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Новини За кордоном
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членство в ЄС (930) Євросоюз (7018) Макрон Емманюель (1053)

ЄС не може почати процедуру вступу з країною у стані війни, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС не може почати процедуру вступу з країною у стані війни, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає нереальним вести переговори про вступ в ЄС з країною, яка перебуває у стані війни.

Про це Макрон заявив перед початком саміту лідерів в четвер ЄС у Версалі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Читайте також: Надання Україні членства в ЄС не погіршить ситуацію, Путін зациклений на НАТО, - Кулеба

"Чи можемо ми відкривати процедуру приєднання з країною, яка перебуває у стані війни? Я так не думаю", - сказав Емманюель Макрон.

Проте він сказав, що хоче надіслати "сильний сигнал" Україні, Молдові та Грузії, які нещодавно подали заявки на членство.

Читайте також: Прискореної процедури вступу в ЄС для України не існує, - прем’єр Нідерландів Рютте

За інформацією ЗМІ, лідери ЄС на неформальному саміті збираються пообіцяти підтримку Україні, але, ймовірно, не запропонують Україні прискорене членство в ЄС.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав, що не бачить можливості швидкого приєднання України до ЄС, заявляючи, що такої прискореної процедури вступу не існує.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив у четвер, що Україна чекає на конкретний сигнал від лідерів ЄС. Він додав, що Україна готова працювати з тими державами ЄС, які наразі скептичні щодо інтеграції України.
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Топ коментарі
+22
куйло вже передав чумодан з евро і пластінка заграла...
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10.03.2022 20:15
+21
Ви не тільки почати, ви і кінчити не можете.
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10.03.2022 20:16
+17
Да ми вже все зрозуміли!
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10.03.2022 20:15
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Начались отговорки...
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10.03.2022 20:15 Відповісти
Не бзди. Это надо понять как позволение продолжить шкварить оккупантов до рубежа на начало марта 2014 года.
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10.03.2022 20:42 Відповісти
Да ми вже все зрозуміли!
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10.03.2022 20:15 Відповісти
Трохи цинічно прозвучить, але по цій темі:
Дайош ще 6 млн. біженців в Європу! І ми де-факто вже в ЄС,
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10.03.2022 23:37 Відповісти
куйло вже передав чумодан з евро і пластінка заграла...
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10.03.2022 20:15 Відповісти
За минулі «страшніше ще попереду» гроші на шубу витратив
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10.03.2022 20:30 Відповісти
Наша пісня гарна нова...
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10.03.2022 20:16 Відповісти
всі хто за дружити з рф, проти щоб Україна була в ЄС, а потім будуть нам мозги морочити, як ми маємо жити.
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10.03.2022 20:16 Відповісти
Так чого було п@здіти.
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10.03.2022 20:16 Відповісти
Ви не тільки почати, ви і кінчити не можете.
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10.03.2022 20:16 Відповісти
Просто вони зібралися очолити список імпотентів.
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11.03.2022 00:14 Відповісти
Які вони кончені
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10.03.2022 20:16 Відповісти
ну раз нема прискореної процедури вступу в ЄС, до ведеться прискорено допомагати Україні задля прискореного роз'їб*шення рашки. а шо дєлать?
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10.03.2022 20:16 Відповісти
Ну только не разводите зраду, это было очевидно. Безвиз есть, помощь немеряная есть, а больше ничего и не надо.

Я бы вообще не принимал даже без войны. Нам еще потом с коррупционерами воевать придётся.
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10.03.2022 20:17 Відповісти
ось як
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10.03.2022 20:17 Відповісти
Макрон перепутал, это в НАТО не принимают страны в состоянии войны.
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10.03.2022 20:18 Відповісти
Хватит издеваться над нами...
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10.03.2022 20:18 Відповісти
прадедушка Микрона тоже оказался родом из Киева -
держал цирульню за Канавой

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10.03.2022 20:18 Відповісти
как будто это в компетенции решать... смешной какой))
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10.03.2022 20:19 Відповісти
"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією", - "слуга народу" Верещук

Новини Цензор.НЕТ Політика України


Україну вважають на Заході корумпованою країною, але для реальної боротьби з корупцією потрібні чіткі індикатори, інакше незрозуміло, що мають на увазі міжнародні партнери.

