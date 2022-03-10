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Російські окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з Запорізькою АЕС, - "Енергоатом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з Запорізькою АЕС, -

Російські окупанти стають все більш цинічними у своїх злочинах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

"Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, обговорюють наміри спрямувати електроенергію, що виробляється атомною електростанцією, на окуповані Крим та Донбас.

"Насправді це фізично неможливо зробити", - додали в "Енергоатомі".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
Пора там что то решать чем дольше они там сидят тем дольше окапуються и больше натворят беды.ССО пусть работают это как раз для них работа.
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10.03.2022 16:54
+3
Скоти, вони тепер почнуть облащтовувати бази біля атомних електростанцій
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10.03.2022 16:54
+2
Значит думают об отступлении.
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10.03.2022 16:58
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Капець який.. Там же рибалок завжди багато.
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10.03.2022 16:45 Відповісти
На кой хер вообще пустили туда эту дичь?
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10.03.2022 16:45 Відповісти
полонених на розмінування
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10.03.2022 16:45 Відповісти
А як би їм відрізати постачання їжі, щоб здохли з голоду ті падли.
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10.03.2022 16:45 Відповісти
Интересно, у кого же эти вооруженные падлы начнут отнимать еду?
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10.03.2022 16:48 Відповісти
Ні у кого. Оточити щоб не пройшли.
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10.03.2022 16:50 Відповісти
Они в городе
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10.03.2022 16:55 Відповісти
Какую дамбу?
Не в теме, не неси бред!
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10.03.2022 16:59 Відповісти
Замінували узбережжя, а не греблю, але нічого не можна виключати у майбутньому.
Кількість дохлої москальні ажніколи не бралась до уваги скрєпними.
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10.03.2022 17:07 Відповісти
Вакарчук спел о войне возле памятника Дюку де Ришелье в Одессе.
https://m.youtube.com/watch?v=L_3c9xAHyEI
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10.03.2022 16:46 Відповісти
Пора там что то решать чем дольше они там сидят тем дольше окапуються и больше натворят беды.ССО пусть работают это как раз для них работа.
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10.03.2022 16:54 Відповісти
Скоти, вони тепер почнуть облащтовувати бази біля атомних електростанцій
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10.03.2022 16:54 Відповісти
Саме так. Електроенергія та вода у Крим. Плюс удар по енергосистемі України, от і уся мета *****.
Думаю, заради цього він і сто тисяч своїх орків готовий у нашу землю навіки закопати.
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10.03.2022 17:09 Відповісти
shto to mutjat oni tam.....ne k dobru eto...
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10.03.2022 16:55 Відповісти
Значит думают об отступлении.
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10.03.2022 16:58 Відповісти
З першого дня писав що саме південь головна їхня мета. Київ та Харків це як бонус. Вийшло би то супер, а ні то й х.р із ними.
І що ж ми маємо станом на зараз? Найбільша АЕС Європи - бездарно про.б.ана, канал повністю під їх контролем, сухопутний коридор питання днів. Не зможуть узяти Маріуполь - просто знищать його з усіма мешканцями...
Що будемо далі робити? Підемо на перемовини? А на яких умовах??? Залишитися без Азовського моря, а можливо і без Чорного?
Будемо вибивати їх з Півдня? Вони у полі окопаються і нам потрібна буде перевага 3/1. У нас є мільйонна армія для цього? На що розрахунок, на смерть Ху.ла, на санкції? Хто у нас взагалі командує на цьому напрямку?
Звісно, ми ****.шили огромезну кількість їхніх орків та техніки, але Мордору на них плювати. Вони готові платити таку ціну, а ми?
За опитуваннями більшість українців очікують закінчення війни за тиждень, два... то на яких умовах вони чекають мир?
Походу на нас чекає серйозна дискусія і не простий вибір...
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10.03.2022 17:01 Відповісти
Окопаються в полі? Ну-ну, нехай окопуються
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10.03.2022 17:29 Відповісти
Ну ми ж окопалися на Донбасі і тримали їхню армію 8 років. Авіації, сподіваюсь що поки що, у нас мінімум. Населення там просто мітингує. Я не бачу диверсій і т.п. Якщо найближчим часом не буде розрізаючого удару у напрямку Криму, щоби відрізати Хєрсонську і Бердичівський угруповування від постачання, то потім це навряд можно буде зробити
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10.03.2022 18:16 Відповісти
Озброєні ОБКУРЕНІ кадирівці роблять ПОВНУ МАЯЧНЮ!
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10.03.2022 17:05 Відповісти
Их надо окружать и предложить выход. Воевать рядом с АЭС нельзя.а для разминирования есть пленные.
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10.03.2022 18:48 Відповісти
 
 