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Російські окупанти почали панікувати, що через санкції їм не виплатять зарплати, – Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Особовий склад збройних сил РФ, що знаходиться на території України, наляканий можливістю залишитись без грошового забезпечення через накладені на Росію санкції.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Незважаючи на те, що особовий склад збройних сил рф, який знаходиться на території України, ізольований від об’єктивної інформації, відомості про реальний ганебний для росії стан речей до них все ж таки надходять.
Серед військовослужбовців ширяться чутки про неспроможність міністерства оборони рф виплачувати грошове забезпечення через дії санкцій, що в свою чергу деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів", - йдеться у повідомленні Генштабу.
Топ коментарі
+67 ьля
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+46 MAKAROV ddf66d11
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+40 Ksenia VB
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по факту такое село Севернее Белой Церкви
Заградотряды зачистят лишних "информагентов".
йшли асвабаждать за ідею , і це добре що їх усвх вбьють вони не народять біосміття більше
А в эрЭФ уже Юаньььььььььь...........
https://imgur.com/a/vjt2eHR
Зарплата контрактника 35-70к руб. Сдохнуть за зарплату московского дворника в 466 баксов по курсу 150
Санкціі скаженіють щодня, на параші черги за готівкою!!!