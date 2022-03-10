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Перемога у війні - це повне відновлення суверенітету та повернення Криму та Донбасу, - Ахметов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перемога у війні - це повне відновлення суверенітету та повернення Криму та Донбасу, - Ахметов

Перемогою України у війні проти російської агресії буде повне відновлення суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим та Донбас.

Про це заявив бізнесмен Рінат Ахметов у коментарі американському виданню Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

"Повне припинення бойових дій, повне виведення російських військ з території України та повне відновлення державних кордонів України в межах, визнаних міжнародним правом. Тобто включно з Кримом та Донбасом", - відповів бізнесмен на запитання, що було б перемогою для України в цій війні.

Бізнесмен подякував міжнародним партнерам України за безпрецедентну консолідовану підтримку.

"Що ще вони можуть і повинні зробити? Я думаю – все, про що просить Україна, просить український народ та український президент", - додав Рінат Ахметов.

Обстріл мирних міст російськими військами він назвав злочином проти людства.

"Те, що відбувається – військовий злочин та злочин проти людства щодо України та українців. Яким немає ні пояснень, ні виправдання", - зазначив бізнесмен.

Також читайте: Ахметов: Мій фонд допомагає людям вижити, а підприємства - військовим захищати Україну

"Путін націлений на країни, де є демократія, свобода, незалежність. І це означає, що його ціллю можуть бути всі країни вільного світу. Якщо Україна разом із вами його не зупинить, то ніхто не знає, хто буде наступним", - вважає Ахметов.

Він наголосив, що після перемоги України не пошкодує ні сил, ні коштів на відновлення країни.

"Я в Україні і не збираюся нікуди їхати. Живу я зараз із тими самими почуттями, що й кожен українець – в очікуванні, що війна в нашій країні закінчиться нашою перемогою. І ми зможемо почати відновлювати нашу країну, щоб зробити її щасливою та процвітаючою. Зі свого боку, я не пожалію на це ні сил, ні коштів", - підсумував Ахметов.

Читайте: Ми допомагаємо українській армії захистити суверенітет та перемогти у цій війні, - Ахметов

