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Захід має запровадити санкції проти енергоресурсів, кораблів та всіх банків РФ, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захід має запровадити санкції проти енергоресурсів, кораблів та всіх банків РФ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне для Заходу запровадити санкції проти російських енергоресурсів, закрити порти для російських кораблів та повністю відключити російські банки від системи SWIFT.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Die Zeit, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо говорити про санкції, то насамперед нафта, нафтопродукти і газ. Порти світу мають бути закриті для російських кораблів. Вантажні компанії повинні зупинити відправлення та прийом вантажів з Росії та до Росії. Не повинно бути винятків для російських банків у відключенні від SWIFT", - наголосив президент.

За словами Зеленського, якщо не зробити це зараз, то потім доведеться робити ще більше щоб врятувати від російського вторгнення ще країни Балтії, Молдову, Грузію та інші країни-сусіди Росії.

"Також дуже важливо, щоб західні країни, нарешті, визначилися з тим, як створити гуманітарну безпольотну зону над Україною", - додав він.

Читайте: "Мене не хвилює, де ховається ворог": Зеленський не боїться оточення Києва

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Що с того що всі російські банки відключать,коли там працює Райфайзен
та через нього всі гроші проводять
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10.03.2022 21:31
+4
Зеля, конечно, фрукт ещё тот со своими ошибками, но он, надеюсь, не такой лицемер, как большинство западных политиков. Именно он и украинский народ с армией сейчас защищают эти, так называемые, западные ценности.
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10.03.2022 21:42
+3
ТРЕБА ВІДМОВИТИСЯ І НАМ ВІД рАЙФАЗЕНБАНКУ
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10.03.2022 21:34
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Що с того що всі російські банки відключать,коли там працює Райфайзен
та через нього всі гроші проводять
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10.03.2022 21:31 Відповісти
ТРЕБА ВІДМОВИТИСЯ І НАМ ВІД рАЙФАЗЕНБАНКУ
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10.03.2022 21:34 Відповісти
"Стурбованість, занепокоєність" і санкції Заходу не змогли зупинити ординців Путіна ...

Ми, ціною власних життів, вберегли країни НАТО від вторгнення Путіна в Європу!

8 років Орда і її ЛуГандонські посіпаки довбали Україну в зоні конфлікту. А Європа, - обкрадаючи інтереси України, "рятувала" росію, будуючи "потоки" в обхід України, розв'язувала руки біснуватому фюреру Путіну для його війни з Україною. І що - це спасло Європу від високих цін на російські енергоносії? Не живіть ілюзіями!

І Захід й досі чухає яйця - не закрив небо над Україною і не надав нам ні літаків, ні засобів ПВО, якими ми змогли би здійснити це самі.

Якщо так піде і далі , то після війни Захід ще й "постарається" щоб не віддати нам вже нині заблоковану у них ординську валюту і чинитиме перепони щоб не судити кліку Путіна в ГААЗІ...

Виявилося, що ОРДинців нині і назавжди зможе зупинити лише УК!РАЇНСЬКИЙ НАРОД!

Сьогодні 15-й день війни, на який Путін планував (і поставив таке завдання" бойовим оркам") захвати всю Україну, а не лише Київ. На сьогодні - від удобрює ними українську землю!

Слава українському народу! Ганьба боягузливим Західним політикам... а нашим ворогам - Смерть!
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10.03.2022 21:55 Відповісти
kakoi ta bred - esho nado bylo dopisatj shto eto zapad vas stolknul s rosijei i posoryl s bratskim narodom
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10.03.2022 22:01 Відповісти
Нічого нового, чи дивного. Фашисти лишаються фашистами...

-Німеччина проти відключення Сбербанку РФ від SWIFT
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10.03.2022 22:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TNtRlW8vjFM
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10.03.2022 21:32 Відповісти
o-feikomjetchik narisovalsa...nenadoelo gaditj tut vesde kacap?
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10.03.2022 21:34 Відповісти
Ця новина з агенства УНIАН , i якщо комусь вiд цього неприємно - то це його проблеми.
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10.03.2022 21:43 Відповісти
da da da....otkroi posledny streem Cimboluka i poslushai shto on govorit pro etot feik
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10.03.2022 21:48 Відповісти
Вот как раз и немцы скажут, что это невозможно. Чудес к сожалению не бывает
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10.03.2022 21:33 Відповісти
А я добавлю!!!,что московитов надо ******* по всему миру!!Слава Украине!Слава ЗСУ!!!
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10.03.2022 21:34 Відповісти
Дожилися... Зеленський наказує всьому світу що треба робити. Точно найвеличніший
Слава Україні!
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10.03.2022 21:39 Відповісти
Зеля, конечно, фрукт ещё тот со своими ошибками, но он, надеюсь, не такой лицемер, как большинство западных политиков. Именно он и украинский народ с армией сейчас защищают эти, так называемые, западные ценности.
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10.03.2022 21:42 Відповісти
В першу чергу наші воїни на чолі з бойовими генералами,Залужний і т.д. які з 2014 р. на війні.
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10.03.2022 22:10 Відповісти
Зеленский может отдать приказ перекрыть газопровод В самой Украине? Или просто взорвать его кто нибудь может без приказа? Иначе это всё слова слова.

Остальные газопроводы тоже взорвать несложно. Было бы желание. А пока видно только желание поговорить. А ведь война идёт.
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10.03.2022 22:00 Відповісти
во время войны всё взрывается = вся ответственность на агрессоре. ибо нех
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10.03.2022 22:43 Відповісти
чесно...то захид нам ни х...я не мае робити, бо ми сами нихуй.я не робили!!! ...то сцу...ко мы мали готуватися с 2014, а не глазёнками лупати и питатися заглядать куда то там у дупу...шо ти там бл...ядь до сих пор хочешь увидеть...и не дай тебе БОГ ты навить попытаешься писля всёго цього щось сдати...
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10.03.2022 22:01 Відповісти
Зеля, Запад тобі нічого не должен. Ти в курсі, що ти презедент України, а не Заходу? Не забувай про чарівне слово і дякуй, коли вдасться щось у Заходу випросити.
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10.03.2022 22:19 Відповісти
Должен, это война. Или пусть засунут свою забеспокоенность в жопу
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10.03.2022 22:41 Відповісти
Шо за терминология? Ничего запад тебе не мае. Можеш только коленопреклонно просить...
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10.03.2022 22:23 Відповісти
Украина сама может отключить западных барыг финансирующих русских фашистов - взорвать все газо и нефтепроводы! Все! И тогда SWIFT банки перестанут быть интересными
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10.03.2022 22:40 Відповісти
До фени про россиянские суда.Флаг сменят,а суть останется.Нужны запреты для россиянских грузоотправителей и грузополучателей.Тогда да..Флаг на судне сменить,что два пальца,ну все знают.
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10.03.2022 22:54 Відповісти
Запад не успевает записывать что он должен зеленскому, который никому ничего не должен
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10.03.2022 23:16 Відповісти
100%
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11.03.2022 00:46 Відповісти
100%
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11.03.2022 05:33 Відповісти
 
 