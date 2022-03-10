Туреччина й надалі хоче бути посередником між Україною та РФ, - Ердоган - Байдену
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Туреччині важливо підтримувати діалог з Україною та Росією, а сьогоднішню тристоронню зустріч в Анталії можна розцінювати як перемогу дипломатії, оскільки міністри закордонних справ України та Росії мали можливість поспілкуватися. Про це йшлося під час телефонної розмови президентів США та Туреччини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, таку заяву опублікував директорат з управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини.
"Туреччина продовжує зусилля для досягнення політичного вирішення між Росією та Україною, для країни важливо мати можливість розмовляти з обома сторонами і бути посередником для пошуку рішення у разі поглиблення кризи", - сказав Ердоган.
Щодо тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ, яка сьогодні відбувалася в Анталії, президент Туреччини наголосив, що організація та проведення зустрічі вже сама по собі є "дипломатичною перемогою", оскільки міністри мали змогу прямої комунікації.
Порушуючи питання закупівлі Туреччиною 40 нових літаків у США та модернізацію існуючих F-16, він висловив сподівання на швидку реалізацію та скасування санкцій.
"Настав час скасувати всі несправедливі санкції проти Туреччини у сфері оборонної промисловості", - передають слова президента Туреччини.
Будь ласка, зачекайте...
Наразі це вже криза світового масштабу.
І пішло змагання за те, хто буде найголовнішим миротворцем - тОму і авторет і пошана будуть.
Але на жаль, всі вони живуть в уявному світі, тому що найголовнішого миротворця уже визначено
-це ЗСУ.
Хрз добре це, чи погано.
Але, в будь якому разі, це краще, чим Рашка.
Кацапів - *****!
Час для роботи байрактара.