Маріуполь - це хроніка геноциду. Місто взяли у заручники і шантажують стражданнями мирного населення, - Бутусов. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Росіяни не випускають цивільних з Маріуполя, щоб посилити страждання та нацькувати на захисників міста, і для того, щоб люди швидше спожили усі запаси харчів та інших ресурсів у місті.
Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"9 днів блокади Маріуполя. Росіяни не випускають цивільних з міста, щоб посилити страждання та нацькувати на захисників міста, і для того, щоб люди швидше спожили усі запаси харчів та інших ресурсів у місті. При тому російська артилерія та авіація ведуть ураганні обстріли та бомбардують житлові квартали. Сьогодні ці фото вбитих просто на вулиці жителів Маріуполя виклав священник Православної церкви України Сергій Горобцов. Десятки людей ховають за день у траншеях, але знаходять не всіх, бо через щільні обстріли не усі знищені будинки є можливість оглянути та розібрати. Маріуполь - це хроніка геноциду. Місто взяли у заручники і шантажують захисників стражданнями мирного населення. Смерть на вулицях та у оселях тут стала буденністю", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
Є одне але. Телепорта ще не винайдено. Можна туди навіть 50 тисяч відправити, але на марші їх знищать! І на даний час вважаю, що прораховуються всі можливі варіанти для зняття облоги з Маріуполя!
не несіть дурниць.
ні 100 ні 10 тисяч у нього немає.
знаєте чому не штурмують міста?
а тому що при штурмі, нема шансів вижити тим хто наступає.
для цього треба артпідготовка.
а після артпідготовки, вже не буде кого евакуювати.
і це все тактика нелюда путіна
без угоди двох сторін, евакуація не можлива
Є в Києві орки, чи ні?
чи Вас обманули що Київ захищений?
постачання та виробництво калійних добрив для посівної в росії
на багато важливіша тема, чим звірства росії проти людяності.
у них це в крові...
Я это к тому, что нужно отделять политиков от поддержки общества. Демократия такая вещь, большинство выбирает, но разгребать наделанное потом всем и меньшинству тоже
люди окремо, економіка окремо, геополітичні інтереси окремо.
в україні ніхто не примушує воювати, помагати, так само як ставити мітки та зливати координати.
от і свідомі добрі німці теж є.
Дехто каже, що пуйло був його прийомним сином, але це не має великого значення. Він його виховав в НКВДистському дусі.
СЛАВА УКРАЇНІ.
а почати з військовополонених - хай дивляться і хай їм сняться кошмари щоночі!
їм не відмитись ніколи!
Тяжко дивитись на бездонну трагедію міста-героя Маріуполя... Провал нашого вищого командування тут безсумнівний. Оскільки між вільним Гуляйполем та Маріуполем всього лише 100 км, то, мені здається, тисячі українців погодились би взяти участь у деблокуванні героїчного міста. Я - серед таких...