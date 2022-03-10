Більшість парафіян УПЦ МП підтримує ідею розірвання зв'язків із РПЦ, - опитування "Рейтинг"
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63% українців підтримують ідею розірвання зв'язків Української православної церкви Московського патріархату із Російською православною церквою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать опубліковані 10 березня результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Не підтримує цієї ідеї 10% опитаних. 18% респондентів сказали, що їм байдуже. Ще 9% громадян не змогли відповісти.
Як зазначають соціологи, ідею розірвання зв'язків із РПЦ підтримує і більшість парафіян УПЦ МП – 52%. Проти виступають 13%, байдуже до цього ставляться 24%.
Опитування проводили 8–9 березня серед громадян віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитано 1200 респондентів за допомогою телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 – не більше ніж 2,8%.
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не смешите мои тапочки..
ще й слово, млять, таке придумали.
ІДЕЯ у них, ****, появилася.
не перейдуть до кінця війни, будуть правити в московії.
як що не сядуть......... у нас
А ось і "термоядерный лектора" Рашки почав перефарбовуватися у жовто-блакитних патріотів.
як іх кумір сралін
это избиратели опзж и Мураева
2 с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.
3 И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами ************, с семью головами и десятью рогами.
4 И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее;
5 и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным.
6 Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим.
(Откр.17:1-6)