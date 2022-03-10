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Сі Цзіньпін "незадоволений" вторгненням Росії в Україну, - директор ЦРУ Бернс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Сі Цзіньпін

Голову Китайської народної респубілки Сі Цзіньпіна "занепокоїло" вторгнення Росії в Україну частково тому, що "його власна розвідка, схоже, не повідомила йому, що має статися".

Про це заявив директор ЦРУ Білл Бернс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Керівництво Китаю також занепокоєне "репутаційною шкодою, яку зазнає Китай через асоціацію з потворністю російської агресії в Україні" та "економічними наслідками в той час, коли темпи зростання в Китаї найнижчі за 30 років".

"Сі, ймовірно, трохи стурбований, спостерігаючи за тим, як президент Путін зближував американців і європейців, зміцнював Трансатлантичний альянс способами, які було б трохи важко уявити до того, як почалося вторгнення", - сказав Бернс.

Також читайте: Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликає до "максимальної стриманості" в Україні

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
Китаеза уже замазан украинской кровью. И у меня есть огромные сомнения, что он тоже стремится к тому концу, к которому ведет весь Мир ботоксная падаль в бункере. Поэтому пока не поздно - Китай! начинай уже сворачивать в трубочку своего припадочного ублюдка в кремле.
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10.03.2022 20:18
+31
Сі Цзіньпін:
-- Я нічого не знав, мені сказали "будуть учєнія"..
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10.03.2022 20:25
+28
Присрал Си, что его союзник оказался не так могуч, как пел в уши. Приходится переобуваться. Да и шанс появился отжать свое быстрее, чем предполагалось.
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10.03.2022 20:23
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та невже???
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10.03.2022 20:16 Відповісти
"Сі, ймовірно, трохи стурбований..." - і цим усе сказано.
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11.03.2022 06:49 Відповісти
І що з того ? Поставить у куток ?
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10.03.2022 20:16 Відповісти
Скоріше за все він карлика поставить раком
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10.03.2022 20:32 Відповісти
Нехай не зволікає, якщо він може.
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10.03.2022 20:38 Відповісти
Китайські товарищі одним рисом ситий не будеш
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10.03.2022 20:17 Відповісти
Гы... Пізда тобі, братан..
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10.03.2022 20:17 Відповісти
Китайози, вперед на мацкву!
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10.03.2022 20:18 Відповісти
а ти сожри путіна живцем а ми подивимось
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10.03.2022 20:18 Відповісти
Китаеза уже замазан украинской кровью. И у меня есть огромные сомнения, что он тоже стремится к тому концу, к которому ведет весь Мир ботоксная падаль в бункере. Поэтому пока не поздно - Китай! начинай уже сворачивать в трубочку своего припадочного ублюдка в кремле.
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10.03.2022 20:18 Відповісти
Ще пару-трійку днів та Китай буде відверто виступати проти рашки
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10.03.2022 20:19 Відповісти
спочатку він обдере касабів як липку
ну а потім заплаче..
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10.03.2022 20:22 Відповісти
Нічого подібного. Китаю вигідна вся ця ситуація.
Росія загрузла в Україні.
Китайці дуже скоро матимуть змогу брати Кацапію "тьоплєнькой", без шума і пилі. Вона сама впаде їм до рук, як стигле яблуко.
Ці хитрі китайські чорти своє ще візьмуть, - і без особливих зусиль.
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10.03.2022 20:31 Відповісти
Придется договариваться с вашингтонским обкомом, всё-таки им самим наверное пригодятся штат Чукотка и штат Якутия. Ну Япония может подтянуться за префектурой Приморье
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10.03.2022 20:47 Відповісти
Примор'я буде китайським.
Там і міста вже давно мають китайські назви, - Хайшеньвей (Владивосток), Болі (Хабаровськ), Хейлунцзян (Комсомольськ-на-Амурі).

