Збитки України від руйнувань через вторгнення РФ сягнули $100 млрд, - радник президента Устенко
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Збитки України від руйнувань через повномасштабну війну Росії становлять щонайменше $100 млрд, війна призвела до повного зупинення половини українських підприємств, повідомив радник президента України Олег Устенко.
"Нині близько 50% нашого бізнесу не працює. Інші підприємства працюють на межі своїх можливостей", - сказав Устенко під час онлайн-дискусії, організованої Peterson Institute for International Economics, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна..
За попередніми підрахунками, вартість руйнувань, зокрема інфраструктури, лікарень, житлових будинків, сягнула $100 млрд, але це приблизна оцінка, уточнив він.
За словами Устенка, заморожені в різних країнах російські активи, включно з резервами російського центробанку, мають бути спрямовані на фінансування відновлення цих руйнувань в Україні.
Радник президента України також зазначив, що прораховується можливість використати для цього заарештовані активи російських олігархів.
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Не даром же говорили "Лише б не було війни".
Після 2 Світової представ ті мільйони жінок, в яких війна забрала чоловіків. Ось це приблизно і наша доля, тільки в значно менших масштабах.
Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.
"Станом на 10 березня понад 200 заявок. Є підприємства, які вже у процесі переміщення", - написав він.
Парламентарій уточнив, що звернення надходять від представників харчової, деревообробної, текстильної, паливної хімічної промисловості, медицини та машинобудування.
тяжко втриматися від матюків, читаючи такий треш від урядовців.
виходячи з його слів 50% економіки України знаходиться на 5% чи скільки там території, на даний час поза контролем уряду?
для чого продукувати такий фейк, крім як з метою посилити панічні настрої і підвести людей до готовности прийняти підготоване погане для України рішення.
Візит бійців тероборони до офісу цього устенка однозначно допоміг би йому згадати арифметику.
Одним мостів по Україні зруйновано до хріна, а це недешеві споруди, що
там про жилі квартали казати і інфраструктуру.