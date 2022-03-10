Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 10.03.2022

Оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18:00 10.03.2022.

Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Протягом дня захисники України на Поліському та Волинському напрямках змусили противника відійти на невигідні для нього рубежі. На Сіверському напрямку звільнили населений пункт Бакланова Муравійка.

Оборонці Києва стійко утримують рубежі, охороняють об’єкти критичної інфраструктури міста.

Російських окупантів зупинено на всіх напрямках, противник несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На деяких напрямках окупаційні війська втратили боєздатність. Ворог перекидає до України частини з інших стратегічних напрямків, - Генштаб ЗСУ

Загарбники зосередили зусилля на розповсюдженні дезінформації та пропаганди по всіх наявних інформканалах. За допомогою кіберпідрозділів та федеральних ЗМІ ворог активно поширює дезінформацію щодо діяльності вищого воєнно-політичного керівництва України, створює та розповсюджує фейки про прийняття керівництвом нашої держави умов рф, заклики до припинення вогню та складання зброї українськими військовими. Закликаємо довіряти тільки перевіреним джерелам та зберігати спокій.

Незважаючи на те, що особовий склад збройних сил рф, який знаходиться на території України, ізольований від об’єктивної інформації, відомості про реальний ганебний для росії стан речей до них все ж таки надходять.

Серед військовослужбовців ширяться чутки про неспроможність міністерства оборони рф виплачувати грошове забезпечення через дії санкцій, що в свою чергу деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів. В районі населеного пункту Шестовиця Чернігівської області окупанти шукають спосіб здатися в полон.

Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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