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Маріуполь - це хроніка геноциду. Місто взяли у заручники і шантажують стражданнями мирного населення, - Бутусов. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Росіяни не випускають цивільних з Маріуполя, щоб посилити страждання та нацькувати на захисників міста, і для того, щоб люди швидше спожили усі запаси харчів та інших ресурсів у місті.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"9 днів блокади Маріуполя. Росіяни не випускають цивільних з міста, щоб посилити страждання та нацькувати на захисників міста, і для того, щоб люди швидше спожили усі запаси харчів та інших ресурсів у місті. При тому російська артилерія та авіація ведуть ураганні обстріли та бомбардують житлові квартали. Сьогодні ці фото вбитих просто на вулиці жителів Маріуполя виклав священник Православної церкви України Сергій Горобцов. Десятки людей ховають за день у траншеях, але знаходять не всіх, бо через щільні обстріли не усі знищені будинки є можливість оглянути та розібрати. Маріуполь - це хроніка геноциду. Місто взяли у заручники і шантажують захисників стражданнями мирного населення. Смерть на вулицях та у оселях тут стала буденністю", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масові поховання вбитих російськими бомбами жителів Маріуполя в траншеях. ВIДЕО

Маріуполь - це хроніка геноциду. Місто взяли у заручники і шантажують стражданнями мирного населення, - Бутусов 01
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Топ коментарі
+26
Они хотят вьіставить историю так, будто "зльіе биндерьі скорее убьют женщин и детей, чам отдадут город." Внутри страньі прокатит на ура, причем троекратное. А то, что весь мир понимает, что они устроили блокаду - ну, а что, остального мира для них все равно больше нет.
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10.03.2022 18:06
+13
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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10.03.2022 18:04
+12
типа блокады ленинграда -таж самая методичка
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10.03.2022 18:08
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Это война...
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10.03.2022 18:04 Відповісти
кацапи придумали новий термін... Гітлер коли йшов на совок для нього напевне то також була спецоперація.... а совок придумав якусь війну...
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10.03.2022 18:15 Відповісти
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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10.03.2022 18:04 Відповісти
Они хотят вьіставить историю так, будто "зльіе биндерьі скорее убьют женщин и детей, чам отдадут город." Внутри страньі прокатит на ура, причем троекратное. А то, что весь мир понимает, что они устроили блокаду - ну, а что, остального мира для них все равно больше нет.
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10.03.2022 18:06 Відповісти
типа блокады ленинграда -таж самая методичка
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10.03.2022 18:08 Відповісти
Антифашистьі, чо!
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10.03.2022 18:12 Відповісти
Німці залишили дорогу і не перекривали її. І на Нюрбезі визг з блокадою не пройшов.
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10.03.2022 19:32 Відповісти
Кому цікаво що скажуть окупанти,та і хто їм повірить. Місто потрібно рятувати, немає безвихідних ситуацій. Думаю,що військові щось недопланували. Була провірена інфа про велику операцію там,але щось замовкли. Числа так 27,28.
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10.03.2022 18:13 Відповісти
Це страшно,несправедливо, боляче,але при наявності переваг в живій силі,можна зробити неможливе....просто спасти місто,забравши частину охорони Зеленського. Скільки там як сказав чиновник до 100 000 солдат.
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10.03.2022 18:10 Відповісти
Я розумію про що Ви!
Є одне але. Телепорта ще не винайдено. Можна туди навіть 50 тисяч відправити, але на марші їх знищать! І на даний час вважаю, що прораховуються всі можливі варіанти для зняття облоги з Маріуполя!
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10.03.2022 18:15 Відповісти
Ви про що. Тих також можна знищити. Перестаньте про приречений Маріуполь, його рятувати потрібно. Я не читала,що це в принципі неможливо.
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10.03.2022 18:19 Відповісти
Маріуполь ********! Це від слова бомба! Немає ППО там!
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10.03.2022 19:09 Відповісти
шановна пані.
не несіть дурниць.
ні 100 ні 10 тисяч у нього немає.
знаєте чому не штурмують міста?
а тому що при штурмі, нема шансів вижити тим хто наступає.
для цього треба артпідготовка.
а після артпідготовки, вже не буде кого евакуювати.
і це все тактика нелюда путіна
без угоди двох сторін, евакуація не можлива
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10.03.2022 18:17 Відповісти
Щось слаба ваша стратегія, буквально тут на Цензорі на цій неділі заспокоювали киян словами,що місто захищає Армія кількістю армії орків. Претензії тому хто сказав.
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10.03.2022 18:23 Відповісти
а що, в Києві є хоч один район під орками?
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10.03.2022 18:27 Відповісти
Тож і воно
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10.03.2022 18:35 Відповісти
що, тож і воно?
Є в Києві орки, чи ні?
чи Вас обманули що Київ захищений?
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10.03.2022 18:43 Відповісти
валентина Пісюн, той чиновник помилився на нолик... там 1000 000 в охороні, в охороні спереду..., а ще є охорони тилу, бокові, зверху й знизу... міліонів п,ять може набратись.
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10.03.2022 18:21 Відповісти
німцям, на приклад,
постачання та виробництво калійних добрив для посівної в росії
на багато важливіша тема, чим звірства росії проти людяності.
у них це в крові...
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10.03.2022 18:11 Відповісти
Залиште німців,вони їдуть в Румунію за українськими дітками, готуються до відключення від носіїв рашки,озброюються і вірять в вашу Перемогу. До мене підходять багато
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10.03.2022 18:16 Відповісти
Дякуємо за те, але люди різні є скрізь. І комусь торгівля важливіша, це факт.
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10.03.2022 18:21 Відповісти
Народ везде вас поддерживает, в Канаде все города поддерживают, требуют от правительства помочь и не просто так, а самолетами и летчиками (ихтамнетов)... но Трюдо сопли пускает и ездит руки пожимать, и при этом выделил 50 млн допомоги .... беженцев они не берут из Украины, все только на словах, при этом афганцев ввозят и все за счет государства ...
Я это к тому, что нужно отделять политиков от поддержки общества. Демократия такая вещь, большинство выбирает, но разгребать наделанное потом всем и меньшинству тоже
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11.03.2022 04:29 Відповісти
Зараз хоч трохи сніжить та похолодало, та все-таки на календарі весна. А це означає, що незабаром початок городніх робіт. Просимо всіх мешканців до цього серйозно віднестися і максимально задуматися над посадкою овочів в кого є така можливість.
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10.03.2022 18:17 Відповісти
Необхідно щоб Захід різко збільшив поставни нам ППО. Щоб ним було добре забезпечене кожне місто.
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10.03.2022 18:20 Відповісти
прошу не путати громадян з керівництвом та транснаціональними компаніями.
люди окремо, економіка окремо, геополітичні інтереси окремо.
в україні ніхто не примушує воювати, помагати, так само як ставити мітки та зливати координати.
от і свідомі добрі німці теж є.
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10.03.2022 18:23 Відповісти
Пуйло навіть не КГБіст, а по суті НКВДист. Бо його батько був активним і завзятим НКВДистом.