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+39
Воооо как запел, когда понял, что заводам жопа придет.
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10.03.2022 16:29
+30
Гостропоцый рыжий таракан. Встал на правильную сторону вовремя.
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10.03.2022 16:30
+23
рыжая тварь из-за вас это все и началось
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10.03.2022 16:32
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Воооо как запел, когда понял, что заводам жопа придет.
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10.03.2022 16:29 Відповісти
сейчас и сегодня купи один истребитель , как минимум
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10.03.2022 16:46 Відповісти
А Кучма сдал ядерную сброю ,купив для себя САМУЮ ДОРОГУЮ ВИЛЛУ ДВОРЕЦ В ЛОНДОНЕ ! Твари , с Пинчуком ,хоть-бы ПВО СЕЙЧАС ОБЕСПЕЧИЛИ
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10.03.2022 16:49 Відповісти
Он и до этого помогал своим землякам в оккупированном Донбассе. Другие и 1/10 не потратили от его помощи.
На его предприятиях три раза в месяц выдавали зарплату,обувь три года можно носить, не изнашивается,спецодежда нормальная, инструментом службы обеспечиваются, оборудование по маслу обновляется,ремонтируются ЖД пути на предприятии.
По сравнению с другими- влучшей половине.
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10.03.2022 17:37 Відповісти
Гостропоцый рыжий таракан. Встал на правильную сторону вовремя.
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10.03.2022 16:30 Відповісти
а як вілкулятина сьогодні співала, давно так не ржав: "ані прут как таракани із крима, врахі!" сказав би хтось таке мені про вілкула місяць тому - не повірив би!
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10.03.2022 16:34 Відповісти
Я не знаю, за что Вилкула Ахметов держит- предводитель титушек из Днепра,Мураев,своего рода..
Как бы народ его не прихлопнул в суматохе...
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10.03.2022 17:41 Відповісти
Вовремя - это если бы в 2014, а так уже слегка поздновато.
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10.03.2022 16:35 Відповісти
Та я его с другим рыжим сравниваю, спонсора путинского. А так - да, потуги ахметова это уже до одного места.
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10.03.2022 16:39 Відповісти
невже ахметов лапті викинув
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10.03.2022 16:30 Відповісти
з усіх олігархів цей більш притомним завжди був
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10.03.2022 16:31 Відповісти
відколи???
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10.03.2022 18:05 Відповісти
Файно співає фраєрок, але ще навіть за свого яника збитки не відшкодував
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10.03.2022 16:31 Відповісти
рыжая тварь из-за вас это все и началось
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10.03.2022 16:32 Відповісти
Нет. Чтобы понимать, почему это началось, нужно посмотреть выступление ***** на Мюнхенской конференции 2007 года. Хотя у него и раньше что-то подобное проскакивало. Дело не в Ахметке, и даже не в Овоще.
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10.03.2022 16:52 Відповісти
меньше муратова слушай
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10.03.2022 16:58 Відповісти
Да я как бы предпочитаю читать и слушать первоисточники и внализировать сам, а не слушать диванных аналитиков.. ПаРаша - фашистское государство. ***** основательно готовился к войне с начала 2000-х. А посягательства на Крым были еще при Кучме.
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10.03.2022 17:38 Відповісти
основательно готовился это не про ту страну
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10.03.2022 18:12 Відповісти
Это да. Но ***** наверняка докладывали, что готовились, а по итогу все просто на оборонке пилили бабки. Причем все: от работяги на заводе, до генералов армии. Потому что реально воевать никто не собирался. В итоге кроме роликов о собственном величии на выхлопе ноль. Самое смешное, что больше всех от роликов о собственном величии пострадал сам же сцарек - он, похоже, реально в них уверовал. Я не представляю, что сейчас творится в их Генштабе.
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10.03.2022 18:28 Відповісти
Этот предатель - олигарх уже примазывается к Украине (почув, що дыре пипец). Хитровымудренный! Нет тебе доверия!
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10.03.2022 16:32 Відповісти
Вовремя предать - это не предать ,а предвидеть.
И это на данном этапе обнадёживает.
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10.03.2022 16:41 Відповісти
коллеги с рашы наверное дали точную ифу что ***** списан со счетов...
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10.03.2022 16:33 Відповісти
а тебе что так не понятно?
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10.03.2022 16:42 Відповісти
мне слишком долго придется тебе обьяснять смысл написанного,по этому не буду.
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10.03.2022 16:45 Відповісти
ппц, гудок прокукарекал
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10.03.2022 16:33 Відповісти
слетал бы лучше к легитимному да еще раз по ***** дал
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10.03.2022 16:33 Відповісти
Я в шоке!!! Его бы донецкие(нанятые на его же деньги) за это палками забили бы в 2014 году.
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10.03.2022 16:34 Відповісти
мабуть купить десяток "патріотів" , і ще з 5 штук F- 35 .щоб закрити небо над Донбассом ?
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10.03.2022 16:37 Відповісти
он бы в нынешней ситуации может и купил но кто продаст не все так просто
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10.03.2022 16:51 Відповісти
до чого тут пєтя?
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10.03.2022 18:07 Відповісти
Вакарчук спел о войне возле памятника Дюку де Ришелье в Одессе.
https://m.youtube.com/watch?v=L_3c9xAHyEI
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10.03.2022 16:41 Відповісти
Чуйка.
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10.03.2022 16:41 Відповісти
Коли 16 лютого всі олігархи чкурнули з України, я зрозумів - буде війна.
Коли 20 лютого в Україну раптом повернувся рижий чорт, я зрозумів - перемога у цій війні буде за нами.
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10.03.2022 17:16 Відповісти
То ж і я про що.
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10.03.2022 17:18 Відповісти
дристня ты вонючая, нужно было в 14 не в жопу гудеть, а донбас не отдавать, ты там был бог и царь, гнида татарская, вошь мерзкая
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10.03.2022 16:41 Відповісти
после введения кацовойск? царь один-х..ло
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10.03.2022 16:43 Відповісти
был- в 14 году
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10.03.2022 16:45 Відповісти
сейчас вся Украина сопротивляется, а в 2014 ложились под украинские танки и ждали прихода х.ла
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10.03.2022 16:46 Відповісти
Он реально пытался, правда слабовато.
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10.03.2022 16:53 Відповісти
О, як цікаво обернулася справа!
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10.03.2022 16:42 Відповісти
ИСТИНА…Победа наступит тогда,когда последний миллиметр украинской земли будет освобождён от рашистских захватчиков..Тогда это полноценная победа и свободная Украина.
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10.03.2022 16:42 Відповісти
Smile Chill😏@Smile_Chilll·2 ч

