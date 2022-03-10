Ізраїль продовжить зусилля, щоб перевести Україну і РФ "з поля бою за стіл переговорів", - прем'єр Беннет
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В уряді Ізраїлю заявили, що будуть прикладати зусилля, щоб перевести Україну і РФ "з поля бою за стіл переговорів".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я говорив сьогодні з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем про ситуацію між Росією і Україною, а також про зусилля з надання гуманітарної допомоги громадянам України. Ми домовилися підтримувати зв'язок. Ізраїль продовжить діяти, щоб запобігти кровопролиттю і перевести сторони з поля бою за стіл переговорів", - повідомив у Twitter прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет.
Топ коментарі
+32 Ivan Pidbujpata
показати весь коментар10.03.2022 19:31
+31 Алексей Музыка a818500e
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+23 Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар10.03.2022 19:32
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А так только трепитесь, партнёры россии.
Заморозить и помочь путину вот что хотите.
Дозволити їм домовлятись за нас це найприкріша дурість.
Не можу зрозуміти.
Влада Ізраїлю викликає, м'яко кажучи, розчарування
Безпека. Забезпеченість. Заможність.
І в Україні , і в москві іх турбує перш за все єврейська громада. Дивно, якби це співпадало із потребами України.
Будь хто може вигадувати казна-що. Та не всі вигадки заслуговують на увагу звичайних українців.
Але тут, сподіваюся, пролягла червона лінія на найближчі 30-40 років.
Головне щоб у двох країнах євреям добре жилось. І ми завжди маємо їм поступатись чи як ?
Вот настоящая дочь еврейского народа, а не какие то подпутлеровцы
А нинішній Ізраїль остаточно перетворив свій народ в гешефт-націю і щоб не втратити свої інтереси сам домовляється с людожером, ще й Україну до того схиляє.
русскимарабским миром?
Вместо того, чтобы говорить " россия, прекрати войну", он говорит " нужно садиться за стол переговоров".
Так мы и так на те переговоры ездим.
И что?
путин ставит невыполнимые требовани
В перший тиждень війни ніхто допомагать з перемовами якось не поспішав.