ЄС не може почати процедуру вступу з країною у стані війни, - Макрон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Франції Емманюель Макрон вважає нереальним вести переговори про вступ в ЄС з країною, яка перебуває у стані війни.
Про це Макрон заявив перед початком саміту лідерів в четвер ЄС у Версалі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Чи можемо ми відкривати процедуру приєднання з країною, яка перебуває у стані війни? Я так не думаю", - сказав Емманюель Макрон.
Проте він сказав, що хоче надіслати "сильний сигнал" Україні, Молдові та Грузії, які нещодавно подали заявки на членство.
За інформацією ЗМІ, лідери ЄС на неформальному саміті збираються пообіцяти підтримку Україні, але, ймовірно, не запропонують Україні прискорене членство в ЄС.
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав, що не бачить можливості швидкого приєднання України до ЄС, заявляючи, що такої прискореної процедури вступу не існує.
Тим часом президент Володимир Зеленський заявив у четвер, що Україна чекає на конкретний сигнал від лідерів ЄС. Він додав, що Україна готова працювати з тими державами ЄС, які наразі скептичні щодо інтеграції України.
Будь ласка, зачекайте...
Дайош ще 6 млн. біженців в Європу! І ми де-факто вже в ЄС,
Я бы вообще не принимал даже без войны. Нам еще потом с коррупционерами воевать придётся.
держал цирульню за Канавой
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україну вважають на Заході корумпованою країною, але для реальної боротьби з корупцією потрібні чіткі індикатори, інакше незрозуміло, що мають на увазі міжнародні партнери.
Про це в ефірі програми "Народ проти" з Наташею Влащенко на телеканалі "Україна 24" заявила нардепка від "Слуги народу", членкиня комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон. Джерело: https://censor.net/ua/n3272402
Уберите психическую,
А наш Кулеба знову пустодзвін:
"На днях чекайте радісних новин"
Відправте його на курси дипломатів нарешті. Понабирали по оголошенню....
скільки законів ВР приняла
Пів Європи таких
Там навіть на свою Країну срати. А що казати про нас
Эти твари любой закон/указ против себя сразу признают НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ...
После войны надо убрать все льготы-привилегии у госслужащих.
идет война между добром и злом, не зависимо от границ
и в самом человеке тоже
Переходь вже на свою рідну кацапську, як твої куратори.
S takimi argumentami kak on govorit stanovitsia pohozh na ruskogo plennova, kotorij jehal na uchenija.
полностью недоговороспособное руководство
друг познается в беде
наша надежда только не Господа Бога
Виняток же можна зробити
Тут так само як із війною - от вам зброя, але воюєте ви самі. Тому ми можемо розраховувати на допомогу з реформуванням країни, але робити це має влада під контролем і тиском суспільства і партнерів. Інакше, країна із такими проблемами в управлінні як у нас, розвалить ЕС до самих чортів.
Тому членство в ЄС для України це шлях, а не рішення.
Кто не хочет - причины!
А також, контрактів з фірмами цих гнидних країн!
для рифмы
Слава Украине!