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Вчорашній бій на напрямку Броварів завершився повним розгромом підрозділу військ РФ. Будемо "кошмарити" противника і вдень, і вночі, - Залужний. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України розгромили підрозділ російських військ на Броварському напрямку.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчорашній бій на напрямку н.п. Бровари завершився повним розгромом підрозділу російських військ. Наші сили оборони надійно захищають столицю. Ми будемо "кошмарити" противника, давити його ж технікою і зброєю, не дамо спокою ні вдень, ні вночі. Все буде Україна!", - зауважив головнокомандувач. 

Також читайте: В Броварському районі ліквідовано полковника Захарова - командира полку окупанта, - розвідка. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+50
У Росії не "Велика Армія", а просо Довга!
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10.03.2022 16:42
+39
Вбий кацапа-врятуй планету.
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10.03.2022 16:38
+32
***** скоро навернеться.
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10.03.2022 16:41
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Він досі від Лукашенка в захваті.
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10.03.2022 16:53 Відповісти
Слава ЗСУ !❤️💙💛✌🏼
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10.03.2022 17:25 Відповісти
арахамия - это диагноз.
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10.03.2022 17:15 Відповісти
Лавров - єто диагноз , а Арахамия отлично дрючит кацапов вместе с Кулебой за столом переговоров ! Респект ! 🇺🇦
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10.03.2022 18:11 Відповісти
Ну, в принипе, еще бы год, и даже кива для страны стал бы героем.
Мы ж очевидные пути не выбираем, поэтому и герои сейчас бывают такие неординарные.
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10.03.2022 18:18 Відповісти
Вбий кацапа-врятуй планету.
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10.03.2022 16:38 Відповісти
***** скоро навернеться.
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10.03.2022 16:41 Відповісти
Вакарчук спел о войне возле памятника Дюку де Ришелье в Одессе.
https://m.youtube.com/watch?v=L_3c9xAHyEI
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10.03.2022 16:39 Відповісти
творческий тур по стране? Харьков - Львов - Николаев - Одесса - .... Опять к выборам готовится?
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10.03.2022 17:18 Відповісти
Хлопці здоров'я вам, бережи Боже.
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10.03.2022 16:41 Відповісти
У Росії не "Велика Армія", а просо Довга!
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10.03.2022 16:42 Відповісти
Да вже багато чого з неї трухлявої повипадало.
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10.03.2022 16:44 Відповісти
Довга , як ковбаса салями ! ВСУ ежечасно ее нарезает , ТРО и партизаньі помогают . 🇺🇦
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10.03.2022 18:13 Відповісти
...По фб розганяють допис, у якому якісь міфічні "хлопчики" просять молитися за Україну, тому що страшні-страшні "кадирівці" ось-ось візьмуть Київ вирішальним штурмом.

