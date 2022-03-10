Захід має запровадити санкції проти енергоресурсів, кораблів та всіх банків РФ, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне для Заходу запровадити санкції проти російських енергоресурсів, закрити порти для російських кораблів та повністю відключити російські банки від системи SWIFT.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Die Zeit, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо говорити про санкції, то насамперед нафта, нафтопродукти і газ. Порти світу мають бути закриті для російських кораблів. Вантажні компанії повинні зупинити відправлення та прийом вантажів з Росії та до Росії. Не повинно бути винятків для російських банків у відключенні від SWIFT", - наголосив президент.
За словами Зеленського, якщо не зробити це зараз, то потім доведеться робити ще більше щоб врятувати від російського вторгнення ще країни Балтії, Молдову, Грузію та інші країни-сусіди Росії.
"Також дуже важливо, щоб західні країни, нарешті, визначилися з тим, як створити гуманітарну безпольотну зону над Україною", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
та через нього всі гроші проводять
Ми, ціною власних життів, вберегли країни НАТО від вторгнення Путіна в Європу!
8 років Орда і її ЛуГандонські посіпаки довбали Україну в зоні конфлікту. А Європа, - обкрадаючи інтереси України, "рятувала" росію, будуючи "потоки" в обхід України, розв'язувала руки біснуватому фюреру Путіну для його війни з Україною. І що - це спасло Європу від високих цін на російські енергоносії? Не живіть ілюзіями!
І Захід й досі чухає яйця - не закрив небо над Україною і не надав нам ні літаків, ні засобів ПВО, якими ми змогли би здійснити це самі.
Якщо так піде і далі , то після війни Захід ще й "постарається" щоб не віддати нам вже нині заблоковану у них ординську валюту і чинитиме перепони щоб не судити кліку Путіна в ГААЗІ...
Виявилося, що ОРДинців нині і назавжди зможе зупинити лише УК!РАЇНСЬКИЙ НАРОД!
Сьогодні 15-й день війни, на який Путін планував (і поставив таке завдання" бойовим оркам") захвати всю Україну, а не лише Київ. На сьогодні - від удобрює ними українську землю!
Слава українському народу! Ганьба боягузливим Західним політикам... а нашим ворогам - Смерть!
-Німеччина проти відключення Сбербанку РФ від SWIFT
Слава Україні!
Остальные газопроводы тоже взорвать несложно. Было бы желание. А пока видно только желание поговорить. А ведь война идёт.