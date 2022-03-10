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"Мене не хвилює, де ховається ворог": Зеленський не боїться оточення Києва

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський розповів, що він не боїться ймовірного оточення Києва російськими військовими.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами німецького таблоїда BILD, пише ZN.UA, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не боюся. Чого боятися? Я не повинен боятися, я зберігаю спокій. Чи знаєте ви, як хтось може подолати свій страх? Що може бути гірше страху?" - зазначив Зеленський.

За словами президента, найгірше вже сталося.

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"Мене не хвилює, де ховається ворог або як близько він підійшов до нас. Я турбуюся про нашу країну, про водопостачання, про їжу. Про Маріуполь, Донецьк, Запорізьку область, Мелітополь, Волноваху, Харків — там жахлива ситуація. Люди залишилися без води та їжі", — сказав він.

Нагадаємо, 9 березня російські окупаційні війська завдали по Маріуполю кілька цілеспрямованих артилерійських ударів. Зруйновано пологовий будинок №2 і дитячу лікарню №3. Згодом стало відомом про загибель трьох людей, серед них діти.
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Топ коментарі
+14
Эти видосики большинство давно не смотрит. Вова,лучше поспи.
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10.03.2022 16:37
+10
Звісно, не боїться. Його в Києві охороняють, як священний Грааль, тим часом як у деяких містах немає навіть хоч якогось ППО. Кацапські винищувачі ганяють, як у себе вдома, і ******** житлові райони.
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10.03.2022 16:41
+7
Мудєль тупорилий. А шо з киянами буде, коли Київ оточать?

Ти ж, падло, будеш ситно їсти та пити до останнього. Та й не факт, що ЗЄ в Києві, доречі.
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10.03.2022 16:44
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10.03.2022 16:35 Відповісти
Чого йому боятися
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10.03.2022 16:37 Відповісти
300000000 замахів на яво жисть!!!!
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10.03.2022 18:24 Відповісти
Эти видосики большинство давно не смотрит. Вова,лучше поспи.
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10.03.2022 16:37 Відповісти
Звісно, не боїться. Його в Києві охороняють, як священний Грааль, тим часом як у деяких містах немає навіть хоч якогось ППО. Кацапські винищувачі ганяють, як у себе вдома, і ******** житлові райони.
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10.03.2022 16:41 Відповісти
Александр Карин не нагнітай
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10.03.2022 16:44 Відповісти
Ти з якого міста? З західної області чи з тієї, де точаться бої?
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10.03.2022 16:46 Відповісти
ЦЕ ТИ ВОВІ КАЖЕШ?
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10.03.2022 18:18 Відповісти
Провокаторы!!!А ну заткнитесь!!!!
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10.03.2022 16:43 Відповісти
Мудєль тупорилий. А шо з киянами буде, коли Київ оточать?

Ти ж, падло, будеш ситно їсти та пити до останнього. Та й не факт, що ЗЄ в Києві, доречі.
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10.03.2022 16:44 Відповісти
Опять нюхнул
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10.03.2022 16:52 Відповісти
Вже зараз щоб відновити що зруйновано й людський потенціал потрібно не одне десятиліття, мільйони виїхали і щодня їх все більше, більша частина з них це молоді жінки які просто не повернуться.
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10.03.2022 17:25 Відповісти
Думаю,в этот раз орки
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10.03.2022 17:32 Відповісти
Президенту респект ! 🇺🇦
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10.03.2022 18:15 Відповісти
ну да! воно ж сидить під обстрілами, при мінусовій температурі і майже без води і їжі!
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10.03.2022 18:21 Відповісти
Воно сидит в бункере , а Президент Украиньі руководит страной из столицьі Киева .
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10.03.2022 18:25 Відповісти
еко розхоробрився!
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10.03.2022 20:20 Відповісти
Володимир Олександрович, ворог що ховається без втрат перейшов через Державний кордон України. Тепер з тер. оборони треба створювати ефективну регулярну армію. Вбивати тварюк як внутрішніх, так і зовнішніх по всій Україні. Терміново ЗСУ виходити на Державний кордон України. Якщо ми пропустимо посівну, нас чекає геноцид, який вже розпочався.
Слава Україні.
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10.03.2022 20:44 Відповісти
 
 