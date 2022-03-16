УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10676 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
7 797 24
армія (3487) допомога (5048) 30 окрема механізована бригада (133) ЗСУ (5704)

Бійці 30-ї бригади збирають кошти на придбання пікапу для посилення маневреності мінометної батареї. Оновлено: ЗБІР ЗАКРИТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 30-ї бригади збирають кошти на придбання пікапу для посилення маневреності мінометної батареї. Оновлено: ЗБІР ЗАКРИТО

Воїни 30-ї механізованої бригади збирають кошти на придбання пікапу. Менше, ніж за годину після публякації новини про збір коштів на Цензор.НЕТ, цю позицію вдалося закрити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку повідомив командир відділення в мінометній батареї Олександр Осипенко. Звіти про збір він публікуватиме також у Фейсбуку.

Читайте також: Фонд Бутусова збирає кошти на допомогу фронту

Три з половиною місяці тому в Осипенка закінчився контракт із ЗСУ,  і як тільки з'явилась потреба, він повернувся у військо - 24 лютого, ще до оголошення загальної мобілізації.

Станом на вчора за одну добу вдалося зібрати 135 936 грн.

"Мені дуже приємно, що стільки людей долучилося, відчувається наша єдність та прагнення до якнайшвидшої перемоги.

Дякую всім друзі, рухаємося далі, іще залишилося трошки більше половини - 164 064 грн, я певен, що вдасться зібрати всю суму (300 000) та придбати пікап.

Це буде означати збільшення мобільності мінометного відділення, зменшення часу для розгортання та виконання бойового завдання по знищенню ворога", - написав він.

Читайте також: Ворог спробував атакувати і зазнав втрат на Луганщині, щонайменше десятьох окупантів ліквідовано, - Держприкордонслужба

Реквізити:

Приват грн: 4149439020377291

Моно грн: 4441114451515959

Моно euro: 5375419907566945

SWIFT

UA353220010000026200326737744

26200326737744

OSYPENKO OLEKSANDR, 02095, Ukraine, c. Kyiv, st. Akhmatovoyi Anni, build. 5, fl. 119

SEPA

GB18CLJU00997182366373

OSYPENKO OLEKSANDR

Установа банку: ПриватБанк

МФО банку: 305299

Отримувач платежу ОСИПЕНКО ОЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

IBAN: UA693052990000026204887392064

Рахунок отримувача: 26204887392064

Bitcoin: 3GFyjTNMxVpLThDSWQ7r5UFaGfY6qYUTcw

Ethereum: 0x467aa21b07ec019ddf18ef1472fd8ec4d30441d5
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
***, меня тоже бесят эти "просьбы" для нужд ВСУ. Накуя тогда вообще это "военное положение", если ВСУ вынуждено просить КУПИТЬ б/у пикап? Шо за ***** происходит?
Изымайте ВСЁ что вам необходимо. Вежливо, с распиской, но настойчиво и без вариантов!
Оружейные магазины, забитые оружием и аммуницией, быстренько закрылись. А тероборона с голыми пузами бегает. Да что там тероборона. В ВСУ много чего не хватает!
показати весь коментар
10.03.2022 18:26
+8
блин, ну какие сборы??, военное положение, изьъяли у юр лиц и поехали на фронт!!!
показати весь коментар
10.03.2022 18:17
+6
Та Ахметку хоть где-то видно, а где наш Игорь Валерьевич? Внимательно следит за ходом военных действий для того чтобы не пропустить момент кинуться в объятия победителя?
показати весь коментар
10.03.2022 18:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
блин, ну какие сборы??, военное положение, изьъяли у юр лиц и поехали на фронт!!!
показати весь коментар
10.03.2022 18:17 Відповісти
А где 10 миллиардов собраных на армию в первые дни ??!!!

