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армія РФ (13467) Кадиров (480) чеченці (106)

Наша розвідка отримала вичерпну інформацію про керівників кадировських загонів в Україні, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Наша розвідка отримала вичерпну інформацію про керівників кадировських загонів в Україні, - ГУР

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало інформацію про те, що володіє вичерпними даними про керівництво кадировськими загонами в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці ГУР Міноборони.

Ц повідомленні відзначається: "Щодо командирів зведеного загону військовослужбовців Росгвардії від чеченської республіки

Розуміючи неминучість покарання за воєнні злочини, що були скоєні на території України, все більше представників силових структур росії намагається вийти на зв’язок з воєнною розвідкою України, пропонуючи в якості "вхідного квитка" різну інформацію.

Зокрема, днями було отримано комплект матеріалів на командирів зведених загонів від чеченської республіки. Матеріали були перевірені та підтверджені відповідними можливостями ГУР МО України.

Дивіться також: Деталі ліквідації Кадирівців, які збиралися вбити Зеленського. АУДІО

Через зрозумілі причини надаємо частину інформації по зазначених командирах, адаптовану з питань неможливості визначення джерела витоку інформації:

 24.02.2022 г. через зону отчуждения ЧАЭС на территорию Украины прибыл сводный отряд из числа военнослужащих росгвардии рф (из состава войск национальной гвардии чеченской республики): батальонов "Север" (командир Магомед Тушаев, погиб), "Юг" (Хусейн Межидов) и ОМОН "Ахмат-Грозный" (Анзор Бисаев). Численность – более 1200 чел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони підтвердили, що під Києвом убили кадирівця Тушаєва

Представителями командного звена указанных формирований являются:

 Магомед Салаудинович Тушаев (23.02.1986 —26.02.2022). Генерал-майор Тушаев был офицером ОМОН и командиром 141-го моторизованного полка Национальной гвардии чечни. Уничтожен 26 февраля 2022 года в районе Гостомеля подразделениями ВС Украины.

Анзор Бисаев – командир мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по чеченской республике "Ахмат" з дислокацией в г. грозный. Использует номер 79299158888 "числится в базе как Анзор Б., Анзор Борец, Амон2". Использует номер: 862377050571980, IMEI 86516904021946, модель PHILIPS XENIUM E580. Находится в г. Бородянка или с. Бабинцы (опознан по видеозаписи: https://youtu.be/dwcan_3_KsY ). Данные о последних выходах на связь (номера телефонов и вычисление ФИО их владельцев и должностей) — смотреть на официальном сайте ГУР.

Хусейн Межидов – командир 249-го отдельного специального моторизованного ордена Жукова батальона "Юг". Использует номер: 79003678059, ІМЕІ 352022091801450, модель Samsung Galaxy A8 Plus 2018 Dual. Находится в с. Бабинцы (опознан по видеозаписи: https://youtu.be/D3pkF8tstak ).

Данные о последних выходах на связь (номера телефонов и вычисление ФИО их владельцев и должностей) — смотреть на официальном сайте ГУР.

Також читайте: Бої біля Бучі тривають 4 години поспіль. Зайшли кадирівці, ЗСУ їх витісняють, - мер Федорук

