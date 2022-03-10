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З початку вторгнення Росії в Україні загинула 71 дитина, понад 100 - поранено, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З початку вторгнення Росії в Україні загинула 71 дитина, понад 100 - поранено, - Денісова

Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова заявляє, що з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 71 дитина й дістали поранень понад 100 дітей.

"Станом на 11 годину 10 березня 2022 року з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 71 дитина та отримали поранення понад 100 дітей", - написала вона у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, у Малині Житомирської області внаслідок авіаційного удару зруйновано сім приватних одноповерхових житлових будинків, загинули п'ятеро осіб, з них троє дітей (п'ятирічна дівчинка і двоє дітей, 2021 року народження).

Водночас 16-річний юнак загинув під час обстрілу на ринку у селищі Жуковського на Харківщині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранені в Харкові під час російських обстрілів діти. ФОТОрепортаж 18+

Крім того, вночі внаслідок чергового артилерійського обстрілу у селі Слобожанському Ізюмського району Харківської області ворожий снаряд потрапив у приватний житловий будинок. Під завалами загинули чотири особи: дві жінки та дві дитини, 5-річній дівчинці вдалося вижити.

Серед іншого, в Ірпені на Київщині 10-річна дівчинка дістала наскрізного осколкового поранення і перебуває в лікарні у тяжкому стані.

"За військове вторгнення РФ до України, безчинства російських бойовиків, порушення всіх Женевських конвенцій Україна платить непомірну ціну – життя своїх дітей, майбутнє нашого народу. Наполягаю, країни НАТО, допоможіть припинити російський тероризм – закрийте небо над Україною", - заявила Денісова.
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Я вірю в Бога тому, що має бути вічне пекло для цих нелюдів.
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10.03.2022 14:41 Відповісти
Хлопці, не беріть у полон цю мерзоту!
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10.03.2022 14:42 Відповісти
а деякі підараси кажуть що вони на Україну не нападали.
чи їдуть до них на перемовини з відео та фотоматер,ялами.
перемовени велись щоб на камери всього світу під цими фото.
а то дуже лояльно.
трибуна прапор мікрофон
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10.03.2022 14:47 Відповісти
фашисты кацапские,будьте вы прокляты!!!!!!!!!!!
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10.03.2022 14:49 Відповісти
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10.03.2022 14:53 Відповісти
Будьте прокляті нациські виродки ,будь проклята ваша росія і ваш кривавий рашиський кат ,не буде вам прощення паскуди.
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10.03.2022 16:21 Відповісти
все, абсолютно все фільмувати, документувати, складати в одну суцільну історію, монтувати на одну лєнту і примусово показувати після війни кожному расєяніну по 10 разів, щоб розуміли і пам'ятали: кожен з них, хто "за путіна" - вбивця! і на кожному з них кров наших дітей!
а почати з військовополонених - хай дивляться і хай їм сняться кошмари щоночі!
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10.03.2022 20:00 Відповісти
 
 