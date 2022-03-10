Понад 200 підприємств подали заявку на допомогу щодо евакуації на захід України, - Гетманцев

Понад 200 підприємств подали заявку на допомогу в евакуації на захід України, деякі вже у процесі переміщення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Станом на 10 березня подано понад 200 заявок. Є підприємства, які уже в процесі переміщення", - написав він у Телеграм-каналі.

Парламентарій уточнив, що звернення надходять від представників харчової, деревообробної, текстильної, паливної хімічної промисловості, медицини та машинобудування.

Гетманцев нагадав, що подати заявку можна за лінком: cutt.ly/jADR8k8.

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