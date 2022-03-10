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Можемо відкрити "зелений коридор" для окупантів, які не хочуть нападати, - голова Миколаївської ОВА Кім. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Влада Миколаївщини готова організувати "зелений коридор" для окупантів, які стоять на межі Херсонської та Миколаївської областей і не бажають воювати.

Про це повідомив у відеозверненні голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що зараз війська окупантів стоять на кордоні Херсонської та Миколаївської областей.

"Вони нападати не хочуть, вони вважають, що їх обдурили ... Але і назад повернутися не можуть. Тому що сказали, що їх будуть розстрілювати при відступі. І вони по селах, поруч з селами стоять, і ні туди і ні сюди... Я буду звертатися зараз наверх і погоджувати " зелений коридор" для росіян, для тих, хто не стріляв... Завтра виставлю телефон "гарячої лінії" для російських солдатів, які не стріляли в мирне населення. Не поширюється це на артилеристів і ракетників. Варіантів у вас немає", - сказав Кім.

Також читайте: Понад 300 росіян виявили бажання відмовитись від російського громадянства,- Геращенко

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+28
Верится в это с трудом ,коридор этим тварям должен быть только на тот свет !
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10.03.2022 15:54
+28
Такий коридор їм надати, як вони надали нам в Іловайську......
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10.03.2022 15:56
+23
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10.03.2022 16:00
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А куди їх вертать ? Свої ж перестріляють.
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10.03.2022 15:53 Відповісти
........в этом весь смысл, решается проблема с утилизацией......или кому то их жаль?
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10.03.2022 15:58 Відповісти
Тому вони і не йдуть. Бояться. І своїх і наших.
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10.03.2022 16:00 Відповісти
KRASNY koridor im nado
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10.03.2022 15:53 Відповісти
Верится в это с трудом ,коридор этим тварям должен быть только на тот свет !
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10.03.2022 15:54 Відповісти
непогана ідея.
може і здадуться самі, а якшо їх приперти до стінки, то можуть початі відстрілюватісь
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10.03.2022 15:54 Відповісти
Зеленый коридор куда? Почему они не сдаются в плен и ответ простой, значит зашкварились, значит убивали, значит мародерили, значит насиловали.
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10.03.2022 15:55 Відповісти
їх послухати то вони не стріляли.як полонені кажуть
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10.03.2022 15:55 Відповісти
Артилеристи та ракетчики звеличезної ласки України можуть передати тільки передсмертні листи своїм самкам і личинкам. І зразу в утіль.
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10.03.2022 15:55 Відповісти
Об этом было так же сказано по телевизору, что артиллеристов и ракетчиков будут расстреливать.
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10.03.2022 20:54 Відповісти
Такий коридор їм надати, як вони надали нам в Іловайську......
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10.03.2022 15:56 Відповісти
Отличная идея
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10.03.2022 15:56 Відповісти
Дуже позитивний очільник Миколаївщини! Так тримати! Слава Україні!
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10.03.2022 15:57 Відповісти
За спиною Великого Генерала можна бути позитивним.
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10.03.2022 15:59 Відповісти
А хто Великий Генерал?
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10.03.2022 16:07 Відповісти
ХТО ?
Генерал Марченко. От хто.
Запам'ятайте прізвище, від якого русня падає замертво.
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10.03.2022 16:12 Відповісти
В Украине на каждом участке сейчас есть Великие Генералы - Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Сумы, Чернигов... Везде, где ВСУ беспощадно мочат рашистов.
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10.03.2022 16:54 Відповісти
а умови для проживання,а одяг та харчування------це ви на себе берете? Може ще й жити до себе візьмете? Московія велика--нехай ідуть туди і ховаються.
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10.03.2022 21:38 Відповісти
Пусть сдаются, это лучший вариант, для всех!
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10.03.2022 15:57 Відповісти
ну не знаю, к слову, Паяц-акадэмик тут вот такое сказанул (похоже он начал что-то подозревать) -
Вы загоняете меня в угол, а этого делать не надо. Если меня разозлить и вывести из себя, то гнев мой страшен, и месть моя неконтролируема. Вот тогда поймете, что ваши санкции - это цветочки - Кадыров
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10.03.2022 15:58 Відповісти
Рамзанка Дыров послал своих лучших "бойцов" в Украину. А тут им дали *изды. Повелся на "будут встречать цветами". Теперь злится на свою тупость.
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10.03.2022 21:32 Відповісти
Нажаль не скрізь ще зачистили дондондонців( Як сума розповзлась. Але вселяє надію- свинини вони бояться як чорт ладану)
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10.03.2022 22:04 Відповісти
коридор кацапам должен быть только в ад!
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10.03.2022 15:58 Відповісти
А далі шо робити з цими храбрими русскіми воєнами? ***** , як вівці, ну стріляйте у відповідь в тих руських підарасів які цілять вам у спину
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10.03.2022 15:59 Відповісти
Що вони хотять і чого бояться,то це знають тільки орки. Зелений коридор Мариуполя, Ірпені через холод Дебальцеве
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10.03.2022 16:00 Відповісти
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10.03.2022 16:00 Відповісти
Ох і молодець цей дядько Черчіль! В нього був великий досвід і гострий розум. Мусимо дослухатися, бо ще якихось диверсантів тим коридором підкинуть.
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10.03.2022 18:12 Відповісти
Сам был в плену в свое время во время много англо бурской войны
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10.03.2022 18:20 Відповісти
Смотри, Виталик, как бы троянского коня не заполучить, кацап и ******* - одно и тоже
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10.03.2022 16:01 Відповісти
