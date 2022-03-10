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Росія змінила тактику на "сирійський варіант", застосовуючи облогу і терор, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія змінила тактику на

Авіаційні бомбардування російських військ пологового будинку в Маріуполі засвідчили, що ворог змінив тактику і застосовує "сирійський варіант" оточення та терору.

Про це заявив позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Після вчорашнього удару російської авіації по пологовому будинку № 2 в Маріуполі стало зрозуміло, що ворог остаточно змінив тактику і, будучи не в змозі нанести поразку нашим ЗСУ й іншим силам оборони на полі бою, перейшов до так званого "сирійського варіанту", тобто оточення і терор великих і малих міст для того, щоб причинити найбільше страждання, найбільший психологічний вплив нашому цивільному населенню", – сказав він.

За словами радника очільника ОП, наразі містами, які потерпають від російських загарбників найбільше, є Маріуполь, Харків, Охтирка і "дещо Миколаїв".

Арестович вважає, що ворог намагається стерти Маріуполь з лиця землі, аби в подальшому залякувати інших, однак запевнив, що воєнно-політичне керівництво України та керівництво інших країн світу достеменно знають про ситуацію.

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Водночас він зазначив, що буде зроблено все для того, щоб з Маріуполя евакуювати мирне населення. При цьому радник керівника ОП висловив переконання, що росіянам не вдасться взяти місто.

"Думаю, що ворог не зможе взяти Маріуполь, хоча те, що він робить, терор, який він робить, – це просто ще одна чорна і кривава сторінка у світовій історії російських військових злочинів", – підкреслив Арестович.
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Топ коментарі
+3
Цей сценарій вони відпрацьовують с початку війни.Вона почалася саме з обстрілів ракетами сплячих міст в 4 години ранку.
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10.03.2022 14:39
+2
Она ее УЖЕ ДАВНО сменила …тот кто помнит фотографии из Алеппо ,тот сразу узнаёт ТОТ ЖЕ почерк..Возникшие речи о химическом оружии-не напрасны ..и Украине нужно и к этому варианту быть готовым. Особенно после того ,как «лавров» сегодня обвинил Украину в создании химического оружия ,возможно это начало подготовки в применении хим оружия..В Сирии тоже применяли хим оружии.
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10.03.2022 14:48
+2
главное, чтобы наши их отличали, бомжар проклятых
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10.03.2022 15:03
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Uzhe prishlo vremja sprositj teh ukraincev kotorije kritikovali evropeicov chto mol pomogajet arabam itd, kogda te bezhali ot krovavih bombjozhek v Siriji, tak tam jeshcho i armija asada uchastvovala, to vobshe bez zashchiti bili ljudi - kak vi smotrite sevodnja na to, chto pomogajet vsem bezencam kotorije begut ot voini, ot tuda gde uchastvujet raseiskij sapog.
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10.03.2022 14:33 Відповісти
В нас теж багато біженців, захід України. Зрозуміло, людям треба вижити, це найголовніше. Але... Чому одні біжать у військомат, а другі до Львова??? Це і про Сирію теж. Бігла купа дієздатних хлопів, а не тільки жінки з дітьми
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10.03.2022 14:40 Відповісти
как я понимаю техники все равно пока на всех не хватает и главное человек без боевого опыта без психологической подготовки без службы в армии это просто обуза или быстрый жмур в замесах
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10.03.2022 14:55 Відповісти
Согласна, но еще есть куча рутинной работы, грузить, разгружать, перевозить. Удрали
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10.03.2022 15:03 Відповісти
ну поймите наконец, сейчас война спецов, тех, кто умеет уничтожать врага с умом, попробуйте записаться в тероборону - только по блату и только с опытом, остальные - зачем, нам не нужно "мясо" мы не москали, у нас другая война - нанести максимальный ущерб врагу и остаться в живых, мы воюем за Украину, а москали вмирають за гроши и русский мир...
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10.03.2022 14:59 Відповісти
Усього,Люся,це уже видно було і до Мариуполя. Бравада закінчилась,адреналіну привіт і тепер жорстока боротьба
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10.03.2022 14:39 Відповісти
Цей сценарій вони відпрацьовують с початку війни.Вона почалася саме з обстрілів ракетами сплячих міст в 4 години ранку.
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10.03.2022 14:39 Відповісти
Генеральный штаб Вооруженных сил заявляет, что российские военные начали обозначать себя желтой лентой, как и украинские военные, с целью введения в заблуждение подразделений Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook, передают Українські Новини.

"Как особенность, враг с целью введения в заблуждение подразделений Сил обороны Украины начал обозначать себя желтой лентой на рукаве. Однако для идентификации принадлежности к ВС РФ желтая лента также крепится на ногу", - сообщает Генштаб.
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10.03.2022 14:41 Відповісти
а как они будут друг друга отличать от своих аквафрешей
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10.03.2022 14:57 Відповісти
главное, чтобы наши их отличали, бомжар проклятых
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10.03.2022 15:03 Відповісти
Она ее УЖЕ ДАВНО сменила …тот кто помнит фотографии из Алеппо ,тот сразу узнаёт ТОТ ЖЕ почерк..Возникшие речи о химическом оружии-не напрасны ..и Украине нужно и к этому варианту быть готовым. Особенно после того ,как «лавров» сегодня обвинил Украину в создании химического оружия ,возможно это начало подготовки в применении хим оружия..В Сирии тоже применяли хим оружии.
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10.03.2022 14:48 Відповісти
Самій Росії скоро жопа прийде. Вони там від голоду скоро подихати будуть.
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10.03.2022 15:47 Відповісти
 
 