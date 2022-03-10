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Збитки України від руйнувань через вторгнення РФ сягнули $100 млрд, - радник президента Устенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збитки України від руйнувань через повномасштабну війну Росії становлять щонайменше $100 млрд, війна призвела до повного зупинення половини українських підприємств, повідомив радник президента України Олег Устенко.

"Нині близько 50% нашого бізнесу не працює. Інші підприємства працюють на межі своїх можливостей", - сказав Устенко під час онлайн-дискусії, організованої Peterson Institute for International Economics, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна..

За попередніми підрахунками, вартість руйнувань, зокрема інфраструктури, лікарень, житлових будинків, сягнула $100 млрд, але це приблизна оцінка, уточнив він.

За словами Устенка, заморожені в різних країнах російські активи, включно з резервами російського центробанку, мають бути спрямовані на фінансування відновлення цих руйнувань в Україні.

Радник президента України також зазначив, що прораховується можливість використати для цього заарештовані активи російських олігархів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радник президента Устенко про курс гривні: "Ми перебуваємо в зоні комфорту - у нас понад $30 млрд золотовалютних резервів"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
было бы за что строить - а восстановить можно все кроме человеческой жизни
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10.03.2022 21:09
+11
Походу весь золотой запас паРаши станет Украинским + все движимое и недвижимое имущество за пределами путинабада.
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10.03.2022 21:05
+10
От тільки не треба ******* й розводити панікерство! Харків є й буде нашим. Виходжу спокійно на вулицю майже кожен день, їжа та товари першої необхідності в магазинах є.
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10.03.2022 21:13
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ужас...сколько лет ( а то и десятилетий) мы теперь будем все это восстанавливать...
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10.03.2022 21:05 Відповісти
было бы за что строить - а восстановить можно все кроме человеческой жизни
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10.03.2022 21:09 Відповісти
Будуть кошти - китайці нам усе за один квартал відбудують (( у них дорожну розв"язку таку як у Києві десять років будували а потім через місяць стовпи попадали , будують за добу ((
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10.03.2022 21:42 Відповісти
накой черт нам китайцы - мы что сами безрукие ?
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10.03.2022 23:43 Відповісти
Виходить що у деяких питаннях так , працюючи по всьому світові будівельниками , українці у себе дома щось як почнуть будувати , то сміх і гріх(( із чотирьох бригад які у мене підряджалися будинок будувати лише одна щось петрала , а зроблений великими спецами дах я вимушений був потім цілий сезон переробляти сам (( це дрібниця на фоні будівництва чогось значимого ; для прикладу на одному із столичних мостів при бетонуванні опор забулися арматуру закласти , навздогін сверлили канали і забивали (( про дороги я взагалі помовчу щоб не нагнітати і так сердиту атмосферу ; коли війна закінчиться - ви роздивіться на вертикальність стін наших висоток , думаю що буде весело )) сам дивуюся як століття тому , маючи в руках лише шнур , будівельники дзвінниці як по струнці клали а тепер якщо на стіні висотою три метри відхилення менше за 5 см - це вже вищий пілотаж (( Про темпи будівництва я взагалі мовчу , наші будівельники - специ по випиванню кави , цей процес у них займає від 30 60 відсотків робочого часу , це без відрахування часу на обід і перекур ((
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11.03.2022 00:09 Відповісти
не повезло, я по стройкам лет 20 работаю я не совсем строитель я электромонтажник - скажу так разные есть и не надо тут поносить наших рабочих - даже сейчас в Украине есть очень много квалифицированных рабочих да есть и такие спрашиваешь - вы плитку кладете - да, а сантехнику - да , а электрику - да , то с такими нужно прощаться сразу - ну не может человек делать все и разбираться во всем квалифицированно
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11.03.2022 00:37 Відповісти
Так чим я наших будівельників образив ? По всьому світу будують значить уміють , а от вдома одні двієчники залишилися .
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11.03.2022 10:41 Відповісти
ну извини погорячился
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11.03.2022 13:55 Відповісти
Та хто ж ці активи віддасть.
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10.03.2022 21:05 Відповісти
Ніхто. Війна забере не тільки це.
Не даром же говорили "Лише б не було війни".
Після 2 Світової представ ті мільйони жінок, в яких війна забрала чоловіків. Ось це приблизно і наша доля, тільки в значно менших масштабах.
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10.03.2022 21:13 Відповісти
Походу весь золотой запас паРаши станет Украинским + все движимое и недвижимое имущество за пределами путинабада.
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10.03.2022 21:05 Відповісти
От тільки не треба ******* й розводити панікерство! Харків є й буде нашим. Виходжу спокійно на вулицю майже кожен день, їжа та товари першої необхідності в магазинах є.
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10.03.2022 21:13 Відповісти
Ну хто так считает? Вернутся наши патриоты из-за кордона, после победы и скажут шо минимум 200 лярдов, надо ж шо то людям на житте раздерибанить.
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10.03.2022 21:10 Відповісти
ага всі до Бандерштату
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10.03.2022 21:21 Відповісти
Ну Львів вже прийняв 200 000 біженців, всі школи заселені, всі квартири і т.д.
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10.03.2022 21:27 Відповісти
А сміття куди тепер вивозите ?
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10.03.2022 21:44 Відповісти
А вот тут как раз пригодится бородатая бородатая бабушка зедедента. Дайте ей посчитать.
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10.03.2022 21:15 Відповісти
уже шикуються - Ми слишали что именно нам президент поручил финансирование восстановления України. Ті за сепаратні переговори, ці за фінансування, а де татаров з *********, а бездипломний юрист портков, щось вони не вісвічуються. Зараз підтягнуться одесити з Брайтон біч. Другий раз не пройдете. Он уже гетьманцев хоче щось перебазовувати, озвався. А як твій патрон Сівкович.
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10.03.2022 22:01 Відповісти
Х.з. Наверное сдох.
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11.03.2022 06:26 Відповісти
Понад 200 підприємств подали заявку на допомогу в евакуації на захід України, деякі вже у процесі переміщення.

Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Станом на 10 березня понад 200 заявок. Є підприємства, які вже у процесі переміщення", - написав він.

Парламентарій уточнив, що звернення надходять від представників харчової, деревообробної, текстильної, паливної хімічної промисловості, медицини та машинобудування.
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10.03.2022 21:17 Відповісти
кордон просто близько
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10.03.2022 21:23 Відповісти
Брехня....Колись Кучма підрахував кошти, які були б потрібні на відновлення захоплених територій ( а це були лише окуповані кусочки території )... Так ось, він вже тоді сказав, що потрібно більше 100 млрд.дол... А це зруйновано майже половина України.... тому цього "радника" ( рівня 4000 дол.зпл.вчителям) треба гнати в шию!
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10.03.2022 21:19 Відповісти
Бо Кучма рахував промисловість , а ці свого коника будівництво соцсфери
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10.03.2022 21:46 Відповісти
vkakih cenah on schitajet, a jesli chto to Norge budet vostonavlivatj, to eto zhe voobshe malostj mozhno vostonovitj.
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10.03.2022 21:42 Відповісти
Конечно, все отстроим. Но экономика и до войны была в упадке, а теперь еще больше упала. Зарплаты снова будут 100-150 баксов не меньше, чем 5 лет....
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10.03.2022 22:10 Відповісти
По плану Маршала буде зріст економіки, це не казки, зарплатня в Україні буде вище у декілька разів ніж до війни з РФ.
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11.03.2022 00:38 Відповісти
Может в нормальной стране так и было бы. А у нас большую половину украдут, а строить будут за счет нищего народа.
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11.03.2022 18:24 Відповісти
Подивимся, як що ригів і ватників пересадимо то життя стане кращим.
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11.03.2022 20:42 Відповісти
"Нині близько 50% нашого бізнесу не працює. Інші підприємства працюють на межі своїх можливостей", - сказав Устенко

тяжко втриматися від матюків, читаючи такий треш від урядовців.
виходячи з його слів 50% економіки України знаходиться на 5% чи скільки там території, на даний час поза контролем уряду?
для чого продукувати такий фейк, крім як з метою посилити панічні настрої і підвести людей до готовности прийняти підготоване погане для України рішення.
Візит бійців тероборони до офісу цього устенка однозначно допоміг би йому згадати арифметику.
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10.03.2022 22:42 Відповісти
запад должен отдать Украине арестованную у них рашистскую кубышку. Это не менее 150 млрд$
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10.03.2022 23:01 Відповісти
Не менее 400 млрд
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11.03.2022 18:30 Відповісти
Думаю в Україні збиткі від кремлівської агресії вже десь 500 міліардів $.
Одним мостів по Україні зруйновано до хріна, а це недешеві споруди, що
там про жилі квартали казати і інфраструктуру.
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11.03.2022 00:36 Відповісти
 
 