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Велика Британія (3665) війна (56365) хімічна зброя (299)

Росія зробить велику помилку, якщо застосує хімічну зброю в Україні, - МЗС Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія зробить велику помилку, якщо застосує хімічну зброю в Україні, - МЗС Британії

Велика Британія стурбована можливістю застосування Російською Федерацією хімічної зброї в Україні та попереджає, що в цьому випадку Кремль зробить "велику помилку".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомила очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

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"Ми дуже стурбовані потенційним використанням хімічної зброї (Росією в Україні. – Ред.)", - заявила вона.

Трасс додала, що росія була помічена раніше у застосуванні цієї зброї у військових конфліктах, але використання її в Україні "стане великою помилкою з боку Росії, на додачу до великих помилок, вже зроблених путіним".

Як відомо, російське міністерство оборони заявляло про нібито підготовку українською стороною провокації з використанням отруйних речовин "для звинувачення Росії у застосуванні хімічної зброї".

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Пізніше у Білому домі закликали бути насторожі після фейків кремля про "хімічну зброю" в Україні, адже, на думку речниці Білого дому Джен Псакі, такі заяви РФ є хитрістю і передбачають можливість застосування нею хімічної чи біологічної зброї в Україні або проведення операції "під фальшивим прапором" з її використанням.
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Топ коментарі
+37
Ми дуже стурбовані потенційним використанням хімічної зброї ...серйозно?
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10.03.2022 17:37
+26
для ***** немає великих і малих помилок
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10.03.2022 17:38
+19
Ниєш саме ти! А Британія дуже відчутно допомагає!
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10.03.2022 17:46
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Скільки ще тих помилок має бути?
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10.03.2022 17:37 Відповісти
Мабуть поки нас перестане бути.
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10.03.2022 18:10 Відповісти
Ми дуже стурбовані потенційним використанням хімічної зброї ...серйозно?
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10.03.2022 17:37 Відповісти
Не правда,стурбованість залишилась з Фрау,а з вами весь світ бореться різними способами. Слова і дії можуть бути різні. Тим паче ця країна реально допомогає
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10.03.2022 17:49 Відповісти
Это типа, не смогли взять штурмом, так вытравим?
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10.03.2022 17:37 Відповісти
для ***** немає великих і малих помилок
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10.03.2022 17:38 Відповісти
мычат ниочем
дайте ПВО и самолеты британия, че вы ноете?
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10.03.2022 17:38 Відповісти
Ниєш саме ти! А Британія дуже відчутно допомагає!
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10.03.2022 17:46 Відповісти
может посмотришь на разрушенный мариуполь тупица?
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10.03.2022 19:58 Відповісти
Це ти підписався в кінці? Самокритично і влучно!
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10.03.2022 21:00 Відповісти
Вбийте скаженну собаку пуйла поки не пізно,розбомбіть бункер
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10.03.2022 17:38 Відповісти
ДеваЧка иди жарь каклеты, глубина бункера 110 метров. ***** можно только там закрыть навечно и показывать на платном канале типа ДОМ-3
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10.03.2022 17:42 Відповісти
в амерів є протибункерні бомби.Заглиблюється на 60 м а потім вибухає.Був би гарний склеп з )(уйлом.
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10.03.2022 17:50 Відповісти
еще надо попасть в бункер-он наверное на 500 килотонн рассчитан .
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10.03.2022 17:56 Відповісти
тим шо бомбили в горах Тора-Бора
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10.03.2022 18:00 Відповісти
Бимба сама в скальную породу заглубиться не сможет. Тут нужен заговор на уровне полка.
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10.03.2022 18:00 Відповісти
Ля, кацап за грошенятку мамку рідну індусу в постіль підкладе.
Їй-богу, аби було бажання, а людина знайдеться.
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10.03.2022 19:05 Відповісти
Дайте блин самолёты, терпилы.
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10.03.2022 17:39 Відповісти
****** эти слова, каждый день бомбардировки и мне каждый день одинаково страшно за себя и семью, что это последний день, а чем они хотят убить это уже все второстепенно. Цинично да, но такая настала ужасная жизнь.
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10.03.2022 17:39 Відповісти
ПВО
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10.03.2022 17:40 Відповісти
И шо будет большая озабоченость?Самолёты бомбят города в центре европы в 21 все государства занимаються балабольством у них же не бомбят.
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10.03.2022 17:40 Відповісти
тобто те, що відбувається нині, то ще "невелика помилка", а "ай, пустун, бешкетник!"?...
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10.03.2022 17:40 Відповісти
Кажется, мир до сих пор не осознал что имеет дело с маньяком
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10.03.2022 17:40 Відповісти
Нет
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10.03.2022 17:49 Відповісти
ПІДНЯВШИЙ МЕЧ-ВІД МЕЧА Й ЗАГИНЕ...
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10.03.2022 17:41 Відповісти
Я даже ни минуты не сомневаюсь что они и ЯО могут применить.
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10.03.2022 17:41 Відповісти
расисе пофіг на всі ваші попередження...
якщо вона стира з лиця землі наші міста і села...то все перестороги і попередження для маніяка і його здичавілої голодної і розлютованої невдачами орди - то тільки слова...
(ваші попередження і легкі погрози... безсилі проти їх смертоносної зброї...)
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10.03.2022 17:41 Відповісти
