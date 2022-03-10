Усі плани Путіна провалилися, він має зупинити війну в Україні, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент РФ Володимир Путін зазнав фіаско у всіх своїх планах та розрахунках, які були зроблені перед початком російської агресії проти України, і зараз саме він має негайно зупинити цю безглузду та безпідставну війну.
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Не варто намагатися вбити клин між нами. Ми є об’єднаними як ніколи раніше. Я ніколи не бачив, щоб країни-члени були настільки єдиними, разом із нашими трансатлантичними партнерами. Путін був переконаний, що він завоює Україну, але він провалився. Він вірив, що зможе розділити нас, але він провалився, він думав, що зможе послабити трансатлантичні зв’язки, але він провалився. Зараз він має зупинити цю війну", - сказав він.
За словами Борреля, Росія розпочала агресивну війну проти України, не маючи для цього жодних причин. Нині всі можуть бачити просто з екранів телевізорів, що відбувається. Росіяни масовано та невибірково бомбардують українські міста, що спричинило сотні жертв серед цивільних та появу двох мільйонів біженців.
"Росія веде війну у той самий спосіб, як вона це робила в Сирії, як вони це робили в Чечні, проводячи бомбардування та руйнуючи країну", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Ото сказанув...А коли б плани здійснилися то тіпа нор,можна продовжувати? Ти там теж коксу обнюхався,боррель?
5 лютого 1991 р.
«Аналітики пишуть про війну як про балет… начебто вона зрежисована заздалегідь, і, коли оркестр починає грати, танцюристи по черзі починають виходити на сцену і виконувати свої ролі. Я завжди кажу цим хлопцям: «Так, війна зрежисована, але насправді відбувається ось що: коли музиканти починають грати, якийсь сукин син вилазить з оркестрової ями з приєднаним багнетом і починає ганятися за вами по сцені. І вся хореографія летить до біса».
https://www.youtube.com/watch?v=ECArIIwcbcA
Ця падла трусливіша за гітлера.
Комментарии
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sergx 10.03.22
Полностью ММВБ откроется не раньше сентября 2022 года!!!
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_*_ 10.03.22
до экспирации в июне пусть тянут
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_*_ 10.03.22
до 10 сентября тогда морозить Вам надо, т.к. валюту не купить
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а як що не захоче?????
будете сидіти і *********?
а як що до ядерної зброї?
азовці або правий сектор можуть і на таможнях сховатися.
тих що на кордоні совачини та польщі.
ну так як в пологовому в маріуполі.
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м. Профсоюзная
прийдеться їх звідси вибивати.
Войну можно только выиграть или проиграть, нет другого способа остановить! Самолёт в полёте легче остановить, чем войну!!!
Кароче моржовая звизда, тебе песдец! Убирай своё стадо свинособак, со всей територии Украины, а сам иди за рузьсгым военным кораблём!!!
Путін таки напав і вбив.
Тепер мене турбує тільки зелене белькотіння "главное - остановить войну..."