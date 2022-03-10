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Попри війну Маріуполь продовжує жити: за добу в місті народилося 24 дитини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Попри війну Маріуполь продовжує жити: за добу в місті народилося 24 дитини

Попри надскладну ситуацію у Маріуполі в пологових будинках міста продовжують народжуватися малюки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

"Попри війну Маріуполь продовжує жити. З вчора на сьогодні в нашому місті народилося 24 дитинки. Нехай у житті наших нових маленьких маріупольців ніколи більше не буде війни. Нехай у нашому рідному місті ніколи більше не буде війни. Україна переможе. Тримаємося, маріупольці", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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красавулькі маленькі
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10.03.2022 17:24 Відповісти
ЦЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗЛАМНОЇ НАЦІЇ...
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10.03.2022 17:31 Відповісти
Господи, врятуй цих ангелочків і всіх мешканців довгостраждалого Маріуполя.
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10.03.2022 17:38 Відповісти
Это просто-ЧУДО!
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10.03.2022 17:45 Відповісти
***
Пускай грозой пылает даль
И выстрелов гремит синкопа,
Свой путь пробьёт, взломав асфальт,
Зелёный стебелёк укропа.

Росток неброской красоты,
Привычный меж борщом и хлебом,
Распустит жёлтые цветы
На ярко-синем фоне неба.

Его не уничтожит тля,
Его - в движенье к небу сила,
Он независим, как Земля,
Что в трудный час его родила.

Его в асфальт не закатать,
Он будет жить, определённо,
И враг не сможет растоптать
Укропа стебелёк зелёный!
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10.03.2022 17:51 Відповісти
 
 