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Усі плани Путіна провалилися, він має зупинити війну в Україні, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Усі плани Путіна провалилися, він має зупинити війну в Україні, - Боррель

Президент РФ Володимир Путін зазнав фіаско у всіх своїх планах та розрахунках, які були зроблені перед початком російської агресії проти України, і зараз саме він має негайно зупинити цю безглузду та безпідставну війну.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Не варто намагатися вбити клин між нами. Ми є об’єднаними як ніколи раніше. Я ніколи не бачив, щоб країни-члени були настільки єдиними, разом із нашими трансатлантичними партнерами. Путін був переконаний, що він завоює Україну, але він провалився. Він вірив, що зможе розділити нас, але він провалився, він думав, що зможе послабити трансатлантичні зв’язки, але він провалився. Зараз він має зупинити цю війну", - сказав він.

За словами Борреля, Росія розпочала агресивну війну проти України, не маючи для цього жодних причин. Нині всі можуть бачити просто з екранів телевізорів, що відбувається. Росіяни масовано та невибірково бомбардують українські міста, що спричинило сотні жертв серед цивільних та появу двох мільйонів біженців.

"Росія веде війну у той самий спосіб, як вона це робила в Сирії, як вони це робили в Чечні, проводячи бомбардування та руйнуючи країну", - додав він.

Також читайте: Сі Цзіньпін "незадоволений" вторгненням Росії в Україну, - директор ЦРУ Бернс

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
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10.03.2022 20:26
+21
он там сидит в норе , солдатиками играет …у него своя , больная реальность в которой он уже повелитель мира
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10.03.2022 20:24
+15
Генерал Норман Шварцкопф, з інтерв'ю «Вашингтон Пост»
5 лютого 1991 р.

«Аналітики пишуть про війну як про балет… начебто вона зрежисована заздалегідь, і, коли оркестр починає грати, танцюристи по черзі починають виходити на сцену і виконувати свої ролі. Я завжди кажу цим хлопцям: «Так, війна зрежисована, але насправді відбувається ось що: коли музиканти починають грати, якийсь сукин син вилазить з оркестрової ями з приєднаним багнетом і починає ганятися за вами по сцені. І вся хореографія летить до біса».
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10.03.2022 20:25
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скажи це макрону....
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10.03.2022 20:21 Відповісти
Россию в 1917 году погубил РАСПУТИН в 2022 году погубит просто ПУТИН
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10.03.2022 21:11 Відповісти
А в 2104 какой нибудь Ин. Всё к тому и идёт. Проклятая страна.
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10.03.2022 22:26 Відповісти
обкурився Борель
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10.03.2022 20:23 Відповісти
Усі плани Путіна провалилися, він має зупинити війну в Україні, - Боррель
======================
Ото сказанув...А коли б плани здійснилися то тіпа нор,можна продовжувати? Ти там теж коксу обнюхався,боррель?
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10.03.2022 20:43 Відповісти
он там сидит в норе , солдатиками играет …у него своя , больная реальность в которой он уже повелитель мира
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10.03.2022 20:24 Відповісти
А мені от цікаво, невже там не залишилось жодної нормальної людини, яка візьме кермо в свої руки (палацний переворот), скаже, що ***** - *****, і його режим так само, і пошле як руський корабль? крємль же вільний тепер, ***** в норі!
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10.03.2022 20:41 Відповісти
Газу на крові вже не хочете чи ще не вирішили
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10.03.2022 20:24 Відповісти
Генерал Норман Шварцкопф, з інтерв'ю «Вашингтон Пост»
5 лютого 1991 р.

«Аналітики пишуть про війну як про балет… начебто вона зрежисована заздалегідь, і, коли оркестр починає грати, танцюристи по черзі починають виходити на сцену і виконувати свої ролі. Я завжди кажу цим хлопцям: «Так, війна зрежисована, але насправді відбувається ось що: коли музиканти починають грати, якийсь сукин син вилазить з оркестрової ями з приєднаним багнетом і починає ганятися за вами по сцені. І вся хореографія летить до біса».
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10.03.2022 20:25 Відповісти
а я до сих пір жалію за Джоном Макейном...дуже..оце був дядько ..настоящий друг України
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10.03.2022 20:39 Відповісти
Моё любимое видео Макейном

