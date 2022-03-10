Зеленський - пропагандистам РФ: Відповідатимете як і ті, хто скидає бомби. Ми знайдемо всю вашу власність. Її конфіскують, де б вона не була
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Відповідальність за бомбардування мирних жителів України лежить також на російських пропагандистах, які є співучасниками воєнних злочинів РФ
Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Коментуючи вчорашній обстріл пологового будинку в Маріуполі військами РФ, Зеленський зазначив, що російські телеканали згадали цю тему.
"Вона була у них на токшоу. Але жодного слова правди не сказали. Росіянам збрехали, нібито в лікарні не було пацієнтів, а в пологовому будинку не було жінок та дітей. Росіянам збрехали, нібито там засіли націоналісти на якихось позиціях. Вони брешуть впевнено, як і завжди. Воєнні злочини не можливі без пропагандистів, які їх прикривають", - зауважив глава держави.
Звертаючись до російських пропагандистів, Зеленський зазначив: "Ви будете відповідати так само, як і всі ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей. Ми знайдемо всю власність пропагандистів та пов'язаних з ними осіб. Ми зробимо, щоб її конфіскували всюди, де б вона не була! Ви ж любите комфорт та багате життя. Любите благополучні країни. У вас цього більше не буде і це тільки початок".
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Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова.
В результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони. https://t.me/operativnoZSU/12543
Мы ленивы, толстокожи.
Нипочем нам мор и глад.
Нам за «лайк» дают по роже,
За репосты - шваброй в зад.
Молча терпим все напасти
Мы с достоинством ослов:
Сдать штаны прикажут власти -
Обойдемся без штанов.
Права в нашем Средиземье
Не отыщешь днем с огнем:
Мэр кивнул - забрали землю,
Фээсбэшник - взяли дом.
Мы козлизмом знамениты.
Где еще, в какой стране
Были б вы в застенках биты
За плакатик «нет войне»?
Коль в тисках душа и глотка,
Сына труп - воронам пир,
Нас ведет за руку Водка
В светлый скрепный Русский Мир.
В нем мы сыты и могучи,
И богаты - будь здоров!
Бакс - гнилье, а Путин - лучший,
Жив сынок и бьет хохлов.
Под собою страны не чуя,
Наблюдая все эти рожи,
Одного лишь теперь хочу я.
Не мечтаю уже о лете,
Не хочу ни в купцы, ни в князи -
Я хочу одного на свете:
Я хочу, чтоб вы сдохли, мрази!
Все, что до тошноты знакомы,
Все, что лезут в глаза и уши -
От верховного плеше-гнома
До последней киношной нюши,
От блажащей массовки снизу
До верхушки в гэбульных рясах,
От державного жополиза
До эстрадного жопотряса.
Я хочу увидать их в морге,
Чтоб прозектор кромсал их тушки -
От наследника-недозорге
До сосательной журналюшки.
От потешных зиц-атаманов
До героев конька и мата,
От вождя молодых баранов
До дворового дипломата.
Наступает он, зрим и четок -
КРАЙ, когда одного лишь надо:
Не зарплат, не жратвы, не шмоток,
А того, чтоб вы сдохли, гады.
Вместе с вашей холуйской спесью,
Вместе с вашей вселенской ложью,
Вместе с вашей блевотной лестью,
Вместе с вашей рычащей вошью.
Не ослепли мы, не оглохли,
Сколь ни бейтесь в пиар-угаре -
Мы ответим вам: чтоб вы сдохли!
Чтоб вы все передохли, твари!
Юрий Нестеренко, 2007 год.
До речі не треба забувати за своїх діаночок панченко, оцих журнашлюх з медвечуківських аналів.
Оті всі шустери, мосейчучки, які водили у студії шуфричів та бойків. .
Вони ж всіляко принижували українців. Нав'язували думку, що якби рашня на нас дійсно напала, то вони би за день до Чопа дійшли. Отакі фрази там лунали постійно.
Але окрім цих покидьків повинні відповісти ще ті, хто знущався з державного кордону, та заохочував москальськіх виродків на подальшу агресію, на кшталт " российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед " (с)
Єдиний адекватний виступ Зеленського дивився, коли він тиждень тому втомлений та за.обаний відповідав на запити журналістів. Навіть подумав - невже людина змінилася? Але ні, написані в ОП тупорилі спічі розставили всі крапки над і.
у них в ЕС ОТЕЛИ И ЗАВОДЫ - все арестовать в пользу Украины