Где та хваленая Ми6. Почему ту крысу из бункера не достанут.
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10.03.2022 17:42 Відповісти
я взалі..тобто..пздец...не розумію..стільки країн майже цілий світ..і не в змозі зупинити одного безумного..Тоді як світ буде себе захищати вподальшому від таких безумців.якщо зараз не можуть нічого зробити
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10.03.2022 17:42 Відповісти
А захочет Китай коммунизм в мире установить? Китай это технологии, мощнейший ядерный потенциал в мире,финансовый монстр и миллиард бесстрашных и преданых солдат, в отличии от москалей, где воевать будут только кугуты и колхозники. И все, мир будет порабащен полностью.
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10.03.2022 17:53 Відповісти
І що МЗС Британії зробить? Двійку в щоденик поставить оркам? Дуже смішно чути подібні заяви від людей які не мають впливу на ситуацію.
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10.03.2022 17:43 Відповісти
Рашисты осуществили уже столько ошибок ,что им уже нечего терять ..,поэтому к теме»химическое оружие»лично я отношусь ,серьезно..
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10.03.2022 17:43 Відповісти
Тут уже злочини проти людяности, а вони все про "помилки". Толерасти одбиті.
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10.03.2022 17:49 Відповісти
Як же я давно цього не чув: "Ми дуже стурбовані..."
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10.03.2022 17:49 Відповісти
Ну а якщо застосує, буде хоча б занепокоєння???
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10.03.2022 17:49 Відповісти
Де навчання як можна спастись?Чи знову НЕ ПОВІРИЛИ??????
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10.03.2022 17:49 Відповісти
Ви зараз серйозно?... які навчання? єдиний порятунок - не опинитись в зоні безпосереднього застосування... якщо трохи далі - виходити чимдуж проти вітру (якщо зона позаду) або поперек... вологий марлевий намродник та костюм рибалки по саму маківку... окуляри, що не пропускають повітря... відшукаєте?...
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10.03.2022 17:57 Відповісти
Таке мелять-на голову не налазить. Все одно,що "спалювання сотень тисяч в'язнів Освенцима-велика помилка"
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10.03.2022 17:50 Відповісти
Тогда придется мацкву выжечь святым огнём..
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10.03.2022 17:50 Відповісти
росия каждый день совершает большие ошибки.. и где ответ НАТО на это?
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10.03.2022 17:53 Відповісти
Це вже смішно, хоч противогази дайте.
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10.03.2022 17:57 Відповісти
Пора уже собирать список из конвенкций ,которые нарушила рассеюшка.
Такое даже ссср и третий рейх не позволяли
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10.03.2022 17:58 Відповісти
В Сирии вы это проглотили.
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10.03.2022 17:58 Відповісти
и что вы сделаете? обеспокоенно озаботитетесь?
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10.03.2022 17:59 Відповісти
Глибоченно занепокоєні!
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10.03.2022 18:00 Відповісти
Росія застосовувала хімічну зброю в Британії, і нічого.
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10.03.2022 18:05 Відповісти
Как бы грех Британию критиковать ...
Но заявление реально смешное. Просто напомню, что после применения хим.оружия в Сирии ********* не было ровным счётом нихуя (от слова совсем). Можно же было и иначе "озабоченность высказать". Например так: В случае применения РФ химического оружия, Великобритания сразу передает Украине 50 Еврофайтеров Тайфун со всем необходимым боезапасом (экипажи автоматически получают гражданство Украины). По другому звучит, правда же?
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10.03.2022 18:06 Відповісти
Попередження має бути не «великою помилкою», а реальними болючими наслідками для агресора.
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10.03.2022 20:55 Відповісти
Пора бить по Белгороду из Харькова и по Таганрогу из Мариуполя.
Все равно это не мы.
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10.03.2022 18:07 Відповісти
застосує він хімічну зброю не сумнівайтеся. Його ж зовсім не зупиняють мирні жертви при бомбуваннях. І всю дурню яку тільки можна зробити путін завжди робить. Тому і ядерні гриби в Україні світ ще побачить. Україна зараз робить все щоб зупинити рашку. Допомогти попередити це може тільки світ, який трясеться в страху перед путіним.
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10.03.2022 18:15 Відповісти
За Будапештським меморандумом, держави-гаранти, у разі застосування агресором ядерної зброї проти України, зобов'язані застосувати таку ж зброю проти агресора у відповідь пропорційно до обсягу знищеної території держави
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10.03.2022 21:01 Відповісти
Сьогодні на базарі зустрів пенса знайомог. В нього дочка в Кемерово каже це Україна винувата що в них в магазинах одна капуста.
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10.03.2022 18:30 Відповісти
Украина напала сама на себя....
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10.03.2022 19:17 Відповісти
най тішиться, що зе капуста є! а за місяць і тої не стане
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10.03.2022 20:42 Відповісти
нато і рф це два хижаки, а Україна опинилась між ними, вся надія тільки на Бога, щоб зіткнув їх лбами напряму, тоді вони відстануть від нас.
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10.03.2022 19:10 Відповісти
Опять озабоченности пошли... Видимо, первый шок у них прошел, поняли, что Украина спраляется с парашей и опять взялись за своё.
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10.03.2022 19:13 Відповісти
Понимать стоит так совершит ошибку ,а вы проглотите и озаботитесь
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10.03.2022 20:17 Відповісти
З яких пір злочини проти людяності рахуються великою помилкою!?Шо це за ******** сюсюканя з сатаною.
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10.03.2022 20:24 Відповісти
Серйозно?!!! аж страшно...
І шо ви йому зробите???? ще раз стурбуєтесь?
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10.03.2022 20:40 Відповісти
 
 