Артнлеристів і ракетчиків росіян зразу розстрілювати!
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10.03.2022 16:02 Відповісти
красава я б взагалі стер всіх на ***
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10.03.2022 16:03 Відповісти
Он МОЛОДЕЦ…умное решение..
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10.03.2022 16:07 Відповісти
Опять эта инфантильная наивность....
Это враги пришли к нам с войной - не хотят воевать, пусть сдаются....
А вы как и Геращенко предлогаете отпускать убийц лечиться и пополнять ряды врага.
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10.03.2022 16:08 Відповісти
а з них ніхто не стріляв і ніхто не артелеріст і не ракетчік.
то якись безродні тварі по Україні шмаляють.
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10.03.2022 16:11 Відповісти
сам же пишеш: " їх будуть розстрілювати при відступі "...то навіщо їм коридор...а навіть якщо і відійдуть по коридору . то все одно від"їдяться і вернуться нас вбивати
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10.03.2022 16:11 Відповісти
Мабудь це такий тролінг.
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10.03.2022 21:03 Відповісти
та ні... це . нажаль. вже життя...
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10.03.2022 21:18 Відповісти
Якщо поміркувати, то в них вихіду немає, від слова зовсім. Припустумо, що вони впевнені на 70% в тому, що їх знищать свої же. Та якщо ні, то я вважаю, що вдруге вони на таку муйню вже не поведуться, дурних ніде нема.
Хоча здатися у полон для них теж вихід, але вони бояться "злих бендерівців" не меньш, ніж своїх заградзагонів.
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10.03.2022 21:30 Відповісти
Тролинг зачетный!
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10.03.2022 21:43 Відповісти
От цей Виталий Ким ....снимаю шляпу !
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10.03.2022 16:14 Відповісти
Головне не забути забрати в них зброю, а то у де-кого довіра до кацапів на рівні шизофренії.
А краще просто знищити.
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10.03.2022 16:17 Відповісти
і розстріляти їх в тому коридорі ***** як вони стріляли наших хлопців в Іловайську. Як а мене то хай ідуть ***** 71 дитина загинула.
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10.03.2022 16:25 Відповісти
Z означає Zнищити.
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10.03.2022 16:26 Відповісти
Если орков хорошо проинформировать - то могут и пойти, а то их слишком уж много на Украине собралось.Отличная мысль - нужно попробовать.
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10.03.2022 16:28 Відповісти
Кто ни будь заберите у этого тела гаджет. Даже если такие переговоры и ведутся военными то они, пока, не для огласки. Массовая сдача орков в плен, с освещением в сми вполне может быстрее задуматься и остальных орков, что может быстрее закончить войну. Возможно эти пленные и станут той силой, что после работ в Украине сметут ввз. Та и такая сдача может вызвать паралич *****.
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10.03.2022 17:04 Відповісти
Друзі, я росіянин, але все життя прожив у Львівській області, звідти пішов до армії 1984р. Німеччина. пп47448. Я зустрічався з колишніми німцями, що воювали проти нас у війні 1941-45р. Але вони так пам'ятали як ми з ними вчинили після війни, що дякували і дуже шкодували, що пішли воювати. Один дід німець казав, що його син навчається у військовому училищі у нас. Приходили ці 2 діда щовечора (ми працювали в них місяць у робочий період), приносили нам випити. Я до чого це говорю, повірте мені, ці солдати вже ніколи не підуть проти нас воювати, але ми знайдемо друзів, які розкажуть у Росії правду. І думаю, відмовлять багато чоловік робити злочини в Україні. Один дід німець сказав що вбив 4 наших солдатів, але шкодує все життя. Потрібно, щоб усі хто не хоче воювати проти України вийшли, навіть артилеристи. Вони відкриють правду про доброго народу України, проклянуть Соловйова-Кисельова та всю Путінську мафію. Як би не було важко, але ми, на відміну від путіністів, милосердний і добрий народ. Слава Україні.
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10.03.2022 17:06 Відповісти
Так как нашим открыли? Иловайский котёл...
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10.03.2022 17:18 Відповісти
Утилизация
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10.03.2022 17:21 Відповісти
Технику и оружие пусть оставляют и вперёд пешком домой.
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10.03.2022 17:45 Відповісти
Их надо между собой стравить и наслаждаться шоу
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10.03.2022 18:22 Відповісти
і яким чином дізнаєтеся що вони не стріляли в мирне населення? Повірити їм на слово? А під Маріуполєм вони не в такій ще тяжкій ситуації і тому розстрілюють мирне населення і не дають зелених коридорів чи може там, під Маріуполєм якісь інші росіяни?
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10.03.2022 20:28 Відповісти
Я думав, що після вчорашнього варварського бомбардування полового будинку з лікарнею, вакансії для "плєних" закриті назважди...
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10.03.2022 21:07 Відповісти
Пропуском у зелений коридор має бути притягнутий ними на мотузці один їхній пілот, артилерист чи замполіт
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10.03.2022 21:35 Відповісти
За 15 дней с начала вторжения - мы, Украинцы уничтожили 13 500 русских солдат из которых 1500 элита кадыровцов. Каждый день россия теряет 1000 русских солдат. Ваших мертвых тел так много, что их некуда складывать. Тысячи раненых русских солдат лежат в приграничных с Украиной госпиталях и на территории Белоруссии.
Здесь не "учения" и не "операция", здесь ВОЙНА, которую русские начали против Украины. 100 000 граждан Украины уже вступили в ряды Территориальной обороны и получили современное оружие. Вместе с 250 000 воинов ВСУ мы несокрушимая сила.
Каждый город в Украине - это крепость. Русский солдат - сдавайся, уходи домой, останься живым или подохнешь как собака в полях под Киевом, Харьковом или Одессой. Слава Украине! п у т и н - Х У Й Л О!
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10.03.2022 22:56 Відповісти
Гарна ідея відкрити зелені коридори у паРашу кацапським військовим які не хочуть воювати з Україною, тільки крок вліво чи вправо буде розтрілом.
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11.03.2022 00:09 Відповісти
Ідея правильна, але дуже сира:
А що артилеристам і ракетникам робити? Продовжити воювати проти України всупереч їхньому бажанню цього не робити?.. - Хоча би безпечно здатися в полон у них повинна бути можливість.

