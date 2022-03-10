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Російські окупанти почали панікувати, що через санкції їм не виплатять зарплати, – Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти почали панікувати, що через санкції їм не виплатять зарплати, – Генштаб ЗСУ

Особовий склад збройних сил РФ, що знаходиться на території України, наляканий можливістю залишитись без грошового забезпечення через накладені на Росію санкції.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на те, що особовий склад збройних сил рф, який знаходиться на території України, ізольований від об’єктивної інформації, відомості про реальний ганебний для росії стан речей до них все ж таки надходять.

Серед військовослужбовців ширяться чутки про неспроможність міністерства оборони рф виплачувати грошове забезпечення через дії санкцій, що в свою чергу деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Також дивіться: "Пів батальйону 200-их": СБУ перехопила розмову окупанта з Миколаївського аеропорту. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+67
може, на дорожніх табличках курс долара до рубля писати?..
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10.03.2022 20:00
+46
***** бомжам зарплаты, если им уже подвезли крематории?
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10.03.2022 20:01
+40
Гівняні фашисти.
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10.03.2022 19:59
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Гівняні фашисти.
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10.03.2022 19:59 Відповісти
я бы сказал, недоделанные
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10.03.2022 21:49 Відповісти
Я бы поддержал
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11.03.2022 12:44 Відповісти
ці ***** переплюнули фашистів, тому вони рашисти.
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10.06.2022 13:13 Відповісти
Ну так ****, пообіцяйте їм в 5 разів більше плюс громадянство німеччини і нехай складають зброю і здають техніку!
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10.03.2022 20:00 Відповісти
Чому до нас,ми не обіцяли їм гроші, а ви так. Ворога треба знищувати,а не мотивувати
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10.03.2022 20:07 Відповісти
Бо німці як були підарасами та фашистами, такими вони й залишилися.
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10.03.2022 20:16 Відповісти
Нажаль так!
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10.03.2022 20:43 Відповісти
да табличка по фронту за 1 бакс 900 рублей и сразу СДАЕМСЮ!!!!!
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10.03.2022 21:05 Відповісти
Франція передала Україні безконтактні детонатори для CAESAR, а де допомога від Німеччини?
https://t.me/informnapalm/9280

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10.06.2022 13:10 Відповісти
може, на дорожніх табличках курс долара до рубля писати?..
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10.03.2022 20:00 Відповісти
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10.03.2022 20:07 Відповісти
Не поможет, для орков это будет высшая математика.
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10.03.2022 20:16 Відповісти
деньги считать самые безграмотные слои населения. это такой себе парадокс тотальной безграмотности.
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10.03.2022 20:46 Відповісти
Не виплатять, а тим що обіцяли долари точно пошлють за корабльом
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10.03.2022 20:00 Відповісти
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10.03.2022 20:00 Відповісти
***** бомжам зарплаты, если им уже подвезли крематории?
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10.03.2022 20:01 Відповісти
Не БОМЖам, а БОМЗам - без определенного места захоронения
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10.03.2022 20:23 Відповісти
им бесплатно пустыми бутылками выдадут зарплату чтоб удобно было сидеть
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10.03.2022 20:56 Відповісти
А как же отдать жизнь за идею, за расею матушку и свободный дамбас?
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10.03.2022 20:01 Відповісти
Пацаны, не переживайте. Каждому положим в карман по монетке.
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10.03.2022 20:01 Відповісти
и закопаем на Поле Чудес
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10.03.2022 21:50 Відповісти
лучше по паре семян, чтобы хоть что-то с куска зелёного говна проросло
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10.03.2022 23:23 Відповісти
Русские свиньи, сдавайтесь. Вы останетесь жить. К пасхе на колбасу у нас есть свои свиньи повкуснее, чем вы.
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10.03.2022 20:01 Відповісти
Сравнивать такое полезное для человека животное как свинья с московитами?
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10.03.2022 20:17 Відповісти
Пусть не сомневаются даже, лаптями, ягелем и боярой родина завсегда отдаст долги.
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10.03.2022 20:01 Відповісти
Ну на крайний случай, вдовы всё получат, не переживайте орки
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10.03.2022 20:07 Відповісти
Та выплатят ,напечатают и выплатят ,чЮмоНданами при чём ,булка хлебушка - чЮмондан рЮблей .
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10.03.2022 20:01 Відповісти
разве на учениях платят деньги?
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10.03.2022 20:01 Відповісти
Свинцом.
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10.03.2022 20:15 Відповісти
абсолютно точная информация - ничего не выплатят, потому что их туда послали не для того, чтобы платить, а для того чтобы прикопать..., а нет оккупанта, нет и проблемы, а бабки можно сэкономить...
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10.03.2022 20:01 Відповісти
У села Севериновка Киевской области, примерно в 30 км южнее Белой Церкви две российские военные колонны устроили перестрелку. По предварительным данным обе группировки приняли друг друга за противника. В резульатет 9 подбитых танков и 4 БТР. Много убитых и раненых
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10.03.2022 20:02 Відповісти
Теж непоганий варіант. )
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10.03.2022 20:05 Відповісти
в реалиях современной войны френдлифайа это неизбежная данность
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10.03.2022 20:08 Відповісти
"Южнее Белой церкви" - неплохая попытка)) это типа уже почти полстраны взяли и Киев практически в кольцо замкнули? так, провокатор?

