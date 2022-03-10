Перемога у війні - це повне відновлення суверенітету та повернення Криму та Донбасу, - Ахметов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Перемогою України у війні проти російської агресії буде повне відновлення суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим та Донбас.
Про це заявив бізнесмен Рінат Ахметов у коментарі американському виданню Forbes, інформує Цензор.НЕТ.
"Повне припинення бойових дій, повне виведення російських військ з території України та повне відновлення державних кордонів України в межах, визнаних міжнародним правом. Тобто включно з Кримом та Донбасом", - відповів бізнесмен на запитання, що було б перемогою для України в цій війні.
Бізнесмен подякував міжнародним партнерам України за безпрецедентну консолідовану підтримку.
"Що ще вони можуть і повинні зробити? Я думаю – все, про що просить Україна, просить український народ та український президент", - додав Рінат Ахметов.
Обстріл мирних міст російськими військами він назвав злочином проти людства.
"Те, що відбувається – військовий злочин та злочин проти людства щодо України та українців. Яким немає ні пояснень, ні виправдання", - зазначив бізнесмен.
"Путін націлений на країни, де є демократія, свобода, незалежність. І це означає, що його ціллю можуть бути всі країни вільного світу. Якщо Україна разом із вами його не зупинить, то ніхто не знає, хто буде наступним", - вважає Ахметов.
Він наголосив, що після перемоги України не пошкодує ні сил, ні коштів на відновлення країни.
"Я в Україні і не збираюся нікуди їхати. Живу я зараз із тими самими почуттями, що й кожен українець – в очікуванні, що війна в нашій країні закінчиться нашою перемогою. І ми зможемо почати відновлювати нашу країну, щоб зробити її щасливою та процвітаючою. Зі свого боку, я не пожалію на це ні сил, ні коштів", - підсумував Ахметов.
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На его предприятиях три раза в месяц выдавали зарплату,обувь три года можно носить, не изнашивается,спецодежда нормальная, инструментом службы обеспечиваются, оборудование по маслу обновляется,ремонтируются ЖД пути на предприятии.
По сравнению с другими- влучшей половине.
Как бы народ его не прихлопнул в суматохе...
И это на данном этапе обнадёживает.
https://m.youtube.com/watch?v=L_3c9xAHyEI
Коли 20 лютого в Україну раптом повернувся рижий чорт, я зрозумів - перемога у цій війні буде за нами.
Лавров который говорит что они не нападали
И Лавров который подтвердил авиаудар по роддому
это один и тот же человек.
Прикинь.
******* у чувака в башке это всё поместилось и осталось место для неонационалистическо-биологического оружия в лабораториях.
Video: Latvieši sagatavojuši ***** partiju ar 4x4 auto Ukrainas aizsargiem
Відео: Латиші підготували в Україні нову вечірку з охороною автомобілів 4х4
Латвійські автомобілісти та автолюбителі вирушили в Україну у четвер, 10 березня, з черговою партією автомобілів 4х4, які передадуть захисникам України. В Україну вже доставлено менше 40 таких позашляховиків з Латвії, але подальші поставки заплановані на наступний тиждень у понеділок і четвер, доставивши ще від 20 до 50 вживаних позашляховиків.
https://www.delfi.lv/auto/zinas/video-latviesi-sagatavojusi-*****-partiju-ar-4x4-auto-ukrainas-aizsargiem.d?id=54138732
Ne zabivajem, v Latvije chutj boljshe miliona ljudei.
Sergii Sergii
pagājušo sestdien
Машин очень не хватает, гражданские брать запрещено, только если человек сам не отдает ее, так как эвакуация гражданского население идёт полным ходом, машин критически не хватает. В обеспечении с этим вопросом нам помогают простые работяги с Латвии. Огромное Вам спасибо от всех ❤️❤️❤️. Ваша помощь реально спасает человеческие жизни.
Никогда в истории Украины не было такой невероятной поддержки всего мира и даже маленькой, но очень сплоченной Латвии❤️🇱🇻, о которой я 6 лет наз...
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- ar Martins Dzenitis un vēl 2 citiem pilsētā Kyiv, Ukraine.
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