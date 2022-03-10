УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7932 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 652 22
Байден (2324) Туреччина (2252) Ердоган (754)

Туреччина й надалі хоче бути посередником між Україною та РФ, - Ердоган - Байдену

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Туреччина й надалі хоче бути посередником між Україною та РФ, - Ердоган - Байдену

Туреччині важливо підтримувати діалог з Україною та Росією, а сьогоднішню тристоронню зустріч в Анталії можна розцінювати як перемогу дипломатії, оскільки міністри закордонних справ України та Росії мали можливість поспілкуватися. Про це йшлося під час телефонної розмови президентів США та Туреччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, таку заяву опублікував директорат з управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Читайте також: Путін до Ердогана: Зупинюся, коли Київ виконає вимоги РФ

"Туреччина продовжує зусилля для досягнення політичного вирішення між Росією та Україною, для країни важливо мати можливість розмовляти з обома сторонами і бути посередником для пошуку рішення у разі поглиблення кризи", - сказав Ердоган.

Щодо тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ, яка сьогодні відбувалася в Анталії, президент Туреччини наголосив, що організація та проведення зустрічі вже сама по собі є "дипломатичною перемогою", оскільки міністри мали змогу прямої комунікації.

Читайте також: Зеленський поговорив з Ердоганом, поінформував про ядерний тероризм із боку РФ

Порушуючи питання закупівлі Туреччиною 40 нових літаків у США та модернізацію існуючих F-16, він висловив сподівання на швидку реалізацію та скасування санкцій.

"Настав час скасувати всі несправедливі санкції проти Туреччини у сфері оборонної промисловості", - передають слова президента Туреччини.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
За байрактари подяка. Це топчик.
показати весь коментар
10.03.2022 21:10
+5
Туреччина має свої інтереси в Криму. Не від великої любові до українців
показати весь коментар
10.03.2022 21:09
+5
Туреччина бажає бути "регіональним паханом" у Чорноморському регіоні.
Хрз добре це, чи погано.
Але, в будь якому разі, це краще, чим Рашка.
показати весь коментар
10.03.2022 21:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Туреччина має свої інтереси в Криму. Не від великої любові до українців
показати весь коментар
10.03.2022 21:09 Відповісти
За байрактари подяка. Це топчик.
показати весь коментар
10.03.2022 21:10 Відповісти
Які такі, потопити ЧФ раші? Підтримую
показати весь коментар
10.03.2022 21:25 Відповісти
на данный момент 8 летов прошло, акромя торговли с теми и нами никаких других интересов не заметил...и как на моё личное мнение им туркам на крым...так что не стоит надеяться...
показати весь коментар
10.03.2022 21:31 Відповісти
хаха, у них есть контроль над босфором - им не нужен крым, им нужен кавказ и влияние на тюркские народы)
показати весь коментар
10.03.2022 21:33 Відповісти
Ердоган 1 мире по хитрожопости в хорошем смысле слова
показати весь коментар
10.03.2022 21:10 Відповісти
сачем оскорбляеш он настояший мужмк который говорит и делает и президент зеленский тоже говорит о благодарности к нему байрактары продают украине это супер и самбьет байракта и наводит артиллерию украины на точные цели
показати весь коментар
10.03.2022 21:48 Відповісти
Та ні, все просто.
Наразі це вже криза світового масштабу.
І пішло змагання за те, хто буде найголовнішим миротворцем - тОму і авторет і пошана будуть.

Але на жаль, всі вони живуть в уявному світі, тому що найголовнішого миротворця уже визначено

-це ЗСУ.
показати весь коментар
10.03.2022 23:41 Відповісти
Леонид Каганов [email protected] Пока я пишу это письмо, наше правительство закрашивает краской лёд на реке Мойке в городе-герое Петербурге, потому что на нем кто-то тайком написал «НЕТ ВОЙНЕ» и это могут увидеть прохожие.
показати весь коментар
10.03.2022 21:11 Відповісти
Торгуйте помидорами и продавайте Украине "Байрактары". Это всё что от вас требуется,турки. Посредники всратые.
показати весь коментар
10.03.2022 21:16 Відповісти
Туреччина бажає бути "регіональним паханом" у Чорноморському регіоні.
Хрз добре це, чи погано.
Але, в будь якому разі, це краще, чим Рашка.
показати весь коментар
10.03.2022 21:16 Відповісти
Гiрше ***** стану не icнуе
показати весь коментар
10.03.2022 21:25 Відповісти
Крим під спільним контролем України та Туреччини. А також розміщення там флотів обох країн. Як на мене, то це цікава ідея.

Кацапів - *****!
показати весь коментар
10.03.2022 21:28 Відповісти
Нельзя договариваться о мире с теми, кто пришёл тебя убивать. (Голда Меир)
показати весь коментар
10.03.2022 21:18 Відповісти
Чим більше байрактарів тим кращий результат переговорів.
показати весь коментар
10.03.2022 21:23 Відповісти
......тим кращий результат посереднитва.
показати весь коментар
10.03.2022 21:40 Відповісти
Турок ,як посередник, в переговорах , не може бути ніяк.Він має свої інтереси в Криму.В переговорах мають брати участь виключно підписанти Будапештського паперу,котрі допомагають Україні воювати з рашистом ,а не турецько- ізраїльські посередники (рашиста друзі).І це має бути вимога України ,без виконання якої ,ніяких перемовим і ніяких більше посередників.Всі ці турецько- ізраїльські посередники такі ж самі як німецько- французькі посіпаки в мінському збіговистку.котрі практично є співучасниками і засновниками цієї рашистської війни в Україні
показати весь коментар
10.03.2022 21:38 Відповісти
интерес не означает захватить. просто защищает интересы крымских татар. и Украину любим как очень хороший народ. и вы и я не из Украины. им виднее чем нам.
показати весь коментар
10.03.2022 21:53 Відповісти
Чим відрізняється інтерес рашиста,котрий захищає "рускоязічников" , від турецького інтересу?Так что теперь виднее?
показати весь коментар
10.03.2022 21:56 Відповісти
Ніч ,яка місячна, зоряна ясная,
Час для роботи байрактара.
показати весь коментар
10.03.2022 21:51 Відповісти
Да навариться они хотят на РФ
показати весь коментар
10.03.2022 22:40 Відповісти
 
 