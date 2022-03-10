УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10841 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 824 7
війна (56365) Гаазький трибунал (156) СБУ (10025) речові докази (9) воєнні злочини (1567)

СБУ збирає докази про воєнні злочини Росії для Гаазького трибуналу: перелік номерів та месенджерів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ збирає докази про воєнні злочини Росії для Гаазького трибуналу: перелік номерів та месенджерів

СБУ збирає факти про воєнні злочини РФ для Гааги: діють чат-бот, "гарячі" лінії, меседжери та пошта

Служба безпеки розширила канали отримання інформації від громадян про воєнні злочини російських окупантів на території України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу відомства.

Відтепер до чат-бота у Telegram додалися також "гарячі" телефонні лінії, електронна пошта та інші меседжери.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Слідчі Гаазького трибуналу вирушили до України

Таким чином, повідомляти про воєнні злочини РФ проти цивільного населення та військовополонених можна:

▪️на офіційний чат-бот @russian_war_tribunal_bot 
▪️на електронну пошту [email protected] 
▪️за телефонами цілодобової гарячої лінії:

Київстар: +38 (068) 1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram)
Водафон: +38 (066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram)
Лайфсел: +38 (063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram)

На підтвердження фактів варто додавати фото- та відеоматеріали з першоджерела з зазначенням дати, місця та часу події.

УВАГА! Матеріали з відкритих і загальнодоступних ресурсів (ЗМІ, соцмереж, месенджерів тощо) не надсилати!

Україна використає зібрані та систематизовані матеріали в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Ми зробимо це, щоб притягнути керівництво РФ до відповідальності за розв’язану війну! І воєнні злочини не мають терміну давності!

СБУ збирає докази про воєнні злочини Росії для Гаазького трибуналу: перелік номерів та месенджерів 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Забудьте о гаагском трибунале. И следователями, и прокурорами, судьями и исполнителями приговоров должны стать наши вооруженные силы!
показати весь коментар
10.03.2022 17:24 Відповісти
Смело начинайте с аннексии и оккупации 2014 года.Там столько крови.грязи.убийств. насилие. пытки. боинг .а то что сейчас творят .это мрак. и в страшном сне не представить.ГЕНОЦИД!
показати весь коментар
10.03.2022 17:29 Відповісти
А тим часом на рос смі все часто поширюють фейк про біологічну зброю мабуть планують застосувати! Так що нас і європу чекає катастрофа!Господи врятуй нас!
показати весь коментар
10.03.2022 17:34 Відповісти
Касапи ЩОЙНО заблокували проукраїнські сторінки в своєму livejournal. Як вони самі написали "без жодних обговорень". Вже нема ні Олега Леусенка, ні Ігоря Бігдана, ні Еmiliozk. Зараз перевірю Горського, боюсь обновити вкладку, за чим вилізе (як і в інших) "Журнал заблоковано! This journal has been suspended. Its contents are no longer publicly visible. LiveJournal cannot discuss the reasons for a journal suspension with anyone except the journal owne"
показати весь коментар
10.03.2022 17:58 Відповісти
Непогано б було ті докази десь продублювати, а то може статися, що їх з'їдять миші... кагебешні
показати весь коментар
10.03.2022 18:03 Відповісти
Нехай той **.... требунал приїде в Бучу Харків Чернігів Суми Маріуполь там бл засіли тоже їбучі квцапи.досить показувати нам піську комара.
показати весь коментар
10.03.2022 18:07 Відповісти
СБУ треба вбивати окупантів як внутрішніх, так і зовнішніх. Бавитись з нікчемними доказами не на часі. Для цього є ЗМІ. Без ПЕРЕМОГИ "докази" стануть туалетною бумагою.
СЛАВА УКРАЇНІ.
показати весь коментар
10.03.2022 19:55 Відповісти
 
 