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10.03.2022 20:57 Відповісти
Но население больше как-то к японским тачкам привычное, а не к китайским. Проведут референдум, местные бандюки наверное Якудзу предпочтут КПК и подсуетятся с избирательным процессом
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10.03.2022 21:13 Відповісти
Мрії, мрії ...
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10.03.2022 21:51 Відповісти
Вот как раз япошки владивосток и хабаровск китаезам не отдадут. Ну курилы, Сахалин это само собой. Возможно ещё камчатка. Плюс, если Китай рыпнется, сразу остро станет корейский вопрос, пиндосы об этом позаботятся
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10.03.2022 20:57 Відповісти
Угу ... 45-50 ЯЗ у Північної Кореї. Плюс 95% населення зомбі.
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10.03.2022 21:52 Відповісти
та то він глянув що роблять з економікою кацапії і трохи занепокоївся....
китайозів полюбе треба вернути в бронзову епоху
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10.03.2022 20:20 Відповісти
Панде и медведю не по пути!
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10.03.2022 20:20 Відповісти
Якщо це не тероризм, то що тоді тероризм.
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10.03.2022 20:23 Відповісти
Присрал Си, что его союзник оказался не так могуч, как пел в уши. Приходится переобуваться. Да и шанс появился отжать свое быстрее, чем предполагалось.
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10.03.2022 20:23 Відповісти
Сі Цзіньпін:
-- Я нічого не знав, мені сказали "будуть учєнія"..
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10.03.2022 20:25 Відповісти
скажи, хто твій друг
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10.03.2022 20:25 Відповісти
Опачки..нож в спину..а завтра Таракан в Мацву до )(уйла зібрався летіти
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10.03.2022 20:27 Відповісти
дуже цікавить.
СІ Дзінпін відкиздує долю до уралу, чи більше???
ну дуже цікаво...
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10.03.2022 20:28 Відповісти
Так введи війська, шо за базар
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10.03.2022 20:28 Відповісти
Китайці ніколи не воювали, будуть тільки гавкать. Триліон армія це трупи.
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10.03.2022 20:28 Відповісти
Сибиря Нася..Давай Сибиря
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10.03.2022 20:28 Відповісти
Але, з'явилась інформація, що у самому Китаї, їхні пропагандистські "СМІ" транслюють населенню повністю путінську точку зору:
"спецоперація, денаціфікація, порятунок Лухандонії, лабораторії США, ....."
Ось так!
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10.03.2022 20:28 Відповісти
а мене з'явилася інша, що пиказують бомбардування мирних українських міст і називають кабаєва військовим злочинцем
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10.03.2022 20:34 Відповісти
Як з'явилась,так і пропала. Така доля фейків.
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10.03.2022 20:57 Відповісти
Ну понятно

