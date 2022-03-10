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Надання Україні членства в ЄС не погіршить ситуацію, Путін зациклений на НАТО, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що вступ України ЄС ніяким чином не погіршить ситуацію в Україні. Оскільки російський президент Путін зациклений на прагненнях нашої країни до НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авторську колонку глави МЗС для Financial Times.
"Я хочу звернутися до скептиків, які досі вважають, що членство України в ЄС – це питання, яке має мати якесь відношення до Росії. Насправді, сам Путін зациклений на наших прагненнях до НАТО, але не на нашому вступі до ЄС. Аргумент про те, що надання Україні членства в ЄС може нібито якось погіршити ситуацію, є непереконливим. Я закликаю всіх, хто досі дотримується такої точки зору, відкинути цю логіку", - зазначив Кулеба.
Топ коментарі
+11 Xatto
показати весь коментар10.03.2022 16:16
+8 Олег Марцінковський f11c8716
показати весь коментар10.03.2022 16:12
+4 Garry Grant
показати весь коментар10.03.2022 16:16
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https://news.rambler.ru/army/48277071-vooruzhen-i-ne-opasen-nato-priznalos-v-svoem-bessilii?utm_source=msearch&utm_content=mnews_media&utm_medium=mixup&utm_campaign=self_promo&utm_term=news
Тоді буде високий рівень життя в Україні, і буде мир і спокій в Україні.
Також членство в ЄС взагалі ніяк не вплине на військові дії. Єдина причина - це чиїсь особисті хатєлкі.
Кулебі треба припиняти займатися хернею, а працювати над отриманням/закупками за будь-які гроші засобів ППО в США.
Це така собі жалюгідна компенсація відмови від нато, еге ж, кулебяка разом з зелепузиком?