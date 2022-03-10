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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 10.03.2022

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 10.03.2022

Оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18:00 10.03.2022.

Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Протягом дня захисники України на Поліському та Волинському напрямках змусили противника відійти на невигідні для нього рубежі. На Сіверському напрямку звільнили населений пункт Бакланова Муравійка.

Оборонці Києва стійко утримують рубежі, охороняють об’єкти критичної інфраструктури міста.

Російських окупантів зупинено на всіх напрямках, противник несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На деяких напрямках окупаційні війська втратили боєздатність. Ворог перекидає до України частини з інших стратегічних напрямків, - Генштаб ЗСУ

Загарбники зосередили зусилля на розповсюдженні дезінформації та пропаганди по всіх наявних інформканалах. За допомогою кіберпідрозділів та федеральних ЗМІ ворог активно поширює дезінформацію щодо діяльності вищого воєнно-політичного керівництва України, створює та розповсюджує фейки про прийняття керівництвом нашої держави умов рф, заклики до припинення вогню та складання зброї українськими військовими. Закликаємо довіряти тільки перевіреним джерелам та зберігати спокій.

Незважаючи на те, що особовий склад збройних сил рф, який знаходиться на території України, ізольований від об’єктивної інформації, відомості про реальний ганебний для росії стан речей до них все ж таки надходять.

Серед військовослужбовців ширяться чутки про неспроможність міністерства оборони рф виплачувати грошове забезпечення через дії санкцій, що в свою чергу деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів. В районі населеного пункту Шестовиця Чернігівської області окупанти шукають спосіб здатися в полон.

Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противника зупинено на всіх напрямках, можливе проникнення ДРГ у Київ під виглядом евакуйованих жителів, - оперативна інформація від Генштабу

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+26
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10.03.2022 19:10
+20
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
4 ч



Глава МИД Китая сегодня: война в Украине должна быть остановлена как можно скорее. Так и сказал - "война".
Путинисты, даже ваш любимый Китай не верит наглому вранью Путина и его холуёв о том, что никакой войны нет.
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10.03.2022 19:11
+17
спецура предаёт привет и говорит нету у рузге пансыря а рузге без пансыря с нож в жопа лежит
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10.03.2022 19:21
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Що по півдню? Орки там топчуться як в себе дома і намагаються пройти на Дніпропетровську область. Ймовірно вони хочуть Кривий Ріг.
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10.03.2022 19:07 Відповісти
Хочуть вони багато, але там поки просто відволікають наші сили, розтягують, як під Білорусією і Одесою.
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10.03.2022 19:12 Відповісти
боюсь какбы не наоборот, Киев - отвлекающий маневр.... а захватывают они Пiвдень, шоб был и свет и вода крисчанам... туда заходят нормально одетые, а на Киев и Харьков бросают бомжей и срочников....

В любом случае, как бы там небыло, точные планы известны только им самим но то, что Мариуполь нужно срочно спасать - ФАКТ!
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10.03.2022 19:52 Відповісти
ви самі відповіли - "топчуться"
не топтання крємльовский улус планував а побєдний марш під гру гармошек і балалаєк
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10.03.2022 19:44 Відповісти
ну. слава Богу ми всі на з,язку та в неті.
нас не відрізають від зовнішнього світу
і всі знають що Кулеба сказав
і що коняка проіржала
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10.03.2022 19:09 Відповісти
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10.03.2022 19:10 Відповісти
ото так хероїрашкі ...з нациками воюють...
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10.03.2022 19:13 Відповісти
У росиянцев из ВКС вдруг перестали открывается парашюты. Не думаю, что они камикадзе . Просто их командиры решили что мертвый летун лучше чем пленный.
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10.03.2022 19:20 Відповісти
Суки зосередились не 3х напрямках і гатять, в інших намагаються тримати позиції. Палити їх, слава партизанам, ЗСУ і т.д.
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10.03.2022 19:11 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
4 ч



Глава МИД Китая сегодня: война в Украине должна быть остановлена как можно скорее. Так и сказал - "война".
Путинисты, даже ваш любимый Китай не верит наглому вранью Путина и его холуёв о том, что никакой войны нет.
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10.03.2022 19:11 Відповісти
Да а чем Китай им поможет, разве что броники с алиекспреса будет продавать.
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10.03.2022 19:18 Відповісти
У кацапів тепер тільки один шлях, стати повією Китаю.
А товарСч СІ ***** таки в позу поставить бо товариСчу СІ треба півтора лярда китайців годувати і їх поделки кудись продавати, а в Європі ***** буянить от він його і заспокоїть.
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10.03.2022 19:39 Відповісти

Французский ресторан La Maison de la Poutine заявил, что его название не имеет никакого отношения к президенту РФ Путину.
Об этом информирует портал businessinsider.com.
"La Poutine - это картофель фри, ******* сырным творогом и соусом. Это не имеет ничего общего с Путиным", - подчеркнули кулинары.

Ресторан пытается очистить свое имя после того, как столкнулся с путаницей вокруг La Poutine (путина), его фирменного блюда и президента россии, лидера, объявившего о вторжении в Украину чуть более двух недель назад.
"La Maison de la Poutine", или "Дом путины", написал в Твиттере, что получил " много звонков с оскорблениями и даже угрозами" по поводу одноименного блюда.
"Поэтому считаем необходимым напомнить, что La Maison de la Poutine не имеет отношения к российскому режиму и его лидеру", - говорится в твите.
На нем был логотип ресторана, смайлик в виде сердца и украинский флаг.