Чёт не вышло у Рахи, с её могучей армой

И вот посмотрел на свою, и подумал. А не обосрется она так же в Тайване
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10.03.2022 20:29 Відповісти
Вот наличием Рузке в Казахстане в январе этого года, Китай действительно был недоволен, что и отразилось на мгновенном бегстве обратно "денацификаторов-демилитаризаторов", аж пятки сверкали. А за нападением на Украину, последующими серьёзными Вежливыми санкциями и событиями на Поле Боя, китайцы внимательно наблюдают и делают выводы для себя на будущее, ведь есть Тайвань и последующее закабаление Рашки
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10.03.2022 20:29 Відповісти
Китай! Перед завоеванием Тайваня, неплохо бы потренироваться в РФ.
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10.03.2022 21:16 Відповісти
Просто стурбувався чи дуже глибоко?
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10.03.2022 20:33 Відповісти
Звичайно занепокоївся. Озброєння Китаю то в основному придбане, або скатане в рашки... і зараз він вживу спостерігає його "силу" проти натовського... при чому далеко не новітнього.... Є над чим задуматись.
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10.03.2022 20:38 Відповісти
Озброєння тут ні до чого. Тактика, цілі, мотивація.
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10.03.2022 21:54 Відповісти
ещё одна ханжа-обеспокоенная-все он знал ещё в прошлом году,как начал внезапно скупать ресурсы и особенно продовольствие
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10.03.2022 20:39 Відповісти
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10.03.2022 20:39 Відповісти
Сі Цзіньпін має сказати: "Якщо росія ввела війська в Україну, то чому я не можу ввести війська в росію?"
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10.03.2022 20:47 Відповісти
Синь Пинь вышел из запоя.
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10.03.2022 20:48 Відповісти
Сі Цзіньпін вводь війська в росію, і вимагай в них вийти з ОДКБ.
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10.03.2022 20:50 Відповісти
Спостерігають вони за утилізацією кацапів , за реакцією Европи та США , готуються задарма отримати московію , та думають що до власного продовольчого резерву ...
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10.03.2022 20:55 Відповісти
Цзыньпынь,просто возьми и @бни эту засрашку. Кацарских войск нет-все в Украине. Заходи и гуляй. Путлера с дружками на осину, свинороссию поделить.
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10.03.2022 20:55 Відповісти
може вставить по самий Іркутськ?
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10.03.2022 21:02 Відповісти
😀Да неужели …а с «пу»он не общался перед войной?Слабо верится…
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10.03.2022 21:02 Відповісти
30% продовольствия Китай получал из Украины, думаю в этом году если не закончится война до апреля, то будут грызть они бамбук.
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10.03.2022 21:06 Відповісти
пророчество о нападении на Украину задолго до...
шло в пакете с Китай нападет на Россию
вопрос времени, это тоже мировая красная империя
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10.03.2022 21:16 Відповісти
Якщо Китай вийде з нейтралітету, то кацапії пісда.
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10.03.2022 21:17 Відповісти
Чому ? Може 50% ракет і полетять куди треба. А це ... ого !! Мало не здасться навіть Китаю.
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10.03.2022 21:56 Відповісти
Бернсу треба не піаритись у ЗМІ, а працювати у своїй конторі над знищенням лаптєстану. А то усе про вибори думають у листопаді.
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10.03.2022 21:30 Відповісти
Так Сі мабуть повірив, х*йлу коли той перед олімпіадою просив дозволу напасти на Україну. Мовляв зроблю усе швидко. Зерно з українських ланів отримаєш зі знижкою. Сі в свою чергу думав ,що за захоплення України санкції х*лу посилять і потихеньку рашка впаде йому у кишеню. Тепер все пішло не за планом тому Сі лютує. Ще й когось з головних розвідників мабуть розстріляють.
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10.03.2022 21:55 Відповісти
правду розумні люди пишуть - може початися реально світова політична і економічна криза.
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10.03.2022 21:58 Відповісти
Світова криза може і початись, якщо агресивну рашку вчасно не придушать.
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10.03.2022 22:23 Відповісти
Все прораховано і зрежисовано. В світі накопилось багато боргів. Новий економічний цикл почнеться з чистої сторінки. Шкода, що ми на цих аркушах в якості гумки для стирання. Все стиоаем але і самі зникаем.
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10.03.2022 22:26 Відповісти
Китай - співучасник геноциду! Треба волати за це, а Зе якісь скиглення щодо Заходу робить
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11.03.2022 00:37 Відповісти
Есть книга Генри Киссинджера "О Китае". http://loveread.ec/read_book.php?id=74591&p=1
Китай имел много неприятелей и соперников, но враг всегда в Китая был один... Стратегическая ошибка Байдена в том, что он начал д*очить против Китая и пытался привлечь в это д*очилово Кремль-Путина - Китай не враг США, а соперник в экономическом развитии. Но, Байден, этот старый помощник и последователь Обамы, "умиротворителя" 21-го века...
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12.03.2022 10:15 Відповісти
 
 