Прискореної процедури вступу в ЄС для України не існує, - прем’єр Нідерландів Рютте
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте не бачить можливості швидкого приєднання України до ЄС, заявляючи, що такої прискореної процедури вступу не існує.
Про це Рютте заявив, прибувши на саміт лідерів ЄС у Версалі в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Рютте сказав, що Нідерланди стали однією із країн, яка першою вийшла з військовою підтримкою України, та однією з перших, хто виступив за потужний санкційний пакет проти Росії. Утім, щодо можливості прискореного вступу України в ЄС Рютте не бачить перспектив.
"Не повинно бути жодних сумнівів у тому, що Нідерланди і Україна стоять пліч-о-пліч, але немає такої речі, як прискорений вступ. Його не існує", - заявив нідерландський прем’єр.
Рютте сказав, що всі країни Західної Європи, з якими він розмовляє, кажуть, що не варто намагатися запровадити прискорену процедуру чи прискорений процес приєднання. "Але питання про те, за чи проти членства України, наразі не стоїть", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
8 років жувати соплі...
Де вдячність, скромність. Нахрапом вирішили до клубу інтелігентів вступити?!
заполните анкету, а мы подумаем.
зашибись
недаремно Британію вас послала..
2. гіноцентричний світ вже давно у нас, просто подивись яка у нас народжуваність, і яка різниця в відношенні суспісльтва і влади до чоловіків і жінок.
чмошники та боягузи, дайте статус кандидата та стулiть своi пельки.
все будет. со временем. всему свое время.
Які проблеми ?
Наразі від ЕС ми можемо сподіватись лише на підтримку. І на Афіну Палладу.
Потребуємо цього як моральної підтримки.
Кулеба - хотя бы иногда стоит думать перед тем, как открывать рот.
Щось подібне вони вже провернули з Афганом, кинувши на поталу талібів купу людей, які звикли до західного способу життя, співпрацювали з американцями, тощо.
Проблема в тому, що ми вперто не бажаємо зливатись , на відміну від того ж Афгану.
А озброєння нам дали лише легке. На більш складне і технологічне явно існує заборона. І не тому, що Захід боїться ядерної війни (це лише привід). А тому, що нас вирішили злити.
Головне щоб після війни ми знову не освиніли, не скотилися в корупцію, бюрократію та деградацію. Бо Путін, навіть отримавши люлєй зараз, вже не зупиниться. За кілька років він обійде всі санкції, збере ресурси та почне нову війну. В Європі в нього повно дружків. Ті ж німці, хоч показово і відмовились від Північного Потоку, продовжують грати на його боці.
Допоки ми боремось.
Но нас, похоже, не хотят...
Так говорит Запад.
А нам потрібна допомога, участь і план Маршала.
Как сформировать комплекс вины "я должен"? -Просить очевидно-необходимое, но объективно невыполнимое. Получая отказы у противоположной стороны начинает формироваться комплекс вины "я должен"
Примите в НАТО
Закройте небо
Примите в ЕС (прямо сейчас)
Тяжелые ЗРК уже в пути (утрирую, но уверен что так и будет)
Дискредитація західних союзників командою президента перед скоро зможе змагатися з ненавистю до кацапів в очах українців.
Туречина (з значно меншим ромахом корупції) прагне вступити до ЄС. І поки без успіху.
То чому ЄС має бути зобов'язованим за якимось винятком приймати керовану олігархатом та корупціонерами Україну?
Замість, на кшалт уруських іванов звинувачувати весь світ у своїх проблемах, для початку навелиб лад у власній державі.
тому стули пельку.
статус кандидата негайно !
Если есть возможность надо с такими европейскими лидерами дискутировать через соц рекламу на их национальном ТВ. Кадры военной хроники, с разрушенными больницами и роддомом.. цифры погибших мирных и детей. А фоном, что активные защитники того, что бы это не пришло в Нидерланды, не могут рассчитывать на вступление... Следом можно пустить короткое интервью от лидера оппозиции с его мнением по этому поводу.....
Думаю недельной такой соц рекламы заставит всех лидеров Евросоюза задуматься хорошо, перед тем как открывать рот. С терпилами надо только так!
Слава Украине!