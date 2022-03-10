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На Чернігівщіни українські військові в бою захопили 10 танків російських окупантів, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пдрозділи оперативного командування "Північ" в бою з російськими окупантами захопили військову техніку ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОК "Північ".

На Чернігівщіни українські військові в бою захопили 10 танків російських окупантів, - ОК Північ 01

"Сьогодні на Чернігівщині одним з підрозділів ОК "Північ" відбувся бій із переважаючими силами противника. В результаті цього бою ми тепер маємо 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Підрозділ окупантів розбили поблизу села Мокрець - знищено 3 танки та ЗРК "Тор", захоплено 7 танків. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+53
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10.03.2022 20:19
+35
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10.03.2022 20:27
+33
Спасибо (нет конечно) кацапам за технику. Теперь давайте нам су30см свои, а то миги от нато хрен дождешься
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10.03.2022 20:17
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Спасибо (нет конечно) кацапам за технику. Теперь давайте нам су30см свои, а то миги от нато хрен дождешься
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10.03.2022 20:17 Відповісти
Спасіба канєчна кацапам за савєти, але ми якось самі розберемося у кого що брати
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10.03.2022 20:40 Відповісти
прошу администрации обратить внимание на этого петуха кацапского. Он в одной теме предлагал войска из Донбасса вывести и передвинуть фронт поближе к Днепру. Таких петухов надо удалять, я считаю.
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10.03.2022 21:23 Відповісти
э кнопка "керування спамом"
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10.03.2022 21:42 Відповісти
Руцкочєлюстних виродків типу тебе, треба не просто видаляти, а знищувати разом з виводком, щоб свинособакам не було приводу защіщать вас на нашій землі.
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11.03.2022 10:08 Відповісти
Пошли в атаку-попали в плен.
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10.03.2022 21:51 Відповісти
Слава Украине !💙💛 Героям - Слава ! Слава ! Слава! ❤️
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10.03.2022 22:21 Відповісти
тільки зранку несміло попрохав зсу про контрнаступ... треба було раніше написати, да?..
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10.03.2022 20:17 Відповісти
Думки мають властивість матеріалізовуватись.....
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10.03.2022 21:16 Відповісти
Самий раз міняти у поляків на літаки.
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10.03.2022 20:18 Відповісти
поляки гроші витрачають не на Крадівництво, а на купівлю 250 Абрамсів
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10.03.2022 20:23 Відповісти
у них и так танков дохера
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10.03.2022 20:27 Відповісти
поляки формують нові дивізії і для комплектації танків їм не хватає - вони навіть старі Т-72 передумали списувати
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11.03.2022 00:02 Відповісти
Продамо циганам тай еуптм .айрак ар
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10.03.2022 23:27 Відповісти
Цікаво, а по чому буде Чернігівське пиво в Москві?)))
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10.03.2022 20:18 Відповісти
50 грн.
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10.03.2022 20:24 Відповісти
Згідно з новим курсом рубля пиво буде дешевшим - по 25грн.
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10.03.2022 20:40 Відповісти
Пох какой курс. 50 грн. и нравится-не нравится, в общем как им путлер завещал.
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10.03.2022 21:03 Відповісти
українцям, а кацапам, а кацапам не буде, кацапів не буде.
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10.03.2022 20:51 Відповісти
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10.03.2022 20:19 Відповісти
Я охренэмэ. Вы лучшие. Слава Украине!
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10.03.2022 20:20 Відповісти
Героям Слава!
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10.03.2022 20:21 Відповісти
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10.03.2022 20:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5tjD8qhoVRo&ab_channel=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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10.03.2022 20:24 Відповісти
На Волинському та Поліському напрямках ЗСУ дали відсіч ворогу. Росіяни були змушені відійти на невигідні для них рубежі.
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10.03.2022 20:27 Відповісти
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10.03.2022 20:27 Відповісти
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10.03.2022 20:45 Відповісти
Якщо це не хвейк, то це сигнал що Кітай не підтримує та цюрається Пуйла. Бо той вже токсичний покидьок для всього світу!
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10.03.2022 21:03 Відповісти
10 танків це танкова рота?
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10.03.2022 20:28 Відповісти
так
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10.03.2022 20:28 Відповісти
Клас!!!!
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10.03.2022 21:19 Відповісти
Da rota - 3 zvod, tri zvoda rota pljus rotnomu
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10.03.2022 20:36 Відповісти
Да, без ком.роты, не догнали наверное
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10.03.2022 20:36 Відповісти
Ото хлопці преміальних заробили! Молодці!
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10.03.2022 20:32 Відповісти
Пилять, ото постачання ЗСУ!! Молодці, хлопці!

Де тепер ґасу стільки взяти для цих залізних монстрів?
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10.03.2022 20:40 Відповісти
Слава чернігівським героям !!!
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10.03.2022 20:42 Відповісти
Можно теперь поставлять русские танчики в НАТО в обмен на средства ПВО
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10.03.2022 20:49 Відповісти
і подушки
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10.03.2022 20:50 Відповісти
Скоро мобилизационный резерв подъедет. Будете брать по 20 танков за раз вместе с экипажами (экипажи можно не брать).
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10.03.2022 21:21 Відповісти
соромлюсь спитати: "А куди наші усе це добро складують ?? "
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10.03.2022 21:43 Відповісти
А тобі це навіщо знати?
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10.03.2022 22:29 Відповісти
складывается такое впечатление: чем больше ВСУ уничтожает кацапов,тем больше они нам военной техники поставляют на шару
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10.03.2022 22:02 Відповісти
Так оно и есть.
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10.03.2022 23:33 Відповісти
Где 10 танков?
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10.03.2022 23:06 Відповісти
Переобуваются.
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10.03.2022 23:35 Відповісти
 
 