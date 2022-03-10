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Новини За кордоном
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євроінтеграція (427) Нідерланди (1115) членство в ЄС (930) Рютте Марк (163)

Прискореної процедури вступу в ЄС для України не існує, - прем’єр Нідерландів Рютте

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Прискореної процедури вступу в ЄС для України не існує, - прем’єр Нідерландів Рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте не бачить можливості швидкого приєднання України до ЄС, заявляючи, що такої прискореної процедури вступу не існує.

Про це Рютте заявив, прибувши на саміт лідерів ЄС у Версалі в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Рютте сказав, що Нідерланди стали однією із країн, яка першою вийшла з військовою підтримкою України, та однією з перших, хто виступив за потужний санкційний пакет проти Росії. Утім, щодо можливості прискореного вступу України в ЄС Рютте не бачить перспектив.

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"Не повинно бути жодних сумнівів у тому, що Нідерланди і Україна стоять пліч-о-пліч, але немає такої речі, як прискорений вступ. Його не існує", - заявив нідерландський прем’єр.

Рютте сказав, що всі країни Західної Європи, з якими він розмовляє, кажуть, що не варто намагатися запровадити прискорену процедуру чи прискорений процес приєднання. "Але питання про те, за чи проти членства України, наразі не стоїть", - сказав він.
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Топ коментарі
+43
дайте зброю і ідіть на куй з своїм есом...
недаремно Британію вас послала..
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10.03.2022 19:01
+40
так же как и решения суда по сбитому самолету?
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10.03.2022 19:01
+27
О-о ! Ще один ************ !
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10.03.2022 19:01
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так же как и решения суда по сбитому самолету?
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10.03.2022 19:01 Відповісти
баблом затруть цих мертвих пасажирів...
8 років жувати соплі...
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10.03.2022 19:03 Відповісти
Хочуть дочекатись, поки вся рідня вбитих кацапами вимре, щоб не було кому виплачувати компенсації.
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10.03.2022 19:09 Відповісти
серливые голландцы
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10.03.2022 19:49 Відповісти
У деяких українців як і у росіян існує манія вялічія, нічим не підкріплена. Спочатку палець об палець не вдарили щоб отримати бажане (навіть навпаки) а коли їм відмовили кажуть що нам воно і не потрібно подавіться, це більше вам потрібно а не нам...
Де вдячність, скромність. Нахрапом вирішили до клубу інтелігентів вступити?!
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10.03.2022 20:10 Відповісти
спасите, тону!!!
заполните анкету, а мы подумаем.
зашибись
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10.03.2022 19:01 Відповісти
О-о ! Ще один ************ !
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10.03.2022 19:01 Відповісти
дайте зброю і ідіть на куй з своїм есом...
недаремно Британію вас послала..
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10.03.2022 19:01 Відповісти
У нас нету другого пути. Оружие вменяемое будет, когда НАТО укрепит свои восточные рубежи
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10.03.2022 19:14 Відповісти
а ми є іх східним "рубежом", даром що ми не в НАТО. оркі вважають що вони тут з НАТО б"ються.
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10.03.2022 19:54 Відповісти
Точно.Хай валять на нас зброї скільки можна і неможна-і ідуть під ручку з кацапнею.
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10.03.2022 19:14 Відповісти
Це зрозуміло було одразу
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10.03.2022 19:03 Відповісти
все що вони роблять це лише для своєї вигоди і нато і єс
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10.03.2022 19:04 Відповісти
якщо вони не дали ПВО , значить все що відбувається це їм вигідно
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10.03.2022 19:05 Відповісти
Країни, де всі можновладі гомосєкі ніколи не захочуть приєднання України. Польща вступала були інші часи. А зараз так.
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10.03.2022 19:07 Відповісти
Ага, і тут геї винні? а ти порахуй наскільки зросла частка жінок серед урядовців, почитай кого рятують, а кого не випускають з міст і з України... Все що їх цікавить - це сите, безпечне життя, гроші і спокій, і все це за чужий рахунок, що є нормою саме для жіночої психології і є нормою таке вимагати якщо ти жінка в нашому суспільстві. От і все.
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10.03.2022 19:15 Відповісти
Суть та сама.
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10.03.2022 19:23 Відповісти
Саме про це я вчора подумав.
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10.03.2022 19:25 Відповісти
не геї а організація лгбт, яка просуває гендерну ідеологію і сексуалізацію а так направда розбещення дітей ще змалечку, вони би викинули б Польшу ЄС гди би тільки могли і нас вони не візьмуть тому що абсолютно ясно що ми не позволимо топтати нашу віру, лізти до наших дітей, і приймати і терпіти чужинців які клали на наші традиції і порядки ми теж не будемо тому нам не світить від голандії нічого. В тій цілій голандії на вулиці вечором вийти страшно.
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10.03.2022 19:57 Відповісти
ЕС нам нужны для развития экономики. нет ведь законов того что лгбт обязательно должны влиять на детей. у нас такого не примут.
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10.03.2022 20:12 Відповісти
1. Вся влада у фемок, у геїв влади нуль, як і фінансування.