Кроме того, ресторан предложил свою поддержку "украинскому народу, который мужественно борется за свою свободу против тиранического российского режима".

На прошлой неделе и квебекский ресторан Le Roy Jucep заявил, что удаляет слово "путин" из своего бренда в знак протеста против вторжения, сообщает канадская ежедневная газета Ottawa Citizen.

Закусочная, которая утверждает, что изобрела La Poutine, сообщила, что блюдо будет называться "сырная подливка с картофелем фри".
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10.03.2022 19:23 Відповісти
Круто! Ще одне свідчення, що Пуйло через геноцид став токсичним для всього світу!
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10.03.2022 19:29 Відповісти
Толковый словарь Даля онлайн
ПУТИН

ПУТИН м. ломотная боль в пояснице (lumbago?), от которой заговаривают, кладя поперек порога и присекая кремнем.
Отже, аби позбавитися путіна, треба покласти його поперек порога і присікти каменем. по голові? чи куди попало, коли маєш час і натхнення?
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10.03.2022 19:56 Відповісти
а как это "присекая камнем" ? (уже молчу про... поперек порога)))
если честно... я не кровожаден...и даже когда-то считал себя гуманным и сердобольным...
но видит Бог... ***** заслужил чтоб его рвали по кускам и присыпали солью...(пардон)
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10.03.2022 20:43 Відповісти
одне другому не заважає
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10.03.2022 21:15 Відповісти
поперек порога? Тогда еще и дверью изо всей силы у*бать, хорошо если дверь стальная, бронированная
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10.03.2022 20:48 Відповісти
А ще Puten німецькою ґиндик. Наші так і вимовляють: филе путина, ножка путіна. Розібрали його в німцях на м'ясо, коротше!
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10.03.2022 22:10 Відповісти
Кацапы уже в "жопе",только до них не дошло из-за скудоумия!
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10.03.2022 19:17 Відповісти
не, они уже понимают, просто не осознают ее глубины.....
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10.03.2022 20:03 Відповісти
.....................Павлик Морозов жив .........
Владелец пекарни Илья Левин написал донос на «Свободные новости» из-за «негативной повестки» «Сейчас наша страна находится под беспрецедентным внешним давлением. В связи с этим непонятна позиция некоторых СМИ, в том числе, и региональных. Которые пытаются нагнетать панические настроения, играя тем самым на пользу недругам нашего государства. Чего они этим пытаются добиться? Может, заработать себе иностранный паспорт?.......... https://fn-volga.ru/news/view/id/181607
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10.03.2022 19:19 Відповісти
ну все правильно - як дєди заповідали. а потім невдоволений невипеченим хлібом, напише на пекаря лєвіна. Так самі себе і зїдять.
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10.03.2022 19:59 Відповісти
Россияне начинают покидать Карабах
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10.03.2022 19:20 Відповісти
а це - погано
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10.03.2022 20:00 Відповісти
Ну да. Могут на нас кинуть...
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10.03.2022 20:26 Відповісти
спецура предаёт привет и говорит нету у рузге пансыря а рузге без пансыря с нож в жопа лежит
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10.03.2022 19:21 Відповісти
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10.03.2022 19:27 Відповісти
В районі населеного пункту Шестовиця Чернігівської області окупанти шукають спосіб здатися в полон... Може через мегафон їх збирати із наказом здатись?
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10.03.2022 19:26 Відповісти
Я не понял ,белорусы ,что тоже начали воевать против нас .Волинь это ведь западная Украина и граница с Белорусью .Что то я не слышал чтобы здесь велись боевые действия или был прорыв белорусских войск
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10.03.2022 19:33 Відповісти
Соседка/знакомая из-под Броваров (родилась в Луганске если что): «дом ходил ходуном. Когда поняли, что там колонну наши уничтожают., то перестали бояться и так радовались, так радовались … Потом ещё по дороге лупили, мы тоже радовались, хоть и дорогу разбили». Нас не победит
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10.03.2022 19:36 Відповісти
Оперативна інформація Генштабу ЗСУ

"щодо діяльності вищого воєнно-політичного керівництва України"

Без питань - повна довіра ЗСУ та ТерОбороні але залишаю за собою право на скептично-обережне ставлення до політичної гілки влади.
Багато розбіжностей між їхніми заявами і реальним станом справ. Ще більше не відверто шкідливих заяв стосовно тих союзників України, які докладають максимально можливі зусиля в допомозі і підтримці народу України.
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10.03.2022 19:39 Відповісти
Колона в Шестовиці (близько 100 машин) доїхала по чернігівській об`їзній до знищенного мосту через Десну і зупинились. В принципі, вони могли б піти багато куди: на Чернігів, на Славутич, на Гончарівське (де базується 1 танкова бригада ЗСУ) або повернутися назад у Білорусь через Ріпки. Але вони стоять в Шестовиці і нічого не роблять.
Жителі Шестовиці кажуть, що командири пробують наказувати солдатам, але їх не слухаються. Їх явно кажутьщ вдома їх посадять чи розстріляють, тому є бажання зробити так, як мільони їх предків у 1 Світову і 2 Світову (здатися у полон).
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10.03.2022 19:52 Відповісти
 
 