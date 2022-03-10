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Сі Цзіньпін "незадоволений" вторгненням Росії в Україну, - директор ЦРУ Бернс
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Голову Китайської народної респубілки Сі Цзіньпіна "занепокоїло" вторгнення Росії в Україну частково тому, що "його власна розвідка, схоже, не повідомила йому, що має статися".
Про це заявив директор ЦРУ Білл Бернс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Керівництво Китаю також занепокоєне "репутаційною шкодою, яку зазнає Китай через асоціацію з потворністю російської агресії в Україні" та "економічними наслідками в той час, коли темпи зростання в Китаї найнижчі за 30 років".
"Сі, ймовірно, трохи стурбований, спостерігаючи за тим, як президент Путін зближував американців і європейців, зміцнював Трансатлантичний альянс способами, які було б трохи важко уявити до того, як почалося вторгнення", - сказав Бернс.
Топ коментарі
+33 Муад Дибб
показати весь коментар10.03.2022 20:18
+31 Robert Bodnar
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+28 Мобильный крематорий
показати весь коментар10.03.2022 20:23
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ну а потім заплаче..
Росія загрузла в Україні.
Китайці дуже скоро матимуть змогу брати Кацапію "тьоплєнькой", без шума і пилі. Вона сама впаде їм до рук, як стигле яблуко.
Ці хитрі китайські чорти своє ще візьмуть, - і без особливих зусиль.
Там і міста вже давно мають китайські назви, - Хайшеньвей (Владивосток), Болі (Хабаровськ), Хейлунцзян (Комсомольськ-на-Амурі).
китайозів полюбе треба вернути в бронзову епоху
-- Я нічого не знав, мені сказали "будуть учєнія"..
СІ Дзінпін відкиздує долю до уралу, чи більше???
ну дуже цікаво...
"спецоперація, денаціфікація, порятунок Лухандонії, лабораторії США, ....."
Ось так!
Чёт не вышло у Рахи, с её могучей армой
И вот посмотрел на свою, и подумал. А не обосрется она так же в Тайване
шло в пакете с Китай нападет на Россию
вопрос времени, это тоже мировая красная империя
Китай имел много неприятелей и соперников, но враг всегда в Китая был один... Стратегическая ошибка Байдена в том, что он начал д*очить против Китая и пытался привлечь в это д*очилово Кремль-Путина - Китай не враг США, а соперник в экономическом развитии. Но, Байден, этот старый помощник и последователь Обамы, "умиротворителя" 21-го века...