Я закинул 2300, все что было на карте... ГДЕ ДЕНЬГИ на носки, трусы, лекарства, на которые ТОЖЕ волонтеры собирают ?? Сюр какой-то...
показати весь коментар
10.03.2022 18:25 Відповісти
це кидалово!!!!
показати весь коментар
10.03.2022 19:11 Відповісти
***, меня тоже бесят эти "просьбы" для нужд ВСУ. Накуя тогда вообще это "военное положение", если ВСУ вынуждено просить КУПИТЬ б/у пикап? Шо за ***** происходит?
Изымайте ВСЁ что вам необходимо. Вежливо, с распиской, но настойчиво и без вариантов!
Оружейные магазины, забитые оружием и аммуницией, быстренько закрылись. А тероборона с голыми пузами бегает. Да что там тероборона. В ВСУ много чего не хватает!
показати весь коментар
10.03.2022 18:26 Відповісти
Ахметка поддержал бы армию
показати весь коментар
10.03.2022 18:21 Відповісти
Та Ахметку хоть где-то видно, а где наш Игорь Валерьевич? Внимательно следит за ходом военных действий для того чтобы не пропустить момент кинуться в объятия победителя?
показати весь коментар
10.03.2022 18:28 Відповісти
... трохи підкинув хлопцям.
Героям слава!
показати весь коментар
10.03.2022 18:22 Відповісти
А куда делись миллионы собранные на ВСУ по всему миру? простой вопрос.
показати весь коментар
10.03.2022 18:26 Відповісти
+
показати весь коментар
10.03.2022 18:27 Відповісти
То де військовий збір все ж таки?
показати весь коментар
10.03.2022 18:31 Відповісти
в загальному бюджеті був...
показати весь коментар
10.03.2022 18:52 Відповісти
Якась терпільність... 140 мільярдів ми заплатили саме Військового збору а воно йшло на зп чиновникам ?
показати весь коментар
13.03.2022 14:32 Відповісти
Сподіваюсь ЦН перевіряє таку інформацію, досить дивно, коли бойова бригада таким чином збирає 10 000 євро.
показати весь коментар
10.03.2022 18:39 Відповісти
все що є на передку, з електроніки, майже все куплене кимось, не державою.
МАЙЖЕ ВСЕ. зараз (катастрофічно) не вистачає всього, тому що підрозділи не в одному місці
і поділити 3 ночніка, чи квадрика чи приціла на 10 груп не получається.
показати весь коментар
10.03.2022 18:58 Відповісти
досить підозріло....
показати весь коментар
10.03.2022 18:59 Відповісти
запросити у прикордонників дані про перетин та неповернення 18-60років.
і буде Вам, пацани джипів та пікапів море.
на кожі, з кондьорами та музикою
показати весь коментар
10.03.2022 18:51 Відповісти
Шо значит собирают, весь мир выделяет деньги им.... Должны только списки предоставлять, что нужно....ну, или как писали выше, по закону военного времени....
показати весь коментар
10.03.2022 18:51 Відповісти
Звертатись до структур митниці, МВД з їх штрафплощадками не пробували??? до подібних ініціатив потрібно відноситись дуже обережно, легко натрапити на шахрайство.... та й пікап за 300.000 щось дуже слизька ціна.....
показати весь коментар
10.03.2022 18:57 Відповісти
Так что, уже собрали?
показати весь коментар
10.03.2022 19:04 Відповісти
"зуб даю"... явно афера й шахрайство... такий вже крутий той "командир відділення в мінометній батареї" Олександр Осипенко, бере всим і гривнею і євро, і біткойнами, й ефірами.... не вистачає тугриків монгольських.... і рахунків в нього море.... бійтесь і не вірте таким "просячим".
показати весь коментар
10.03.2022 19:06 Відповісти
Знаю на 100%(сусіди) ті хто мобілізовані спочатку їдуть на пункти збору потім на злагодження і доозброєння після на фронт - вже укомплектовані озброєні з бк як бойова одиниця (конкретний підрозділ). В пунктах збору (відстійниках) дійсно не видають особисту зброю, броніки і бойове спорядження.
Усякі ночніки, тепляки і джипи не чув нічого.
Краще щось закину Бутусову. Джипи і пікапи мож легально купити за невеликі гроші (навіть ту ж євробляху), ближче до фронту люди їх радо позбуваються
показати весь коментар
10.03.2022 19:15 Відповісти
вже +
показати весь коментар
10.03.2022 21:20 Відповісти
 
 