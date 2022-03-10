Будь-які зазіхання на суверенні права України щодо ядерних об’єктів на її території є неприпустимими , – Кулеба

Україна відкине будь-які спроби нав’язати модель, яка передбачає визнання в тій чи іншій формі тимчасового управління росіян над українськими ядерними об’єктами. Росія має демілітаризувати Чорнобильську і Запорізьку АЕС.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції за підсумками зустрічі в Анталії з главами МЗС Туреччини та Росії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глава української дипломатії розповів, що наприкінці зустрічі російський міністр Лавров порушив тему ядерної безпеки і висловився на користь проведення тристоронніх консультацій експертів МАГАТЕ, українських та російських ядерників.

"Я відповів, що до приходу російських солдатів на територію України все було гаразд на наших атомних електростанціях, вони функціонували надійно. Україна взагалі завжди була і є відповідальним учасником усіх механізмів верифікації МАГАТЕ та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - зазначив Кулеба.

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Він назвав брехнею поширювані росіянами заяви, що буцімто знайшли в Україні сліди розробки ядерної зброї. Очільник МЗС наголосив, що жодний міжнародний орган, жодна міжнародна інспекція "нічого подібного ніколи не бачила, бо такого в Україні не відбувалося".

"Тому найкраще, що може зробити зараз росія, - це вивести своїх солдатів з території Чорнобиля і Запорізької АЕС, дозволити персоналу їх обслуговувати відповідним чином, а експертам МАГАТЕ відвідати їх та контролювати, щоб усе було нормально", - акцентував Кулеба.

Він підкреслив, що будь-які зазіхання на суверенні права України, які стосуються ядерних об’єктів на її території, є неприпустимими.

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"Якщо хтось буде нам нав’язувати модель, за якою ми маємо визнати якесь тимчасове управління в тій чи іншій формі росіян над нашими ядерними об’єктами, ми це відкинемо. Це так не працює. Коротко кажучи, росія має демілітаризувати ядерні об’єкти, які вона зараз намагається контролювати, і відмовитися від будь-яких атак і спроб захоплення інших ядерних об’єктів або об’єктів газової інфраструктури. Це, до речі, те ж саме… Ми відкриті до розмови з МАГАТЕ, але на тих принципах, які я назвав", - підсумував міністр.

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