Лавров который говорит что они не нападали
И Лавров который подтвердил авиаудар по роддому
это один и тот же человек.
Прикинь.
******* у чувака в башке это всё поместилось и осталось место для неонационалистическо-биологического оружия в лабораториях.
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10.03.2022 16:42 Відповісти
Могу предположить, что наконец-то олигархи прозрели и купят в частном порядке ПВО и самолёты.....
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10.03.2022 16:43 Відповісти
хз
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10.03.2022 16:44 Відповісти
Хіба що на чорному ринку.
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10.03.2022 16:46 Відповісти
У циган?
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10.03.2022 16:53 Відповісти
Можливо в "даркнеті".
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10.03.2022 16:55 Відповісти
Хитрий ти Ахмедка.Ой хитрий!
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10.03.2022 16:43 Відповісти
8 лет спонсировать коллаборантов сепаров и оккупантов в ордило.
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10.03.2022 16:43 Відповісти
Добкин записался в Тро
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10.03.2022 16:44 Відповісти
Шпионить! Гоните его ср. метлой!
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10.03.2022 17:49 Відповісти
Це такий анекдот?
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10.03.2022 18:02 Відповісти
чесно...шуфрич голосовал за отчуждение имущества рф а мураев сбежал куда то
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10.03.2022 18:38 Відповісти
О, "патріот" прикинувся.
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10.03.2022 16:45 Відповісти
Надеялся что война изменит сознание "мудрых" украинцев...Судя по хвалебным коментам упырю сосавшему кровь из каждого украинца продававшего им их же энергоресурсы по самой высокой с мире цене понимаю что я ошибался, и после войны все потечет по прежнему.
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10.03.2022 16:46 Відповісти
У нас далеко не самая высокая цена на энергоресурсы - хватит повторять сказки.
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10.03.2022 16:55 Відповісти
судячи з того як вихваляють одного карлика з київського бункера - дуже сумнівні в нас перспективи, навіть в разі ПОВНОЇ перемоги!
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10.03.2022 18:10 Відповісти
Vot imeja takih parnei svojevo naroda, ja gorzhus chto ja latish:

Video: Latvieši sagatavojuši ***** partiju ar 4x4 auto Ukrainas aizsargiem
Відео: Латиші підготували в Україні нову вечірку з охороною автомобілів 4х4

Латвійські автомобілісти та автолюбителі вирушили в Україну у четвер, 10 березня, з черговою партією автомобілів 4х4, які передадуть захисникам України. В Україну вже доставлено менше 40 таких позашляховиків з Латвії, але подальші поставки заплановані на наступний тиждень у понеділок і четвер, доставивши ще від 20 до 50 вживаних позашляховиків.

https://www.delfi.lv/auto/zinas/video-latviesi-sagatavojusi-*****-partiju-ar-4x4-auto-ukrainas-aizsargiem.d?id=54138732

Ne zabivajem, v Latvije chutj boljshe miliona ljudei.
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10.03.2022 16:46 Відповісти






Sergii Sergii
pagājušo sestdien

Машин очень не хватает, гражданские брать запрещено, только если человек сам не отдает ее, так как эвакуация гражданского население идёт полным ходом, машин критически не хватает. В обеспечении с этим вопросом нам помогают простые работяги с Латвии. Огромное Вам спасибо от всех ❤️❤️❤️. Ваша помощь реально спасает человеческие жизни.

