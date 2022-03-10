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Про окупантів та їхню техніку можна повідомити через Telegram чатбот "єВорог"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Про окупантів та їхню техніку можна повідомити через Telegram чатбот

Міністерство цифрової трансформації України запускає у Telegram чатбот "єВорог".

Про це повідомила пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінцифра запускає чатбот єВорог у Telegram. Якщо ви бачите російську техніку чи окупантів, то відправляйте точну геолокацію їхнього розташування, а також фото та відео. Для цього потрібно буде підтвердити особу через застосунок Дія", - йдеться у повідомленні.

Щоб скористатися чат-ботом, необхідно перейти за посиланням у смартфоні https://t.me/evorog_bot; натиснути "авторизуватися" та підтвердити особистість у "Дії". Потім треба буде вибрати, що саме бачили: техніку чи окупантів; надіслати фото чи відео; вибрати область зі списку та надіслати геолокацію техніки або живої сили ворога; описати своїми словами побачене.

Всі дані щодо ворога будуть передані до ЗСУ.

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Автор: Ольга Лузан
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....надо своим в РБ скинуть ссыль..... но вот как авторизоваться в вашей "Дии"?....
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10.03.2022 14:44 Відповісти
головне щоб кацапи і громадяни з триколором під подушкою там дезу не зливали
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10.03.2022 14:44 Відповісти
А ще з віджатих телефонів можуть
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10.03.2022 14:45 Відповісти
Так туда и рашисты могут подписаться и срать или видеть что их слили как минимум.
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10.03.2022 14:45 Відповісти
В Дію заходить але в телеграм каналі не авторизує. Як завжди- Дія гімно собаче
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10.03.2022 14:49 Відповісти
У В А Г А!

Як особливість - ворог, з метою введення в оману підрозділів Сил оборони України, почав позначати себе жовтою стрічкою на рукаві. Проте, для ідентифікації приналежності до ЗС ворога жовта стрічка також кріпиться на ногу. Будьте пильними! https://t.me/operativnoZSU/12577
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10.03.2022 14:49 Відповісти
В телеграм… це навіть не смішно.
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10.03.2022 15:16 Відповісти
А чому саме кацапський тєлєграм?
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10.03.2022 15:33 Відповісти
 
 