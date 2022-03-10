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Зеленський - пропагандистам РФ: Відповідатимете як і ті, хто скидає бомби. Ми знайдемо всю вашу власність. Її конфіскують, де б вона не була

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський - пропагандистам РФ: Відповідатимете як і ті, хто скидає бомби. Ми знайдемо всю вашу власність. Її конфіскують, де б вона не була

Відповідальність за бомбардування мирних жителів України лежить також на російських пропагандистах, які є співучасниками воєнних злочинів РФ

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи вчорашній обстріл пологового будинку в Маріуполі військами РФ, Зеленський зазначив, що російські телеканали згадали цю тему.

"Вона була у них на токшоу. Але жодного слова правди не сказали. Росіянам збрехали, нібито в лікарні не було пацієнтів, а в пологовому будинку не було жінок та дітей. Росіянам збрехали, нібито там засіли націоналісти на якихось позиціях. Вони брешуть впевнено, як і завжди. Воєнні злочини не можливі без пропагандистів, які їх прикривають", - зауважив глава держави.

Звертаючись до російських пропагандистів, Зеленський зазначив: "Ви будете відповідати так само, як і всі ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей. Ми знайдемо всю власність пропагандистів та пов'язаних з ними осіб. Ми зробимо, щоб її конфіскували всюди, де б вона не була! Ви ж любите комфорт та багате життя. Любите благополучні країни. У вас цього більше не буде і це тільки початок".

Читайте також: Українська армія відбиває атаки на ключових напрямках, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+32
Не согласен ,не собственность их надо искать а их самих находить и УНИЧТОЖАТЬ !
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10.03.2022 14:07
+19
В Нюрнберге пропагандона повесили!
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10.03.2022 14:09
+13
Ліквідовано командира полку окупанта полковника Захарова

Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова.

В результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони. https://t.me/operativnoZSU/12543
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10.03.2022 14:15
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dengi eto odno - ih samih nado poimath i posaditj....s nachala na butylku - potom v kameru.
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10.03.2022 14:06 Відповісти
Побачили окупанта?
Повідомте про це в ЗСУ через чатбот єВорог

Кожен із вас може допомогти нашій армії виявити місце перебування російських військ в Україні.

Фотографуйте та знімайте на відео окупантів і їхню техніку та надсилайте кадри до чатбота в Telegram через СМАРТФОН 👉 @evorog_bot

Щоб відправити дані в чатбот:
✅Натисніть Авторизуватися та підтвердьте особу через застосунок Дія. Це потрібно, щоб збирати більш якісну інформацію та щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео.
✅Виберіть, що саме ви бачили - техніку чи окупантів
✅Надішліть фото- чи відеопідтвердження
✅Виберіть область та вкажіть геолокацію, на якій помітили ворога
✅Опишіть подробиці того, що побачили

Покрокову інструкцію дивіться у відео🔽 https://t.me/UkraineNow/4597

Після перевірки дані будуть відправлені до ЗСУ

Завдяки вашим фото й відео наша армія зможе бачити переміщення ворога в реальному часі та знешкодити його.

Допоможете армії - допоможете Україні.
Знешкодимо ворога разом! 🇺🇦
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10.03.2022 14:29 Відповісти
Не согласен ,не собственность их надо искать а их самих находить и УНИЧТОЖАТЬ !
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10.03.2022 14:07 Відповісти
Одно другому не мешает...
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10.03.2022 14:13 Відповісти
Ліквідовано командира полку окупанта полковника Захарова

Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова.

В результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони. https://t.me/operativnoZSU/12543
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10.03.2022 14:15 Відповісти
Россияне

Мы ленивы, толстокожи.

Нипочем нам мор и глад.

Нам за «лайк» дают по роже,

За репосты - шваброй в зад.

Молча терпим все напасти

Мы с достоинством ослов:

Сдать штаны прикажут власти -

Обойдемся без штанов.

Права в нашем Средиземье

Не отыщешь днем с огнем:

Мэр кивнул - забрали землю,

Фээсбэшник - взяли дом.

Мы козлизмом знамениты.

Где еще, в какой стране

Были б вы в застенках биты

За плакатик «нет войне»?

Коль в тисках душа и глотка,

Сына труп - воронам пир,

Нас ведет за руку Водка

В светлый скрепный Русский Мир.

В нем мы сыты и могучи,

И богаты - будь здоров!

Бакс - гнилье, а Путин - лучший,

Жив сынок и бьет хохлов.
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10.03.2022 14:08 Відповісти
Хай їдуть, мангал для шашликів завжди працю
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10.03.2022 14:13 Відповісти
Це кадирівське падло ще не розуміє- що воно вже добрива для україської землі! Ще й само себе транспортує у належне місце!
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10.03.2022 14:15 Відповісти
Дополню. Разработанные кадырки сняли видосик, что ни уже в Украине. По факту же оказалось, что эти бравые херои сидят в белорусской области и снимают стимулирующие кацапов видосики.
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10.03.2022 14:22 Відповісти
А самому словоохотливому ослица зубы выбила во время предварительных ласок?
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10.03.2022 14:45 Відповісти
В Нюрнберге пропагандона повесили!
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10.03.2022 14:09 Відповісти
Зараз смертної кари немає, а шкода
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10.03.2022 14:45 Відповісти
Вони вже інформаційні трупи у повній ізоляції з'їдять один одного
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10.03.2022 14:09 Відповісти
Те же… и там же… и так же… и то же...
Под собою страны не чуя,
Наблюдая все эти рожи,
Одного лишь теперь хочу я.

