Можемо відкрити "зелений коридор" для окупантів, які не хочуть нападати, - голова Миколаївської ОВА Кім. ВIДЕО
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Влада Миколаївщини готова організувати "зелений коридор" для окупантів, які стоять на межі Херсонської та Миколаївської областей і не бажають воювати.
Про це повідомив у відеозверненні голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що зараз війська окупантів стоять на кордоні Херсонської та Миколаївської областей.
"Вони нападати не хочуть, вони вважають, що їх обдурили ... Але і назад повернутися не можуть. Тому що сказали, що їх будуть розстрілювати при відступі. І вони по селах, поруч з селами стоять, і ні туди і ні сюди... Я буду звертатися зараз наверх і погоджувати " зелений коридор" для росіян, для тих, хто не стріляв... Завтра виставлю телефон "гарячої лінії" для російських солдатів, які не стріляли в мирне населення. Не поширюється це на артилеристів і ракетників. Варіантів у вас немає", - сказав Кім.
Будь ласка, зачекайте...
може і здадуться самі, а якшо їх приперти до стінки, то можуть початі відстрілюватісь
Генерал Марченко. От хто.
Запам'ятайте прізвище, від якого русня падає замертво.
Вы загоняете меня в угол, а этого делать не надо. Если меня разозлить и вывести из себя, то гнев мой страшен, и месть моя неконтролируема. Вот тогда поймете, что ваши санкции - это цветочки - Кадыров
Это враги пришли к нам с войной - не хотят воевать, пусть сдаются....
А вы как и Геращенко предлогаете отпускать убийц лечиться и пополнять ряды врага.
то якись безродні тварі по Україні шмаляють.
Хоча здатися у полон для них теж вихід, але вони бояться "злих бендерівців" не меньш, ніж своїх заградзагонів.
А краще просто знищити.
Здесь не "учения" и не "операция", здесь ВОЙНА, которую русские начали против Украины. 100 000 граждан Украины уже вступили в ряды Территориальной обороны и получили современное оружие. Вместе с 250 000 воинов ВСУ мы несокрушимая сила.
Каждый город в Украине - это крепость. Русский солдат - сдавайся, уходи домой, останься живым или подохнешь как собака в полях под Киевом, Харьковом или Одессой. Слава Украине! п у т и н - Х У Й Л О!
А що артилеристам і ракетникам робити? Продовжити воювати проти України всупереч їхньому бажанню цього не робити?.. - Хоча би безпечно здатися в полон у них повинна бути можливість.
Треба пам'ятати про нашу головну ціль - нам треба перемогти!
А для цього потрібно використати кожну можливість!
- В т.ч. кожного ворожого солдата, який хоче припинити воювати проти нас. - Такі люди цими своїми бажаннями і відповідними діями припиняють бути нашими ворогами.
Тому що у нас ще дуже багато інших ворогів, які хочуть продовжити воювати проти нас:
Маріуполь, Харків, Херсон, Суми, Чернігів, Бердянськ, Мелітополь, Генічеськ і багато інших міст потребують допомоги наших захисників!