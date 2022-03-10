Росія зробить велику помилку, якщо застосує хімічну зброю в Україні, - МЗС Британії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Велика Британія стурбована можливістю застосування Російською Федерацією хімічної зброї в Україні та попереджає, що в цьому випадку Кремль зробить "велику помилку".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомила очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс.
"Ми дуже стурбовані потенційним використанням хімічної зброї (Росією в Україні. – Ред.)", - заявила вона.
Трасс додала, що росія була помічена раніше у застосуванні цієї зброї у військових конфліктах, але використання її в Україні "стане великою помилкою з боку Росії, на додачу до великих помилок, вже зроблених путіним".
Як відомо, російське міністерство оборони заявляло про нібито підготовку українською стороною провокації з використанням отруйних речовин "для звинувачення Росії у застосуванні хімічної зброї".
Пізніше у Білому домі закликали бути насторожі після фейків кремля про "хімічну зброю" в Україні, адже, на думку речниці Білого дому Джен Псакі, такі заяви РФ є хитрістю і передбачають можливість застосування нею хімічної чи біологічної зброї в Україні або проведення операції "під фальшивим прапором" з її використанням.
Будь ласка, зачекайте...
дайте ПВО и самолеты британия, че вы ноете?
Їй-богу, аби було бажання, а людина знайдеться.
якщо вона стира з лиця землі наші міста і села...то все перестороги і попередження для маніяка і його здичавілої голодної і розлютованої невдачами орди - то тільки слова...
(ваші попередження і легкі погрози... безсилі проти їх смертоносної зброї...)
Такое даже ссср и третий рейх не позволяли
Но заявление реально смешное. Просто напомню, что после применения хим.оружия в Сирии ********* не было ровным счётом нихуя (от слова совсем). Можно же было и иначе "озабоченность высказать". Например так: В случае применения РФ химического оружия, Великобритания сразу передает Украине 50 Еврофайтеров Тайфун со всем необходимым боезапасом (экипажи автоматически получают гражданство Украины). По другому звучит, правда же?
Все равно это не мы.
І шо ви йому зробите???? ще раз стурбуєтесь?