Про це в ефірі програми "Народ проти" з Наташею Влащенко на телеканалі "Україна 24" заявила нардепка від "Слуги народу", членкиня комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон. Джерело: https://censor.net/ua/n3272402
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10.03.2022 20:19 Відповісти
Рідкісно тупа курва
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10.03.2022 20:38 Відповісти
Індекс сприйняття корупції, індекс економічної свободи та інші..
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10.03.2022 20:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=O5TXQ0x87N4


Уберите психическую,
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10.03.2022 22:00 Відповісти
Як не сорочка задовга, то ніч закоротка…
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10.03.2022 20:20 Відповісти
Макарон остання мразота.
А наш Кулеба знову пустодзвін:
"На днях чекайте радісних новин"
Відправте його на курси дипломатів нарешті. Понабирали по оголошенню....
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10.03.2022 20:21 Відповісти
Макрон - гандон!
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10.03.2022 20:22 Відповісти
шлюшка кремлевская спелся с жертвой аборта...
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10.03.2022 20:24 Відповісти
так війни ж нема..МАКРОН тишо забув? це ж операція )(уйла по денацифікації
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10.03.2022 20:24 Відповісти
Правий був рашистський кінь: пєтушара цей мікрон
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10.03.2022 20:26 Відповісти
От же-ш *******, ничего общего с гомосексулизмом не имел ввиду.
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10.03.2022 20:27 Відповісти
Макрон не вважає а він точно знає що не можна так зразу в ЄС, от Порошенко скільки на ганявсья щоб євроінтеграцію підписати,
скільки законів ВР приняла
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10.03.2022 20:29 Відповісти
На сайті Уніан з'явилося дуже цікаве відео з Польсько-білоруського кордону. З німечини їдуть фури на російських та білоруських номерах. Вони не відповідають що за вантаж везуть. Схоже старі фашики досі торгують з новими.
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10.03.2022 20:31 Відповісти
Типічний ******** паразит
Пів Європи таких

