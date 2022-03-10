Російські окупанти почали панікувати, що через санкції їм не виплатять зарплати, – Генштаб ЗСУ

Особовий склад збройних сил РФ, що знаходиться на території України, наляканий можливістю залишитись без грошового забезпечення через накладені на Росію санкції.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на те, що особовий склад збройних сил рф, який знаходиться на території України, ізольований від об’єктивної інформації, відомості про реальний ганебний для росії стан речей до них все ж таки надходять.

Серед військовослужбовців ширяться чутки про неспроможність міністерства оборони рф виплачувати грошове забезпечення через дії санкцій, що в свою чергу деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів", - йдеться у повідомленні Генштабу.

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