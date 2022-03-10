УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10644 відвідувача онлайн
Новини Здоров'яВійна в Україні Війна
1 282 1
війна (56365) консультації (22) медицина (1439) МОЗ (3881) лікарі (1096) Ляшко Віктор (1353)

МОЗ об'єднало волонтерські ініціативи та запускає єдиний номер для дистанційних телефонних консультацій, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я Війна в Україні

МОЗ об'єднало волонтерські ініціативи та запускає єдиний номер для дистанційних телефонних консультацій, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я об'єднало волонтерські ініціативи телефонних медичних консультацій та запускає єдиний номер для дистанційних консультацій телефоном, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"МОЗ об'єднало ініціативи консультацій лікарів телефоном і наразі за телефонним номером 0 800-60-20-19 можна отримати дистанційно консультації вузькопрофільних лікарів. Ви набираєте номер, кажете оператору про проблему і вас переключають на вузькопрофільного спеціаліста", - сказав він в ефірі телемарафону на каналі ICTV у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я хотів би, щоб всі волонтерські ініціативи зв'язалися з МОЗ і об'єдналися, щоб це був єдиний номер, за яким можна отримати допомогу", - наголосив міністр.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ДО СРАКИ ТОЙ НОМЕР. ОНКОЛІКИ ЧЕКАЮ 6 ДНІВ,РЕАКЦІЯ НУЛЬОВА.
показати весь коментар
10.03.2022 18:51 Відповісти
 
 