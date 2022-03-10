Наша розвідка отримала вичерпну інформацію про керівників кадировських загонів в Україні, - ГУР

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало інформацію про те, що володіє вичерпними даними про керівництво кадировськими загонами в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці ГУР Міноборони.

Ц повідомленні відзначається: "Щодо командирів зведеного загону військовослужбовців Росгвардії від чеченської республіки

Розуміючи неминучість покарання за воєнні злочини, що були скоєні на території України, все більше представників силових структур росії намагається вийти на зв’язок з воєнною розвідкою України, пропонуючи в якості "вхідного квитка" різну інформацію.

Зокрема, днями було отримано комплект матеріалів на командирів зведених загонів від чеченської республіки. Матеріали були перевірені та підтверджені відповідними можливостями ГУР МО України.

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Через зрозумілі причини надаємо частину інформації по зазначених командирах, адаптовану з питань неможливості визначення джерела витоку інформації:

24.02.2022 г. через зону отчуждения ЧАЭС на территорию Украины прибыл сводный отряд из числа военнослужащих росгвардии рф (из состава войск национальной гвардии чеченской республики): батальонов "Север" (командир Магомед Тушаев, погиб), "Юг" (Хусейн Межидов) и ОМОН "Ахмат-Грозный" (Анзор Бисаев). Численность – более 1200 чел.

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Представителями командного звена указанных формирований являются:

Магомед Салаудинович Тушаев (23.02.1986 —26.02.2022). Генерал-майор Тушаев был офицером ОМОН и командиром 141-го моторизованного полка Национальной гвардии чечни. Уничтожен 26 февраля 2022 года в районе Гостомеля подразделениями ВС Украины.

Анзор Бисаев – командир мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по чеченской республике "Ахмат" з дислокацией в г. грозный. Использует номер 79299158888 "числится в базе как Анзор Б., Анзор Борец, Амон2". Использует номер: 862377050571980, IMEI 86516904021946, модель PHILIPS XENIUM E580. Находится в г. Бородянка или с. Бабинцы (опознан по видеозаписи: https://youtu.be/dwcan_3_KsY ). Данные о последних выходах на связь (номера телефонов и вычисление ФИО их владельцев и должностей) — смотреть на официальном сайте ГУР.

Хусейн Межидов – командир 249-го отдельного специального моторизованного ордена Жукова батальона "Юг". Использует номер: 79003678059, ІМЕІ 352022091801450, модель Samsung Galaxy A8 Plus 2018 Dual. Находится в с. Бабинцы (опознан по видеозаписи: https://youtu.be/D3pkF8tstak ).

Данные о последних выходах на связь (номера телефонов и вычисление ФИО их владельцев и должностей) — смотреть на официальном сайте ГУР.

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