по факту такое село Севернее Белой Церкви
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10.03.2022 20:12 Відповісти
Это было 4 марта
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10.03.2022 20:27 Відповісти
южнее Белой Церкви??
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10.03.2022 21:51 Відповісти
родина сказала сдохнуть
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10.03.2022 20:02 Відповісти
В Овручі за 4 дні ліквідували наслідки бомбардувань: 19 будинків пошкоджені.
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10.03.2022 20:02 Відповісти
Почему не выплатят? В рублях все будет. По курсу - одна контузия - мешок картошки, пулевое - два кило бананов, день без еды - пачка сигарет, ну а если погиб - бинго, семье 30% ипотеки спишут (при условии, что молчать будут)
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10.03.2022 20:03 Відповісти
для того щоб списати, вони її мають якось отримати, а хто ж тепер дасть
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10.03.2022 21:51 Відповісти
і лікувати їх особливо теж не збираються, за виплати по інвалідності теж можуть забути.
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10.03.2022 20:03 Відповісти
Достаточно одной таблэтки. Свинцовой.
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10.03.2022 20:25 Відповісти
Зачем им деньги, когда в магазинах винторогии товаров нет, ну тупые.
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10.03.2022 20:03 Відповісти
На Дніпропетровщині тероборона, риючи окопи, знайшли горщик епохи ранньої бронзи.
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10.03.2022 20:03 Відповісти
А в горщику знайшли древню статуетку