https://www.youtube.com/watch?v=ECArIIwcbcA
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10.03.2022 20:56 Відповісти
так ..при Маккейні ми могли мати ВЖЕ летальну зброю..і не тільки..Він би той сенат виїба...в хвіст і в гриву при ******** війні
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10.03.2022 21:07 Відповісти
як у боксі. є план на бій до першого пропущеного
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10.03.2022 20:40 Відповісти
Росіяни знищили 400 багатоповерхівок у Харкові: людям ніде жити.
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10.03.2022 20:25 Відповісти
Не росіяни , а терористи кончані!
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10.03.2022 20:29 Відповісти
та то вже починається у них..расіянє...ще цілуватись будуть..
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10.03.2022 21:09 Відповісти
Rino Onix Твою хату розбомбили?
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10.03.2022 21:10 Відповісти
Сам ,ботокс не в своєму розуму щось таке робити,у нього очі кров'ю налились
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10.03.2022 20:25 Відповісти
Сказа би - нацист путін, звучало б краще. Ніякої поваги до х-ла!
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10.03.2022 20:25 Відповісти
То йому вже стрілятись ?
Ця падла трусливіша за гітлера.
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10.03.2022 20:26 Відповісти
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10.03.2022 20:26 Відповісти
Цигана бракує
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10.03.2022 20:35 Відповісти
Так у кабіні ж сидить.
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10.03.2022 20:49 Відповісти
ти вже покащав щоти не борель а БАРЕЛЬ ГІВНА
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10.03.2022 20:27 Відповісти
Такое очЮчение, что "галлон" с сожалением это произнес и сочувствием к *****.
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10.03.2022 20:28 Відповісти
Дойшло до цапа..а раніше очі киздою заросли?
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10.03.2022 20:34 Відповісти
Очередное подтверждение, что западные политики не понимают или не хотят понимать что такое путлер. Это про них сказано - Горбатого могила исправит
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10.03.2022 20:35 Відповісти
ЦБ РФ решил не возобновлять торги акциями на Мосбирже 11 марта...... Режим работы Московской Биржи на 14 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 14 марта 2022 года. ..
Комментарии

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sergx 10.03.22
Полностью ММВБ откроется не раньше сентября 2022 года!!!
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_*_ 10.03.22
до экспирации в июне пусть тянут
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_*_ 10.03.22
до 10 сентября тогда морозить Вам надо, т.к. валюту не купить
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10.03.2022 20:35 Відповісти
І все рівно з повагою до відвертого фашиста відносяться , хоч би він вбив пів землі все рівно б дзвонили лизали і благали припинити , меркантильні ситі підараси боягузи
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10.03.2022 20:35 Відповісти
Ну і????
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10.03.2022 20:37 Відповісти
козломордим доведеться тепер жити в нових реаліях
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10.03.2022 20:37 Відповісти
Данці теж не відстають, дякую їм: Вулицю у Копенгагені, де розташоване російське посольство, назвали Українська
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10.03.2022 21:48 Відповісти
путін має?................
а як що не захоче?????
будете сидіти і *********?
а як що до ядерної зброї?
азовці або правий сектор можуть і на таможнях сховатися.
тих що на кордоні совачини та польщі.
ну так як в пологовому в маріуполі.
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10.03.2022 20:37 Відповісти
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10.03.2022 20:38 Відповісти
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10.03.2022 20:51 Відповісти
він не виведе війська. він же не може признати свою поразку.

прийдеться їх звідси вибивати.
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10.03.2022 20:57 Відповісти
сами разбегутся. Выходит к их расположению тракторист Мыкола в модной фуражке и молвит: "Идите за своим кораблем! Вы на прицеле, за мной в посадке два мобильных расчета с Джавами и паре Байрактаров осталось 8 минут лета. Тросы оставьте, чтобы вашу технику буксировать
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10.03.2022 22:13 Відповісти
Самі не зможемо, бо Пуйло нас газами труїти почне
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11.03.2022 00:36 Відповісти
Остановить войну - нонсенс!
Войну можно только выиграть или проиграть, нет другого способа остановить! Самолёт в полёте легче остановить, чем войну!!!
Кароче моржовая звизда, тебе песдец! Убирай своё стадо свинособак, со всей територии Украины, а сам иди за рузьсгым военным кораблём!!!
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10.03.2022 21:15 Відповісти
Борель рашистський сраколиз.Війну зупинить перемога України і допомога США , Англії Україні.
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10.03.2022 21:42 Відповісти
Спочатку я переймався, що Путін нападе і вб'є.
Путін таки напав і вбив.
Тепер мене турбує тільки зелене белькотіння "главное - остановить войну..."
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10.03.2022 21:58 Відповісти
Погані передчуття. Бо Європа та США не хочуть РФ визнавати державою-терористом ((
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11.03.2022 00:29 Відповісти
Що?, він має припинити?!! Він має здохнути!!
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02.06.2022 12:59 Відповісти
 
 