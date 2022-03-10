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Більшість парафіян УПЦ МП підтримує ідею розірвання зв'язків із РПЦ, - опитування "Рейтинг"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Більшість парафіян УПЦ МП підтримує ідею розірвання зв'язків із РПЦ, - опитування

63% українців підтримують ідею розірвання зв'язків Української православної церкви Московського патріархату із Російською православною церквою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать опубліковані 10 березня результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

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Не підтримує цієї ідеї 10% опитаних. 18% респондентів сказали, що їм байдуже. Ще 9% громадян не змогли відповісти.

Як зазначають соціологи, ідею розірвання зв'язків із РПЦ підтримує і більшість парафіян УПЦ МП – 52%. Проти виступають 13%, байдуже до цього ставляться 24%.

Опитування проводили 8–9 березня серед громадян віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитано 1200 респондентів за допомогою телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 – не більше ніж 2,8%.

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Топ коментарі
+35
Треба не лише розривати стосунки з рашкою. А всі ті церкви доєднувати до ПЦУ.
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10.03.2022 18:34
+33
У РПЦ СВ'ЯТОСТІ СТІЛЬКИ-СКІЛЬКИ У ШЛЬОНДРИ ЦНОТИ...
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10.03.2022 18:35
+31
Не не не--за кацапским кораблем
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10.03.2022 18:33
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Не не не--за кацапским кораблем
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10.03.2022 18:33 Відповісти
Треба не лише розривати стосунки з рашкою. А всі ті церкви доєднувати до ПЦУ.
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10.03.2022 18:34 Відповісти
Тільки перед приєднанням до ПЦУ попи московського патріархату повинні покаятись і на колінах перед вівтарем попросити прощення у Бога і українського народу.
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10.03.2022 20:48 Відповісти
У РПЦ СВ'ЯТОСТІ СТІЛЬКИ-СКІЛЬКИ У ШЛЬОНДРИ ЦНОТИ...
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10.03.2022 18:35 Відповісти
шльондра може покаятися, а рпц ні.
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10.03.2022 20:20 Відповісти
Не уверен. Уже трех знакомых жены послал куда и военный корабль был послан. Сказал увижу у себя в квартире спущу с лестницы. Обосрались. Не ходят.
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10.03.2022 18:36 Відповісти
Тетки сказали что мы опасные
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10.03.2022 18:37 Відповісти
ти мабуть вийшов до них з сокирою....
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10.03.2022 18:57 Відповісти
А потібно було лагідно... з молоточком.
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10.03.2022 19:09 Відповісти
даже до последних козлов наконец дошло...
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10.03.2022 18:37 Відповісти
Повірте, ще не дойшло
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10.03.2022 19:01 Відповісти
А какая нам разница поддерживают или нет? Все имущество кацапов переходит Украине. Уже было сказано.
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10.03.2022 18:38 Відповісти
РПЦ не существует, это военная секта.
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10.03.2022 18:38 Відповісти
давно пора
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10.03.2022 18:39 Відповісти
От перемены вывески суть попа Онуфрия, попа павла-мерседеса и их клира не поменяется. Майно пренадлежит религиозной громаде, отобрать, напомнить про обеты бедности и смирения, на шею по вериге и гнать пешим ходом на московию. Иначе никак. Ищем шпионов, а они в наших Лаврах мамоне и ***** молятся сидят
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10.03.2022 18:39 Відповісти
а попи про це знають?
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10.03.2022 18:40 Відповісти
Знають, дуже серйозні рухи пішли, багато єпархій виступили за розрив з Гундяйкою.
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10.03.2022 18:43 Відповісти
на 15 день війни попи нажерлися випили всю горілку і з похмелюги прозріли?
не смешите мои тапочки..
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10.03.2022 19:00 Відповісти
не все так просто. послать гундяя нах - це знову-таки розкол. у мене мама в упц мп, каже, ми кирила не згадуємо в молитвах, він сотона.. пропоную - ну так об'єднайтесь приходами з упц, їх церква в 500 метрах - плюється, вони "раскольнікі"! а ви, кажу, не такі ж получаєтесь, якщо кирил вам не авторитет? зависає... потім плаче. коротше, віра і логіка не перетинаються.
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10.03.2022 19:57 Відповісти
віра і логіка перетинаються, залежить від людини в що вона вірить.
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10.03.2022 20:22 Відповісти
підтримувати поки війна а потм залишитися в МП вже не вийде.
ще й слово, млять, таке придумали.
ІДЕЯ у них, ****, появилася.
не перейдуть до кінця війни, будуть правити в московії.
як що не сядуть......... у нас
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10.03.2022 18:41 Відповісти
После того как в их главном офисе РПЦ в Московии поддержали войну, то это один из верных вариантов
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10.03.2022 18:43 Відповісти
Пох...й. В мене питання, якому тоді "богу" вони молились??? Бо Бог - то є Любов, а де вони бачили "любов" в московському сатанаті... ?
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10.03.2022 18:44 Відповісти
