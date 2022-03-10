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Порошенко (13231) Європейська Солідарність (1021)

Порошенко закликав лідерів Європейської народної партії ізолювати Путіна і наголосив на повній підтримці Президента Зеленського. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Петро Порошенко під час виступу на Саміті Європейської народної партії закликав партнерів з Євросоюзу зробити все, щоб зупинити божевілля Путіна і війну проти України. Він наголосив – санкції проти агресора мають бути по-справжньому пекельними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт партії "Європейська солідарність".

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"Поки що пекло тут, в Україні, а не в Росії. Щодня мають бути нові санкції! Кожен день напівзаходів і вагань призводить до десятків втрачених життів українців. Відрізати всі російські та білоруські банки від SWIFT, заборонити імпорт енергоресурсів до ЄС. Припиніть щодня посилати півмільярда євро в Росію", – закликав Порошенко.

П’ятий Президент розповів про жахливі обстріли цивільної інфраструктури, зокрема пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі.

Читайте також: Я роблю все можливе, щоб підтримати президента України Зеленського, - Порошенко
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Топ коментарі
+53
Правильно. Кожний кацап має відчути ПЕКЛО за те що їхній колективний кабаєв вчинив з українцями.
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10.03.2022 18:58
+44
Вчинок патріота!
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10.03.2022 18:59
+30
Порох молодець! Підтримую, ніодного слова протів Зеленського.
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10.03.2022 19:10
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Правильно. Кожний кацап має відчути ПЕКЛО за те що їхній колективний кабаєв вчинив з українцями.
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10.03.2022 18:58 Відповісти
але лідер цієї народної європейської партії туск, а туск завжди продавлював цей сп 2 і був другом меркель, а меркель чий друг ще пам"ятаємо?
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10.03.2022 20:07 Відповісти
Вчинок патріота!
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10.03.2022 18:59 Відповісти
Дура ты проплатная!
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10.03.2022 19:07 Відповісти
Чертяка , просто згинь і більше не відсвічуй 😡
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10.03.2022 19:16 Відповісти
Порох молодець! Підтримую, ніодного слова протів Зеленського.
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10.03.2022 19:10 Відповісти
Сейчас не время для междоусобиц.
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10.03.2022 19:21 Відповісти
Ти подивися офіційну частину його промови (ссиль я навів нижче, хоча: повторю "Виступ Петра Порошенка під час Саміту ЄНП"), де він проголошує: "Ми всі маємо різні погляди. Але вони для мирного, а не для військового часу. Єдність і рішучість сьогодні надзвичайно важливі. Незважаючи на різні погляди, ми з президентом Зеленським сьогодні єдині. Як ніколи об'єднані в боротьбі за Україну! Я відчуваю справжню честь і відповідальність як п'ятий президент України, що стою зараз за шостим президентом України, щоб забезпечити виконання його мандата, щоб перемогти Путіна. Відкиньте свої розбіжності і підтримайте Україну."
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10.03.2022 19:24 Відповісти
не відкинуть, там досить велика частина за рф і не просто так, то можна тільки до людей закликати, а ті всі партії і лідери хиба би люди їх змусили.
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10.03.2022 20:08 Відповісти
такие же санкции должны быть и для бульбашей
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10.03.2022 18:59 Відповісти
Та лишіть його поки що. Я хочу бачити що буде, коли війська мордору покинуть Білорусь.
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10.03.2022 19:05 Відповісти
Адекватно, але якось трохи в пустоту, бояться.
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10.03.2022 19:04 Відповісти
Нічого вони не бояться. Вони гроші рахують і стратегічне розташування на дошці світу.
Окрім роіські ще один потенційний ворог - Китай.
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10.03.2022 19:10 Відповісти
что делает война...
сплочение людей и даже политичесских врагов.
клоуны, барыги, боксеры, аферисты и простые люди,
сейчас вместе....
потом собачиться будем
после войны...
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10.03.2022 19:04 Відповісти
ВОЙНА СПЛОТИЛА ИСТИННЫХ ПАТРИОТОВ УКРАИНЫ! ОТ ДОЯРКИ ДО ПРЕЗИДЕНТА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО! ЭТО И ЕСТЬ ВЕЛИЧИЕ НАРОДА! СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!
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10.03.2022 19:18 Відповісти
1000%
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10.03.2022 19:19 Відповісти
Цікаво , до якоі групи людей , Ви себе відносите 🙁
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10.03.2022 19:18 Відповісти
є такий різновид,
людина звичайна називається
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10.03.2022 19:21 Відповісти
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10.03.2022 19:07 Відповісти
Не розганяй панику. Этой карте лет пять, минимум.
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10.03.2022 19:15 Відповісти
зараз північний антициклон
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10.03.2022 20:10 Відповісти
Це МАГАТЕ показали цю карту, вони просто нагадали світу, яку загрозу несе захоплення орками ЧАЕС.
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10.03.2022 20:57 Відповісти
удохни, провокатор касапський Владимир
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10.03.2022 19:18 Відповісти
Це - неофіційна частина промови Пороха на з'їзді Європейської народної партії, колективним членом якої є українська партія "Європейська Солідарність". Та частина, яка, так би мовити - "не з листка", а від душі.
Офіційна частина промови - тут: "Виступ Петра Порошенка під час Саміту ЄНП"
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10.03.2022 19:17 Відповісти
європейська народна партія під німцями ходить і завжди була на побігеньках і меркель.
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10.03.2022 20:10 Відповісти
Шуфрыч никак собственной персоной появился 😠
морду давно тебе не чистили , тварюка брехливая!

