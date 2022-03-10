УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10972 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
5 949 27
членство в НАТО (1407) членство в ЄС (930) Євросоюз (7018) Кулеба Дмитро (3170)

Надання Україні членства в ЄС не погіршить ситуацію, Путін зациклений на НАТО, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Надання Україні членства в ЄС не погіршить ситуацію, Путін зациклений на НАТО, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що вступ України ЄС ніяким чином не погіршить ситуацію в Україні. Оскільки російський президент Путін зациклений на прагненнях нашої країни до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авторську колонку глави МЗС для Financial Times.

"Я хочу звернутися до скептиків, які досі вважають, що членство України в ЄС – це питання, яке має мати якесь відношення до Росії. Насправді, сам Путін зациклений на наших прагненнях до НАТО, але не на нашому вступі до ЄС. Аргумент про те, що надання Україні членства в ЄС може нібито якось погіршити ситуацію, є непереконливим. Я закликаю всіх, хто досі дотримується такої точки зору, відкинути цю логіку", - зазначив Кулеба.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
А не пох на чому зациклений той кремлядський карликовий Окурок? Мочити тварюк потрібно до самого кінця. Як мінімум - до повернення Криму, повної руйнації кацапського недовійська та економіки і виплати репарацій рочків на 50!!!
показати весь коментар
10.03.2022 16:16
+8
Куди ще погіршить??
показати весь коментар
10.03.2022 16:12
+4
Ну дык нападать уже нечем. Скармливают быдлу тухлятину,чтобы быдло вело себя тихо.
показати весь коментар
10.03.2022 16:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Куди ще погіршить??
показати весь коментар
10.03.2022 16:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RyFsP08HCE0
показати весь коментар
10.03.2022 16:12 Відповісти
Этот шизоид скоро окочурится от стрессов.
показати весь коментар
10.03.2022 16:12 Відповісти
pro shto on voobshe govorit tam ? prichom tut rashka do EU ?
показати весь коментар
10.03.2022 16:14 Відповісти
Он боится обидеть Путлера.
показати весь коментар
10.03.2022 16:43 Відповісти
Потихоньку кацапов подготавливают к нападению на нато

https://news.rambler.ru/army/48277071-vooruzhen-i-ne-opasen-nato-priznalos-v-svoem-bessilii?utm_source=msearch&utm_content=mnews_media&utm_medium=mixup&utm_campaign=self_promo&utm_term=news
показати весь коментар
10.03.2022 16:14 Відповісти
Ну дык нападать уже нечем. Скармливают быдлу тухлятину,чтобы быдло вело себя тихо.
показати весь коментар
10.03.2022 16:16 Відповісти
А не пох на чому зациклений той кремлядський карликовий Окурок? Мочити тварюк потрібно до самого кінця. Як мінімум - до повернення Криму, повної руйнації кацапського недовійська та економіки і виплати репарацій рочків на 50!!!
показати весь коментар
10.03.2022 16:16 Відповісти
staraja pesnja po notam kremlja - **** kak ja etih prihvastnei nenavizhu, pochhti kak srukuju mrazinu.
показати весь коментар
10.03.2022 16:18 Відповісти
Конечно нет …не думаю,что «пу»только зациклен на нато-это только одна часть его зацикленности…Ему нужна ВСЯ Украина ..по многим причинам.Если Украина будет хотя бы членом ЕС ,то это для «пу»уже будет бесповоротный выход Украины из под своего влияния..Украина будет идти в направлении Европы,западного мира..Думаю,что и членство в нато будет для него не так важно…Тем более он знает что нато для Украины сейчас закрыто…
показати весь коментар
10.03.2022 16:20 Відповісти
Аргумент про те, що надання Україні членства в ЄС може нібито якось погіршити ситуацію, є непереконливим. - а як із німецько- французькими і угорськими прорашистськими членами покращиться ситуація для України і її народу? Які переконання?
показати весь коментар
10.03.2022 16:23 Відповісти
До сих стараемся угодить и боимся? В таком случае подпишите капитуляцию.
показати весь коментар
10.03.2022 16:23 Відповісти
А они так и хотят.
показати весь коментар
10.03.2022 16:46 Відповісти
Україна повинна бути і в ЄС і в НАТО!!!
Тоді буде високий рівень життя в Україні, і буде мир і спокій в Україні.
показати весь коментар
10.03.2022 16:24 Відповісти
Вступление Украины в ЕС обнулённого тоже не устроит. Дело не непосредственно в НАТО или ЕС, а в том, что ботоксный с соплеменниками мечтают восстановить Российскую империю, без Украины она таковой не будет. Вступление в любой из этих союзов делает вхождение Украины в империю окончательно невозможным...
показати весь коментар
10.03.2022 16:31 Відповісти
Поки українська влада буде керуватися "а що на це скаже путін" - ніякої євроінтеграції не буде, навіть якщо формально оформити вступ до ЄС.
Також членство в ЄС взагалі ніяк не вплине на військові дії. Єдина причина - це чиїсь особисті хатєлкі.
Кулебі треба припиняти займатися хернею, а працювати над отриманням/закупками за будь-які гроші засобів ППО в США.
показати весь коментар
10.03.2022 16:31 Відповісти
Мені здається зараз підіймати питання про вступ до ЄС та НАТО недорічни. Йде війна, треба зосередитись на вирішинні оборонних питань. Треба давити на постачання зброї ППО та далі бити русню. Після перемоги вони самі за нами бігати будуть.
показати весь коментар
10.03.2022 16:37 Відповісти
Кулєба, ти в НАТО вже не збираєшся? А як же Конституція? Чи як завжди, насрати на все?
показати весь коментар
10.03.2022 16:38 Відповісти
Правильно. Кулеба говорить у дусі оманських переговорів.
показати весь коментар
10.03.2022 16:49 Відповісти
куда уже больше погиршення, разхера..ли города , а Кулеба сопли жует. Кого волнует что раздражает оккупанта
показати весь коментар
10.03.2022 16:52 Відповісти
Відсмоктав шкапі.
показати весь коментар
10.03.2022 17:44 Відповісти
Він і зараз погіршує ситуацію на скільки може... чи хтось думає, що він може дужче валити, але не робить цього з якихось міркувань?
показати весь коментар
10.03.2022 20:24 Відповісти
та у них саміх корупції хоч завалися, всі ті шредери макрелі вони корупціонери міжнародного рівня.
показати весь коментар
11.03.2022 22:56 Відповісти
Не погіршить, але безпеку й обороноздатність тоже не покращить
Це така собі жалюгідна компенсація відмови від нато, еге ж, кулебяка разом з зелепузиком?
показати весь коментар
16.03.2022 16:29 Відповісти
 
 