2. гіноцентричний світ вже давно у нас, просто подивись яка у нас народжуваність, і яка різниця в відношенні суспісльтва і влади до чоловіків і жінок.
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10.03.2022 21:08 Відповісти
Процедури не існує, то треба її створити.
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10.03.2022 19:08 Відповісти
Саме так, адже жодна з країн Євросоюзу не була у такій ситуації, у якій зараз перебуває Україна.
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10.03.2022 19:28 Відповісти

чмошники та боягузи, дайте статус кандидата та стулiть своi пельки.
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10.03.2022 19:09 Відповісти
ну вобшем то да. нет такого что бы по ускореной процедуре. это наши хотелки.
все будет. со временем. всему свое время.
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10.03.2022 20:13 Відповісти
100% передасти і в європарламентів і в євросоюзі залишаються словоблудними передастами...!!!
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10.03.2022 19:10 Відповісти
То НАПИШІТЬ.
Які проблеми ?
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10.03.2022 19:11 Відповісти
Українці, як малі діти. Хочуть нову іграшку, а не вчитися 1 років.
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10.03.2022 19:28 Відповісти
12 років.
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10.03.2022 19:29 Відповісти
Ми зараз за один день проходимо таке, що вони за все життя не пройшли.
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10.03.2022 19:30 Відповісти
Нічого ми не проходимо. Ми деградуємо через війну. ЄС це не військова організація. Це перш за все промисловий союз. Територія, де пріорітет має право. Кандидування потребує великої роботи у мирний час.
Наразі від ЕС ми можемо сподіватись лише на підтримку. І на Афіну Палладу.
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10.03.2022 19:37 Відповісти
Вчитись будемо походу.
Потребуємо цього як моральної підтримки.
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10.03.2022 19:30 Відповісти
Вони вже давно мали нас прийняти. Ще на початку 20 століття.
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10.03.2022 19:31 Відповісти
)
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10.03.2022 19:38 Відповісти
проблеми економічні наші нікому не потрібні, ми за традиції за віру, за нормальну родину, а вони там в Голандії вже зовсім береги поплутали і все що нам дорого відкидають, чи є зараз шанса їх переконати? Зрештою вони ж були і за несваритися з рф і не помогло це.
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10.03.2022 20:00 Відповісти
"Цього тижня будуть "серйозні новини" щодо членства України в ЄС, - Кулеба"
Кулеба - хотя бы иногда стоит думать перед тем, как открывать рот.
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10.03.2022 19:11 Відповісти
От знаєш чому на Хрещатику не можна дівку виграти?
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10.03.2022 19:12 Відповісти
Тут треба працювати на дипломатичному фронті,бо те що сказав Рютте-це лише констатація факту.Звичайно,певен,що ніхто там нас особливо не чекає,проте маємо використовувати всі можливості для створення такого механізму.
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10.03.2022 19:11 Відповісти
Думаю існує рішення світової закуліси злити нас під Рашку. Як країну, що роками вперто не бажала реформуватись, боротись з корупцією та по справжньому інтегруватись в Захід.

Щось подібне вони вже провернули з Афганом, кинувши на поталу талібів купу людей, які звикли до західного способу життя, співпрацювали з американцями, тощо.