Никогда в истории Украины не было такой невероятной поддержки всего мира и даже маленькой, но очень сплоченной Латвии❤️🇱🇻, о которой я 6 лет наз...
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- ar Martins Dzenitis un vēl 2 citiem pilsētā Kyiv, Ukraine.











vēl 2
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10.03.2022 16:55 Відповісти
патфандер хорошая японская машинка с дизелем вообще сказка.
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10.03.2022 16:58 Відповісти
Дякуємо! Справжні друзі!!!
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10.03.2022 16:55 Відповісти
Ладно пздть, ему 2014год не выгоден был это уж точно и вся движуха на востоке в общем.
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10.03.2022 16:46 Відповісти
Ахметов - это тяжелая артиллерия в бизнесе,люди такого уровня просто так НИКОГДА И НИЧЕГО НЕ ГОВОРЯТ,это значит он выражает мнение мировой бизнес - элиты,а значит все уже решено.Его можно ненавидеть,его можно обсирать,но,миром правят деньги и дядьки у которых их много.Хотя до этого нам нужно еще мочить и мочить кацапье и отбивать свое.
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10.03.2022 16:51 Відповісти
Андрей, золотые слова!
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10.03.2022 17:51 Відповісти
Этот упырь потирает лапки в предвкушении как он будет "осваивать" миллиарды долларов международной помощи на восстановление после победы, а маргинальные рожи его уже на третьей недели войны нахваливают в комментах. О каком будущем можно мечтать?
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10.03.2022 16:53 Відповісти
так там і бєня з гідрантом так просто не уступят!!!! Велике ВІДБУДІВНИЦТВО!!!
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10.03.2022 18:13 Відповісти
теперь в этом даже не сомневаюсь
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10.03.2022 20:14 Відповісти
рыжая гнида ахметка начала чтото подозревать и быстро сменила свою дырявую шкурку. его гудок уже не защитывается.
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10.03.2022 16:54 Відповісти
Всё, 3,14здец Донбасс Арене. Скоро наверняка нацискаякиевскаяхунта нанесет по ней удар Ураганами или Гиацинтами .... Не, ну а кто же еще кроме неё? ... Тем более, что там через дорогу море многоэтажек. Для Сёмы Пегова и его коллег это же будет просто золотое дно ...
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10.03.2022 17:10 Відповісти
Як тільки взяли його за яйця міцною рукою українського народу - заспівав як соловейко!
****...
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10.03.2022 17:14 Відповісти
Сколько он на Украине заработал. Мог бы миллиард пожертвовать Армии Украины! Так же Коломойский и др.
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10.03.2022 17:34 Відповісти
Он уже дал миллиард, правда в займы, нодорога ложка к обеду..
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10.03.2022 17:55 Відповісти
Верить нельзя ((
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10.03.2022 17:37 Відповісти
Справнii хлопец
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10.03.2022 17:55 Відповісти
ДИБІЛ:? Хоча, питання риторичне ... Ахмєтов у 2019 р - 5млрд, а у 2021 - 15 млрд. баксів! ВРОТТТЕРДАМ ТОБІ ДЕГЕНЕРАТУ!
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10.03.2022 18:15 Відповісти
нет, Победа - это не только возвращение украинских территорий, но и развал московии..
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10.03.2022 18:20 Відповісти
Немає нічого ганебнішого для народу, коли його безсила проти супротивника армія просто переводить свої бомби та ракети на мирне населення.
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10.03.2022 18:22 Відповісти
И голова касапутина на Майдане как трофей..
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10.03.2022 18:30 Відповісти
Ахметов?А де він був до тепер,та скільки із своїх коштів потратив на озброєння ЗСУ?Він тільки тепер подав про себе звістку як проскочила інформація що в Криму масово продають нерухомість в надії прихватити вобі кримські підприємства.Якщо Порошеннко розпочав виборчу компанію ще рік назад дещо закуповував для ЗСУ в цілях піара.То ахметов всі свої кошти вкладав в окуповані території утримуючи всі 8 років сепаратистів яки вбили за цей час більше чим 12000 наших воїнів.
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10.03.2022 19:11 Відповісти
І знищення олігархату та націоналізація награбованого капіталу.
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10.03.2022 20:29 Відповісти
 
 