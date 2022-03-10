На Чернігівщіни українські військові в бою захопили 10 танків російських окупантів, - ОК "Північ"

Пдрозділи оперативного командування "Північ" в бою з російськими окупантами захопили військову техніку ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОК "Північ".

"Сьогодні на Чернігівщині одним з підрозділів ОК "Північ" відбувся бій із переважаючими силами противника. В результаті цього бою ми тепер маємо 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину", - йдеться у повідомленні.

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