Треба пам'ятати про нашу головну ціль - нам треба перемогти!
А для цього потрібно використати кожну можливість!
- В т.ч. кожного ворожого солдата, який хоче припинити воювати проти нас. - Такі люди цими своїми бажаннями і відповідними діями припиняють бути нашими ворогами.

Тому що у нас ще дуже багато інших ворогів, які хочуть продовжити воювати проти нас:
Маріуполь, Харків, Херсон, Суми, Чернігів, Бердянськ, Мелітополь, Генічеськ і багато інших міст потребують допомоги наших захисників!
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11.03.2022 04:00 Відповісти
Чудова ідея, Віталію Олександровичу! Єдина помилка: винятків у такій справі не може бути! Мій братик - артилерист, бо закінчував фізичний фак провідного вишу, але він в 10 раз миролюбніший за мене, історика... То він попадає під розстріл?.. Всі полонені, крім верховних злочинців (а їх, на чолі з Кремлівським Пацюком, Лукашенком, Шойгу, Патрушевим... не більше 30), повинні бути відправлені до Харкова на відбудову... В Московщину - ні в якому разі, бо їх розстріляють вже в Херсоні, а решту доріжуть в себе дома.
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11.03.2022 07:38 Відповісти
Про Черчіля: Вінстон Черчіль став істинно Великим Політиком світового масштабу (на відміну від таких нікчем як Ф.Д.Рузвельт, Даладьє, Трумен, Етлі, Айзенгавер-як політик..., та відвертих злочинців-маніяків, таких як сталін, гітлер, муссоліні) винятково за більшістю своїх справ (вважають, що за ним тягнуться 3-4 тяжких помилки). У своїх висловлюваннях він був рідкісним невдахою, що й ілюструє цей вислів.
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11.03.2022 07:57 Відповісти
 
 