Там навіть на свою Країну срати. А що казати про нас
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10.03.2022 20:33 Відповісти
Після розгрому фашистської параші не Україна, а до України будуть приєднуватись.
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10.03.2022 20:34 Відповісти
Одно из элементарных условий Зеленский до сих не выполнил, это учреждение антикоррупционной прокукаратуры уже 2 года. А таких ключевых условий не так уж и мало. В условиях вступления в ЕС нет победы в войне над Россией «к сожалению». Видимо украинцам легче победить Россию чем коррупцию в своей стране. Членство в ЕС это не военный трофей или подарок, это нормативы и они для всех одрнаковые. Я не знаю зачем Зеленский начал спекулировать над этим вопросом не ударивши палец о палец в течение 2х лет.
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10.03.2022 20:35 Відповісти
Да, вы правы. В Украине существуют касты неприкасаемых, например - судьи ...
Эти твари любой закон/указ против себя сразу признают НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ...
После войны надо убрать все льготы-привилегии у госслужащих.
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10.03.2022 20:46 Відповісти
Макрон дипломатично сослался на войну и не стал упрекать Зеленского. Европа )))
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10.03.2022 21:05 Відповісти
мечты-мечты...
идет война между добром и злом, не зависимо от границ
и в самом человеке тоже
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10.03.2022 21:10 Відповісти
Поки ЗСУ відпрацьовують у знищенні свинособак, зелеботи відпрацьовують у коментах до статей, що мають дискредитувати союзників. Сподіваюся, коли ЗСУ закінчить з першими, то візьметься за других
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10.03.2022 20:36 Відповісти
Загубився в часі, кацапе???
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10.03.2022 21:03 Відповісти
Твої жалюгідні спроби гуглтранслейтити українською видають твою свинособачу сутність навіть у таких коротких фразах.
Переходь вже на свою рідну кацапську, як твої куратори.
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11.03.2022 10:11 Відповісти
Мавпа кацапська під норвезькім проксі. Вам, недолугим, недопетрать, шо НОРМАЛЬНІ українці володїють мінімум двома, а то й трьома мовами.
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11.03.2022 11:09 Відповісти
В мене шведський прапор, тупорилий ти совок недобитий. Бо використовую VPN. Можеш пошукати що це і для чого, але впевнений, що не зрозумієш
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11.03.2022 11:51 Відповісти
Потрібно йому сказати, що в нас не війна а їбана спецоперація
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10.03.2022 20:36 Відповісти
Сцикливий імпотент.
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10.03.2022 20:40 Відповісти
pestit zhabojed, net takogo punkta, to chto Ukraina ne sootvetstvujet trebovanijam, principam - eto drugoje, da ne sootvetstvujet i poetomu jestj otkaz.
S takimi argumentami kak on govorit stanovitsia pohozh na ruskogo plennova, kotorij jehal na uchenija.
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10.03.2022 20:41 Відповісти
Якщо в найбагатшій на континенті природними ресурсами та працьовитими людьми викорінити корупцію, виведення олігархічного та корумпованого капіталу, монополії, - то ЄС саме буде просити приєднатися до них. У нас для цього є всі можливості. Потрібно лише перемогти у війні та зробити правильні висновки та реформи.
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10.03.2022 20:44 Відповісти
У вас,у поторочі, для нас завжди найдеться штурпак,аби нас тримати буфером між собою і мордором.
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10.03.2022 20:48 Відповісти
Макрюш, ты определись с нарративами, ВОЙНА или агрессия или операция? Заколебали уже со своей словесной эквилибристикой.
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10.03.2022 20:52 Відповісти
Усі країни які виступають проти вступу в Євросоюз, не надають допомоги у боротьбі з ворогом автоматично стають ворогом України !!!!
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10.03.2022 20:55 Відповісти
Та невже в нас війна????? Я думав вони це якось по іншому кличуть!!!
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10.03.2022 20:56 Відповісти
Маню, досить цих виправдовувань, бо навіть коли б ми були країною ЄС ви б так само засцяли
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10.03.2022 20:58 Відповісти
Я что-то не понял, а какая война? Кто-то кому-то войну объявлял? орки просто напали, Украинцы их просто мочат. Лошадиный Кал вообще сегодня проржал, что даже не нападали. В чем проблема-то?
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10.03.2022 20:59 Відповісти
да клиника у них давно, зазеркалье
полностью недоговороспособное руководство
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10.03.2022 21:06 Відповісти
вот сейчас начинаешь сомневаться, правильный ли это выбор
друг познается в беде
наша надежда только не Господа Бога
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10.03.2022 21:04 Відповісти
До царства небесного приєднаємось?
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10.03.2022 21:19 Відповісти
