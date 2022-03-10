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Вчорашній бій на напрямку Броварів завершився повним розгромом підрозділу військ РФ. Будемо "кошмарити" противника і вдень, і вночі, - Залужний. ВIДЕО
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Захисники України розгромили підрозділ російських військ на Броварському напрямку.
Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчорашній бій на напрямку н.п. Бровари завершився повним розгромом підрозділу російських військ. Наші сили оборони надійно захищають столицю. Ми будемо "кошмарити" противника, давити його ж технікою і зброєю, не дамо спокою ні вдень, ні вночі. Все буде Україна!", - зауважив головнокомандувач.
Топ коментарі
+50 Small Jerboa
показати весь коментар10.03.2022 16:42
+39 Garry Grant
показати весь коментар10.03.2022 16:38
+32 Иллария Соняшникова
показати весь коментар10.03.2022 16:41
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Мы ж очевидные пути не выбираем, поэтому и герои сейчас бывают такие неординарные.
https://m.youtube.com/watch?v=L_3c9xAHyEI
У мене вже палець болить викидати з друзів людей за перепост цієї дурні. Надалі я не просто блокуватиму, а робитиму скрін і виставлятиму профіль панікера, який підіграє ворогу у його тупих спецопераціях, на загальний огляд.
Даби дурь каждого била відна.
https://t.me/nuts_roses/645
ле не откажется от гниющего мордора.
Но жаль что ты Олень..они благородные животные