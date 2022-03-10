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Російські окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з Запорізькою АЕС, - "Енергоатом"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти стають все більш цинічними у своїх злочинах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".
"Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією", - йдеться у повідомленні.
Крім того, зазначається, що російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, обговорюють наміри спрямувати електроенергію, що виробляється атомною електростанцією, на окуповані Крим та Донбас.
"Насправді це фізично неможливо зробити", - додали в "Енергоатомі".
Топ коментарі
+3 stels400
показати весь коментар10.03.2022 16:54
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+2 Ostap Bender c683cd52
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Будь ласка, зачекайте...
Не в теме, не неси бред!
Кількість дохлої москальні ажніколи не бралась до уваги скрєпними.
https://m.youtube.com/watch?v=L_3c9xAHyEI
Думаю, заради цього він і сто тисяч своїх орків готовий у нашу землю навіки закопати.
І що ж ми маємо станом на зараз? Найбільша АЕС Європи - бездарно про.б.ана, канал повністю під їх контролем, сухопутний коридор питання днів. Не зможуть узяти Маріуполь - просто знищать його з усіма мешканцями...
Що будемо далі робити? Підемо на перемовини? А на яких умовах??? Залишитися без Азовського моря, а можливо і без Чорного?
Будемо вибивати їх з Півдня? Вони у полі окопаються і нам потрібна буде перевага 3/1. У нас є мільйонна армія для цього? На що розрахунок, на смерть Ху.ла, на санкції? Хто у нас взагалі командує на цьому напрямку?
Звісно, ми ****.шили огромезну кількість їхніх орків та техніки, але Мордору на них плювати. Вони готові платити таку ціну, а ми?
За опитуваннями більшість українців очікують закінчення війни за тиждень, два... то на яких умовах вони чекають мир?
Походу на нас чекає серйозна дискусія і не простий вибір...