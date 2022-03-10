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Зеленський доручив уряду розробити програму відновлення постраждалих міст: Харківська площа Свободи стане такою, що там побувають всі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський доручив уряду розробити програму відновлення постраждалих міст: Харківська площа Свободи стане такою, що там побувають всі

Міста та села, що постраждали внаслідок російського вторгнення, будуть досить швидко відбудовані після нашої перемоги.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Після війни, після нашої перемоги ми відновимо все, що зруйновано дуже швидко і дуже якісно. Для кожного міста, яке постраждало, буде створена спеціальна державна програма. Я вже доручив уряду почати розробку - Чернігів, Суми, Охтирка, Житомир, Ізюм і Маріуполь, і всі наші прекрасні міста, до яких прийшло зло, не будуть бачити і сліду російського вторгнення", - заявив глава держави.

За словами президента, після війни буде відбудовано все, що зруйновано.

"Дуже швидко і дуже якісно. Кращі архітектори, кращі компанії, кращі проекти для кожного міста, - додав він.

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Він також пообіцяв відбудувати Харків, який став Містом-героєм.

"Салтівка, Олексіївка. Можливо, більшості українців ці назви нічого не скажуть. Але харків'яни почують. Площа Свободи буде такою, що там побувають всі. Всі ми, всі європейці. Полтавський Шлях, Білгородське шосе, Мироносицька, обласна дитяча лікарня, Харківський онкоцентр, університет Каразіна, Палац праці, бібліотека Короленка. Ми все відбудуємо. Я вам особисто обіцяю", - додав Зеленський.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Чекай. Ще встигнеш вкрасти. Будівельник
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10.03.2022 14:30
+12
посередині поставити памятник Бандері і повісити москаля!!!!
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10.03.2022 14:25
+12
Да они вообще странные. Тут люди орут уже матом, что надо налаживать логистику и прочее, а они там дальше строят свои волшебные замки. Что вы будете делать с миллионами безработных, которые сбежали на Западную Украину?
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10.03.2022 14:34
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і шото іскандєри уж больше нє смєюцца...

У Чернігівській області Збройні сили України знищили дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", які обстрілювали мирне населення. https://t.me/operativnoZSU/12558
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10.03.2022 14:25 Відповісти
Взрывы в Одессе слышны. Переговоры закончились
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10.03.2022 14:25 Відповісти
посередині поставити памятник Бандері і повісити москаля!!!!
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10.03.2022 14:25 Відповісти
памятник украинскому защитнику должен быть в каждом городе обязательно
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10.03.2022 14:27 Відповісти
Але московит порібен змінний , що кожного дня новий би був повішений тарган !
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10.03.2022 14:29 Відповісти
В кожному українському місті має стояти Степан Андрійович.
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10.03.2022 14:31 Відповісти
Самая большая площадь в Европе.
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10.03.2022 14:26 Відповісти
Крайще доручив би генштабу розробити план дезінфекції : Херсону , Бердянська , Маріуполя , Енергодара від тарганів в лаптях .
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10.03.2022 14:27 Відповісти
Це точно.Ще не припинилась окупація та руйнування,а єрмаки-арахами-юзіки вже товпляться освоїти західні мільярди.
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10.03.2022 15:19 Відповісти
............15:21 Жители Мозыря сообщают о предполагаемом пуске ракеты недалеко от города - в небе заметили вертикальный след.
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10.03.2022 14:28 Відповісти
Зарано ще про це говорити. Моя така думка.
Вперше після війни чую гуркіт літаків. Страшно...
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10.03.2022 14:29 Відповісти
після початку війни.
Слава Богу - свої.
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10.03.2022 14:30 Відповісти
Чекай. Ще встигнеш вкрасти. Будівельник
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10.03.2022 14:30 Відповісти
пане президент.
нема логістики по зброї для тероборони.
може пізніше будемо мріяти
а Вам та кабміну зараз війною потрібно займатися.
бо ще не дай бог укравтодор на дороги виженете
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10.03.2022 14:32 Відповісти
Да они вообще странные. Тут люди орут уже матом, что надо налаживать логистику и прочее, а они там дальше строят свои волшебные замки. Что вы будете делать с миллионами безработных, которые сбежали на Западную Украину?
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10.03.2022 14:34 Відповісти
Вместо того чтобы заниматься экономикой и приближать нашу победу они снова пиляют деньги на то что сейчас абсолютно неактуально.
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10.03.2022 14:33 Відповісти
всі ми європейці, всі ми президенти..
бубочка мріє стати героєм цієї війни і вже бачить себе у лавровому вінці під крики "аве, цезар!"проходячи тріумфальну арку
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10.03.2022 14:38 Відповісти
С початку ВСУ таке як у Ізраілю, можно і крутіш, потім інші мрії .....
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10.03.2022 14:42 Відповісти
Еще война не закончилась а ЗЕ уже дороги и *цветущие сады* строить хочет опять. Ты хоть не продай на переговорах ***** нашу землю своими компромисами. А после победы отстроим все
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10.03.2022 14:48 Відповісти
Зеленский неадекватен. Он всегда такой был.
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10.03.2022 14:50 Відповісти
А літаки вже побудовані,які мали бомбіть
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10.03.2022 15:03 Відповісти
ГениЗЕально! Я пропустил новость о том, что рашоорки разбиты и рабссея начала выплачивать контрибуцию? Или наличие 2000 рукожопых военнопленных уже дает такие радужные перспективы?
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10.03.2022 15:05 Відповісти
А ти,Лижник,з якого боку до відбудови всього,що наговорив? У мене до тебе дуже багато питань:як так вийшло і чому-ну це після Перемоги
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10.03.2022 15:09 Відповісти
А програму реформувати корупційні суди і пркуратури, пересадити їх і націоналізувати їх майно - слабо? Чи хай будуть- бо як же красти на відкатах на "великому будівництві", еге ж?
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10.03.2022 16:00 Відповісти
 
 