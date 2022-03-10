Російські окупанти в гуманітарних коридорах обшукують людей, стріляють над головою, є насилля, - Верещук

Червоний Хрест та структури ООН часто є бездіяльними.

Росіяни порушують домовленості щодо гуманітарних коридорів - обшукують людей, стріляють над головою, є насилля. Про це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Вона зазначила, що Росія систематично порушує взяті на себе зобов'язання.

"Ми повідомляємо Червоний хрест - через буквально 20-30 хвилин після відкриття коридорів Росія починає домовленості порушувати: обшукують людей, стріляють над головою, щоб залякати, є насилля, є все, що підпадає під дію міжнародного права, і все вказує на те, що це підпадатиме під воєнні злочини над цивільними людьми", - сказала вона.

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Верещук зазначає, що зусилля Міжнародного Червоного Хреста є "недостатні, якщо сказати м'яко".

Вона повідомила, що є домовленість про заміну представника Червоного Хреста в Україні - приїде представник, який має досвід роботи в Сирії і знає, як треба допомагати на практиці. При цьому вона висловила сподівання, що робота покращиться.

Також Верещук зазначила, що структури ООН "теж почасти бездіяльні, крім засуджуючих заяв, жодних дієвих інструментів немає".