Дехто каже, що пуйло був його прийомним сином, але це не має великого значення. Він його виховав в НКВДистському дусі.
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10.03.2022 18:30 Відповісти
ШОК фото…
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10.03.2022 18:31 Відповісти
Мариуполь - Дважды Герой..
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10.03.2022 18:33 Відповісти
Китай співучасник злочину! Таким мусить бути один із флешмобів!
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10.03.2022 18:53 Відповісти
щоб те немите кацапйо більше не розмножувалося!
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10.03.2022 19:09 Відповісти
Есть такой город в Киевской области Бородянка там обрушились дома-высотки ещё 2 марта, разбор завалов не проводился из-за обстрелов, там под завалами остались люди, дети, которые в эти минуты или умерли или умирают страшной смертью. В городе ещё остались люди, нет света связи воды и эвакуация почему-то до Бородянки не доходит второй день.
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10.03.2022 19:13 Відповісти
Як би я хотів це побачити в КОЖНОМУ мацкалячому місті !!
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10.03.2022 19:18 Відповісти
Потрібні рішучі дії. ЗСУ пустило ворога через Державний кордон майже без втрат. Тепер треба швидко створювати з територіальної оборони регулярну армію. Швидко, розумно знищувати ворога як внутрішнього, так і зовнішнього по всій Україні. Терміново виходити ЗСУ на Державний кордон України. 8 років війни навчили ЗСУ швидко вбивати агресора. Знищити фашистів РФ в Україні, виправити ситуацію, отримати ПЕРЕМОГУ, потрібно за один місяць. Час пішов.
СЛАВА УКРАЇНІ.
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10.03.2022 19:45 Відповісти
Пора вже зрозуміти, що метою росіян є не захоплення території, а фізичне знищення українців, що вони кожного дня і доводять.
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10.03.2022 19:46 Відповісти
все, абсолютно все фільмувати, документувати, складати в одну суцільну історію, монтувати на одну лєнту і примусово показувати після війни кожному расєяніну по 10 разів, щоб розуміли і пам'ятали: кожен з них, хто "за путіна" - вбивця! і на кожному з них кров наших дітей і наших людей!
а почати з військовополонених - хай дивляться і хай їм сняться кошмари щоночі!
їм не відмитись ніколи!
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10.03.2022 20:03 Відповісти
В Мартуполе необходимо резко усилить ПВО. Впечатление, что они летают без проблем.
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10.03.2022 20:03 Відповісти
Дай Боже зняття блокади Маріуполя москалями.
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11.03.2022 00:25 Відповісти
Прикро за одне порівняння обложеного Маріуполя із так званим "блокадним Лєнінградом", якого насправді не було! Це переконливо довів великий правдолюб М.С.Солонін (тільки зайдіть в ютуб). А наші українці вірять сталінським брехням! Мені соромно за них. До того, німці, гітлерівські солдати, були не такими жорстокими, як путлерівські кассапи (саме "кассапи", а не "кацапи").
Тяжко дивитись на бездонну трагедію міста-героя Маріуполя... Провал нашого вищого командування тут безсумнівний. Оскільки між вільним Гуляйполем та Маріуполем всього лише 100 км, то, мені здається, тисячі українців погодились би взяти участь у деблокуванні героїчного міста. Я - серед таких...
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11.03.2022 08:16 Відповісти
 
 