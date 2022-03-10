Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 10.03.2022
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Оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18:00 10.03.2022.
Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.
Протягом дня захисники України на Поліському та Волинському напрямках змусили противника відійти на невигідні для нього рубежі. На Сіверському напрямку звільнили населений пункт Бакланова Муравійка.
Оборонці Києва стійко утримують рубежі, охороняють об’єкти критичної інфраструктури міста.
Російських окупантів зупинено на всіх напрямках, противник несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці.
Загарбники зосередили зусилля на розповсюдженні дезінформації та пропаганди по всіх наявних інформканалах. За допомогою кіберпідрозділів та федеральних ЗМІ ворог активно поширює дезінформацію щодо діяльності вищого воєнно-політичного керівництва України, створює та розповсюджує фейки про прийняття керівництвом нашої держави умов рф, заклики до припинення вогню та складання зброї українськими військовими. Закликаємо довіряти тільки перевіреним джерелам та зберігати спокій.
Незважаючи на те, що особовий склад збройних сил рф, який знаходиться на території України, ізольований від об’єктивної інформації, відомості про реальний ганебний для росії стан речей до них все ж таки надходять.
Серед військовослужбовців ширяться чутки про неспроможність міністерства оборони рф виплачувати грошове забезпечення через дії санкцій, що в свою чергу деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів. В районі населеного пункту Шестовиця Чернігівської області окупанти шукають спосіб здатися в полон.
Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
В любом случае, как бы там небыло, точные планы известны только им самим но то, что Мариуполь нужно срочно спасать - ФАКТ!
не топтання крємльовский улус планував а побєдний марш під гру гармошек і балалаєк
нас не відрізають від зовнішнього світу
і всі знають що Кулеба сказав
і що коняка проіржала
@prof_preobr
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4 ч
Глава МИД Китая сегодня: война в Украине должна быть остановлена как можно скорее. Так и сказал - "война".
Путинисты, даже ваш любимый Китай не верит наглому вранью Путина и его холуёв о том, что никакой войны нет.
А товарСч СІ ***** таки в позу поставить бо товариСчу СІ треба півтора лярда китайців годувати і їх поделки кудись продавати, а в Європі ***** буянить от він його і заспокоїть.
Французский ресторан La Maison de la Poutine заявил, что его название не имеет никакого отношения к президенту РФ Путину.
Об этом информирует портал businessinsider.com.
"La Poutine - это картофель фри, ******* сырным творогом и соусом. Это не имеет ничего общего с Путиным", - подчеркнули кулинары.
Ресторан пытается очистить свое имя после того, как столкнулся с путаницей вокруг La Poutine (путина), его фирменного блюда и президента россии, лидера, объявившего о вторжении в Украину чуть более двух недель назад.
"La Maison de la Poutine", или "Дом путины", написал в Твиттере, что получил " много звонков с оскорблениями и даже угрозами" по поводу одноименного блюда.
"Поэтому считаем необходимым напомнить, что La Maison de la Poutine не имеет отношения к российскому режиму и его лидеру", - говорится в твите.
На нем был логотип ресторана, смайлик в виде сердца и украинский флаг.
Кроме того, ресторан предложил свою поддержку "украинскому народу, который мужественно борется за свою свободу против тиранического российского режима".
На прошлой неделе и квебекский ресторан Le Roy Jucep заявил, что удаляет слово "путин" из своего бренда в знак протеста против вторжения, сообщает канадская ежедневная газета Ottawa Citizen.
Закусочная, которая утверждает, что изобрела La Poutine, сообщила, что блюдо будет называться "сырная подливка с картофелем фри".
ПУТИН
ПУТИН м. ломотная боль в пояснице (lumbago?), от которой заговаривают, кладя поперек порога и присекая кремнем.
Отже, аби позбавитися путіна, треба покласти його поперек порога і присікти каменем. по голові? чи куди попало, коли маєш час і натхнення?
если честно... я не кровожаден...и даже когда-то считал себя гуманным и сердобольным...
но видит Бог... ***** заслужил чтоб его рвали по кускам и присыпали солью...(пардон)
Владелец пекарни Илья Левин написал донос на «Свободные новости» из-за «негативной повестки» «Сейчас наша страна находится под беспрецедентным внешним давлением. В связи с этим непонятна позиция некоторых СМИ, в том числе, и региональных. Которые пытаются нагнетать панические настроения, играя тем самым на пользу недругам нашего государства. Чего они этим пытаются добиться? Может, заработать себе иностранный паспорт?.......... https://fn-volga.ru/news/view/id/181607
"щодо діяльності вищого воєнно-політичного керівництва України"
Без питань - повна довіра ЗСУ та ТерОбороні але залишаю за собою право на скептично-обережне ставлення до політичної гілки влади.
Багато розбіжностей між їхніми заявами і реальним станом справ. Ще більше не відверто шкідливих заяв стосовно тих союзників України, які докладають максимально можливі зусиля в допомозі і підтримці народу України.
Жителі Шестовиці кажуть, що командири пробують наказувати солдатам, але їх не слухаються. Їх явно кажутьщ вдома їх посадять чи розстріляють, тому є бажання зробити так, як мільони їх предків у 1 Світову і 2 Світову (здатися у полон).