2 030 5
Попри війну Маріуполь продовжує жити: за добу в місті народилося 24 дитини
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Попри надскладну ситуацію у Маріуполі в пологових будинках міста продовжують народжуватися малюки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.
"Попри війну Маріуполь продовжує жити. З вчора на сьогодні в нашому місті народилося 24 дитинки. Нехай у житті наших нових маленьких маріупольців ніколи більше не буде війни. Нехай у нашому рідному місті ніколи більше не буде війни. Україна переможе. Тримаємося, маріупольці", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Пускай грозой пылает даль
И выстрелов гремит синкопа,
Свой путь пробьёт, взломав асфальт,
Зелёный стебелёк укропа.
Росток неброской красоты,
Привычный меж борщом и хлебом,
Распустит жёлтые цветы
На ярко-синем фоне неба.
Его не уничтожит тля,
Его - в движенье к небу сила,
Он независим, как Земля,
Что в трудный час его родила.
Его в асфальт не закатать,
Он будет жить, определённо,
И враг не сможет растоптать
Укропа стебелёк зелёный!