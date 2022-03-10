УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11080 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні
16 859 8
біженці (1018) кордон (3106) черга (180) митниця (1027) евакуація (1926)

На кордоні - черги в пунктах "Ужгород", "Угринів", "Шегині", "Порубне" та "Паланка"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

На кордоні - черги в пунктах

Вільними залишаются пункти "Ягодин", "Устилуг", "Краківець" та інші.

Про це повідомляє Державна митна служба, інформує Цензор.НЕТ.

Ознайомитися з ситуацією на різних пунктах пропуску можна на цій карті.

"Наразі на кордоні з сусідніми країнами черги машин і пішоходів спостерігаються у пунктах пропуску "Ужгород" на виїзд до Словаччини, "Угринів" і "Шегині" на виїзд до Польщі, "Порубне" на кордоні з Румунією та "Паланка" на кордоні з Молдовою. Просимо по можливості користуватися іншими пунктами пропуску для перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Уряд ухвалив спрощений порядок перетину кордону для водіїв 18-60 років, - Мінінфраструктури

От яка ситуація на пунктах пропуску на різних кордонах.

🇵🇱 З Польщею:

"Ягодин" - 10 л/а, 0 пішоходів "Устилуг" - 0 л/а, 0 пішоходів "Угринів" - 50 л/а, 700 пішоходів "Рава-Руська" - 0 л/а, 50 пішоходів "Грушів" - 0 л/а 70 пішоходів "Смільниця" - 40 л/а, 0 пішоходів "Краківець" - 0 л/а, 0 пішоходів "Шегині" - 0 л/а,150 пішоходів

🇸🇰 Зі Словаччиною:

"Малий Березний" - 50 л/а, 0 пішоходів; "Ужгород" - 250 л/а, 0 автобуси, 150 пішоходів. "Малі Селменці" - 100 пішоходів.

🇭🇺 З Угорщиною:

"Тиса" - 60 л/а, 20 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється); "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів; "Косино" - 40 л/а, 0 пішоходів; "Лужанка" - 45 л/а, 0 пішоходів; "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Дивіться: Світ облетіло відео з самотнім українським хлопчиком-біженцем на кордоні. ВIДЕО

🇷🇴 З Румунією:

"Дякове" - 0 л/а, 0 пішоходів; "Солотвино" - 15 л/а, 0 пішоходів; "Порубне" - 50 л/а, 100 пішоходів. "Орлівка" - 0 л/а, 0 пішоходів;

🇲🇩 З Молдовою:

"Мамалига" - 5 л/а, 0 пішоходів "Кельменці" - 0 л/а, 0 пішоходів "Росошани" - 3 л/а, 0 пішоходів "Сокиряни" - 5 л/а, 10 пішоходів "Могилів-Подільський" - 57 л/а, 40 пішоходів; "Бронниця" - 0 л/а,0 пішоходів; "Паланка" - 150 л/а, пішоходів - 40 "Старокозаче" - 5 л/а, пішоходів - 0 "Серпневе" - 0 л/а, пішоходів - 0 "Малоярославець" - 0 л/а, пішоходів - 0 "Табаки" - 0 л/а, пішоходів - 0 "Виноградівка" - 0 л/а, пішоходів - 0 "Нові Трояни" - 0 л/а, пішоходів - 0 "Рені-автомобільний" - 0 л/а, пішоходів - 0; "Долинське" - 0 л/а, пішоходів - 0.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можна ж лишитись десь в Україні. Не скрізь же стріляють.
показати весь коментар
10.03.2022 16:44 Відповісти
то хохлятська натура. під шумок не маючи ніяких підстав можна отримати дозвіл на проживання і роботу в країнах єс безплатно і в короткі терміни. на що раніше треба було потратити роки і тисячі євро. я сам з закарпаття. як почалася війна, половина жінок з села зразу виїхали в чехію. звідти дуже сильно переживають за україну.
показати весь коментар
10.03.2022 16:54 Відповісти
А ти має працювати. На економіку та війну.
Вони ж порозбігались кудись.
показати весь коментар
10.03.2022 16:58 Відповісти
Усі, з хохлятською натурою живуть у даунбасі, кримнаші або зібалися до своїх руцкіх бгатьєв.
показати весь коментар
10.03.2022 17:01 Відповісти
Хто не хотів тут працювати той і там не буде! А переїхати й легалізуватись в Європі й в мирні часи не було проблемою.
показати весь коментар
10.03.2022 17:34 Відповісти
Де не стріляють? Лише в Західній Україні, де вже забито все повністю.
Навпаки - люди, що їдуть за кордон знижують навантаження на українську економіку, бо їх не треба евакуювати, кормити, поїти та лікувати.
показати весь коментар
10.03.2022 17:04 Відповісти
так з ЗУ і їде дуже багато енергійних жіночок судячі по ТБ.
показати весь коментар
10.03.2022 17:20 Відповісти
Що ти маєш на увазі?
показати весь коментар
10.03.2022 18:06 Відповісти
 
 