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10.03.2022 20:17 Відповісти
Смерть цапам!
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10.03.2022 20:04 Відповісти
Зарплату виплатять, купите п'ять рулонів туалетної бумаги)))
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10.03.2022 20:04 Відповісти
Два.
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10.03.2022 20:08 Відповісти
Метра
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10.03.2022 20:10 Відповісти
Каждому
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10.03.2022 20:22 Відповісти
Ниже уровня земли
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10.03.2022 20:32 Відповісти
А те из них кто останется в живых будут завидовать мертвым!
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10.03.2022 20:06 Відповісти
выплатят фантиками
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10.03.2022 20:06 Відповісти
Не треба недооцінювати таке. Російський крепосний буде терпіти скільки завгодно побоїв доти, поки барін його годує. Россійська стабільніть. Гарантоване майбутнє. А ось коли не годують... Крепосний бере вили та... обирає собі нового баріна.
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10.03.2022 20:07 Відповісти
Расчет по полной .Пацан сказал пацан сделал ..
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10.03.2022 20:09 Відповісти
А бодай вам добра не було зелені! - "Незважаючи на те, що особовий склад збройних сил рф, який знаходиться на території України, ізольований від об'єктивної інформації..." ТО РОБИТЬ їм цю Інформацію! Крізь! На їх частотах, радіо запустить, сигнал ТБ розкодуйте, Старлінком покрийте де вони сидять, спам смс робіть... Невже не здогадались запустити подання правди за цю війну??
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10.03.2022 20:09 Відповісти
У кацапів начальство телефони позабирало ще до входження на територію України.
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10.03.2022 20:24 Відповісти
Вони мародерять, отже розжилися телефонами та іншими засобами прийому інфи... Ось, навіть із перехоплень було чути як окупант дружині за українські телеканали казав
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10.03.2022 20:56 Відповісти
Страх у них правильный…пусть ещё боятся того ,что их преднамеренно пошлют на верную смерть ,чтобы меньше платить или вообще не платить зарплаты.
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10.03.2022 20:10 Відповісти
Ви, підори, ще доживіть до тієї зарплати.
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10.03.2022 20:10 Відповісти
Дивно що не панікують, що без сраки залишаться.
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10.03.2022 20:10 Відповісти
в лігу сексуальних реформ... там заплатять..
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10.03.2022 20:11 Відповісти
Все нутро цих паскуд, військові переживають тільки за гроші, а їхні дружини, переживають що тепер скільки не соси, а насосеш тільки на стару Нокія
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10.03.2022 20:11 Відповісти
я думаю что об этом мордве наименьшее нужно волноваться. дохлым кассабам деньги не нужны.
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10.03.2022 20:12 Відповісти
Зарплату платить никто не будет для ***** вы трупы сдавайтесь хоть с голоду не подохните...
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10.03.2022 20:17 Відповісти
а некоторых удмуртов можно еще и попробовать продать ватным самкам, по частям продать.
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10.03.2022 20:20 Відповісти
Да не. Ваших 7 млн. мамки получат. Только что они за них купят?
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10.03.2022 20:21 Відповісти
Мамкам скажут пропал без вести. Может на сторону бендеровцев переметнулся, предатель хренов. А предателям кроме позора ничего не полагается.
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10.03.2022 20:30 Відповісти
Да-да. Особенно, если решился вернуться на расеюшку своим ходом.
Заградотряды зачистят лишних "информагентов".
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10.03.2022 20:53 Відповісти
Это шо получается, что они чисто за идею воевали, за путина, за сечина
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10.03.2022 20:27 Відповісти
Уяви собі вони таки долбойоби без критичного мислення ...
йшли асвабаждать за ідею , і це добре що їх усвх вбьють вони не народять біосміття більше
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10.03.2022 20:47 Відповісти
Чего то анекдот вспомнился о проститутке, которой в банке сообщили, что ее деньги фальшивые. Это шо, получается, меня изнасиловали? А кацапские орки воюют чисто ради бабла, им насрать на все, кроме денег.
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10.03.2022 21:23 Відповісти
Да всё вам выплатят, догонят и еще добавят, ******** и обесцененных рублей.
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10.03.2022 20:30 Відповісти
___Сдавшиеся в первой партии получат 13 з/плату в $.Стабильно !озвучьте срочно !
А в эрЭФ уже Юаньььььььььь...........
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10.03.2022 20:31 Відповісти
Невиплата зарплати зашквареній кацапні - це ще одна частина многахадовачкі
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10.03.2022 20:31 Відповісти

https://imgur.com/a/vjt2eHR

Зарплата контрактника 35-70к руб. Сдохнуть за зарплату московского дворника в 466 баксов по курсу 150
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10.03.2022 20:32 Відповісти
Сдохнуть на халяву - вот истинное предназначение скрепных тварей.
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10.03.2022 20:42 Відповісти
Та не варто турбуватися. У власних мобільних крематоріях спалять безкоштовно.
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10.03.2022 20:49 Відповісти
а може за газ відшкодують з батьків
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10.03.2022 20:56 Відповісти
Не только зарплату не выдадут, а еще и жизнь отберут! Если не свои, то наши их "фрагментируют" по полям огородам.
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10.03.2022 20:53 Відповісти
На жаль за березень їм ще виплатять, а от за квітень ні. І в травні вони підуть геть.
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10.03.2022 21:07 Відповісти
Та нічого, з ними лаптебаксами розрахуються, по 200 за один справжній, на які нічого не куплять.
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10.03.2022 21:17 Відповісти
Які там виплати, ***** та валька- півстакану їх давно викреслили, як витратний матеріал….
Санкціі скаженіють щодня, на параші черги за готівкою!!!
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10.03.2022 21:23 Відповісти
У них мобильная связь есть вообще? Через Украинские вышки связи? Шлите мясу каждый день СМС с курсом бакса (раз их только деньги волнуют).
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10.03.2022 21:25 Відповісти
Навіть якщо виплатять - що ви на неї купите???
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10.03.2022 21:57 Відповісти
Рубль уже обесценился в три раза - т.е. их зарплата, т.е. они умирают вообще задарма
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10.03.2022 23:34 Відповісти
Выплатят.... Не беспокойтесь.... Только по старому курсу.... До военному...
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11.03.2022 00:14 Відповісти
 
 