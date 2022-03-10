Росія зробить велику помилку, якщо застосує хімічну зброю в Україні, - МЗС Британії

Велика Британія стурбована можливістю застосування Російською Федерацією хімічної зброї в Україні та попереджає, що в цьому випадку Кремль зробить "велику помилку".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомила очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

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"Ми дуже стурбовані потенційним використанням хімічної зброї (Росією в Україні. – Ред.)", - заявила вона.

Трасс додала, що росія була помічена раніше у застосуванні цієї зброї у військових конфліктах, але використання її в Україні "стане великою помилкою з боку Росії, на додачу до великих помилок, вже зроблених путіним".

Як відомо, російське міністерство оборони заявляло про нібито підготовку українською стороною провокації з використанням отруйних речовин "для звинувачення Росії у застосуванні хімічної зброї".

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Пізніше у Білому домі закликали бути насторожі після фейків кремля про "хімічну зброю" в Україні, адже, на думку речниці Білого дому Джен Псакі, такі заяви РФ є хитрістю і передбачають можливість застосування нею хімічної чи біологічної зброї в Україні або проведення операції "під фальшивим прапором" з її використанням.