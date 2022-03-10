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Зеленський про членство України в ЄС: Чекаємо конкретний сигнал та потужну підтримку

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Зеленський про членство України в ЄС: Чекаємо конкретний сигнал та потужну підтримку

Україна чекає від ЄС конкретний сигнал щодо членства нашої країни в Європейському союзі.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Цими днями лідери ЄС збираються, щоб обговорити війну Росії проти України, щоб обговорити нашу заявку на вступ до ЄС. Ми чекаємо конкретний сигнал та потужну підтримку. Бо це буде справедливо, по-людськи, по-європейськи", - заявив Зеленський.

"Ми точно знаємо, хто з лідерів яку позицію займає. Ми точно знаємо, хто за нас, а хто вважає, що ЄС - це просто бухгалтерія - прибутки, витрати. Будемо працювати, будемо переконувати", - додав він.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
*****: "Украина должна отказаться от попыток вступить в НАТО".
Зеленский: "Я разочаровался в НАТО".
Зелебобы: "НАТО *****, НАТО ничего не делает, НАТО ничего не дало".
*****: хохот за сценой.
Завіса
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10.03.2022 14:20
+3
Это поднимет боевой дух. И попробуйте только заблокировать коммунисты недоделанные.
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10.03.2022 14:17
+2
В ЄС і НАТО
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10.03.2022 14:18
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Это поднимет боевой дух. И попробуйте только заблокировать коммунисты недоделанные.
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10.03.2022 14:17 Відповісти
В ЄС і НАТО
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10.03.2022 14:18 Відповісти
*****: "Украина должна отказаться от попыток вступить в НАТО".
Зеленский: "Я разочаровался в НАТО".
Зелебобы: "НАТО *****, НАТО ничего не делает, НАТО ничего не дало".
*****: хохот за сценой.
Завіса
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10.03.2022 14:20 Відповісти
так казати це ідіотизм або зрада
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10.03.2022 14:23 Відповісти
І я так вважаю, але, скажу вам, в телеграм групі "троещина" я сам сьогодні був шокований кількістю людей, що обурені проклятим НАТО, що нас не захищає
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10.03.2022 14:37 Відповісти
Потрібно менше базікати на цю тему з офісу
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10.03.2022 14:40 Відповісти
Ви би канали Пінчука і каламойши подивились, самі в шоці були б. Більшість людей у нас не нетом користується а телевізором, а там м'яко ідеї про "десь посередині" закидують і про бубачку, який стараїцця але кляте НАТО нічого не робить
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10.03.2022 14:44 Відповісти
Nu i kto skazhet chto etot idiotik eto delajet po neznaniju - nu tak prosmatrivajetsia celenapravlenoje deistvija - chto ot kulebi chto ot etogo pridurka.
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10.03.2022 14:23 Відповісти
Може ми ціх беззубих приймемо до себе.
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10.03.2022 14:25 Відповісти
Беззубі - це ті хто замість підготовки до війни 8 років торгував з ворогом, а ще й безмозкі, бо коли попереджали про вторгнення верещали - нє мєшайте таргавать с нашими славянскимі бгатьямі
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10.03.2022 15:24 Відповісти
Відчуття, що це питання для нього приоритет, Петю переплюнуть. І все. Нагнали ботів на Фейс. Вроді за Україну але тільки в підтримку зе. Знову Порошенко винен,не рашка. Що дає сьогодні ЄС для України....Вони і так згодні допомогти
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10.03.2022 14:35 Відповісти
Сигнал давно є,а от боротьби з корупцією ноль
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10.03.2022 14:56 Відповісти
Цікаво єрмаковці вже написали йому речь присвячену відмові ЄС у прийняття України, чи може їх пишуть у масквє?
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10.03.2022 15:21 Відповісти
 
 