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+42
Посадить на бутылки ,бороды обрить ,по куску сала в пасть и по пакетам ..
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10.03.2022 20:03
+29
Удел Плебеев, Камаз Отходов, Развод Супругов, Забег Дебилов, Парад Уродов, і таке інше.
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10.03.2022 20:03
+28
Ослойобов в полон не брати.
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10.03.2022 20:06
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Посадить на бутылки ,бороды обрить ,по куску сала в пасть и по пакетам ..
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10.03.2022 20:03 Відповісти
и на кормить свининой
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10.03.2022 21:06 Відповісти
А сало то свиное так что достаточно
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10.03.2022 22:02 Відповісти
они у с**я в горах в будке любят овец ***ть с раннего детства, овце**ы.
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10.03.2022 22:13 Відповісти
І...
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10.03.2022 20:03 Відповісти
Удел Плебеев, Камаз Отходов, Развод Супругов, Забег Дебилов, Парад Уродов, і таке інше.
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10.03.2022 20:03 Відповісти
Букет Ливкоев, Камаз Отходов
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10.03.2022 21:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tZQSuFi0Dgk
Российские оккупанты расстреляли свои танки!
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10.03.2022 20:03 Відповісти
Таку інформацію можна отримати лише від «крота». В кадирки почнеться істерика.
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10.03.2022 20:04 Відповісти
Знов почне вимагати вибачитися, або лють його буде неймовірна?
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10.03.2022 20:07 Відповісти
Є інформація, що силові структури Мордору спеціально зливають інфу про цих овцейобів, намагаючись позбутись каДиркіних уйобків руками українців.
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10.03.2022 20:08 Відповісти
скоріш за все це відповідає дійсності. Чим більше спалять, тим менше ФСБ роботи буде.
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10.03.2022 22:15 Відповісти
И забыли финальную подпись : при нахождении и идентификации, кадыровцы должны быть уничтоженны
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10.03.2022 20:05 Відповісти
Ослойобов в полон не брати.
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10.03.2022 20:06 Відповісти
Ось це лайно https://www.youtube.com/watch?v=iF_yqOB3Njk&lc=UgzBFfMHrEvcGK1-nad4AaABAg.9ZOh-DX92Ux9ZP0ylHhSku
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10.03.2022 21:24 Відповісти
Там ще є живі в них? Ненадовго...
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10.03.2022 20:10 Відповісти
Так писали,що їм усім бороди об асфальт побрили,виходить не всім,жаль
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10.03.2022 20:10 Відповісти
Ходять чутки про хірурга, це колишній друг Мураева "наш", у цього хірурга від кадировівців загинула родичка, тепер він за гроші шукає кадировівців, тіпа він робить пластичну операцію їм по зміну статі . але притримується клятви Гіппократа
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10.03.2022 20:11 Відповісти
Нічого не зрозумів. Хірург робить з кадирівців дівчат?
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10.03.2022 21:26 Відповісти
дневники хачей
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10.03.2022 20:12 Відповісти
Мега крутая работа разведки. Респект. Слава Україні! Слава союзникам України!
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10.03.2022 20:14 Відповісти
М'ясо на шашлик для рузько-кадировських мамок, смакуйте, сцуки
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10.03.2022 20:14 Відповісти
Потерь нет, ДОН. )
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10.03.2022 20:15 Відповісти
им под ближайшим свинарником место пора определить. уже.
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10.03.2022 20:15 Відповісти
Махно облив гасом та спалив живцем біля 2000 "вояк"-чеченів Дикої дивізії.
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10.03.2022 20:26 Відповісти
а зарубали ще більше
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10.03.2022 21:31 Відповісти
Moljus za Bairaktorov - naidite etu svoloch i pod pesenku oytpravte *****.
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10.03.2022 20:28 Відповісти
шкода на цих хробаків витрачати ракети Байрактарів, най тих потвор спалюють жівцем!
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10.03.2022 21:20 Відповісти
Использует номер: 862377050571980, IMEI 86516904021946, модель PHILIPS XENIUM E580 - что это за модель такая галимая, нищеброд чеченский, после дежурств на чаес будет еще и импотентом...
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10.03.2022 20:30 Відповісти
ФСБ давно цапаеться з Кадировим.
Як кіт з собакою.
І війна тут ні до чого.
Так що віри їм нема!
Просто вони хочуть свої проблеми вирішити нашими руками.
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10.03.2022 20:41 Відповісти
а не пофіг чим землю удобряти, чічами чи кацапами
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10.03.2022 21:33 Відповісти
ублюдок, іди по курсу рускава коробля
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10.03.2022 21:59 Відповісти
Они только против женщин и детей геноцидят шакалы, и трусливые твари при этом... В плен не брать!
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10.03.2022 21:18 Відповісти
Це не ті чеченці- муджахіди які не боялись смерті. Це муртади (зрадники,поліцаї)
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10.03.2022 21:45 Відповісти
біля Мокреця переганяли танк. Там лука коло намалював а на стволі інвентарний номер. Видно забрали у сябрів всю техніку, яку поставили для луки. Да, сябри вискочили, лягли при дорозі і збираються косити конюшину. А орки пустили, як говорив маршал жора, " в дело" "стратегічний резерв". Там у сябрів ще одна танкова бригада бовтається, видно "Ахмад-сила" знову буде рвати на Київ.А в ГУР чого тільки не має - і весь список армії орків, список антиукраїнського депу ФСБ.... А тепер з Росгвардії підкотило
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10.03.2022 22:30 Відповісти
За 15 дней с начала вторжения - мы, Украинцы уничтожили 13 500 русских солдат из которых 1500 элита кадыровцов. Каждый день россия теряет 1000 русских солдат. Ваших мертвых тел так много, что их некуда складывать. Тысячи раненых русских солдат лежат в приграничных с Украиной госпиталях и на территории Белоруссии.
Здесь не "учения" и не "операция", здесь ВОЙНА, которую вы русские мрази начали против Украины. 100 000 граждан Украины уже вступили в ряды Территориальной обороны и получили современное оружие. Вместе с 250 000 воинов ВСУ мы несокрушимая сила.
Каждый город в Украине - это крепость. Русский солдат - сдавайся, уходи домой, останься живым или подохнешь как собака в полях под Киевом, Харьковом или Одессой. Слава Украине! п у т и н - Х У Й Л О! Кадыровцы уже отсосали, приходите черти еще!
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10.03.2022 22:59 Відповісти
 
 