Не мечтаю уже о лете,
Не хочу ни в купцы, ни в князи -
Я хочу одного на свете:
Я хочу, чтоб вы сдохли, мрази!

Все, что до тошноты знакомы,
Все, что лезут в глаза и уши -
От верховного плеше-гнома
До последней киношной нюши,

От блажащей массовки снизу
До верхушки в гэбульных рясах,
От державного жополиза
До эстрадного жопотряса.

Я хочу увидать их в морге,
Чтоб прозектор кромсал их тушки -
От наследника-недозорге
До сосательной журналюшки.

От потешных зиц-атаманов
До героев конька и мата,
От вождя молодых баранов
До дворового дипломата.

Наступает он, зрим и четок -
КРАЙ, когда одного лишь надо:
Не зарплат, не жратвы, не шмоток,
А того, чтоб вы сдохли, гады.

Вместе с вашей холуйской спесью,
Вместе с вашей вселенской ложью,
Вместе с вашей блевотной лестью,
Вместе с вашей рычащей вошью.

Не ослепли мы, не оглохли,
Сколь ни бейтесь в пиар-угаре -
Мы ответим вам: чтоб вы сдохли!
Чтоб вы все передохли, твари!

Юрий Нестеренко, 2007 год.
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10.03.2022 14:16 Відповісти
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10.03.2022 14:19 Відповісти
У Соловьева детей больше, чем у Геббельса?
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10.03.2022 14:20 Відповісти
Наш моссад їх всі ліквідує.
До речі не треба забувати за своїх діаночок панченко, оцих журнашлюх з медвечуківських аналів.
Оті всі шустери, мосейчучки, які водили у студії шуфричів та бойків. .
Вони ж всіляко принижували українців. Нав'язували думку, що якби рашня на нас дійсно напала, то вони би за день до Чопа дійшли. Отакі фрази там лунали постійно.
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10.03.2022 14:23 Відповісти
мені не потрібна їхня власність, мені потрібна їхня смерть
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10.03.2022 14:23 Відповісти
Пустити по світу з голим задом ще й тавро на лобі - "МЄРЗОСТЬ".
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10.03.2022 14:25 Відповісти
САМОЕ ЛУЧШЕЕ ИХ СУДИТЬ УКРАИНСКИМ НАРОДНЫМ СУДОМ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.03.2022 14:25 Відповісти
Вирок вже відомий.
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10.03.2022 14:32 Відповісти
этим ублюдкам нужно устроить второй нюренберг и повесить их публично!
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10.03.2022 14:26 Відповісти
так и сказал. где хочешь найду и бритвой по горлу.
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10.03.2022 14:28 Відповісти
Підтримую президента !
Але окрім цих покидьків повинні відповісти ще ті, хто знущався з державного кордону, та заохочував москальськіх виродків на подальшу агресію, на кшталт " российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед " (с)
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10.03.2022 14:31 Відповісти
Не пойму почему на сливной бачок Скабееву и ее мужа нет санкций.
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10.03.2022 14:35 Відповісти
Они оба в предыдущих списках есть.
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10.03.2022 15:14 Відповісти
Российские пропагандисты и все теоретики "русского мира", начиная с Дугина, должны сесть на скамю подсудимых. Вместе с те кто отдавал команды вторгнутся в Украину, бомбить города и отжать Крым. В конце у них всех нриговорр один - повесить.
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10.03.2022 14:37 Відповісти
Чергове звернення президента України до... русского народа, здобрене порцією лайна в бік союзників та нескінченним ниттям.
Єдиний адекватний виступ Зеленського дивився, коли він тиждень тому втомлений та за.обаний відповідав на запити журналістів. Навіть подумав - невже людина змінилася? Але ні, написані в ОП тупорилі спічі розставили всі крапки над і.
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10.03.2022 14:42 Відповісти
Ні не тільки власність всі вони повинні висіти на стовбах !
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10.03.2022 14:52 Відповісти
Список собственности за рубежом депутатов от Единой раши тоже пора поднять

у них в ЕС ОТЕЛИ И ЗАВОДЫ - все арестовать в пользу Украины
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10.03.2022 14:53 Відповісти
Как Моссад убирал всех нацистских преступников по всему миру, так и Украине надо создать что- то подобное. Для охоты на расейских пропагандонов, где бы они ни были. На них намного бОльшая вина, чем на тех кто нажимает на курок.
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10.03.2022 15:13 Відповісти
 
 