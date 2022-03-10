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На Чернігівщіни українські військові в бою захопили 10 танків російських окупантів, - ОК "Північ"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Пдрозділи оперативного командування "Північ" в бою з російськими окупантами захопили військову техніку ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОК "Північ".
"Сьогодні на Чернігівщині одним з підрозділів ОК "Північ" відбувся бій із переважаючими силами противника. В результаті цього бою ми тепер маємо 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+53 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар10.03.2022 20:19
+35 Urs
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+33 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар10.03.2022 20:17
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Де тепер ґасу стільки взяти для цих залізних монстрів?