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З Ізюму вивезли близько 2 тисяч людей, триває евакуація з інших міст, – ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З Ізюму вивезли близько 2 тисяч людей, триває евакуація з інших міст, – ОП

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що 10 березня в Україні тривали евакуаційні рейси, завдяки яким людей з регіонів, постраждалих від російської агресії, вдалося перемістити у безпечне місце.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

"З Ізюма виїхали 44 евакуаційні автобуси, в яких перебуває близько 2000 людей. Для евакуйованих за їх бажанням забезпечується подальша логістика до Дніпра. Доставлено також гуманітарний вантаж з продуктами харчування, речами першої необхідності", – поінформував Тимошенко.

Раніше Офіс президента повідомив про те, що 28 евакуаційних автобусів були спрямовані у Бучу.

Також із Запоріжжя вирушили автобуси для евакуації мешканців Маріуполя. Туди ж, до Маріуполя, гуманітарна колона повезла воду, їжу, медикаменти.

А в Суми для евакуації людей виїхали 35 автобусів з Лохвиці, зазначили в Офісі президента.

Автор: Ірина Дашківська
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Така позитивна інфа від офіса, чому це вони включились,не чутно було довго. Значить щось іде
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10.03.2022 16:03 Відповісти
 
 