Неправда. Правительства всегда будут тормозить, потому что один шаг не туда - и возврата не будет. Но из Эстонии гуманитарка идет потоками и эшелонами, безо всяких договоров и обещаний. Говорю как человек, минимум 10 часов в день в этом варящийся. Вчера был в Semetron (крупнейший в Эстонии стране центр по продажам медоборудования и товаров) в надежде найти хоть какие-то гемостатики и противоожоговые для нового рейса - мне пожилая эстонка со слезами в голосе говорила, что еще неделю назад выгребли и отправили ВСЕ. Вообще все, что пригодится военным медикам. В самой Эстонии не достать уже ничего, за любые деньги, ждем новых заказов. Собирают как волонтеры, так и правительственные учреждения. Ваши женщины и дети уже здесь, и надо знать эстонский характер (не самый гостеприимный, мягко говоря), чтобы оценить, как их принимают. Наши ребята из Кайтселийта уже у вас. И все с государственных распоряжений или - тайного или явного - одобрения.
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10.03.2022 21:46 Відповісти
Дякуємо.
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10.03.2022 22:07 Відповісти
Нема за що, Героям низький уклiн. Это моя война: я отмываю само понятие "русский", которое эти мрази изгадили и опохабили. Мне никогда до сих пор не было стыдно за то, что я русский. Не стыдно и с этих пор: победа будет ваша, а дело общим. Мы здесь стоим плечом к плечу: эстонцы, русские, украинцы, белорусы, азербайджанцы, чеченцы, грузины - свободные люди, за то, чтобы нас никогда не путали с этими.
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10.03.2022 22:27 Відповісти
Візьміть собі подумки назву русин. Це стара самоназва народу, засвідчена в угодах з греками ще за Олега та Ігоря. До того ж прикметник "рускій" має присвійний характер, що свідчить про існування приналежності до когось. Але ж ви, я гадаю, нікому не належите?)
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10.03.2022 22:35 Відповісти
Хороший вариант, мне нравится.
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10.03.2022 22:58 Відповісти
Вот только после бомбардировок украинских городов и убийств сотен жителей гражданского населения со стороны Беларуси и России уже сомнений не осталось.
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11.03.2022 00:37 Відповісти
подонок
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10.03.2022 21:06 Відповісти
с жабоедами все понятно...
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10.03.2022 21:11 Відповісти
Чому?
Виняток же можна зробити
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10.03.2022 21:13 Відповісти
Господи, та зніміть вже ті окуляри. Звичайно можна, було б. Якби був інтерес, то прийняли б за 24 години. Україна це ярмо для процвітаючої Європи. Ми їм обійдемось в трилліони долларів. І не факт, що ці гроші колись повернуться. Вибачте, що в такий час говорю песимістичні речі, але це правда. Ми програли разом з росією. Війна скінчиться дуже скоро, але це буде заморожений конфлікт. Сценарій Донбасу. Це вигідно Європі. Поки наші землі окуповані, ми не можемо вступити в жоден з союзів і блоків. Не знаю, скільки років це буде тривати. Очевидно, поки не сдохне путін. Або спробують нас розірвати як Югославію на шматки.
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10.03.2022 21:29 Відповісти
До чого тут інтерес? Хто буде приймати і імплементовувати за 24 години (чи навіть за 24 місяці) десятки тисяч норм, якими регулюються в ЕС капітал, праця і товари?
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10.03.2022 22:02 Відповісти
Прийняти можна пакетно. Ми ж не новоутворення на карті світу. І тему вступу в ЄС ведемо не перший рік. На будь яких засадах прийняти. Дати випробувальний термін умовних 3 роки. За цей час мусим зробити...далі по списку. Якщо зробимо, стаємо рівноправними членами ЄС. Якщо ні, виходимо із складу, і наступну заявку можемо подати через 10-15 років. Це так, приблизно. Все реально зробити. То був би дійсно крутий посил світу, народу України і окупанту.
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10.03.2022 22:15 Відповісти
Шановний, та там самих документів 3 роки в Раді приймати. Ви, як і більшість тут дописувачів просто не розумієте про що мова.
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10.03.2022 22:21 Відповісти
Україні, до речі, ще треба подолати агресію москви на континентальній частині. Але як мають бути сформульовані процедури щодо окупованого Криму, який фігурує в конституціях двох країн? Це виклик для всієї конфедерації, якою є Євросоюз. Ми здатні зупинити ворога, але спроба звільнити півострів, це, напевно, ядерний конфлікт.
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10.03.2022 22:19 Відповісти
Натомість, ЕС - це не клуб найкращих друзів. Не нагорода у змаганнях. Не надання преференцій через війну. Це об'єднання країн з демократичним устроєм із уніфікованими правилами людського співіснування, взаємодії між особистостями, суспільством і державою, які є не звичаєвими правилами, як у нас, а є формалізованими нормами права. ******* версія Мастріхтської угоди, критеріям якої мають відповідати претенденти, потребує прийняття та імплементації десятків тисяч рішень. Це більше роботи, аніж імплементація асоціації, яка і досі не завершена на 100%. А ще там - дефіцит державного бюджету, державний борг, механізм валютних курсів, рівень інфляції, відсоткові ставки по державних облігаціях. І це поза незалежністю фінансового регулятора (яка зникла за зелених) судової влади, дієвості тисяч державних установ.
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10.03.2022 22:24 Відповісти
У нас проблеми з правоохоронною, судовою системою. Із прозорістю державних закупівель, з антимонопольним адмініструванням. З міграційною політикою, із сімейним насильством, із правами дітей. Суспільство не готове бути толерантним до сексуальних меншин, а це теж частина правового простору ЄС. Порушення прав людини під час слідства і судового розгляду. Вплив президента на справи прокуратури і рішння суду. Регламентація безпеки праці, персональних даних. Звітування держ органів перед суспільством. Перелічене - це навіть не вершина айсбергу, а лише сніг, що випав на нього з вечора.