Проблема в тому, що ми вперто не бажаємо зливатись , на відміну від того ж Афгану.
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10.03.2022 19:11 Відповісти
Тобто санкції,військова допомога-то всьо "многоходовочка" по зливанню України? А ми самі вже нічого не варті,так виходить?
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10.03.2022 19:13 Відповісти
Санкції наклали таким чином, щоб Рашка могла їх обійти. Наприклад свіфт відключили лише для частини банків. Рашці достатньо перевести свої розрахунки в ті банки, які під санкції не потрапили.

А озброєння нам дали лише легке. На більш складне і технологічне явно існує заборона. І не тому, що Захід боїться ядерної війни (це лише привід). А тому, що нас вирішили злити.
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10.03.2022 19:17 Відповісти
Та з таким настроєм ти вже маєш десь в канаві лежати
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10.03.2022 19:23 Відповісти
Настрій у мене цілком нормальний. Думаю після звіздюлєй, які Рашка тут отримує, Захід таки передумає.

Головне щоб після війни ми знову не освиніли, не скотилися в корупцію, бюрократію та деградацію. Бо Путін, навіть отримавши люлєй зараз, вже не зупиниться. За кілька років він обійде всі санкції, збере ресурси та почне нову війну. В Європі в нього повно дружків. Ті ж німці, хоч показово і відмовились від Північного Потоку, продовжують грати на його боці.
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10.03.2022 19:28 Відповісти
Ніхто нас не зіл'є окрім нас самих.
Допоки ми боремось.
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10.03.2022 19:13 Відповісти
французы тоже пошли на откат
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10.03.2022 19:13 Відповісти
Байдуже, все одно ви б не допомогли
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10.03.2022 19:16 Відповісти
И после этого вы хотите ещё в ЕС и НАТО?
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10.03.2022 19:17 Відповісти
Хотим!
Но нас, похоже, не хотят...
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10.03.2022 19:19 Відповісти
А яка альтернатива? Рашка? Це такий посил вашого допису?
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10.03.2022 19:20 Відповісти
Нет. Швейцария не в ЕС ни в Рашке ни в НАТО
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10.03.2022 19:24 Відповісти
Швейцарія захищена від всіх. А нам із нашим розташуванням і минулими війнами не варто жартувати з безпекою. Я не хочу повторіть іщо раз.
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10.03.2022 19:32 Відповісти
У Швейцарии нет полоумного соседа.
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10.03.2022 19:49 Відповісти
"Не нужно отказывать Украине в приёме в НАТО. Нужно дать им перспективу. А потом процедуру принятия можно продолжать до бесконечности".
Так говорит Запад.
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10.03.2022 19:18 Відповісти
хочу стати штатом Америки або графством Британіі
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10.03.2022 19:19 Відповісти
Хочу жити в Україні!
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10.03.2022 19:24 Відповісти
референдум помним
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10.03.2022 19:21 Відповісти
Звісно,що не існує. Існує тільки тухлий пиз@@ж європедиків. Існував,існує та існувати буде.
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10.03.2022 19:22 Відповісти
Срочно нужно запретить поставлять "Ботокс" в Российскую Федерацию.
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10.03.2022 19:24 Відповісти
две самые богатые страны Европы не в ЕС, Швейцария и Норвегия. Зачем вступать в клуб нищебродов, кормить 1 миллион еврочиновников, выполнять приказы непонятных лбдей в Брюсселе. Что то похоэе ведь уже было в нашей истории.
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10.03.2022 19:26 Відповісти
Бамбас не хочет кормить нахлебников из ЕС!
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10.03.2022 19:28 Відповісти
не путай круглое с теплым
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10.03.2022 19:36 Відповісти
В Швейцарії є банки і золото. А в Норвегії нафта.
А нам потрібна допомога, участь і план Маршала.
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10.03.2022 19:33 Відповісти
а у вас есть помощь всего мира, сырье, плодороднейшие земли и талантливый народ. в Швейцарии есть только народ.
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10.03.2022 19:36 Відповісти
Нам потрібні технології і право.
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10.03.2022 19:37 Відповісти
если не догадаетесь сдать оружие после победы, то будет у вас и право. а за ним пойдут технологии
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10.03.2022 19:38 Відповісти
Право і технології.
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10.03.2022 19:40 Відповісти
Не занудствуйте.
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10.03.2022 19:54 Відповісти
Как получить необходимое? -Сформировать комплекс вины "я должен"
Как сформировать комплекс вины "я должен"? -Просить очевидно-необходимое, но объективно невыполнимое. Получая отказы у противоположной стороны начинает формироваться комплекс вины "я должен"
Примите в НАТО
Закройте небо
Примите в ЕС (прямо сейчас)

