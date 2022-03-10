У Польщі працює гуманітарний хаб, де акумулюється допомога від європейських країн, - Риженков

У Польщі створили гуманітарний хаб, де акумулюється допомога, яку надають Україні європейські країни, після чого вона прямує в ті міста, де вона необхідна найбільше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Метінвесту" Юрія Риженкова.

"На базі "Метінвесту" у Польщі ми відкрили перевалочний хаб, на якому акумулюємо гуманітарку, що надходить із різних країн Європи - Німеччини, Нідерландів, Румунії, країн Прибалтики та Польщі. Звідти допомога направляється в Україну і сортується в гуманітарному центрі, створеному в Запопріжжі, і звідти вже направляється туди, де вона найбільш необхідна", - розповів Риженков.

За його словами, вже зараз в країну їдуть 80 тонн допомоги від Фонду Ріната Ахметова і бізнесів "Метінвест" і ДТЕК - це майже 13 тисяч тижневих наборів продуктів харчування.

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Нагадаємо, раніше компанія Метінвест Ахметова виділила 10 мільйонів євро на закупівлю засобів захисту для бійців тероборони. На ці гроші буде закуплено бронежилети, каски та аптечки для українських воїнів.