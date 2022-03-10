У Польщі працює гуманітарний хаб, де акумулюється допомога від європейських країн, - Риженков
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У Польщі створили гуманітарний хаб, де акумулюється допомога, яку надають Україні європейські країни, після чого вона прямує в ті міста, де вона необхідна найбільше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Метінвесту" Юрія Риженкова.
"На базі "Метінвесту" у Польщі ми відкрили перевалочний хаб, на якому акумулюємо гуманітарку, що надходить із різних країн Європи - Німеччини, Нідерландів, Румунії, країн Прибалтики та Польщі. Звідти допомога направляється в Україну і сортується в гуманітарному центрі, створеному в Запопріжжі, і звідти вже направляється туди, де вона найбільш необхідна", - розповів Риженков.
За його словами, вже зараз в країну їдуть 80 тонн допомоги від Фонду Ріната Ахметова і бізнесів "Метінвест" і ДТЕК - це майже 13 тисяч тижневих наборів продуктів харчування.
Нагадаємо, раніше компанія Метінвест Ахметова виділила 10 мільйонів євро на закупівлю засобів захисту для бійців тероборони. На ці гроші буде закуплено бронежилети, каски та аптечки для українських воїнів.
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