Су-25СМ: пілота ліквідовано. ФОТОрепортаж 18+

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українські воїни збили російський літак Су-25СМ, бортовий номер RF-91969. Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям похилого віку!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зранку українські воїни збили російський Су-25СМ, бортовий номер: RF-91969. Російській пілот вирішив не чекати пекла і згорів одразу на землі.

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Зранку українські воїни збили російський Су-25СМ: пілота ліквідовано 01
Зранку українські воїни збили російський Су-25СМ: пілота ліквідовано 02
Зранку українські воїни збили російський Су-25СМ: пілота ліквідовано 03
Зранку українські воїни збили російський Су-25СМ: пілота ліквідовано 04
Зранку українські воїни збили російський Су-25СМ: пілота ліквідовано 05
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Топ коментарі
+78
Пілотів не брати у полон. Вони наших людей винищують.
Смертна кара їм.
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10.03.2022 13:50
+40
По ходу еще один Стингер нашёл своего адресата. А смотреть и знать это надо, всей Украине - это вакцинация от сруццкого мира, а кацапам - ночные кошмары и мокрые комбезы.
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10.03.2022 13:53
+36
osobenno ponravilas fotka s golovoi v rukah
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10.03.2022 13:50
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Красівое. Мамке прівет! Заї також і ********* косапа якщо є також Буду сидіти концентруватись і передати їм всю "позитивну" енергію.
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10.03.2022 14:23 Відповісти
Красота!!! вместо башки ,кучка пепла)))))Слава Украине!
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10.03.2022 14:26 Відповісти
Ще одного пі@aра зашкварили!!!
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10.03.2022 14:28 Відповісти
Твое *****, когда летел жечь хохлов, но что-то пошло не так....

Дайошь такого жмура в каждую семью на расее!!!!
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10.03.2022 14:29 Відповісти
Собаке собачья смерть
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10.03.2022 14:30 Відповісти
Он воно як у мирну Україну з учєніями московіти лізуть і що з цього у них виходить!!
Іхтамнєту уже на віки!!
Кари, московітам, кари!!
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10.03.2022 14:34 Відповісти
Кацапский нацист,,здорового человека,,. Только в таком виде они напоминают человека. И то отдалённо
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10.03.2022 14:37 Відповісти
Самка трохи повиє, витре похоронкою пику і піде в сєльсавет пахаронниє требувати
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10.03.2022 14:37 Відповісти
А там скажуть, "а хрєн вам" тому, що він просто вмер від харківського штаму ковіду, або десь пропав без вісти на "ученіях".
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10.03.2022 21:35 Відповісти
Чернігів просить не брати літунів в полон
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10.03.2022 14:40 Відповісти
з підсмаженою скоринкою, правда трохи перепікся але то нічо
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10.03.2022 14:41 Відповісти
"Ватсон! Почему у этого джентльмена рука белого человека, а голова негра? - Это кацапы, Холмс. Тут только вскрытие поможет..."
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10.03.2022 14:44 Відповісти
І шо, ні у кого немає мазі від опіків?
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10.03.2022 14:48 Відповісти
"Все глубже, глубже и глубже стремим мы полет наших птиц!"
(Гимн рашистких авиаторов)
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10.03.2022 14:49 Відповісти
Пілоти кацапи у вас у всіх підрізані катапульти щоб ви не вижили і не стали свідчити проти вашого фашиста
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10.03.2022 14:51 Відповісти
Нормальные кадры. Что там противоестественного? Харя лётчика просто обгорела или её каким то пластиком залило?
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10.03.2022 14:53 Відповісти
бедный юрик
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10.03.2022 14:55 Відповісти
Шеф-повару респект за шницель с правильной прожаркой!
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10.03.2022 14:57 Відповісти
Надеюсь что он поджаривался еще живым... облил себя топливом и подпалил во время задержания - этой рукой, та что целая осталась, обливал себя и она не обгорела.
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10.03.2022 15:01 Відповісти
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10.03.2022 15:41 Відповісти
Згадався куплет жартівливої студентської пісні моєї молодості:
Летят по небу самолеты
бомбовозы.
Хотят присыпать нас землёй
А я молоденький мальчишка лет 17, 20, 30, 48
лежу с оторванной ногой
Челюсть рядом, зубы сбоку, нос в оторванных руках!
... ... ...
PS: Кому цікаво наберіть перший рядок в Гуглі. (має дуже багато варіантів)
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10.03.2022 22:05 Відповісти
Ні, йому на висоті холодно у кабіні стало, попросив у хлопців "огоньку".
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10.03.2022 17:03 Відповісти
Російські пілоти - це терористи і військові злочинці . Тому обливати голову смолою і підпалювати з вогнемета прямо на місці . Спалювати вщент виродків , за бомбардування шкіл , дитсадків , лікарень і пологових будинків . Росіяни - не люди .
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10.03.2022 15:11 Відповісти
супер
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10.03.2022 15:11 Відповісти
"Мертвые не кусаются"
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10.03.2022 15:13 Відповісти
Что сгорит, то не сгниет. Меньше вони будет.
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10.03.2022 15:16 Відповісти
Класна знимка, хоч на паспорт!
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10.03.2022 15:18 Відповісти
Мне под борщ зашло.
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10.03.2022 15:38 Відповісти
Ваєнно-космічєскій жмур.
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10.03.2022 15:38 Відповісти
А почему не рекомендуется смотреть "неповнолітнім, вагітним та людям похилого віку"? Там из нецензурных ругательств только словосочетание "ВКС России", а все остальное нормально
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10.03.2022 16:00 Відповісти
От блин. Снова парашют не раскрылся...
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10.03.2022 16:03 Відповісти
Це вже далеко не перший випадок, коли у кацапських пілотів штатно спрацьовує крісло-катапульта, але потім не виходить парашут. Таке враження, що їх командири отримали наказ робити це навмисно (це дуже легко зробити технічно перед вилітом літака), щоб пілоти в полон не попадали.
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10.03.2022 16:06 Відповісти
Мало обгорів, курва!
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10.03.2022 16:48 Відповісти
Голосно верещав, певно, кацапчег:
"Спасітє!! Памагітє!!"
От наші браві захисники й розчулились.
Прийшли й допомогли...
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10.03.2022 17:42 Відповісти
Не нехтуйте правилами пожежної безпеки!
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10.03.2022 18:15 Відповісти
Козломордий пілот "well done!"
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10.03.2022 18:32 Відповісти
Це льотчик з ерітреї
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11.03.2022 01:27 Відповісти
Так це такі шашлики Зеленський мав на увазі?
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11.03.2022 10:49 Відповісти
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