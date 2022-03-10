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Ворог спробував атакувати і зазнав втрат на Луганщині, щонайменше десятьох окупантів ліквідовано, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог спробував атакувати і зазнав втрат на Луганщині, щонайменше десятьох окупантів ліквідовано, - Держприкордонслужба

На Луганщині зведений загін прикордонників і бійців ЗСУ стримав атаку ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби 

Як зазначається, піхота противника отримала впевнений опір та втратила щонайменше десятьох осіб.

"Двоє чоловіків з ворожих рядів здалися в полон. Вони назвалися жителями тимчасово окупованої території України, яких примусово мобілізували. Прикордонники разом з іншими силами безпеки продовжують стримувати просування ворога на українську землю". - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
УСІМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ-ВЕЛИЧЕЗНА ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА..
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10.03.2022 17:47
+11
Дамбаз кормит...землю Украины своими тушками.
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10.03.2022 17:46
+7
Чарівна українська земля , кожен москаль який вступив на нашу землю - перетворюється на «хорошого руського
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10.03.2022 17:50
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Дамбаз кормит...землю Украины своими тушками.
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10.03.2022 17:46 Відповісти
Чарівна українська земля , кожен москаль який вступив на нашу землю - перетворюється на «хорошого руського
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10.03.2022 17:50 Відповісти
ну я лично не встречал не хорошего чуваша ни хорошего коми или удмурта.
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10.03.2022 18:02 Відповісти
УСІМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ-ВЕЛИЧЕЗНА ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА..
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10.03.2022 17:47 Відповісти
на фоні всього що відбувається, даунбасс якось зник з медійного поля зору
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10.03.2022 17:49 Відповісти
Мєстниє серуть цеглою. Але гуркоту не чути через залпи градів.
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10.03.2022 17:51 Відповісти
кроты начали подозревать что при любом раскладе они пойдут на заклание как от русни так и от ВСУ.
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10.03.2022 18:06 Відповісти
Бутусов за 4 місяці до вторгнення говорив про необхідність мобілізації оперативного резерву. Так що питання до Ze.
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10.03.2022 18:13 Відповісти
Північ Луганської області здали спеціально,так як він був зажатий між РФ і ЛНР і утримувати його було проблематично.
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10.03.2022 18:20 Відповісти
там степи одні..от вони іх до лісу пропустили і утилізують потихеньку
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10.03.2022 18:41 Відповісти
Так само без захисту було залишено Перекопський перешийок, внаслідок чого кассаби без бою зайняли південь. Чомусь все це відповідає вимогам агресора щодо здачі окупованого Донбасу в межах областей та намірам об'єднати сухопутною частиною з Кримом.
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10.03.2022 20:49 Відповісти
да ты стратег?..
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11.03.2022 17:20 Відповісти
В полон брати лише тих, до кого наші військові звертаються і які погоджуються! А тих хто сам здається - вбивати! Як приклад, бачимо танк ворожій, виходимо на його хвилю: "Служивий здавайся! Даю тєбе вибор - ілі ти сейчас по моєму трєбованіє сдаєшься, ілі будешь унічтожен, даже єслі сам ініціатіву здатся проявіш"
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10.03.2022 17:50 Відповісти
Донбасс порожняк не гонит
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10.03.2022 17:52 Відповісти
Смерть цапам!
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10.03.2022 17:55 Відповісти
Треба негайно створювати з територіальної оборони регулярну армію. Вбивати окупантів як внутрішніх так і зовнішніх по всій Україні. ЗСУ терміново виходити на Державний кордон України.
Слава Україні.
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10.03.2022 19:49 Відповісти
 
 