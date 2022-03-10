Росія змінила тактику на "сирійський варіант", застосовуючи облогу і терор, - Арестович

Авіаційні бомбардування російських військ пологового будинку в Маріуполі засвідчили, що ворог змінив тактику і застосовує "сирійський варіант" оточення та терору.

Про це заявив позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Після вчорашнього удару російської авіації по пологовому будинку № 2 в Маріуполі стало зрозуміло, що ворог остаточно змінив тактику і, будучи не в змозі нанести поразку нашим ЗСУ й іншим силам оборони на полі бою, перейшов до так званого "сирійського варіанту", тобто оточення і терор великих і малих міст для того, щоб причинити найбільше страждання, найбільший психологічний вплив нашому цивільному населенню", – сказав він.

За словами радника очільника ОП, наразі містами, які потерпають від російських загарбників найбільше, є Маріуполь, Харків, Охтирка і "дещо Миколаїв".

Арестович вважає, що ворог намагається стерти Маріуполь з лиця землі, аби в подальшому залякувати інших, однак запевнив, що воєнно-політичне керівництво України та керівництво інших країн світу достеменно знають про ситуацію.

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Водночас він зазначив, що буде зроблено все для того, щоб з Маріуполя евакуювати мирне населення. При цьому радник керівника ОП висловив переконання, що росіянам не вдасться взяти місто.

"Думаю, що ворог не зможе взяти Маріуполь, хоча те, що він робить, терор, який він робить, – це просто ще одна чорна і кривава сторінка у світовій історії російських військових злочинів", – підкреслив Арестович.