Тяжелые ЗРК уже в пути (утрирую, но уверен что так и будет)
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10.03.2022 19:28 Відповісти
Та пофиг на ЕС. Какие-то особые союзно-торговые-правовые отношения - да; а в сам советский Европейский союз - нет, слишком забюрократизированная левацкая структура, которая спотыкается об саму себя всё чаще и всё сильнее
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10.03.2022 19:32 Відповісти
жалко, что в Украине этого многие не понимают
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10.03.2022 19:39 Відповісти
Вступ до ЄС і НАТО можливий тоді, коли не биняфіціар буде керувати державою, а законність.
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10.03.2022 19:32 Відповісти
Я так и знал..... или эти или мадьяры.
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10.03.2022 19:32 Відповісти
Тільки сліпий не бачив, що ми не потрібні Європі як рівний гравець, партнер. Завдяки нашим політикам, ми ще років 50 будемо відмивати той корупційний бруд з України. Нам не вірять, все дуже просто. Для них, тим паче зараз, ми проблемний проект. Це як купити фірму з мільярдними боргами. То саме стосується і НАТО. Щоб бути членом альянсу, країна має витрачати на оборону певну суму грошей на рік. По перше, ми не можемо дозволити собі такі витрати як, наприклад, Польща, по-друге, ми не можемо гарантувати, що оборонні гроші не розкрадатимуться. Дякуйте богу, що вони взагалі допомогають зараз. І моліть Господа, щоб не відвернулись. Згадайте війну га Донбасі. На початку теж була потужна підтримка, а що потім? Заморожений конфлікт, і зміна уваги на створений вірус Ковіда. За Україну всі забули на цілих 2 роки. А на Донбасі продовжували гинути люди від рук окупантів. Так що друзі, все не так просто.
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10.03.2022 19:36 Відповісти
Вах... про корупцію в ЄС теж є що сказати, до війни московіти подарунками всі мерії закидали, Курц той був канцлер пішов у нас як раз за корупцію з каZапами. Ну так й з Фіртешем щось мутки у нього були. Меркель то взагалі корупційна бомба, так що хз де корупція більше
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10.03.2022 20:44 Відповісти
Згоден, але там інший рівень корупції. Він не стосується простих людей. Якщо в Німеччині виділили 100 мільярдів на дороги, наприклад, то всі ці гроші підуть на дороги. От тільки фірма, яка ці дороги робитиме, буде належать скажімо канцлеру. Не прямо, звісно. Фірма заробить гроші на будівництві, тобто канцлер заробить. А в Україні просто ******** б ці 100 мільярдів, і попросили ще 100, бо ціни на бензин виросли, долар піднявся і т.д. В кінці зробили ямковий ремонт, на цьому все. Прокуратура провела рослідування, підрядник втік, замовник повісився. От така різниця між корупційними державами.
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10.03.2022 21:40 Відповісти
Коротше, українська влада сама собі видумала прискорену процедуру та написала заявку в нікуди, хоча, звісно, такі речі потрібно погоджувати та робити не на камеру, а якісно.
Дискредитація західних союзників командою президента перед скоро зможе змагатися з ненавистю до кацапів в очах українців.
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10.03.2022 19:36 Відповісти
Не існує процедури? Так установить таку процедуру. Виписали, зібралися проголосували і є процедура. Марк клеє дурня.
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10.03.2022 19:42 Відповісти
який євросоюз,яке нато??? це сцикливі задроти і гоміки,або краще сказати підари.Є набагато краща альтернатива для украіни--балто-чорноморський союз+англія.Військово-політичний союз Англія,Литва,Польща,Туретчина--це саме перспективне обєднання і саме боєздатне,це майбутнє,туда треба направляти зусилля і працювати в тім керунку а не проситися щоб нас взяли до підарів.Я наприклад не хочу бути разом з підарасами.Вони поодинці -ніхто і разом ніхто в квадраті.Це вони -***** мають проситися до нас,щоб ми їх прийняли в союзники.Керівництво украіни--майте гідність!!!Почніть і ви шантажувати підарасів,як кацаби,хай суки тримтять.перекривайте газ,шантажуйте ядерним вібухом на єл.станціях,кажіть що нам *****,помирати,так всім разом,і європі і параші,і нам.
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10.03.2022 19:43 Відповісти
так создайте
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10.03.2022 19:49 Відповісти
Нидерданды УЖЕЗАЬЫЛИ КАК ИХ ГРАЖДАНЕ БЫЛИ СБИТЫ РАШЕЙ В САМОЛЁТЕ ??
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10.03.2022 19:52 Відповісти
Все европейские политики , которые сегодня вставляют палки в колёса европейской интреграции Украины в ЕС - завтра политические лузеры !!!
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10.03.2022 19:54 Відповісти
ЄС це впершу чергу економічний союз, а не військово політичний , а нам потрібен якраз військово політичний і в майбутньому треба над цим працювати , дуже хочеться щоб це були Британія , Польща і Прибалти але це не можливо з причини їх входження до НАТО .
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10.03.2022 20:00 Відповісти
Не могу понять,почему нам самим не построить достойное государство? Безвиз есть,экспорт-импорт есть. Зачем чтобы они диктовали нам свои условия?
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10.03.2022 20:00 Відповісти
Нидерланды, ваш самолёт сбили 8 лет назад, а вы до сих пор ссытесь назвать виновного.
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10.03.2022 20:02 Відповісти
Партнерів треба поважати, за допомогу дякувати і заручитися підтримкою щодо чпенство в ЕС.
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10.03.2022 20:06 Відповісти
Вражає бидлуватість деяких українців.
Туречина (з значно меншим ромахом корупції) прагне вступити до ЄС. І поки без успіху.
То чому ЄС має бути зобов'язованим за якимось винятком приймати керовану олігархатом та корупціонерами Україну?
Замість, на кшалт уруських іванов звинувачувати весь світ у своїх проблемах, для початку навелиб лад у власній державі.
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10.03.2022 20:07 Відповісти
Туреччина. на вiдмiну вiд України, не є повнiстю европейською краiною, Туреччина не була заслоном вiд вторгнення азiопськоi орди-рассєi, Туреччина не проливала кров за Европу.

