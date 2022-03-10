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Понад 200 підприємств подали заявку на допомогу щодо евакуації на захід України, - Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Понад 200 підприємств подали заявку на допомогу щодо евакуації на захід України, - Гетманцев

Понад 200 підприємств подали заявку на допомогу в евакуації на захід України, деякі вже у процесі переміщення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Станом на 10 березня подано понад 200 заявок. Є підприємства, які уже в процесі переміщення", - написав він у Телеграм-каналі.

Парламентарій уточнив, що звернення надходять від представників харчової, деревообробної, текстильної, паливної хімічної промисловості, медицини та машинобудування.

Гетманцев нагадав, що подати заявку можна за лінком: cutt.ly/jADR8k8.

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звернення надходять від представників харчової, деревообробної, текстильної, паливної хімічної промисловості, медицини та машинобудування (в самому кінці !!!)

довбойоби ЗЕльоні !
оборонпром: Івченко-Прогрес, Луч разом із документацією та фахівцями евакуюватив першу чергу !!!!

+ оборонка в Артемівську, Харкові, Полтаві....
це наш майбутній ракетний щит !
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10.03.2022 17:09 Відповісти
Гетьманцев це ворог українського бізнесу,тварюка!
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10.03.2022 17:17 Відповісти
він ворог україни
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10.03.2022 17:22 Відповісти
Це треба було робити ще у 14 році. Стратегічні підприємства розташовані біля кордонів з рашкою - це нонсенс. Тим не менш, за це навіть ніхто й не заїкнувся, хоча, любій притомній людині це було ясно як день. Чи до оборонної безпеки було владі? - питання риторичне.
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10.03.2022 17:20 Відповісти
Є приміщення (кузня) 175 м.кв. Усі комунікації. Звертайтеся , кому потрібно. 7 км. від польського кордону.
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10.03.2022 17:44 Відповісти
гетьманцев-рідкістне чмо
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10.03.2022 20:19 Відповісти
 
 