Все СМИ сегодня сообщали о том, что выкрали Ибрагимову и поскольку она член ЕС , то Порошенко об этом , возможно , и говорил ,
не слышал !

Её уже освободили , слава Богу 💪✊🙏🏼
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10.03.2022 19:25 Відповісти
В мене були переживання стосовно Зеленського на початку війни, чи не здасть, чи не здасть назад, чи не почне домовлятися на мир любою ціною. Не здав, не відступив, тому й отримав підтримку.
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10.03.2022 19:19 Відповісти
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10.03.2022 19:21 Відповісти
Це ще далеко не кінець , але те що не втік з Украіни - це добре !
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10.03.2022 19:30 Відповісти
Це наш президент !
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10.03.2022 19:31 Відповісти
Ваш , ваш , тільки заспокойтесь
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10.03.2022 19:34 Відповісти
Як кажуть
Зустрічають по одязі проводжають по розуму
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10.03.2022 20:05 Відповісти
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10.03.2022 19:28 Відповісти
Завжди довіряв Президенту Порошенку і вірив в його мудрість і щиру любов до Украіни і украінців 🙁
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10.03.2022 19:33 Відповісти
і він так само грає в політику, тут вже нічого не зробити.
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10.03.2022 20:11 Відповісти
Пишаюся моїм Гетьманом!
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10.03.2022 19:31 Відповісти
ЦЕ є справжний політик
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10.03.2022 19:48 Відповісти
Они что, заодно?
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10.03.2022 20:01 Відповісти
Нежданчик правда? Маски сорваны. Теперь эта парочка приведет Украину к победе! Я уверен!
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10.03.2022 20:10 Відповісти
полностью поддерживаю Порошенко. Внутренними разборками займемся после Победы
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10.03.2022 20:38 Відповісти
И особенно, в первую очередь, с жопоблоком. А сейчас не дать им удрать с Украины!
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10.03.2022 21:07 Відповісти
поважаю пороха
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10.03.2022 21:19 Відповісти
Порошенко справжній патріот. Мудрий, дієвий політик. Завжди підтримую Порошенка і за такого президента мені не було соромно.
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10.03.2022 22:39 Відповісти
 
 