У мене вже палець болить викидати з друзів людей за перепост цієї дурні. Надалі я не просто блокуватиму, а робитиму скрін і виставлятиму профіль панікера, який підіграє ворогу у його тупих спецопераціях, на загальний огляд.
Даби дурь каждого била відна.
https://t.me/nuts_roses/645
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10.03.2022 16:44 Відповісти
Погано вибирали друзів.
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10.03.2022 16:54 Відповісти
У Иуды все друзья были святыми. И что? Всегда есть в стаде паршивая овца.
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10.03.2022 18:14 Відповісти
Хіба в кадирівцях кров не тече?..
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10.03.2022 21:22 Відповісти
металлолома по стране уже столько, шо пипец..... Ахметов нервно потирает руки....
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10.03.2022 16:46 Відповісти
Буде по 2,5 гр.
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10.03.2022 16:58 Відповісти
По цене варенки советских времен?
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10.03.2022 17:17 Відповісти
Варёнка была по 2,10 и 2,80.
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10.03.2022 19:06 Відповісти
Друга армія в світі? МТЛБ ще часів афганської війни.
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10.03.2022 16:49 Відповісти
В них практично все "часів афганської війни". Навіть не скажу одразу, що було створено кацапами після розпаду совка - максимум модернізація.
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10.03.2022 16:58 Відповісти
Ще газ51 кухня то піздец
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10.03.2022 17:26 Відповісти
Так, треба кошмарити кацапів і вдень, і вночі, не давати їм спати, не давати їм прилягти чи присісти, не давати навіть голови їх дурні десь приткнути. Хай збожеволіють від втоми і жаху!
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10.03.2022 16:53 Відповісти
В тому то і справа - в три зміни треба важко працювати. Або навіть в чотири.
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10.03.2022 16:55 Відповісти
За 15 дней с начала вторжения - мы, Украинцы уничтожили 13 500 русских солдат из которых 1500 элита кадыровцов-********. Каждый день россия теряет 1000 русских солдат. Ваших мертвых тел так много, что их некуда складывать. Тысячи раненых русских солдат лежат в приграничных с Украиной госпиталях и на территории Белоруссии. Здесь не "учения" и не "операция", здесь ВОЙНА, которую вы русские мрази начали против Украины. 100 000 граждан Украины уже вступили в ряды Территориальной обороны и получили современное оружие. Вместе с 250 000 воинов ВСУ мы несокрушимая сила. Каждый город в Украине - это неприступная крепость. Русский солдат - уходи домой, сдавайся, останься живым или подохнешь как собака в полях под Киевом, Харьковом или Одессой. Слава Украине! п у т и н - Х У Й Л О!
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10.03.2022 17:03 Відповісти
Не 13500, а более 15-ти(уточняю
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10.03.2022 17:31 Відповісти
Прошу не принижувати гідність тварин, зокрема, собак. Гадюка і то корисніша і краща ніж будь яка російянська мерзота.
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24.03.2022 14:27 Відповісти
Техника уж больно старая, и нет маркировки ни Z ни V.
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10.03.2022 17:17 Відповісти
им некада пензликом бавитися. Для них наступили СУРО.ВЫЕ.БУдни
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10.03.2022 17:20 Відповісти
Маркировку "О" чимось рожевим нанесено.
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10.03.2022 17:44 Відповісти
Техніка, мабуть, білоруська, тому і застаріла.
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10.03.2022 17:45 Відповісти
Крым трогать пока нельзя!!Там придурков не меньше, чем в рашке!!И это же "расия"(ПОКА
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10.03.2022 17:30 Відповісти
А тебе не приходит в голову твою кацап куб, что Крым никто асвабаждать не будет, пока он по собственной во
ле не откажется от гниющего мордора.
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10.03.2022 17:34 Відповісти
слышь ты - отмороженый....., да, нам тяжело - но что , слабо признать сколько вашего кацапского биомусора покрошили наши Воины Света..... вы в отместку мрази взялись бомбить мирное ....- вам ******* даже не понять, что это только сплотит всех украинцев !!!!!, мы воюем за свое - а вы ублюдки полу фашистские за что ...- за шизика путлера ....здохнете здесь тысячами ...
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10.03.2022 17:38 Відповісти
Хаха, правда чи не правда а Кубань від вас, цапи також відпливе
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10.03.2022 17:47 Відповісти
Ты не Сергей Северный а ОЛЕНЬ

Но жаль что ты Олень..они благородные животные
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10.03.2022 20:47 Відповісти
Вимагаю не принижувати, тварин, порівнюючи їх з москалями. Москаль то сам по собі біологічний вид, гірший за усіх відомих потвор.
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24.03.2022 14:32 Відповісти
Вам не все одно, пишучи під британським прапором?
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20.03.2022 21:00 Відповісти
Всему свое время русская свинья
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10.03.2022 18:09 Відповісти
Баньте рашистских прихвостней Северных
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10.03.2022 17:30 Відповісти
А почему всех не раздолбали, раз они драпать начали? Там танков уехало целая куча, а подбитых всего два
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10.03.2022 18:33 Відповісти
На відео снігу зовсім нема. Певно, зняте не сьогодні, і не вчора.
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10.03.2022 18:40 Відповісти
на 20 сек., це що, вони вже відразу гроби з собою возять?
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10.03.2022 19:53 Відповісти
 
 