Мамоні, кому ж іще. Деякі ще можливо *****
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10.03.2022 19:11 Відповісти
О!
А ось і "термоядерный лектора" Рашки почав перефарбовуватися у жовто-блакитних патріотів.
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10.03.2022 18:45 Відповісти
только ликвидация и переход УПЦ
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10.03.2022 18:46 Відповісти
Всі ці московські свинарники упц мп - повинні бути знищені вщент , визнані терористичними бандами і заборонені законодавчо на майбутнє . На них - кров громадян України .
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10.03.2022 18:48 Відповісти
так разорвите или на выход
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10.03.2022 18:56 Відповісти
У Лаврі диверсанти але Кличко мовчить ((
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10.03.2022 18:57 Відповісти
Нє, там жирний піп паша-мерседес
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10.03.2022 19:12 Відповісти
Керівник диверсантів теж диверсант!
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10.03.2022 19:14 Відповісти
А ти патріот і сидячі десь там далеченько все в лаврі бачиш, так? Тролляка
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10.03.2022 19:15 Відповісти
РПЦ ворог України! Лише сліпий та безсовісний не бачить!
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10.03.2022 19:17 Відповісти
там ніколи не було Господа..там - сатанат імені Гундяева...
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10.03.2022 18:58 Відповісти
а якщо просто виперти кацапат звідси- його прихожани теж підуть??
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10.03.2022 19:04 Відповісти
Общеизвестно, что РПЦ это не церковь, а сатанат. Получила патриаршество обманом и муками константинопольского патриарха, Лишенная патриаршества Петром 1 и восстановленное коммунистом Сталины, она как выяснилось даже не имеет пачпорта , что РПЦ это церковь. И пусть обижаются прихожане РПЦ сколько хотят. Они молятся во вражеском капище орков
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10.03.2022 19:04 Відповісти
Закрити їхні церкви на замок. Віруючі хай моляться дома, мають же ікони. Або йдуть до української церкви.
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10.03.2022 19:05 Відповісти
То діємо. Всі будівлі УПЦ МП, під час воєнного стану, передати в державну власність, а на час передачі заборонити пропаганду окупанта в них, з подальшою передачею до УПЦ щирим патріотам. Звільнених попів УПЦ МП до призову на захист держави.
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10.03.2022 19:05 Відповісти
Не можна, зараз почнуть про релігійні переслідування співати. Після перемоги...
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10.03.2022 19:14 Відповісти
Хай співають, знайшли кого слухати
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10.03.2022 19:17 Відповісти
у вагоні на кузбас дуже гарно спивати..
як іх кумір сралін
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10.03.2022 19:26 Відповісти
Обратите внимания на эти 13%.
это избиратели опзж и Мураева
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10.03.2022 19:13 Відповісти
Лучше разорвать МП.
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10.03.2022 19:16 Відповісти
Давно пора позбутися цієї кацапської нечисті 😡
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10.03.2022 19:16 Відповісти
УПЦ МП - это русская секта и она никогда не станет другой. Ее прихожанам нужно понять , что это фашистская церковь , церковь благославляющая убийство наших детей и одобряющая уничтожение нашей страны. Ее нельзя изменит, это церковь Сатаны. Она никогда не была канонической.Нужно , что бы произошли изменения в мозгу у ее фанатиков.Если Церковь плюет на свою мать и ее оскорбляет ( после раскола 1054 единой Церкви, одна стала римской , другая православной константинопольский Патриархат ) - РПЦ не церковь. Московская церковь была в схизме с 1441 по 1589 год - это была секта , которую никто не признавал. Она стала Церковью на убийстве, шантаже , подкупе , подлоге. Вся ее история - это история позора и греха. УПЦ ММ - это РПЦ , этих уродов - бандюков ФСБ нужно выгнать из всех наших Лавр и Церквей , запретить их существование - они безнадёжны. Украина для них в езда была и есть врагом, они в езда будут мечтать нас уничтожить.
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10.03.2022 19:29 Відповісти
Усіх кацапських попів треба було давно щонайменше видворити за межі України, а щоб не розбиратись якого патріархату піп, краще вигнати усіх одразу.
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10.03.2022 19:31 Відповісти
Лавру - домой..
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10.03.2022 19:40 Відповісти
На московський патріархат накласти анафему навічно! То є не християнська і не православна церква. Це якесь язичницьке православ'я.
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10.03.2022 20:02 Відповісти
1 И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих;
2 с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.
3 И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами ************, с семью головами и десятью рогами.
4 И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее;
5 и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным.
6 Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим.
(Откр.17:1-6)
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10.03.2022 21:26 Відповісти
РПЦ давно пора признать пособником терроризма. Запретить выезд из мордора и реквизировать все церкви. А если кто за РПЦ, то отправить на Россию.
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10.03.2022 21:43 Відповісти
Всё, финита ля комедия
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10.03.2022 22:14 Відповісти
 
 