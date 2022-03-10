Сі Цзіньпін "незадоволений" вторгненням Росії в Україну, - директор ЦРУ Бернс

Голову Китайської народної респубілки Сі Цзіньпіна "занепокоїло" вторгнення Росії в Україну частково тому, що "його власна розвідка, схоже, не повідомила йому, що має статися".

Про це заявив директор ЦРУ Білл Бернс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Керівництво Китаю також занепокоєне "репутаційною шкодою, яку зазнає Китай через асоціацію з потворністю російської агресії в Україні" та "економічними наслідками в той час, коли темпи зростання в Китаї найнижчі за 30 років".

"Сі, ймовірно, трохи стурбований, спостерігаючи за тим, як президент Путін зближував американців і європейців, зміцнював Трансатлантичний альянс способами, які було б трохи важко уявити до того, як почалося вторгнення", - сказав Бернс.

Також читайте: Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликає до "максимальної стриманості" в Україні