тому стули пельку.

статус кандидата негайно !
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10.03.2022 22:34 Відповісти
У Бутусова в тилу адміни - колаборанти. То як подаються новини - спосіб настроїти українців проти союзників, тоді як німчура женуть русне фури з продовженням та медикаментами.
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10.03.2022 20:26 Відповісти
Просто засцяли, навіть якщо немає такої процедури, то ії можна було б зробити, вони просто сруть цеглинами від однієї думки "червона кнопка у путіна", якби прискорили процес вступу України до ЄС це вирішити можна було б багато питань, з біженцями наприклад, бо у нас тільки завтра збираються обговорювати питання та статус біженців з України. Така херня у багатьох країнах ЄС, тобто сказали але закон не прописаний. Не тільки з біженцями можна вирішити, але й добровольців багато приїхали б, можливо навіть зі своєю зброєю. У суботу будуть по Австрії мітинги, я впевнений що це питання теж буде підняте але чесно все це до сраки. Якщо так будуть тягнути гуму з цім вступом України до ЄС, то можливо й самого ЄС не буде. Зараз багато європейців розуміє що московія не зупиниться, ЄС а особливо Польща може бути наступною
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10.03.2022 20:33 Відповісти
Страну, население которой своими телами и даже жизнями своих детей стоит на защите европейских ценностей, просто обязаны принять ускорено. Иначе ценности эти будут демагогией.

Если есть возможность надо с такими европейскими лидерами дискутировать через соц рекламу на их национальном ТВ. Кадры военной хроники, с разрушенными больницами и роддомом.. цифры погибших мирных и детей. А фоном, что активные защитники того, что бы это не пришло в Нидерланды, не могут рассчитывать на вступление... Следом можно пустить короткое интервью от лидера оппозиции с его мнением по этому поводу.....

Думаю недельной такой соц рекламы заставит всех лидеров Евросоюза задуматься хорошо, перед тем как открывать рот. С терпилами надо только так!

Слава Украине!
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11.03.2022 00:21 Відповісти
 
 