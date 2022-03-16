Бійці 30-ї бригади збирають кошти на придбання пікапу для посилення маневреності мінометної батареї. Оновлено: ЗБІР ЗАКРИТО
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Воїни 30-ї механізованої бригади збирають кошти на придбання пікапу. Менше, ніж за годину після публякації новини про збір коштів на Цензор.НЕТ, цю позицію вдалося закрити.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку повідомив командир відділення в мінометній батареї Олександр Осипенко. Звіти про збір він публікуватиме також у Фейсбуку.
Три з половиною місяці тому в Осипенка закінчився контракт із ЗСУ, і як тільки з'явилась потреба, він повернувся у військо - 24 лютого, ще до оголошення загальної мобілізації.
Станом на вчора за одну добу вдалося зібрати 135 936 грн.
"Мені дуже приємно, що стільки людей долучилося, відчувається наша єдність та прагнення до якнайшвидшої перемоги.
Дякую всім друзі, рухаємося далі, іще залишилося трошки більше половини - 164 064 грн, я певен, що вдасться зібрати всю суму (300 000) та придбати пікап.
Це буде означати збільшення мобільності мінометного відділення, зменшення часу для розгортання та виконання бойового завдання по знищенню ворога", - написав він.
Реквізити:
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Будь ласка, зачекайте...
Я закинул 2300, все что было на карте... ГДЕ ДЕНЬГИ на носки, трусы, лекарства, на которые ТОЖЕ волонтеры собирают ?? Сюр какой-то...
Изымайте ВСЁ что вам необходимо. Вежливо, с распиской, но настойчиво и без вариантов!
Оружейные магазины, забитые оружием и аммуницией, быстренько закрылись. А тероборона с голыми пузами бегает. Да что там тероборона. В ВСУ много чего не хватает!
Героям слава!
МАЙЖЕ ВСЕ. зараз (катастрофічно) не вистачає всього, тому що підрозділи не в одному місці
і поділити 3 ночніка, чи квадрика чи приціла на 10 груп не получається.
і буде Вам, пацани джипів та пікапів море.
на кожі, з кондьорами та музикою
Усякі ночніки, тепляки і джипи не чув нічого.
Краще щось закину Бутусову. Джипи і пікапи мож легально купити за невеликі гроші (навіть ту ж євробляху), ближче до фронту люди їх радо позбуваються