Тут так само як із війною - от вам зброя, але воюєте ви самі. Тому ми можемо розраховувати на допомогу з реформуванням країни, але робити це має влада під контролем і тиском суспільства і партнерів. Інакше, країна із такими проблемами в управлінні як у нас, розвалить ЕС до самих чортів.

Тому членство в ЄС для України це шлях, а не рішення.
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10.03.2022 22:26 Відповісти
Та невже🤣 а ми тупі думали, що на наступному тижні візьмете нас. То вам тепер взагалі, козлам, не вигідно, щоб війна скінчилась. Заморожений конфлікт те що треба, чи не так, жабоїд вонючий?! Шкода, шо він не читає цензор, дуже шкода. Ви такі примітивні. Я взагалі дивуюсь, як таких мудаків, вибирають президентами таких країн. Як, як ти керуєш Францією?
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10.03.2022 21:22 Відповісти
Звісно, тупі. Якщо ви вважаєте, що дитина 7 років може отримати диплом вищої школи.
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10.03.2022 22:03 Відповісти
Кто хочет что то сделать - ищет возможности.
Кто не хочет - причины!
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10.03.2022 21:27 Відповісти
Після війни в Україні не може бути жодної компанії з німецьким та французким капіталом!
А також, контрактів з фірмами цих гнидних країн!
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10.03.2022 21:34 Відповісти
Это и так было ясно, как только жабоед и фашист поедут к ***** .... - продадутся с потрохами гниды.
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10.03.2022 21:46 Відповісти
жабоїди і фріци ,разом з угорськими всеріятами курс за руским коритом...
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10.03.2022 21:53 Відповісти
французишки очень быстро сдались гитлеру.они забыли это.хуйло им напомнит
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10.03.2022 21:59 Відповісти
гандон
для рифмы
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10.03.2022 23:23 Відповісти
Украина своим телом защищает те ценности, которые декларирует Евросоюз. Не принимать защитника в состоянии активно защиты это цинизм, и думаю это даже Макрону через его граждан можно объяснить. 10 мин соц рекламы на Французском ТВ, где Украина будет показана защитником европейских интересов, а Макрон шнирем, бегающим в Кремль и на этом клоуне если не будет поставлен крест, то точно заставит хорошо думать, прежде чем открывать рот. Да услышат это наши рекламщики, они это могут гениально обыграть, и люди в нашем МИДе.

Слава Украине!
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11.03.2022 00:08 Відповісти
 
 